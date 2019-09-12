Рахматов заявил, что иск был подан после того, как в СМИ был опубликован текст Мурзагулова, в котором он рассказал, что Рауфа Рахимова просила у него 5 млн рублей. Эта публикация появилась в июле, после того как журналисты ProUfu.ru обвинили Мурзагулова в том, что он является инициатором DDOS-атак на сайт издания.
По словам Рамиля Рахматова, ни сам Ростислав Мурзагулов, ни его представители на предварительные заседания по иску не приходили.
Комментариев от Мурзагулова «Эху» пока получить не удалось.
Эхо Москвы
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Гиблое дело — с Мурзагуловым судиться
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