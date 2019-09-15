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Где грань между националистом и нацистом?

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Руслан Габбасов — активист движения «Башкорт». Миссия башкирского националиста. Все больше и больше людей понимают истинное значение понятия «националист».

Где грань между националистом и нацистом?


В нашей стране к сожалению смысл этого слова извратили и применяют его только в негативной форме.

В моем понимании и в понимании моего круга общения, «националист» — это человек, который горячо любит свою нацию, свой язык, культуру, историю, традиции. Это тот, кто готов отдать свои силы и если понадобиться, то и жизнь, ради своего народа.

Это высшая цель!

В то же время националист уважает другие народы, их культуру и язык, и никогда не поставит свою нацию выше другой. Только взаимное уважение и равноправие во всех сферах приведет наше общество к той гармонии, которую все так хотят.

Я башкирский националист, я уважаю другие нации, уважаю их права, но свой народ и все, что с ним связано, я люблю больше.

Любая нация это живой организм, который развивается при благоприятных условиях и умирает если таких условий нет.

Одно из важнейших условий для жизни той или иной нации — это своя государственная территория. В нашем случае это Республика Башкортостан.

Также в такие условия нужно включить религию, язык, культуру, историю, традиции.

Но все это будет не эффективным и может не способствовать развитию нации без национального самосознания.

Именно национальное самосознание является тем духом народа, который живет в каждом его носителе. У башкир это понятие принято называть также словом «Рух».

Если же нет этих благоприятных условий, то народ очень быстро ассимилируется и в скором времени исчезнет. Так исчезли многие и многие народы.

Национальное самосознание не передается по наследству. Если башкирский ребенок будет воспитан без участия родителей допустим в русской среде, то однозначно он переймет все культурные коды этого народа и будет расти как русский. В таком башкире ничего башкирского не будет, если только его внешность и свободолюбивых характер.

Национальное самосознание вкладывает в сознание ребенка семья и общество. Семья вкладывает в сознание ребенка родной язык, национальные семейные ценности и традиции. В семье взращивают в ребенке тот самый башкирский Рух.

Общество расширяет национальное самосознание ребенка приобщая к культуре, истории, искусству, башкирским традициям, к патриотизму. Именно семья и общество делают башкира башкирским националистом в лучшем понимании этого слова.

В чем же миссия башкирского националиста?

Помимо служению своему народу и своей республике на любом доступном ему поприще, есть еще одна важная миссия каждого башкира — это создание башкирской семьи и воспитание будущего поколения в башкирском духе.

Настоящий башкирский националист или националистка должны создавать семью только с представителем своей нации. Только в такой семье можно в полной мере передать весь дух и богатство своего народа.

Конечно бывают и межнациональные семьи, любовь не выбирает нацию. Бывают такие случаи, когда башкир берет в жены девушку другой национальности или башкирка выходит замуж за представителя другой национальности.

Но и в этом случае надо помнить о своей миссии и предназначении перед своим народом.

Даже в межнациональной семье можно воспитать детей в башкирском духе, чтобы их национальное самосознание было полностью башкирским. Такой родитель обязан с детства рассказывать о башкирской истории, традициях, приобщать к культуре, отдавать в башкирские детские сады, школы и конечно учить башкирскому языку по мере своих возможностей.

И миссия такого родителя башкира будет выполнена тогда, когда их ребенок из межнациональной семьи, с раскрывшимся башкирским национальным самосознанием, став взрослым и решив создать уже свою семью, выберет себе во вторую половину представителя именно из башкирского народа.

Таким образом цепочка замкнется и все встанет на свои места.

Эхо Москвы
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***

Обыкновенный нацизм Габбасова

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. Прочитал ее пост, где она возмущается, что видите ли, при ней башкиры разговаривали на своем родном языке и даже не соизволили перейти на русский язык.

