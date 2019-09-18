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Нашелся, муфтий

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Председателем Духовного управления мусульман Башкирии сегодня на съезде на безальтернативной основе был избран Айнур Биргалин. Он возглавлял управление в статусе врио муфтия с апреля текущего года. За избрание господина Биргалина, по данным ДУМ, проголосовало большинство из 152 делегатов съезда. Он избран на пять лет. В работе съезда участвовал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Нашелся, муфтий


Предыдущий глава ДУМ Нурмухамет Нигматуллин, руководивший управлением с 1992 года, оставил свой пост в апреле текущего года. В июне он умер в возрасте 72 лет.

Айнуру Биргалину 29 лет. Он родился в 1989 году в деревне Батталово Учалинского района Башкирии. Окончил факультет башкирской филологии и журналистики Башгосуниверситета и институт «Санавия» Международного исламского университета «Аль-Азхар» в Египте. С 2011 года работал имамом в уфимской мечети «Рамадан».

Делегаты съезда, как сообщают в ДУМ, также приняли изменения в устав организации, расширяющие полномочия духовенства и функции президиума, а также предусматривающие создание советов улемов и аксакалов.

ДУМ Башкирии — крупнейшее объединение мусульман в Башкирии, курирует работу 750 приходов.

Как уходил бессменный председатель ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Муфтий дал дорогу молодому».

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 17.10.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ - светский журнал.



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  • 2 | 17.10.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ДУМ Башкирии — крупнейшее объединение мусульман в Башкирии, курирует работу 750 приходов.
=================================
Живу в сране башкир с самого рождения. - 65 лет. И не по наслышке знаю что самые бухарики это башкиры, самые доступные в сексуальном плане это башкирские женщины плюс и те и эти просто балдеют от саленого сала.
Ну и какие они после этого мусульмане?!
Ну мужики ладно, они то хоть обрезанные,.А вот что говорит Коран о женщинах:В исламе женщина априорно не чиста. Согласно высказыванию Мухаммада, даже поцелуй женщины загрязняет мужчину. Коран, в свою очередь, ставит в один ряд женщину и нужник. "О вы, которые уверовали! Не совершайте молитву если вы больны, или вышли из нужника, или прикасались к женщине и не омылись."
(Коран 4:43)



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  • 3 | 17.10.2019, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38083 | Рейтинг: +5433
Религиозность- признак необразованности. Опиум и распил!



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  • 4 | 17.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну все сейчас башкир обсерать начнут. Юнг с кухеркой на выход.



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  • 5 | 17.10.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 17.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все сейчас башкир обсерать начнут. Юнг ...

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Да брось ты. Национальность не при делах. Тут мировоззренческий конфликт.

Вот помните, как в Е-бурге летом протестовали против постройки очередного храма?
Сейчас провели опрос: "Где бы Вы хотели построить храм?" То есть,
априори культовый объект будет. Тебя только спросили, где.

В итоге получилось весьма символично: храм построят на месте пустующего
Свердловского приборостроительного завода. Здание снесут - и построят.



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  • 6 | 17.10.2019, 12:23 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 255 | Рейтинг: +7,6
Снова пишу: нужны ли муллы, имамы, священники, раввины..? Кто верит, тот напрямую может обращаться к Аллаху, Богу...Кто не верит, тому, тем более, не нужны.



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