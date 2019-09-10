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Чушь и истерия от нерукопожатных

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16147 | Комментарии: 24
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Депутат Госдумы от Башкирии раскрыла, что от нее хотел сотрудник спецслужб США. Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 6 октября.

Чушь и истерия от нерукопожатных


Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева сообщила Первому Каналу подробности допроса американским ФБР. Напомним, 6 октября, в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР отвел Юмашеву в отдельное помещение на 2 часа, где устроил допрос.

После этого представитель спецслужбы США пригласил депутата переговорить в неформальной обстановке. Инга Юмашева поинтересовалась у сотрудника ФБР о целях такой встречи, на что он ответил: «Есть желание узнать, как развиваются российско-американские отношения».

«Им выгодно, чтобы мы перестали ездить, перестали высказывать свою позицию, чтобы мы перестали доносить мнение нашего народа», - уверена депутат Госдумы, член комитета по международным делам, координатор парламентской группы по связям с Конгрессом США.

Напомним, что Инга Юмашева совершила пересадку в Нью-Йорке, чтобы попасть в Сан-Франциско для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». После него она благополучно вылетела в Москву. К слову, американские до сих пор не дают заявлений по поводу допроса.

ПроУфу
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  • 1 | 09.10.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как мало требуется. Жила Инга Юмашева, никто её не знала и вдруг в одночасье стала всемирно известной. Хвала нашим недругам.



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  • 2 | 09.10.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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сотрудник ФБР отвел Юмашеву в отдельное помещение на 2 часа, где устроил допрос.
==========================
Ой чует моё сердце, одним "допросом", там дело не ограничилось: ну что може узнать один сотрудник ФБР от обыкновенной депутатши?! Там без шуры-муры не обошлось! А чЁ, тёлка смазливая, почему бы инет, в принципе я бы тоже с ней часа этак два "побеседовал"...



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  • 3 | 09.10.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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А ведь по сути эта мамзель повторила "подвиг" мальчиша-кабальчиша:
-- Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?
И пусть он расскажет секрет.
-- Нет ли у наших рабочих чужой помощи?
И пусть он расскажет, откуда помощь.
-- Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются?

Правда в той сказке мальчиш кибальчиш погиб, эта выглядит вполне здоровой и удовлетворенной "беседой", ну что тут осуждать, дело молодое, ведь и в депутаты она наверняка попала после неодной "беседы"
Вот со мной уже давно ни кто не" беседует"....



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  • 4 | 09.10.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам что, больше поговорить не о чем? Тема давно сдохла, или Кухарку жалеете, остатки яда помогаете сцедить?



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  • 5 | 09.10.2019, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
Не стоит и выеденного яйца.



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  • 6 | 09.10.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Восхищён уверенностью этой пустышки, что она выражает мнение народа... Уверен, что она, к тому же, считает себя гос. служащей.



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  • 7 | 09.10.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот уж действительно чушь , муть и компот!



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  • 8 | 09.10.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Время допроса возрастает, изначально сообщалось, что вопрос продолжался не более часа. Я думаю, что это не предел.



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  • 9 | 09.10.2019, 13:08 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38045 | Рейтинг: +5441,1
1 | 09.10.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как мало требуется. Жила Инга Юмашева, никто её не знала и вдруг в одночасье стала всемирно известной.

============================================================
==
Прилетела по туристической визе и гр.паспорту. А шуму сколько! Возникает вопрос- кто её танцует и ужинает? Неужели сам дед Лавров?



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  • 10 | 09.10.2019, 13:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
Командировки депутатов ГД в США будут приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не объяснит инцидент с депутатом Юмашевой и не извинится, сообщает РИА со ссылкой на советника спикера Палаты Анастасию Кашеварову.
______________________________________________
ПОДСТОЛОМ))))))))))))))))))))))))

Всем 450-ти? А как теперь в майами летать?
Роднина ни дочь, ни внуков не увидит? Они же не дураки в пуйлостан прилетать ради нее... или придется вместо командировки - за свой счет летать? Это же грабёж!!!!



