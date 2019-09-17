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В Уфе проходят обыски у волонтеров штаба Навального

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Оперативники сегодня проводят обыски у волонтеров уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального — Ольги Комлевой, Александры Масловой и Альберта Гаскарова, депутата Русско-Юрмашского сельсовета.

В Уфе проходят обыски у волонтеров штаба Навального


О проведении обысков Ольга Комлева сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. По ее информации, они начались около 9 ч утра и продлились около трех часов. Из квартиры оперативники изъяли ноутбук и жесткий диск, где находились необходимые в работе материалы, сообщила Ольга Комлева. Активистка неоднократно участвовала в акциях штаба Алексея Навального.

Александра Маслова работала наблюдателем на выборах 8 сентября.

По информации «Эха Москвы в Уфе», обыски прошли также у бывшего сотрудника уфимского штаба Кирилла Матвеева. Они начались в 8:25 ч.

По данным СМИ, обыски у сторонников Алексея Навального сегодня проходят в ряде городов, в том числе Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Ижевске, Самаре, Владивостоке.

В сентябре прошли обыски дома у руководителя уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, юриста Федора Телина и в самом штабе.

Следователи СКР также допросили их в качестве свидетелей по уголовному делу об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией, созданным Алексеем Навальным. Дело находится в производстве центрального аппарата СКР, в регионах, где развернуты штабы оппозиции, работают собственные следственные группы.

Ирина Самойлова, Коммресант
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  • Эксперт
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  • 1 | 16.10.2019, 09:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65890 | Рейтинг: +12225,6
Пуйло ссыт. Устроил 1937-ой-лайт.
Доживет или нет этот гандон до скамьи подсудимых, но дети и внуки его будут прокляты до седьмого колена.



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  • 2 | 16.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что вы хотите?!
творит что хочет в России на праве частной собственности на нас на всех и Россиюи с охранником золотовым.
творит и во всем мире с поваром пригожиным



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  • 3 | 16.10.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"За державу обидно"



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  • 4 | 16.10.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ужос какой, вот сегодня бабки во дворе всполошаться.



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  • 5 | 16.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А мне интересно на какие шиши Навальный всей семьей по европам мотается, вина дегустирует.



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  • 6 | 16.10.2019, 10:26 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4676 | Рейтинг: -726,3
А почему нет кузврки в списке?



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  • 7 | 16.10.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть трясут этого Навальнера. Нечего отмывать преступные деньги. Миллиард гнеучтенки и это только поверхностно, копнуть глубже там суммы всплывут на порядок выше.



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  • 8 | 16.10.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У слабовиков нет ничего против ФБК, а фантазия убога. Потому и никакой конкретики в деле. Кто-то, кое-где у нас порой отмывает преступным путем добытые деньги. Кто? Где? Когда? Сколько? Каким преступным путем добыты? Потому в ход идет откровенное запугивание и грабеж.



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