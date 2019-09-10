Чушь и истерия от нерукопожатных

Депутат Госдумы от Башкирии раскрыла, что от нее хотел сотрудник спецслужб США. Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 6 октября.Депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева сообщила Первому Каналу подробности допроса американским ФБР. Напомним, 6 октября, в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР отвел Юмашеву в отдельное помещение на 2 часа, где устроил допрос.После этого представитель спецслужбы США пригласил депутата переговорить в неформальной обстановке. Инга Юмашева поинтересовалась у сотрудника ФБР о целях такой встречи, на что он ответил: «Есть желание узнать, как развиваются российско-американские отношения».«Им выгодно, чтобы мы перестали ездить, перестали высказывать свою позицию, чтобы мы перестали доносить мнение нашего народа», - уверена депутат Госдумы, член комитета по международным делам, координатор парламентской группы по связям с Конгрессом США.Напомним, что Инга Юмашева совершила пересадку в Нью-Йорке, чтобы попасть в Сан-Франциско для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». После него она благополучно вылетела в Москву. К слову, американские до сих пор не дают заявлений по поводу допроса.