Не адвокаты, а простые курьеры

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии
Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Пропагандон с поганым рто ...

Кацика каменты немножко скрыты,такое ощущение как бы освежителем воз ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

Знакомый запах старого ко ...

.......... Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов прокомментир ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
О некоторой особой ...

Сказано «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было Бог», а у нас в ...
  14.10.2019   38990    55

Где грань между ...

Руслан Габбасов — активист движения «Башкорт». Миссия башкирского националиста. ...
  14.10.2019   40089    79

Не адвокаты, а простые ...

В Уфе задержали вымогавшего 5 млн рублей адвоката экс-борца с коррупцией ...
  14.10.2019   36422    25

Грустный праздник о том ...

День республики. Как Башкирия вышла на парад суверенитетов. Муртаза Рахимов: ...
  11.10.2019   37248    174

Гиблое дело — с ...

Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал журналист издания Рамиль Рахматов. По ...
  11.10.2019   33192    15

Последние публикации
О некоторой особой ...

Сказано «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было Бог», а у нас в ...
  14.10.2019   27403    55

Где грань между ...

Руслан Габбасов — активист движения «Башкорт». Миссия башкирского националиста. ...
  14.10.2019   23185    79

Не адвокаты, а простые ...

В Уфе задержали вымогавшего 5 млн рублей адвоката экс-борца с коррупцией ...
  14.10.2019   27867    25

Грустный праздник о том ...

День республики. Как Башкирия вышла на парад суверенитетов. Муртаза Рахимов: ...
  11.10.2019   11507    174

Гиблое дело — с ...

Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал журналист издания Рамиль Рахматов. По ...
  11.10.2019   13577    15

Хабиров: «Нам уже много ...

Радий Хабиров поделился успехами с правительством России. Он рассказал ...
  10.10.2019   18347    78

В Уфе через три дня ...

На пресс-конференции «Коммерсантъ-Уфа» по транспортному вопросу самый ...
  10.10.2019   38043    12

Кругом шпионы: ...

"Попытка вербовки. Но она топорная". Задержание и допрос депутата Госдумы Инги ...
  10.10.2019   16142    16

Отчеты о бесполезных ...

Отчеты, опубликованные на сайте республиканского ЦИКа, проанализировал ...
  10.10.2019   43667    7

Певцы ртом, спортсмены, ...

ЛДПР передала вакантное место в Госсобрании сотруднику ЧОПа. Как сообщает ...
  10.10.2019   30627    33

Читаемое за месяц
Ильнар Гарифуллин: ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Ответ ...
  15.09.2019   21134    134

Юрий Шевчук: «Шиханы ...

Юрий Шевчук, Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур ...
  15.09.2019   22845    20

Один пойман. Остальные ...

Начальник управления прокуратуры Башкирии заподозрен в незаконной прослушке. ...
  16.09.2019   12312    40

Помогут ли Дилю его ...

Сторонники Айрата Дильмухаметова собирают средства на проведение независимых ...
  16.09.2019   43725    23

Пропагандист, годный при ...

Послесловие к Международному дню солидарности журналистов. Как поживает сегодня ...
  16.09.2019   19518    68

Архив публикаций
Октябрь 2019 (38)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)


Не адвокаты, а простые курьеры

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 18270 | Комментарии: 25
Оценили
0


В Уфе задержали вымогавшего 5 млн рублей адвоката экс-борца с коррупцией Ильнура Юсупова. Мужчина был задержан с поличным на следующий день после передачи взятки.

Не адвокаты, а простые курьеры


В минувшую пятницу, 11 октября, сотрудниками ФСБ был задержан адвокат Владимир Панфилов за вымогательство взятки у супруги экс-борца с коррупцией Ильнура Юсупова.

Как сообщает источник ProUfu.ru, Панфилов сообщил супруге Ильнура Юсупова, что за денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей договорится с судьей о переквалификации статьи на менее тяжкую и о смягчении приговора. Юсупова согласилась, но позднее обратилась с заявлением в Управление ФСБ.

10 октября Панфилов получил денежные средства в размере 100 тысяч рублей и еще 4,9 млн рублей муляжа. На следующий день он был задержан с поличным и доставлен в Следственный комитет.

Как сообщает источник, Панфилов заведомо знал, что не сможет выполнить обещание, а деньги собирался присвоить себе.

Напомним, Ильнура Юсупова, экс-замначальника одного из отделов УЭБ и ПК МВД по РБ, арестовали в феврале прошлого года. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По материалам дела, он предоставил своей супруге участок размером 15 соток под Уфой, а также еще 32 гражданам около 120 гектаров земли в деревне Нурлино, которые были оформлены на родных и друзей Юсупова. Бюджету был нанесен ущерб в 6 млн рублей.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.10.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женушку надо еще потрясти ,может посыпятся из всех щелей денежки- и в бюджет.Не дело детям на операции собирать- вот как раз кстати будет !!!И чем больше посадок ,тем страшнее жить будет всей этой сволочи !!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.10.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государство мошенников и воров. Либеральная модель потерпела фиаско.
Всё. "Караул устал". "Которые тут временные? Слазь!"



