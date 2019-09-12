Грустный праздник о том чего нет, не было и не будет

День республики. Как Башкирия вышла на парад суверенитетов. Муртаза Рахимов: «Наш флаг отражает стремление республики быть правовым демократическим государством!»21 год назад в июне 1995 года в эти дни в Уфе прошел I Всемирный Курултай башкир, который можно назвать съездом победителей. Башкирские националисты, пользуясь слабостью российской власти, выторговали себе невиданные привилегии: вплоть до собственной прокуратуры и судебной системы.Об этом вы можете узнать из выступления первого президента РБ на I Всемирном Курултае башкир:Уважаемые делегаты!Сегодня в республике Башкортостан проходит Всемирный Курултай башкир, как суверенное государство демократической Российской федерации.Вы видите в этом зале наши государственные символы: герб и флаг. Наше заседание открылось исполнением государственного гимна. Впервые за свою многовековую историю мы имеем самобытные официальные символы, которые не являются декоративной атрибутикой автономного образования. Наш флаг отражает стремление республики быть правовым демократическим государством и готовность к политическим и социально-экономическим сотрудничеству со всеми народами и государствами. На гербе изображен силуэт всем нам известного народного героя легендарного Салавата Юлаева.Эти символы выражают чистоту наших помыслов, миролюбие, открытость, стремление к свободе, верность долгу и историческим традициям. После принятия в 1991 году нашей Декларации о государственном суверенитете в политическом развитии республики обозначился настоящий прорыв.Историческим событием, по нашему мнению, явилось подписание руководством России и руководством республики 31 марта 1992 Федеративного договора и Приложения к Федеративному договору от республики Башкортостан. Сегодня для всех очевидно, что значение этих документов для республики трудно переоценить. Именно Федеративный договор закрепил договорные отношения республики с Российской федерацией. Именно в Приложении к нему было зафиксировано обоюдное согласованное право республики иметь самостоятельную систему законодательства, судебной и прокуратуры.Именно в Приложении закреплено, что мы и впредь обеспечиваем правовое регулирование всех общественных отношений, кроме тех которые добровольно переданы соответствующим органам Российской федерации. Именно в приложении содержатся согласованные соглашения, того что земля, недра, природные богатства на территории Башкортостана являются достоянием, собственностью всего многонационального народа республики, что вопросы владения, пользования этой собственности регулируются нашим законодательством. Федеративный договор открыл в России путь к реальному федеративному государству. Считаю нужным сказать об этом и здесь на торжественном заседании, как в высших эшелонах власти России появились люди, которые хотят принизить значение Федеративного договора, в одностороннем порядке отказаться от тех обязательств, которые закреплены в нем.А ведь отказ от Федеративного договора, как об этом свидетельствует опыт последних полутора лет означает прямой путь к унитаризации России, к выхолащиванию ее федеративной природы. Крупным шагом вперед явилось принятие в декабре 1993 года новой демократической Конституции республики Башкортостан, закрепившей все новое, что было наработано в государственно-правовом развитии. Эта Конституция впервые самостоятельно разработана и принята Верховным советом зафиксировала высокий уровень самостоятельности республики, создала надежную правовую базу для демократизации всех сторон жизни. Сегодня всенародно избран первый президент и создан профессиональный двухпалатный парламент Государственного собрания – Курултая. Новый парламент намерен продолжить линию Верховного совета по осуществлению правового регулирования многих сфер общественных отношений. К сведению присутствующих хочу сообщить, что нами уже приняты 13 республиканских кодексов и более 160 законов, касающихся вопросов государственного строительства, социально-экономического и духовного развития нашей республики. Сегодня мы можем сами планировать развитие республики, обеспечить собственными финансовыми средствами, нормально организовать деятельность учреждений науки, образования и культуры. И прежде всего в этом сказался настрой людей, которые стали больше проявлять активность и инициативу, интерес к делу.Это и поятно, ведь ушло в прошлое то бесправное и тяжелое состояние, когда для решения любого вопроса местного значения надо было обращаться в Москву, к центральным органам, когда детально регламентировался каждый наш шаг в экономическом и культурном строительстве. В этом раскрепощении энергии, способности наших людей велика заслуга сегодняшнего руководства нашей России. В тоже время мы видим, что так называемые российские державники, государственники, национал-патриоты предлагают умозрительные, но весьма опасные рецепты изменения государственного устройства России, что действительно угрожает ее единственной целостности. Трагедия в Чечне – яркое тому свидетельство…»***Провозгласив Декларацию о суверенитете Башкортостан четыре года не платил налогов в бюджет России.