Мадам Куцуева, сегодня на дворе 2019 год, а не прошлый век. Это в 80-х и 90-х годах прошлого века еще могли сказать на улице не русскому человеку, который разговаривает на своем родном языке в присутствии тех, кто не понимает, чтобы он перешел на русский. В Уфе бывали случаи, что людей выкидывали с автобусов и трамваев за разговоры на башкирском или татарском.

Сегодня в Республике Башкортостан (государстве) башкирский язык является государственным, и никто не смеет другим запрещать или указывать на то, что люди между собой, я повторяю, между собой, разговаривают на своем родном языке!

У Куцуевой мозг поражен великодержавным шовинизмом, которым, к сожалению, страдают некоторые люди. Но вдвойне страшно, когда этой болезнью страдают люди, наделенные властью!

Эхо Москвы
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***

Руслан Габбасов: «У башкирского народа память хорошая и мы ничего не забыли!»

В связи с новым законом, запрещающим ругать власть, а также с первым осужденным по этому закону, хочу написать статью о «чудесном» человеке, бывшем министре образования Гульназ Шафиковой. Статья о том, как она в свое время уничтожала башкирский язык. Статья не ругает и не оскорбляет Гульназ Шафикову, наоборот она благодарит.

Надеюсь, что вы Гульназ Радмиловна будете с удовольствием читать эту статью и получать наслаждение.

Так вот, эта «чудесная» и «сказочно умная» дама за время своего правления поддерживала оптимизацию башкирких школ и детских садов. Именно она руководила сокращением башкирских учителей и других башкирских кадров.

Именно она причастна к тому, что сократились в ВУЗах места для обучения филологов и будущих учителей башкирского языка.

Именно она своей «мудростью» чуть не уничтожила слаженное десятилетиями обучение в знаменитой гимназии имени Рами Гарипова.

Именно при ней в башкирские гимназии начали поступать дети родителей не башкир, которые требовали для своих детей обучение в башкирской гимназии без башкирского языка.

После того, как началось давление на государственные языки национальных республик, министр образования Татарстана Энгель Фаттахов до конца отстаивал татарский государственный язык, наша же «мудрая» Гульназ не проронила ни слова в защиту башкирского государственного.

Мало того, наша «находчивая» и «креативная» Гульназ Радмиловна сделала все возможное, чтобы учителя башкирского языка не смогли приехать на митинг в защиту башкирского языка, состоявшегося 16 сентября 2017 года. В тот субботний день она издала Указ, по которому именно учителя башкирского языка должны были собираться в школах на «Единый методический день».

Именно при ее «мудром» правлении, многие башкирские учебники не получили аттестацию в Министерстве образования России.

И много, много «прекрасного» сделала эта мадам, чтобы наш башкирский язык становился ненужным в своей республике.

Видать именно поэтому ее встречали протестами и одиночными пикетами сотрудники Института развития образования, не желая видеть ее своим новым руководителем.

Спасибо вам Гульназ Шафикова, что вы своими действиями и бездействиями в отношении башкирского языка, смогли объединить всех его защитников!

Мы знаем, что вы выполняли указы своих шефов и тех, кто вас поставил на этот пост, но это вас ни сколько не оправдывает.

У башкирского народа память хорошая и мы ничего не забыли!






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  • Гость
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  • 1 | 14.10.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так ,то спасибо вам низкое ,Гульназ Шафиковна !!! Я про ВАС думал хуже ,приношу свои извинения.



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  • 2 | 14.10.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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- большой человек в республике женат не на башкирском человеке:не огорчен ли он мнением Габбасова? неча на зеркало пенять



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  • 3 | 14.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Найдите мне хоть одного чистокровного башкира среди националистов. Они даже не представляют что их ждет когда во власти окажутся националисты из чистокровных башкир. К слову,был один любитель определять национальность чиновников- Айрат Дильмухаметов.До сих пор говорили,что у него мама-казашка. Но оказывается энтот лжемеркит и по отцу из пензинских мурз. этим наверно обьясняется тесная дружба отца Айрата с Каримом Яушевым и Айдар Халимом.О происхождении клана Дильмухаметовых из пензинских мурз-переселенцов из деревни Чукадыбашева Туймазинского района можно прочитать в журнале " Туган жир" 2019 номер 3. стр149-158



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  • 4 | 14.10.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.............." Даже в межнациональной семье можно воспитать детей в
башкирском духе,

чтобы их национальное самосознание было полностью
башкирским.