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.10.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- не по чину взял,так ему и надо!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.10.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юр Ник, объясни - где тут взятка??? не понимаю
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.10.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорее всего переквалифицируют на статьи, связанные с мошенничеством?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 14.10.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65883 | Рейтинг: +12228,3
Юр Ник, объясни - где тут взятка??? не понимаю
турк
____________________________________
Час прошел, а старый пидорас по кличке доцент даже в гугле не наше, что тебе объяснить)))

Нет тут взятки(на данном этапе), есть мошенничество (покушение) в особо крупном.

А вот, если бы хотя бы часть денег дошла до судьи - тогда была бы взятка или покушение на нее.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Экскандидат в перзиденты адаокат гайсина поступила хитрее - она "заняла" у недобросовестного застройщика деньги.
Свое молчание в отношении проблемного застройщика превратила золото?
А застройщик в суде по другому иску возьми и завяви, что деньги дольщиков он передал их защитнице.
Сейчас адвокатесса в СПЧ хабирова.
Юмадиловщина (игнорирование российских законов и норм морали и этики адвоката) в адвокатском сообществе страны башкир живет и процветает?



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 14.10.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65883 | Рейтинг: +12228,3
Радий Хабиров: следующий год в Башкирии будет объявлен Годом эстетики населенных пунктов республики

Такое предложение высказал глава региона Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании в Правительстве. Он отметил, что такое решение было принято во время семинара с главами муниципалитетов.

Есть предложение назвать следующий год годом эстетики населенных пунктов республики: газоны, тротуары, освещение, заборчики.

Хабиров поручил подготовить соответствующий указ и поручение Правительству.

Кроме того, была отмечена важность инициативы самих жителей. По словам главы Башкирии, те муниципалитеты, где будет видна обратная реакция и инициатива жителей, будут поощряться.

Также Хабиров отметил, что одним из важных элементов следующего года должна стать санитарная уборка – подстрижка деревьев, уборка мусора после строек, уборка разрушенных зданий.
______________________________________________________
В связи с данным эстетом вспомнился совеццкий анекдот про эстета:
У кассы Большого Театра.
- Девушка, мне нужны билеты на "Лебединое озеро"...
- Мужчина, я же вам уже говорила - нет билетов!
- Девушка, вы не понимаете - я эстет, моя жена искусствовед! Нам просто НЕОБХОДИМО попасть на "Лебединое озеро".
- Ну, нет билетов, что я сделаю?
- Девушка, пойми правильно - я эстет, моя жена искусствовед!! Мы просто не можем без "Лебединого озера"!
Тут стоящая сзади жена дёргает его за рукав:
- Да, ладно Коля, пошли в киношку!
- Заткнись, дура!... - поворачиваясь опять к кассиру. - Девушка - поймите, я эстет..

А когда будет объявлен год ликвидации нетопленых сортиров? Особенно при школах. Доколе дети будут задницы морозить?

Показушник херов! Детям туалеты теплые построй сначала, потом уж заборчики и стриженые кусты!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.10.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" В минувшую пятницу, 11 октября, сотрудниками ФСБ был
задержан адвокат Владимир Панфилов за вымогательство взятки
у супруги экс-борца с коррупцией Ильнура Юсупова...."
=================================================
ВОР у Вора крадет последнюю рубашку !
А кто у ВОРА нащальник , ааа вспомнил
Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан
Булат Юмадилов
Честнейший , Достойнейший - Депутат Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЭТО какое - то неглиже , ТАКОГО не может быть
в " честных " рядах коллегии прости теток РБ !!



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 14.10.2019, 13:32 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1423 | Рейтинг: +455,6
"Билась нечисть грудью в груди и друга друга извела ..." Но у нас её столько, что случиться это ой не скоро!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.10.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пойду как гляну проУфу, чё там еще один юрист говорит...
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 14.10.2019, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
муть какая то ...
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 14.10.2019, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65883 | Рейтинг: +12228,3
14.10.2019, 10:36
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2,4 тысячи евро фигуранту дела «Уфагубъ»

Европейский суд по правам человека 8 октября удовлетворил жалобу жителя Уфы Сергея Масленникова — одного из фигурантов дела портала «Уфагубъ» («Уфа губернская») — на нарушение права на защиту в российском суде. Россия должна выплатить господину Масленникову 2,4 тыс. евро компенсации, из которых 1 тыс. евро — затрат, понесенных в связи с рассмотрением дела в ЕСПЧ.

