Не адвокаты, а простые курьеры

В Уфе задержали вымогавшего 5 млн рублей адвоката экс-борца с коррупцией Ильнура Юсупова. Мужчина был задержан с поличным на следующий день после передачи взятки.В минувшую пятницу, 11 октября, сотрудниками ФСБ был задержан адвокат Владимир Панфилов за вымогательство взятки у супруги экс-борца с коррупцией Ильнура Юсупова.Как сообщает источник ProUfu.ru, Панфилов сообщил супруге Ильнура Юсупова, что за денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей договорится с судьей о переквалификации статьи на менее тяжкую и о смягчении приговора. Юсупова согласилась, но позднее обратилась с заявлением в Управление ФСБ.10 октября Панфилов получил денежные средства в размере 100 тысяч рублей и еще 4,9 млн рублей муляжа. На следующий день он был задержан с поличным и доставлен в Следственный комитет.Как сообщает источник, Панфилов заведомо знал, что не сможет выполнить обещание, а деньги собирался присвоить себе.Напомним, Ильнура Юсупова, экс-замначальника одного из отделов УЭБ и ПК МВД по РБ, арестовали в феврале прошлого года. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По материалам дела, он предоставил своей супруге участок размером 15 соток под Уфой, а также еще 32 гражданам около 120 гектаров земли в деревне Нурлино, которые были оформлены на родных и друзей Юсупова. Бюджету был нанесен ущерб в 6 млн рублей.