Гиблое дело — с Мурзагуловым судиться

Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал журналист издания Рамиль Рахматов. По его словам, предварительные заседания по иску уже прошли и в ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу.Рахматов заявил, что иск был подан после того, как в СМИ был опубликован текст Мурзагулова, в котором он рассказал, что Рауфа Рахимова просила у него 5 млн рублей. Эта публикация появилась в июле, после того как журналисты ProUfu.ru обвинили Мурзагулова в том, что он является инициатором DDOS-атак на сайт издания.По словам Рамиля Рахматова, ни сам Ростислав Мурзагулов, ни его представители на предварительные заседания по иску не приходили.Комментариев от Мурзагулова «Эху» пока получить не удалось.