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  • 11 | 09.10.2019, 14:02 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38045 | Рейтинг: +5441,1
С октября 2010 года по сентябрь 2014 года — корреспондент кремлёвского и правительственного пулов журналистов от радио «Маяк» и «Вести ФМ».

В 2011 году окончила Дипломатическую Академию при МИД РФ.

Была приглашена в качестве ведущей программы «Разговор с Главой Башкортостана» с Рустэмом Хамитовым от 7 апреля 2016 года.

18 сентября 2016 года стала депутатом Государственной думы Российской Федерации VII созыва по партийному списку от «Единой России», (Республика Башкортостан

============================================================
==
....стала депутатомГД РФ........

Похоже, в эту лавочку "встать" легко? Паша Качкаев- прям со скамьи подсудимых встал, Зугура встала, Фарит Г., пропивший табельный пистолет ......
А вот настоящих борцов, типа Алмиры Жуковой, в ГД не пригласят.....



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  • 12 | 09.10.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Могла и обязана не пойти на беседу с мутной размытой темой ни о чем, но ПОШЛА и 2 часа " беседовала" без свидетелей, представляющих российскую сторону.
Что это, если не продажность интересов страны башкир?



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  • 13 | 09.10.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
американские.... не дают
++++

Американские разведчики не лондонские мешочники - свое дело сделали зер гут и им не зачто оправдываться?
Жизнь игра. Проигрываешь, выигрываешь- оставайся самим собой и делай выводы.



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  • 14 | 09.10.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Как мало требуется. Жила Инга Юмашева, никто её не знала и вдруг в одночасье стала всемирно известной. Хвала нашим недругам.
------------------------------------
Точно. Кухарка уже неделю кипятком срет.



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  • 15 | 09.10.2019, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Заместитель генерального директора «Вертолетов России» по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков выпал из окна своего загородного дома в Подмосковье. Сейчас мужчина находится в реанимации.
«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном», — цитирует пресс-службу «Вертолетов России» RNS. Представители компании не уточнили, о каком сотруднике идет речь. В пресс-службе добавили, что обстоятельства несчастного случая являются «домыслом».

Инцидент произошел в Подмосковье 5 октября, сообщает РЕН ТВ. Несчастный случай якобы произошел, когда мужчина фотографировал белок из окна. В тот момент Чечиков мог быть пьян. По данным СМИ, сейчас мужчина находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да не из-за белок он выпал, а из-за белки! Есть такая болезнь на Руси! Очень Опытный



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  • 16 | 09.10.2019, 17:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
"Депутатка Госдумы Инга Юмашева, которую аж целый битый час допрашивали в аэропорту NYC, из-за чего российский МИД беспрецедентно обеспокоился, пересекала границу по общегражданскому паспорту с визой B1/B2 - туристические и деловые поездки.

То есть, с точки зрения пограничной полиции, она была самым обычным, рядовым приезжим, которых в Америку едет великими тыщами каждый день со всех концов земли. И многие норовят задержаться на всю жизнь или хотя бы на нелегально поработать. Чем-то ты в этом смысле не приглянулся офицеру или офицерке - и добро пожаловать на дополнительное собеседование.

Сам проходил через это - приняли меня как-то в аэропорту LA, где я пересаживался на рейс до LV. Надо оговориться, что это был мой примерно 10-й прилет в США, и никаких пограничных инцидентов со мной до этого не случалось. А тут, после многочисленных европейских поездок, я расслабился, не распечатал приглашение на конференцию Autodesk. Оно у вас в телефоне? А пользоваться телефоном на границе нельзя. Отходите в сторонку, сейчас с вами разберутся. Отводят тебя в комнатку, где еще несколько десятков таких же как ты, с подозрением на несанкционированное проникновение в Голливуд. Отнимают телефон (ну у меня-то был второй и часы, так что интернет-зависимость не очень мучила) и сидишь так часа два-три, чувствуя себя в большой интернациональной семье меж китайцами, индийцами, арабами, французами, англичанами (у одной с собой был деревянный Щелкунчик ростом с ослика), многочисленными испаноязычными, конечно же, соотечественниками. Потом тебя вызывает офицер, расспрашивает минут 20, что да как, зачем, да с кем раньше ездил по Штатам, кто у тебя тут есть, зачем опять приперся и все такое, и в конце милостиво разрешает залезть в телефон, показать приглашение. И ставит в паспорт минимальный срок пребывания, строго по обратному билету - из-под подозрения просто так не выходят.

