Кругом шпионы: Антиамериканская истерия нерукопожатных из-за одной депутатки

"Попытка вербовки. Но она топорная". Задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой был частью шпионской игры США против России, уверен ее коллега Михаил Дегтярев. По его словам, ФБР хотело сделать Юмашеву своим шпионом, однако попытка завербовать ее в ряды американских спецслужб провалилась из-за их непрофессионализма.Выступая в эфире телеканала "Звезда", Дегтярев заявил, что история с задержанием Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка демонстрирует степень деградации разведывательных структур США. Попытка сотрудников ФБР "пообщаться в неформальной обстановке" с российским депутатом, прилетевшим на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", выглядела "топорной попыткой вербовки" и просто провокацией. Причем в данном случае спецслужбы действовали исключительно в собственных интересах без оглядки на Вашингтон."Это провокация - продемонстрировать и России свое пренебрежительное и вызывающее отношение, и руководству США", - сказал депутат Госдумы.По его словам, скандал вокруг Юмашевой свидетельствцует о том, что Соединенные Штаты пребывают "на грани государственного коллапса". Страна не способна справиться с проведением международным мероприятий. В подтверждение тому, на взгляд Дегтярева, служит и ряд скандалов с невыдачей виз российским дипломатам, планировавшим прилететь в США. С интервалом примерно две недели американская сторона не пустила в страну дипломатов, сопровождавших главу МИД РФ Сергея Лаврова в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а затем российских участников форума "Диалог Форт-Росс" в Калифорнии.Сама Юмашева выразила мнение, что ее задержание было как раз частью цепи визовых скандалов и в целом является частью плохой тенденции в отношениях между странами. При этом она призвала разделять понятия "американский народ" и "узкие политические круги".