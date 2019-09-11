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Отчеты о бесполезных тратах

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Отчеты, опубликованные на сайте республиканского ЦИКа, проанализировал «КоммерсантЪ-Уфа». По данным издания, все восемь участников предвыборной гонки суммарно потратили 76 миллионов рублей.

Отчеты о бесполезных тратах


Больше всех израсходовал штаб Радия Хабирова — 56 миллионов, но в расчете на один полученный голос его кампания выглядит одной из самых экономных — 31,3 рубля на каждый полученный голос. Кандидат от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина по этому показателю оказалась на последнем месте — 118 рублей на каждого проголосовавшего.

Каждый голос за Рафиса Кадырова обошёлся его штабу в 87 рублей, за Владимира Барабаша — 55 рублей, за кандидата Кобзева — 72 рубля.

Примечательно, что ни один из кандидатов не обошёл по дешевизне голосов избирателей победителя выборной кампании 2014 года, когда Рустэму Хамитова они обошлись в 22,7 рублей за один голос.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.10.2019, 09:23 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А что вы хотели? На свадебный подарок главе ЦИКа 50 лямов - нехило!



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  • Гость
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  • 2 | 10.10.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больше всех израсходовал штаб Радия Хабирова — 56 миллионов, но в расчете на один полученный голос его кампания выглядит одной из самых экономных — 31,3 рубля на каждый полученный голос.
===============================
Не смешите мои коленки,- циплят по осени считают!!!
С приходом радия цена на товары и услуги только растут, чего стоит только поднятие стоимости проезда на 5 целковых!
Так что надо считать, не то во что обашолся один голос радию, а то во что обойдется его байствование населению региона!!!
Уверен:Подсчитаем,-прорслезимся!!!!!



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  • Гость
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  • 3 | 10.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль,тупая скотина, - это на тебя израсходовали... ))) ууу проглот, мои деньги себе зажал))) вот на меня ни копейки не ушло
турк



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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 10.10.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65857 | Рейтинг: +12231,2
В Башкирии у 90-летнего ветерана пропали все деньги с банковского счёта

Как сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на депутата Госдумы от Челябинской области Анатолия Литовченко, со счета жителя Белорецка, труженика тыла Виктора Трофимова пропали 300 тысяч рублей. Трофимов продал квартиру и положил эти 300 тысяч в банк. Пенсионер по образованию финансист — тщательно проверял остаток на счёте и следил за процентами. Когда Трофимов решил сделать выписку со счета, ему сообщили, что денег нет, потому что «клиент умер2.

Банк якобы увидел в местной газете некролог, посвященный полному тезке пенсионера, и закрыл счёт. Головной офис банка находится в Челябинске, и мужчина вынужден ездить в суд из Белорецка. Разбирательство длится с 2018 года, уже прошло более 20 заседаний.



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2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 10.10.2019, 13:12 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Старая ведьма по кличке "Куха" никак не может успокоится. Печально!



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2

  • Изображение
  • Гость
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  • 6 | 10.10.2019, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль,тупая скотина, - это на тебя израсходовали... ))) ууу проглот, мои деньги себе зажал))) вот на меня ни копейки не ушло
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Рассмешил ты меня, Турк, своим рассуждением! Вот если, например, кто-то позвал Хруля, тебя и меня в баньку париться! Истопил баньку, пар хороший, веники разные на любой вкус, Хруль и я пришли и попарились, а ты нет, но затраты-то на тебя тоже были произведены, только Хруль и я чистые, а ты так грязный и остался, несмотря на произведённые на баньку затраты! Я предпочитаю чистым быть в таком случае! Очень Опытный



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 10.10.2019, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии у 90-летнего ветерана пропали все деньги с банковского счёта

Как сообщает «Миасский рабочий» со ссылкой на депутата Госдумы от Челябинской области Анатолия Литовченко, со счета жителя Белорецка, труженика тыла Виктора Трофимова пропали 300 тысяч рублей. Трофимов продал квартиру и положил эти 300 тысяч в банк. Пенсионер по образованию финансист — тщательно проверял остаток на счёте и следил за процентами. Когда Трофимов решил сделать выписку со счета, ему сообщили, что денег нет, потому что «клиент умер2.

Банк якобы увидел в местной газете некролог, посвященный полному тезке пенсионера, и закрыл счёт. Головной офис банка находится в Челябинске, и мужчина вынужден ездить в суд из Белорецка. Разбирательство длится с 2018 года, уже прошло более 20 заседаний.
--------------------

И чо?



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