О детальных подробностях 11 октября 1990 года и малоизвестной августовской речи Ельцина в Стерлитамаке мы узнаем спустя 20 лет.11 октября исполнилось 20 лет со дня принятия Декларации о суверенитете Башкирии. О том, как создавался этот документ, «Труду в Башкортостане» рассказал Игорь Горбунов, который был в октябре 1990 года первым секретарем Башкирского обкома КПСС и депутатом Верховного Совета БАССР.Коммунисты: «Вперед!»- Еще на XIX партийной конференции ЦК КПСС в июне 1988 - го тогдашний первый секретарь башкирского обкома Равмер Хабибуллин заявил, что Башкирия должна стать союзной республикой. Подобные идеи зрели тогда везде, а 1990 - й был отмечен парадом суверенитетов: республики одна за другой объявляли о независимости. Люди в Башкирии, где добывалось 40 и перерабатывалось 60 миллионов тонн нефти в год, чувствовали себя обделенными. Незадолго до осенней сессии Верховного Совета БАССР мы провели пленум обкома КПСС, где коммунисты республики почти единогласно выступили за новый стa-тус Башкирии. А в конце августа Президиум Верховного Совета создал рабочую группу по подготовке Декларации о суверенитете.Были предложены разные варианты. Всех авторов и не упомню. В их числе были секретарь обкома по идеологии Роберт Янбарисов, депутаты Зуфар Еникеев, Михаила Бугера...Кстати, нынешний президент Башкирии Рустэм Хамитов был тогда депутатом Верховного Совета и принимал самое деятельное участие в подготовке документа. Рустэм Закиевич избирался по Орджоникидзевскому округу, от совершенно нового политобразования, которое сформировали депутаты демократического толка - «Башкирского объединения депутатов и избирателей». Я хорошо помню предвыборную борьбу, которую он, молодой кандидат наук, вел в своем округе.В целом, наверное, документ не назовешь верхом законодательного совершенства. Тогда среди нас было мало высококлассных юристов. Вспомните тот Верховный Совет, избранный на волне всеобщей демократизации - в наших рядах было много ученых, инженеров, людей творческих специальностей...Мы хорошо знали, что надо делать, но плохо представляли, как. Однако общество не могло ждать, когда будут проработаны все детали.10 октября 1990 года открылась осенняя сессия Верховного Совета. Утром около здания парламента собралось около 300 митингующих. Они требовали, чтобы вышло руководство парламента. Председатель Муртаза Рахимов и глава правительства Марат Миргазямов отказались. Пришлось идти мне. Народ требовал одного: «Объявите суверенитет!» «Обязательно объявим», - сказал я. Мне не трудно было это обещать, ведь и депутаты хотели того же.Голосование было тайным - нам раздали бюллетени с одним вопросом. В этот день мы приняли проект за основу. А на следующий день мы приняли его постатейно.За свой «поход в народ» я был вознагражден. 11 октября, когда выходил из парламента, хотел обойти толпу, но она меня окружила, а потом люди выстроили живой коридор. Я уходил под их аплодисменты...После объявления суверенитета Башкирия до марта 1994 года (когда республика и центр заключили договор о разграничении полномочий) не платила налогов в федеральный бюджет! Мы оказались такими «продвинутыми» не одни, так же поступили Татарстан и Якутия. По призыву Бориса Ельцина все брали столько суверенитета, «сколько могли проглотить». Такие были времена.«Мы говорим народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: возьмите ту долю власти, которую сами сможете проглотить...Если вы решите: и недра, богатства, земля Башкирии - это собственность народов Башкирии, - значит так оно и будет... Нефть и газ Башкирии принадлежат ей, и только она вправе распоряжаться своими богатствами. Хватит, достаточно вас грабили!... Если Башкирия заявит о своем суверенитете, мы будем уважать этот суверенитет».Из выступления Бориса Ельцина на митинге в Стерлитамаке в августе 1990 года.В тексте Декларации 526 слов - преамбула и 10 пунктов. Особенно серьезные дискуссии вызвало место о самоопределении, которое в конце концов было выражено так: «...Реализуя неотъемлемое право башкирской нации на самоопределение и гарантируя равенство прав всех наций на территории Башкирии...» Из названия «Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика» убиралось слово «автономная».Пункт первый объявлял землю, природные богатства и весь экономический пo-тeнциал исключительной собственностью многонационального народа БССР.Пункт третий гарантировал равные права и свободы всем проживающим на ее территории гражданам независимо от их национальности и иных различий.Пункт восьмой провозглашал на территории Башкирской ССР верховенство законов республики - за исключением тех сфер правового регулирования, которые добровольно передавались в ведение Союза ССР и РСФСР.