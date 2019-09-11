Больше всех израсходовал штаб Радия Хабирова — 56 миллионов, но в расчете на один полученный голос его кампания выглядит одной из самых экономных — 31,3 рубля на каждый полученный голос. Кандидат от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина по этому показателю оказалась на последнем месте — 118 рублей на каждого проголосовавшего.
Каждый голос за Рафиса Кадырова обошёлся его штабу в 87 рублей, за Владимира Барабаша — 55 рублей, за кандидата Кобзева — 72 рубля.
Примечательно, что ни один из кандидатов не обошёл по дешевизне голосов избирателей победителя выборной кампании 2014 года, когда Рустэму Хамитова они обошлись в 22,7 рублей за один голос.
Эхо Москвы
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Отчеты о бесполезных тратах
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