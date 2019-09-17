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Чуть на слабовика не напал

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Программисту Айдару Губайдулину из Башкортостана предъявили новое обвинение по "московскому делу".

Чуть на слабовика не напал


Его статью изменили с "покушения на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) на "угрозу применения насилия к силовику" (часть 1 статьи 318 УК), пишет "Новая газета" со ссылкой на его адвоката Максима Пашкова.

По версии следствия, во время московского митинга 27 июля 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Прокуратура утвердила обвинение в "покушение на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК), однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил его подписку о невыезде после месяца в СИЗО.

— Из плюсов — следствие теперь не утверждает что бутылка была полной, — отметил Пашков.

В предыдущей версии обвинения указывалось, что наказание по делу не может превышать три четверти от максимального срока, предусмотренном статьей 318 УК. Теперь это указание отсутствует.

Еше ранее молодого человека обвиняли в участии в массовых беспорядках, ему грозило до восьми лет. Однако следком в конце августа предъявил ему более мягкое обвинение.

Идель.Реалии
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  • 1 | 16.10.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обарзели и сдурели в рвении услужить своему начальству и пукину



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  • 2 | 16.10.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Пора создавать новую силовую структуру по защите "силовиков" от населения...



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  • 3 | 16.10.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец Дарик - вот настоящие сыны настоящих башкир !



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  • 4 | 16.10.2019, 10:30 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4676 | Рейтинг: -726,3
Вчера только Фидель реалии говорили, что татария в экономическом плане ушла далеко вперёд чем башкирия, но при этом забыли что прогресс в татарии случился только благодаря Путину. А сегодня утверждают, что путин режим...



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  • 5 | 16.10.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65890 | Рейтинг: +12225,6
Не пройдет и полгода, как попытка закрыть лицо/голову от ударов дубинок силовиков - будет караться тюремным заключением от трех лет...



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  • 6 | 16.10.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Увидев гвардейца ты должен снять шапку, потупить взгляд и прижаться к стене. Вот они простые правила самосохранения.



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