Стыковочный рейс твой за это время благополучно успевает улететь, но мне помогли очень милые тетеньки из "Аэрофлота", подсказавшие, как тут взять справку, чтобы улететь ближайшим самолетом. Англичанку, между прочим, допрашивали строже и дольше меня, поскольку она была не только с гигантским Щелкунчиком, но еще и с подозрительной профессией фрилансер. Кстати, за все время, которое я там находился, не видел, чтобы кого-то в итоге в Штаты не пустили, хотя наверняка таких случаев полно. Но беседовали со всеми плотно.

Да, и что важно, этот инцидент никак не повлиял на последующие въезды в США: и срок пребывания ставили приличный, и даже бумажек никаких не просили показать, хотя теперь, конечно, я распечатываю все, что есть.

Так что депутатке, может, еще повезло и стыковочный рейс в Сан Франциско, или через что она там до Форт Росса добиралась, наверняка не пропустила, иначе нам бы точно это обстоятельство сообщили. А что ей предложили в неформальной обстановке встретиться, так вроде у них в Госдуме это лайтовым ухаживанием считается, спросите вон Слуцкого или хотя бы Плетневу."

Венедиктов



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  • 17 | 09.10.2019, 18:13 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38045 | Рейтинг: +5441,1
А вот почему дед Лавров шибко возбудился-интнресно. Явно девушку имел!



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  • 18 | 09.10.2019, 19:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
Ну вот - я как в воду глядела про Роднину - вспомни говнов - вот и оно))))))))))))))

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что ее коллега Инга Юмашева сама несет ответственность за инцидент в Нью-Йорке
На прошлой неделе Юмашеву задержали и допросили сотрудники ФБР в американском аэропорту. Как сказала Роднина агентству НСН, в последнее время у нижней палаты парламента не было ни одной официальной поездки. Если Юмашева поехала по туристической визе, а оформила как командировку, ей следовало знать правила въезда, — пояснила член фракции «Единая Россия». Иначе, подобные действия вызывают проблемы на таможне, — добавила Роднина. Сама Юмашева уже вернулась в Россию. После задержания «единоросса» в Нью-Йорке, в Госдуме было объявлено о приостановке поездок в США депутатов нижней палаты. Между тем, у Ирины Родниной, как признавалась сама она, в США живет дочь.
__________________________________________
Ну что, ананьи - по-вашему Роднина завидует молодой-красивой Юмашевой, верно?)))))))))))))) и кипятком срет.



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  • 19 | 09.10.2019, 19:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65847 | Рейтинг: +12232,3
17 | 09.10.2019, 18:13 | Автор: юнг

А вот почему дед Лавров шибко возбудился-интнресно. Явно девушку имел!
__________________________________
ХОССПОДИ!!!!!!!!!!!!!!!!! Это какой-то кошмар....
Ты уверен, что Лавров ее хоть раз в глаза видел?! Где глава МИДа и где одна из 450 госдурок?!

Старый пидорас по кличке доцент просто импотент-сплетник который только и думает про ЭТО, как в анекдоте.



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  • 20 | 09.10.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что, ананьи - по-вашему Роднина завидует молодой-красивой Юмашевой, верно?)))))))))))))) и кипятком срет.
-------------------
Да не, кроме тебя все спокойны. Ты по-прежнему срешь кипятком, интересно надолго тебя еще хватит?



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