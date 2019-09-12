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Гиблое дело — с Мурзагуловым судиться

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Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал журналист издания Рамиль Рахматов. По его словам, предварительные заседания по иску уже прошли и в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Гиблое дело — с Мурзагуловым судиться


Рахматов заявил, что иск был подан после того, как в СМИ был опубликован текст Мурзагулова, в котором он рассказал, что Рауфа Рахимова просила у него 5 млн рублей. Эта публикация появилась в июле, после того как журналисты ProUfu.ru обвинили Мурзагулова в том, что он является инициатором DDOS-атак на сайт издания.

По словам Рамиля Рахматова, ни сам Ростислав Мурзагулов, ни его представители на предварительные заседания по иску не приходили.

Комментариев от Мурзагулова «Эху» пока получить не удалось.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 11.10.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот суд,- ну просто бальзам на мою израненную душу!
Органически ненавижу ни рахматова, ни мурзагулова, ни рахимову!
Чтоб они пожрали друг друга, как пауки в банке!



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  • Гость
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  • 2 | 11.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди Хабирова на суд не ходят, суд сам поспешает к ним на всех четверых.



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  • Эксперт
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  • 3 | 11.10.2019, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38068 | Рейтинг: +5435,3
Масленников подал иск к «Яндексу» 18 марта. По словам мужчины, пользуясь почтой и поиском, он был вынужден читать тревожные заголовки новостных материалов на главной странице сайта. Из-за постоянного стресса у него начали выпадать волосы.

Заявитель отметил, что 15 марта обратился в клинику, где ему поставили диагноз «андрогенетическая алопеция» из-за нервного напряжения. Миллион рублей Масленников требовал в качестве компенсации за затраты на лечение, потерю трудоспособности и моральный вред.



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  • Участник
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".... в котором он рассказал, что Рауфа Рахимова просила у него 5 млн рублей.."
====================
имеет право просить - Ростислав возглавляет информкартель созданный после ухода Хамитова, предполагается выделять картелю средства из госбюджета,
Рауфа несет обширный инфопоток в массы,ей надо платить 13ую зарплату из ведомства Ростика!!!!



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  • Гость
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  • 5 | 11.10.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.10.2019, 10:51 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4199 | Рейтинг: -363,8 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Иннокентий - человек соврамши из-под шконки вылез! Не верьте ему, он врун! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный



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  • Участник
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5 | 11.10.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.10.2019, 10:51 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4199 | Рейтинг: -363,8 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Иннокентий - человек соврамши из-под шконки вылез! Не верьте ему, он врун! Иннокентий - человек соврамши! Очень Опытный
================
где Ельцин отменил в Конституции-1993 богатства недр России многонациональным народам,приведи доказательства !!!



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  • 7 | 11.10.2019, 14:41 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 617 | Рейтинг: +194,2
Довлатов рассказывал, как однажды пришел навестить поэта Бродского в госпитале, где тот перенес тяжелую операцию на сердце:
«Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся.
Лежит Иосиф — бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты. И вот я произнес что-то совсем неуместное:
— Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов...
Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным.
Вот я и сказал:
— Евтушенко выступил против колхозов...
Бродский еле слышно ответил:
— Если он против, я — за».
------------------
Рахматовские настолько надоели, поэтому в этой бодяге я на стороне Мурзагулова.



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  • 8 | 11.10.2019, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65865 | Рейтинг: +12230,9
Рахматовские настолько надоели, поэтому в этой бодяге я на стороне Мурзагулова.
_______________________________________
Жалкий диалог с Бродским. Весьма.

Вы, Карим, свидетель секты уголовников-рахимовцев 2.0(может вы забыли откуда вышли Мурзагулов-Хабиров-Назаров? От туда же, откуда и Рауфа - позвольте вам напомнить) или эксперт в сортах говна?



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  • 9 | 11.10.2019, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65865 | Рейтинг: +12230,9
И да, Карим, рановато вы встали на сторону Мурзагулова)))) Там не все так однозначно - он уже извиняется перед ней))))) ФЫормально, но это так:

Ростислав Мурзагулов: «К иску Рауфы Рахимовой я отношусь исключительно индифферентно, потому что перспектива у него нулевая»

Глава АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «Эху» информацию о том, что издатель ProUfu.ru Рауфа Рахимова подала против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее об этом в эфире «Эха» рассказал журналист издания Рамиль Рахматов.

