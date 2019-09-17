Его статью изменили с "покушения на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) на "угрозу применения насилия к силовику" (часть 1 статьи 318 УК), пишет "Новая газета" со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.
По версии следствия, во время московского митинга 27 июля 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Прокуратура утвердила обвинение в "покушение на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК), однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил его подписку о невыезде после месяца в СИЗО.
— Из плюсов — следствие теперь не утверждает что бутылка была полной, — отметил Пашков.
В предыдущей версии обвинения указывалось, что наказание по делу не может превышать три четверти от максимального срока, предусмотренном статьей 318 УК. Теперь это указание отсутствует.
Еше ранее молодого человека обвиняли в участии в массовых беспорядках, ему грозило до восьми лет. Однако следком в конце августа предъявил ему более мягкое обвинение.
Идель.Реалии
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Чуть на слабовика не напал
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