Такой родитель обязан с детства рассказывать
о башкирской истории, традициях, приобщать к культуре,
отдавать в башкирские детские сады, школы и конечно учить
башкирскому языку по мере своих возможностей. ..."
================================================
То есть в ЛЮБОЙ межнациональной СЕМЬЕ землян
( хоть негритянской , арабской , китайской , русской и тд )
где одна из половинок в семье Башкир или Башкирка ,
национальное самосознание ДЕТЕЙ должно быть полностью
башкирским. ?!
А почему до сих пор башкиры , за свое 1000
летнее развитие не смогли воспитать это в сознании
башкирского народа ?
У евреев вот с этим вопросом более определенно !



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2

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  • 5 | 14.10.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О происхождении клана Дильмухаметовых из пензинских мурз-переселенцов из деревни Чукадыбашева Туймазинского района можно прочитать в журнале " Туган жир" 2019 номер 3. стр149-158

====================
обязательно прочитаю!!!!!



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4

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  • 6 | 14.10.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это тот, кто готов отдать свои силы и если понадобиться, то и жизнь, ради своего народа.

Это высшая цель!
_---__-________-----------

В то же время националист уважает другие народы, их культуру и язык, и никогда не поставит свою нацию выше другой.
_________________________________________
диссонанс сознания - убью за свой народ, но при этом с уважением к убиенному
турк



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3

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  • 7 | 14.10.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." И миссия такого родителя башкира будет выполнена тогда,
когда их ребенок из межнациональной семьи,

с раскрывшимся башкирским национальным самосознанием,

став взрослым и решив создать уже свою семью,
выберет себе во вторую половину представителя именно из
башкирского народа........."
==================================================
..." с раскрывшимся башкирским национальным самосознанием, .."
По моему это предложение пустое сострясение воздуха !
Что это ? Это о чем речь ?

Идея о Величии башкирского народа ?
Идея о каком то былом в Истории народа могуществе ?
Идея их любови к свободе , тогда почему НИКОГДА
не существовало государства Башкортостан ?
Идея любви к родному языку и своей культуре , и ее
сохранения
ДА , здесь я Полностью согласен с Габбасовым !
В РФ идет ползучая борьба на госуровне , с субъектами
Федерации против языка народов и развития их культуры
населяющие эти регионы ! Развивается только Москва и
Московская область за счет регионов Российской Федерации !
Ну а в остальном как и положено государство развивается
по своим Законам !



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  • 8 | 14.10.2019, 11:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18822 | Рейтинг: -3247,6
Руслан Габбасов — активист движения «Башкорт». Миссия башкирского националиста.
----
А как Габбасов может являться миссией Габбасова.
Гаптула, ты тут ничего не перепутал?



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  • 9 | 14.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Валидовщина растараканилась в головах башкир с приходом к власти рахимова на волне шизоидного ельцинского антисоветизма.
Более того, она стала офиуиалбной политикой режима рахимова.
Безнаказанно был создан отряд башкирских хунвейбинов - союз башкирской молодежи.
Что они творили в стране башкир до сих не имеет полиической и юридической оценок..
Потом национал- активисты вошли во власть и поставили все - экономику, социальную жизнь, построение гражданского общества на колени.
Транснациональным компаниям проданы практически все активы советской Башкирии.
Сегодня, судя по годичным результатам у власти, теже, кто не умеет зарабатывать, а только тратить кредиты и деньги федеральных проектов на нвнятно убыточные проекты..
Не создано ни одного рабочего места, ни на йоту не улучшилось качество жизни, под прикрытием славословия и махрового родоплеменного национализма продолжается отток капиталов за пределы региона.



