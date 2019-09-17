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СПЧ для спуска пара

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СПЧ при главе Башкирии подготовит поправки в региональный закон о митингах. Об этом сегодня в эфире «Эха» рассказал председатель Совета Владимир Барабаш. По его словам, ужесточение закона о публичных мероприятиях — это жесткое ограничение прав и свобод жителей республики, поэтому Совет намерен предложить депутатам Курултая свои поправки в документ.

СПЧ для спуска пара


Мы спокойно, в рабочей группе, с юристами и экспертами, подготовим документы, чтобы передать их в Курултай, чтобы там это вынесли на заседание Курултая и планомерно либерализировали. Это системное нарушение, это то, чем должен заниматься Совет, — заявил Барабаш. tweet

В конце июня депутаты Госсобрания Башкирии сразу в трех чтениях приняли пакет поправок, ужесточающих правила проведения митингов, пикетов и других публичных мероприятий в республике. Документ не обсуждался на предварительных заседаниях и на заседаниях профильных комитетов. Теперь в республике нельзя проводить митинги, шествия, собрания и демонстрации в парках, аллеях, на спортивных площадках, территориях детских лагерей и природоохранных объектов историко-культурного назначения. Кроме того, митинги запрещено проводить на частных территориях без письменного согласия владельцев. В поправках также сказано, что митинги нельзя проводить на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», однако, что это за территории — не объясняется.

Депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин ранее рассказывал “Эху”, что благодаря формулировке «запрещается проводить митинги на территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан», которую можно трактовать как угодно, любое место может подпадать под ограничения, установленные законопроектом.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.10.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СПЧ при главе Башкирии подготовит поправки в региональный закон о митингах.
==============================
А мне думается что основной задачей СПЧ является защита Конституционных прав граждан, в частности право на митинги
Статья 31 Конституции России
Текст Ст. 31 Конституции РФ в действующей редакции на 2019 год:
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
А не выдумывать разные там "поправки"



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  • 2 | 16.10.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем сбрендили.
Мы что узники??!!



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  • 3 | 16.10.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так собянин отчитал народ России - "нечего прикрываться конституцией"



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  • 4 | 16.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.10.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем сбрендили.
Мы что узники??!!
_____________________
тока дошло? ну ты брат пистеееец
турк



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  • 5 | 16.10.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.10.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем сбрендили.
Мы что узники??!!
_____________________
тока дошло? ну ты брат пистеееец
турк
----------------------
Развяжите меня ссукиииии!!!



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  • Гость
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  • 6 | 16.10.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественники против власти хотят пойти. Гнать их надо в шею. Больше трех не собираться.



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  • 7 | 16.10.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Остап Бендер хорошо с такими "узниками" общий язык находил, прижимая к груди Виктора Полесова, слесаря-интеллигента: "- Отовсюду слышны стоны... заграница нам поможет".
Турк, ваше кредо не "Всегда!" случайно?
Для справки: "Виктор Михайлович Полесов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, он был самым непроворным и наиболее часто попадавшим впросак. ...
Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению.
С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, 21 р. 75 коп."



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