Сергей Масленников в 2011 году был приговорен Верховным судом Башкирии к году лишения свободы условно за возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) путем публикации на портале «Уфагубъ» 459 комментариев «экстремистского» характера. Подсудимый тогда вину не признал и заявил, что опубликовал не более четырех комментариев к публикациям на этом портале, а остальные физически опубликовать не мог, так как в это время находился на работе.

О деле Сергея Масленникова
ЕСПЧ признал, что российские суды при рассмотрении дела Сергея Масленникова нарушили статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. В частности, национальные суды не оценили по достоинству алиби обвиняемого, подтверждающее, что он не публиковал большую часть «экстремистских» комментариев. Этот аргумент не был исследован судом, хотя мог оказать влияние на установление вины обвиняемого и иметь решающее значение для исхода разбирательства, отмечается в постановлении ЕСПЧ.

Рассмотрение жалобы Сергея Масленникова в европейском суде длилось с конца 2017 года. Компенсация должна быть выплачена господину Масленникову в течение трех месяцев. Он сам просил назначить ему компенсацию морального ущерба в размере 80 тыс. евро и 454 евро компенсации материального ущерба, связанного с конфискацией компьютера и расходами на покупку лекарств из-за ухудшение состояния здоровья.

Однако ЕСПЧ не нашел причинно-следственной связи между нарушениями, допущенными национальными судами РФ, и предполагаемым материальным ущербом. Он также отметил, что установление самого по себе факта нарушения уже является достаточным возмещением причиненного морального вреда, и напомнил, что вопрос о соответствующей сумме компенсации должно рассмотреть государство-ответчик.

Сергей Масленников сообщил, что не совсем удовлетворен решением суда. В частности, по его словам, ЕСПЧ не дал оценки его заявлению о беспрецедентном давлении на суд, которое было при рассмотрении его дела в России. При этом господин Масленников намерен добиваться пересмотра своего дела.

В сентябре 2017 года, как сообщал “Ъ-Уфа”, ЕСПЧ принял к производству жалобы пяти других фигурантов дела «Уфагуба» — жителей Уфы Николая Швецова, Сергея Орлова, Ильдара Габдрафикова, Игоря Кучумова и Константина Нестерова. За модерацию сайта и публикацию комментариев, разжигающих межнациональную рознь, суд признал их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ), лицами, публично призвавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам. В жалобе в ЕСПЧ они заявили, что считают приговор результатом расширенного толкования законодательства о противодействии экстремизму и нарушением права на свободу мнения.
_______________________________________
Первый пошел!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.10.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вор у вора дубинку хотел украсть! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 14.10.2019, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.10.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вор у вора дубинку хотел украсть! Очень Опытный
_____________________
Уверен?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 14.10.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 14.10.2019, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.10.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вор у вора дубинку хотел украсть! Очень Опытный
_____________________
Уверен?
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В чём? В том, что 5 млн. руб. получены преступным путём - однозначно! В том, что этими деньгами хотели завладеть преступным путём - однозначно! Или ты не об этом хотел спросить? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 14.10.2019, 16:35 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38075 | Рейтинг: +5434
6 | 14.10.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65873 | Рейтинг: +12228,7
Юр Ник, объясни - где тут взятка??? не понимаю
турк
____________________________________
Час прошел, а старый пидорас по кличке доцент даже в гугле не наше, что тебе объяснить)))

============================================================
=
......НЕКОТОРЫЕ СОВЕТУЮТ МНЕ ОТСТАТЬ ОТ СТАРОЙ ВЕДЬМЫ
Но, ЭТА ГНИДА ВЕДЬ ПРОВОЦИРУЕТ постоянно.
Поэтому, мой совет= не связывайтесь со старухами. А если они попытаются влезть к вам в койку- лучше сразу придушить! .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 14.10.2019, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 14.10.2019, 16:00 | Автор:
Вор у вора дубинку хотел украсть! Очень Опытный
_____________________
Уверен?
турк
============================================
турк , хотел сказать Вор , вору хотел святость подарить !
Уверен !!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 14.10.2019, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14.10.2019, 16:35 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38075 | Рейтинг

совет= не связывайтесь со старухами. А если_____
_________________________________
_____________________Юнг, что то писдишь что хотел с Кухой в койке покувыркаться, питары же с женщинами не спят, вот если б ты сказал с Кацем то это понятно. Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 14.10.2019, 17:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13267 | Рейтинг: -1971,6
13 | 14.10.2019, 14:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65874 | Рейтинг: +12228,5

...Европейский суд по правам человека 8 октября удовлетворил жалобу жителя Уфы Сергея Масленникова — одного из фигурантов дела портала «Уфагубъ» («Уфа губернская») — на нарушение права на защиту в российском суде.
_____________________________________________
По сути ЕСПЧ признал Масленникова преступником.
По приговору за совершённое преступление они претензий не имеют.
Единственное что признал суд - права преступника нарушили в российском суде.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com