— К иску Рауфы Рахимовой я отношусь исключительно индифферентно, потому что перспектива у него, конечно, нулевая. Я всего лишь сказал там, что она приходила со счетом на энное количество миллионов рублей, а после этого начались многочисленные публикации различных телеграм-каналов и СМИ о том, что я очень плохой. Я всего лишь назвал хронологию, если она сама почему-то считает, что как-то связано то, что ей отказано было в этих деньгах администрацией и главой республики и что потом начались негативные публикации, то это возможно тот случай, когда немного она сама себя выдает.

Вообще, я к этому всему отношусь немного разочарованно, потому что я надеялся, что такие интересные и талантливые люди, какими являются и Рауфа Рахимова, и ее журналисты, не будут заниматься такой мелочной суетой, а будут заниматься чем-то более полезным для республики. Более того, я продолжаю на это надеяться, потому что рано или поздно этой ерундой надо заканчивать заниматься, и уверен, что мы к этому придем. Странные попытки куснуть – они пишут запрос в Следственный комитет, мол, откуда Мурзагулов знает про детали дела о подкупе журналистов. Вы меня простите, Рауфа и Рамиль Рахматов, главный редактор газеты Bonus, вы телевизор смотрите вообще? Я как-то наткнулся в один из выходных дней на огромную передачу, где сидели некие активисты КПРФ, которые в деталях рассказывали, как они выводили на чистую воду продажную прессу — ходили и давали взятки, записывали это, а потом писали заявления в Следственный комитет — и подробно приводили данные о ходе следствия. Честно говоря, очень странно, когда это в прямом эфире звучит, задавать вопросы о том, откуда я это знаю. Да вот оттуда и знаю, собственно.

Я, конечно, понимаю, что время тяжелое и каждая газета зарабатывает как может. Но это не с нами, с нами так не получится. Если попытаться так «вот вам счет, а потом все будет плохо», то все будет ровно так, как оно и происходит. Я имею ввиду, что мы действительно очень скептически относимся к данным процессам и на поводу не идем, и естественно не будем оправдываться, не будем танцевать танцы вокруг тех, кто подобными вещами занимается. Мы за любой конструктив, за диалог, мы за критику. Вы сами видите, как мы моментально открываем информацию о том, как у нас порой что-то где-то делается не так.

Я еще раз подчеркиваю, что если это совпадение и деньги просили только исключительно на благотворительность и потратили бы их только на благотворительность, а я позволил себе в этом усомниться или, может быть, у кого-то возникли мысли, что я в этом усомнился и связал тот поток негатива, который после этого был, с отказом в предоставлении этих денег, если там помыслы были чистые и бескорыстные у Рауфы Гареевны – она человек хороший, я ее давно знаю – если это действительно так, то пусть она мне скажет, что это так. Я скажу: «Рауфа, прости, пожалуйста, я был неправ, я связал одно с другим, потому что давно живу на этой планете и в этом бизнесе давно и исходил из того, что все занимаются какими-то шкурными делами». Но она же не захотела разговаривать, я с удовольствием бы встретился, я сейчас сижу на работе – пусть заходит, поговорим, обсудим, чаю налью.

Мне все это не нравится, мне все это печально осознавать. Вот такая оценка у меня всего этого. Ну а если хотят ходить в суды и тратить свое время – ради бога, я туда ходить не буду, — заявил Мурзагулов.

Напомним, ранее сама Рауфа Рахимова, которая также является руководителем благотворительного фонда «Изгелек» написала, что попросила Мурзагулова передать Радию Хабирову письмо с просьбой выделить 4,7 млн рублей на закупки инсулиновых помп для детей, больных сахарным диабетом.
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Еще разок: Я скажу: «Рауфа, прости, пожалуйста, я был неправ(конец цитаты, вырванной из контекста)



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  • 10 | 11.10.2019, 15:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65865 | Рейтинг: +12230,9
Так что тщАтельнее нужно, Карим, прежде чем "вставать" на чью-то сторону, особенно не зная в чем суть конфликта.
А ведь Рауфа, со всей моей нелюбовью и к ней, и к Рахматову - оказалась права - Мурзик оклеветал ее, в чем сам и расписывается на Эхо Москвы в Уфе...



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  • 11 | 11.10.2019, 15:43 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3860 | Рейтинг: -311,5
Рауфа и Рахматов - молодцы. Они всё равно раздавят этого подлого мурзика, т.к. сила в правде.

Вообще, мне почему-то кажется, что эти мурзики плохо кончат, уж больно криминальные.



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  • 12 | 11.10.2019, 16:35 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4670 | Рейтинг: -725,8
Карим не рано встал в сторону ростика, а как раз по время. Он тогда был за муртазу, а потом его предал. Он с любой власти имеет своё и потом сваливает в сторону татнациков



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