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  • 10 | 14.10.2019, 11:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18822 | Рейтинг: -3247,6
9 | 14.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Валидовщина растараканилась в головах башкир с приходом к власти рахимова на волне шизоидного ельцинского антисоветизма.
--------
Кто то соскучился по материалам о Джалиловщине? Пожалуйста.
В последние годы в татарии взялись за героизацию Джалилизма. Сделали фильм о том, какие они герои подопечные Джалиля 20 татарских батальонов СС. Попытались фильм показать даже в Москве. Бу-га-га!!!



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  • 11 | 14.10.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что взять с бестолкового националиста...



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  • 12 | 14.10.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 14.10.2019, 11:40 | Автор: кац

Кто то соскучился по материалам о Джалиловщине? Пожалуйста.
В последние годы в татарии взялись за героизацию Джалилизма. Сделали фильм о том, какие они герои подопечные Джалиля 20 татарских батальонов СС. Попытались фильм показать даже в Москве. Бу-га-га!!!
=======================================================
Башкирский ПУСТОЗВОН . Здесь Габбасов высказывается .
Башкирским ДОЛБО..БАМ - типа тебя не надо усугублять
некоторые его спорные высказывания !
Обсуждай статью и его мысли , падаль ты неразумная !



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  • 13 | 14.10.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это тот, кто готов отдать свои силы и если понадобиться, то и жизнь, ради своего народа.

Это высшая цель!
_---__-________-----------

В то же время националист уважает другие народы, их культуру и язык, и никогда не поставит свою нацию выше другой.
_________________________________________
диссонанс сознания - убью за свой народ, но при этом с уважением к убиенному
турк
------------------------
Отдать жизнь за свой народ не значит при этом убить кого-то. Либерасты свой идиотизм уже не скрывают, это хорошо.



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  • 14 | 14.10.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.10.2019, 11:40 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18819 | Рейтинг: -3247,6
9 | 14.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Валидовщина растараканилась в головах башкир с приходом к власти рахимова на волне шизоидного ельцинского антисоветизма.
--------
Кто то соскучился по материалам о Джалиловщине? Пожалуйста.
В последние годы в татарии взялись за героизацию Джалилизма. Сделали фильм о том, какие они герои подопечные Джалиля 20 татарских батальонов СС. Попытались фильм показать даже в Москве. Бу-га-га!!!

====================

Рамазанов, ты огорчен тем, что Джалиль - Герой Советского Союза и не занимался подлым убийством заводских рабочих как твой кумир.?



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  • 15 | 14.10.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Знать прибыльное дело в РБ быть башкирским националистом.Сами не работают, жены нигде не работают, а контора пишет зарплату. Так что ли?



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3

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  • 16 | 14.10.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац, татары оцифровали транспортные потоки, ученые разработали схемы, а чиновники и строители создали в казани, стиснутой реками, лучшее в россии транспортное кольцо.
В уфимские родоплеменные чиновники из аулов в столице страны башкир под знаменем валиди трамвайные рельсы на металлолом сдали и логику с логистикой ОТ в 21 веке увязать никак не могут?



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  • 17 | 14.10.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.10.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

Отдать жизнь за свой народ не значит при этом убить кого-то.

===========

Как ты это себе представляешь?



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  • 18 | 14.10.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отдать жизнь за свой народ не значит при этом убить кого-то.

===========

Как ты это себе представляешь?
_____________________
А чего тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу. (Дж. удачи)
турк



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1

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  • 19 | 14.10.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Узбекстане узбекв много, поэтаму Узбекстан. Здесь как не пыжься, хотя, если по десять ошережанных рожать каждую неделю, может и получится наводнить Башкртстан сверхрасой. А так, даже чуваши и украинцы есть и русские и татары с мордвой, даже белорусы- вот они под ногами так и мешаются широко шагающему светочу "Габбасову-штанынепорвать и губунезакатать".



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  • 20 | 14.10.2019, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Габбасов не сказал ни слова плохого ни об одном народе.
Ужастики все на говно изошли в ненависти к башкирам.
Вот вам и "грань между националистом и нацистом".



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