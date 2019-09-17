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Из «волков» в князи

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Соучредитель Красногорского мотоклуба «Ночные волки» получил пост заместителя полпреда Башкирии в Москве.

Из «волков» в князи


Глава Башкирии Радий Хабиров назначил нового заместителя полномочного представителя республики при президенте России в Москве. Эту должность указом от 15 октября получил Александр Бутенко — один из соучредителей красногорского мотоклуба «Ночные волки». Напомним, что господин Хабиров до назначения в Башкирию возглавлял администрацию подмосковного Красногорска.

По данным kartoteka.ru, Александр Бутенко с 2015 года также является соучредителем фонда поддержки патриотических сил «Ночные волки» с регистрацией в Красногорске.

В 2014 году возглавлял в Красногорске управление по безопасности и защите населения, позже занял должность заместителя главы администрации по безопасности и защите населения. Главным принципом в своей работе называл «безопасности много не бывает».

Коммерсант
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  • 1 | 16.10.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С каждым таким назначением хабиров роняет авторитет и уважение к себе



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  • 2 | 16.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соучредитель Красногорского мотоклуба «Ночные волки» получил пост заместителя полпреда Башкирии в Москве.
==========================
Волчара да еще ночной,-Это что то!!!!
Куда катимся?!



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  • 3 | 16.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень разумное и, главное, патриотичное решение Башлыка РБ. «Ночные волки, это ведь не бездельнеки-мотоциклисты, как кому-то может показаться. Они, в случае необходимости, могут выступить в качестве своеобразной мобильной, «народной» Росгвардии. Зря что ли им выделяют многомиллионные субсидии в виде грантов. Так что Хабиров молодец. В тренде.



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  • Участник
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  • 4 | 16.10.2019, 09:55 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1363 | Рейтинг: +348,7
Какие нахрен ночные волки? Ночные шакалы, вернее ночные крысы народного добра. А главшакал еще по совместительству пи дор и путиноид. Что в общем то одно и тоже.



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  • Эксперт
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  • 5 | 16.10.2019, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65890 | Рейтинг: +12225,6
Один тут красногорский ночной волк (Валерий Корнеев) уже погастролировал - мусорный Табигат возглавлял, но не долго... вернулся в родные красногорски...
теперь вот и этого пристроил СРАдий на наши хлеба...



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  • 6 | 16.10.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Тын мы ,кин мы -буре ул Африкада буре - шакаллар бызнынча



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  • 7 | 16.10.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам правда есть до этого дело? А кого бы хотела видеть Кухарка на должности заместителя полномочного представителя республики при президенте России в Москве?



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  • 8 | 16.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да ужж ! Так а Башкортостане не останется
для башкир хлебных должностей !
Все Красногорским да Красногорским !
Хабиров имей совесть , дай пост заместителя
полпреда Башкирии в Москве , чистокровному башкиру !



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  • 9 | 16.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно делает. Питерская команда вон как тащит нас в светлое будущее. Только отдельные несмышленыши упираются и не хотят идти в ногу.



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  • 10 | 16.10.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров имей совесть , дай пост заместителя
полпреда Башкирии в Москве , чистокровному башкиру !
--------------
Очень чистокровному! Не какому нибудь там западному, татароязычному. Только владеющему куваканским наречием с рождения. Тому из них, кто свято чтит национального героя Салавата, основоположника Валиди, тому, для которого Рахимов – новый основатель.



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  • 11 | 16.10.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Местным фашистятам лишь бы на башкирскую тему свернуть.



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  • 12 | 16.10.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров имей совесть , дай пост заместителя
полпреда Башкирии в Москве , чистокровному башкиру !
--------------
Очень чистокровному! Не какому нибудь там западному, татароязычному. Только владеющему куваканским наречием с рождения. Тому из них, кто свято чтит национального героя Салавата, основоположника Валиди, тому, для которого Рахимов – новый основатель.
**************
Все это канешно правильно. Но недостаточно. Надо чтоб он самозабвенно играл на курае, кубызе, знал наизусть хотя бы часть бессмертного эпоса «Урал батыр».



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