СПЧ для спуска пара ...

СПЧ при главе Башкирии подготовит поправки в региональный закон о митингах. Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал председатель Совета Владимир Барабаш. По его словам, ужесточение закона о публичных мероприятиях — это жесткое ограничение прав и свобод жителей республики, поэтому Совет намерен предложить депутатам Курултая свои поправки в документ.Мы спокойно, в рабочей группе, с юристами и экспертами, подготовим документы, чтобы передать их в Курултай, чтобы там это вынесли на заседание Курултая и планомерно либерализировали. Это системное нарушение, это то, чем должен заниматься Совет, — заявил Барабаш. tweetВ конце июня депутаты Госсобрания Башкирии сразу в трех чтениях приняли пакет поправок, ужесточающих правила проведения митингов, пикетов и других публичных мероприятий в республике. Документ не обсуждался на предварительных заседаниях и на заседаниях профильных комитетов. Теперь в республике нельзя проводить митинги, шествия, собрания и демонстрации в парках, аллеях, на спортивных площадках, территориях детских лагерей и природоохранных объектов историко-культурного назначения. Кроме того, митинги запрещено проводить на частных территориях без письменного согласия владельцев. В поправках также сказано, что митинги нельзя проводить на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», однако, что это за территории — не объясняется.Депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин ранее рассказывал “Эху”, что благодаря формулировке «запрещается проводить митинги на территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», которую можно трактовать как угодно, любое место может подпадать под ограничения, установленные законопроектом.