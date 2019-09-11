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Кругом шпионы: Антиамериканская истерия нерукопожатных из-за одной депутатки

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"Попытка вербовки. Но она топорная". Задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой был частью шпионской игры США против России, уверен ее коллега Михаил Дегтярев. По его словам, ФБР хотело сделать Юмашеву своим шпионом, однако попытка завербовать ее в ряды американских спецслужб провалилась из-за их непрофессионализма.

Кругом шпионы: Антиамериканская истерия нерукопожатных из-за одной депутатки


Выступая в эфире телеканала "Звезда", Дегтярев заявил, что история с задержанием Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка демонстрирует степень деградации разведывательных структур США. Попытка сотрудников ФБР "пообщаться в неформальной обстановке" с российским депутатом, прилетевшим на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", выглядела "топорной попыткой вербовки" и просто провокацией. Причем в данном случае спецслужбы действовали исключительно в собственных интересах без оглядки на Вашингтон.

"Это провокация - продемонстрировать и России свое пренебрежительное и вызывающее отношение, и руководству США", - сказал депутат Госдумы.

По его словам, скандал вокруг Юмашевой свидетельствцует о том, что Соединенные Штаты пребывают "на грани государственного коллапса". Страна не способна справиться с проведением международным мероприятий. В подтверждение тому, на взгляд Дегтярева, служит и ряд скандалов с невыдачей виз российским дипломатам, планировавшим прилететь в США. С интервалом примерно две недели американская сторона не пустила в страну дипломатов, сопровождавших главу МИД РФ Сергея Лаврова в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а затем российских участников форума "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии.

Сама Юмашева выразила мнение, что ее задержание было как раз частью цепи визовых скандалов и в целом является частью плохой тенденции в отношениях между странами. При этом она призвала разделять понятия "американский народ" и "узкие политические круги".

МК
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.10.2019, 09:19 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дегтярев заявил, что история с задержанием Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка демонстрирует степень деградации разведывательных структур США.

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Загнивают и деградируют. Скоро за 1 рупь будут давать 65 баксов.
Хотя,может быть и Дегтяреву дадут скоро хороший поджопник , и папе тоже!



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  • 2 | 10.10.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой да не смешите мои подковы - Юмашева сама напрашивалась на вербовку да только ей было отказано !



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  • Гость
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  • 3 | 10.10.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ФБР хотело сделать Юмашеву своим шпионом,
===============================
Да в госДуре, все у кого деньги, бизнес, родственники, недвижимость и Т.Д и Т.П. за бугром,- потенциальные шпионы!
Кореш, ты херьню полриш !!!!



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  • 4 | 10.10.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не профессионализм вербовщика или поняли ЮМАШЕВОЙ



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  • 5 | 10.10.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет никакой "антиамериканской истерии", отреагировали как надо и все. Истерика у кухарок.



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  • 6 | 10.10.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Либерасты как всегда видят только то, что хотят видеть. Кончайте х-уйней заниматься, работать идите.



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  • 7 | 10.10.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и Дегтярёв оказался нерукопожатный, где тогда живут рукожопые?



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  • 8 | 10.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорее всего ситуция развивалась с точностью наоборот.
Почему не предположить версию , что гражданка ," представляющая интересы Башкирии "с низкой степенью патриотичности 2 часа уговаривала оставить ее в любимой Омерике, а когда ей отказали, разыграла сей спектакль?
Амеры, а только они знают правду, молчат...
Остальное все домыслы.



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  • Участник
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  • 9 | 10.10.2019, 14:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8681 | Рейтинг: -640,7
Какая красивая женщина она, Юмашева, я восхищен. А сколько здешних маразматов, перечников, импотентов и дебилов уже изгадились в её адрес. Уродливость она именно так и проявляется.
Как бы к слову, на Фэйсе представили портрет предводительницы команды против сексуальных притязаний. Был вроде только один комментарий, упаси боже. Вам перечники туда, к ей, к той.



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  • 10 | 10.10.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ирек ты в своей непосильной борьбе с кацанутыми совсем что ли ума лишился?
Что 9 ым сказать то хотел?
Переведи со своего янаульско - подмосковного на нормальный человеческий.



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  • 11 | 10.10.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...По его словам, ФБР хотело сделать Юмашеву своим шпионом, однако попытка завербовать ее в ряды американских спецслужб провалилась из-за их непрофессионализма"...
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То есть по мнению этого Дегтярева, ФБР не завербовало Юмашеву исключительно из-за непрофессионализма американцев, а не из-за патриотизма депутатши! Ну и ну!



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  • 12 | 10.10.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может все это сигнал агентам влияния запада в россии,чтобы не расслабились.Ясность наступить,если изучить путь юмашевой в депутаты кто из любителей итальянских виноградников ее подтолкнул в депутаты.



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  • 13 | 10.10.2019, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне. Об этом несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира рассказали порталу Znak.
По информации издания, 61-летний Заводов несколько лет болел, а в последнее время находился в тяжелом состоянии. Точная причина смерти не сообщается. Где пройдут похороны, пока неизвестно.

Уралтрансбанк был одним из известных региональных банков. В основном его сеть работала в Свердловской области. Банк обслуживал местных предпринимателей, у которых были открыты счета в кредитной организации, а также пенсионеров и получателей социальных выплат. Владельцем 25 процентов акций был Европейский банк реконструкции и развития, но в 2015 году он продал свою долю компаниям, близким к Заводову.

Как пишет Znak, Агентство по страхованию вкладов, которое ведет процедуру банкротства Уралтрансбанка, со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области сообщило, что в отношении банкира летом 2019 года было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Вскоре после этого банкир уехал в столицу Великобритании, где у него живет сын, уточняет портал «Ведомости Урал». ____________________________________________________________
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__ Опять Петров с Васечкиным куролесят? Очень Опытный



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  • 14 | 10.10.2019, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять Петров с Васечкиным куролесят? Очень Опытный
______________________
набери - учебный центр ГРУ 29155, немного просветишься...
турк
турк



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