Владимир Путин, сменивший Бориса Ельцина на посту президента страны, выстроил вертикаль власти, оставившую от суверенитета Башкирии и других бывших автономий лишь воспоминания.***Суть: В 1989-90 годы в СССР начала осуществляться мечта руководителей союзных и национальных республик – получить полную политическую самостоятельность и стать независимыми политическими лидерами в своих республиках. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин признавал необходимость перехода к суверенитету республик и даже неосторожно заявил: «...Возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить...». Начался «парад суверенитетов».В 1990 г. был принят Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», который стал юридической основой для принятия Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Декларация была принята 11 октября 1990 г. на III сессии Верховного Совета Башкирской АССР (председатель – М. Рахимов). Документ провозгласил основные принципы общественно-политического и государственного устройства республики. Верховный Совет одновременно преобразовал БАССР в Башкирскую Советскую Социалистическую Республику – Башкортостан, то есть, самостоятельно повысил статус национальной республики до союзной, поставив республику в один ряд с Украиной, Казахстаном и т. д.Дальше больше. Было задекларировано:- о верховенстве законов республики над российскими на своей территории;- о собственном башкирском гражданстве и своих паспортах;- о собственных правоохранительных органах и налоговой системе;- о праве субъекта международного права;- о включении налоговых поступлений в бюджет республики и ряде других.Всё перечисленное с 1993 г. стало противоречить Конституции РФ. Что очень важно! Конституция республики (1993 г.) полностью противоречила российской и в течение десяти лет Госсобрание принимало законы республики, противоречащие российскому законодательству. Это, в свою очередь, парализовало работу госорганов, прокуратуры, судебной системы.С 2000 года новое руководство России обозначило одним из главных направлений в своей работе – возвращение регионов в правовое поле России. С этой целью были созданы семь Федеральных округа, уже они инициировали суды по несоответствию региональных Конституций и Уставов Конституции России, которые выиграли. В 2002 г. в республике была принята Конституция, полностью соответствующая российской. Переписаны были и все ранее принятые законы и кодексы. Так закончился в юридическом смысле суверенитет Республики Башкортостан, но не совсем.Почему Федеральный центр так долго «терпел» суверенитет (беспредел) в Башкирии? Процессы суверенизации шли и в других национальных республиках, но по-разному. Катастрофическую форму принял суверенитет Чечни, потребовавшей полного отделения от России. Сепаратизм Чечни был остановлен силой оружия. Мы, партия «ЯБЛОКО» осудили эту войну. В Башкирии же, на первый взгляд, всё было спокойно. Поэтому и «терпели». А нелепые требования верховенства башкирских законов, собственного гражданства и прочее, сошли на нет сами по себе.Политологический анализ:Видимо, недостаточная компетентность руководства республики в правовых вопросах, федеративном государственном устройстве России, стала причиной чрезмерных (незаконных) требований самостоятельности, несовместимых со статусом России как правового государства. На самом деле, реально, некоторый суверенитет (творить что хочу) получили Президент республики и его окружение, четырёх миллионное же население при этом вообще ничего не получило, а лишилось многого. М. Рахимов воспользовался ситуацией для обогащения «семьи». Увод акций предприятий ТЭК на 63 миллиарда рублей были самой крупной незаконной сделкой в постсоветской России.С другой стороны, за годы «суверенитета» руководство республики разгромило зарождающееся гражданское общество, уничтожило политическую конкуренцию, массово нарушало права и свободы человека и гражданина, захватывала власть во время выборов.Суверенитета и федерализма в республике сегодня нет. К чему пришли?Полностью выхолощены основы конституционного строя России и республики. Демократическое государство (республика) должно выполнять два основных условия – источник власти народ и смену людей во власти (свободные выборы). Этого в Башкирии нет! СМИ и суды должны быть свободными (разделение ветвей государственной власти), они карманные. Нам, членам партии «ЯБЛОКО», закрыт вход в законодательные (представительные) органы власти. Власть боится, что раскроем людям бюджет – увод и нецелевое использование средств. Это в очередной раз подтвердили выборы 10 сентября.От кого это всё исходит и зависит? В первую очередь от Президента России и его ставленника в республике. Но они не собираются организовать жизнь государства, общества, граждан в соответствии с Конституцией. Жизнь строится по понятиям. Вот почему «ЯБЛОКО» за смену этой власти.Итак, 11 октября для республики праздник, или как? Конечно, нет!