"В лучших традициях совка: Взялись за родственников"

СКР провел обыск на квартире родителей Айдара Губайдуллина. Айдар Губайдуллин покинул Россию.Сотрудники следственного комитета 17 октября вечером провели обыск на квартире родителей Айдара Губайдуллина в Уфе. Обыск проводился в связи с сообщениями о том, что Губайдуллин покинул Россию.Напомним, что выходец из Башкортостана Айдар Губайдуллин, являющийся одним из фигурантов “московского дела”, сегодня написал в соцсетях о том, что он уехал из страны.Выпускника Московского физико-технического института, программиста Айдара Губайдулина обвиняли в участии в массовых беспорядках, которые, по версии СКР, произошли во время акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. 9 августа Губайдулин был арестован. Позже СКР переквалифицировал обвинение Губайдуллину на статью о покушении на насилие в отношении представителя власти (ст.30, ч.1 ст.318 УК РФ). Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей на сотрудника полиции. Однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил Губайдулина под подписку о невыезде.Во вторник 15 октября стало известно, что Губайдулину предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия в отношении полицейского (ч.1 ст.318 УК РФ). После этого он решил покинуть Россию. В интервью СМИ он рассказал, что принял такое решение под влиянием сообщений о задержании новых фигурантов "московского дела", суде над Константином Котовым и продлении меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.О проведении обыска на квартире родителей Айдара Губайдуллина сообщил в Телеграмм-канале его брат Ильдар, написавший, что в квартиру пришли несколько сотрудников СКР и попросивший прислать адвоката.— После того, как Губайдулин сообщил в соцсетях, что он уехал за границу, он был объявлен в розыск, — рассказал "Idel.Реалии" присутствовавший при обыске адвокат Александр Войцех. — В связи с этим сотрудники СКР и оперативники МВД обыскали квартиру его родителей на предмет "обнаружения" его самого, а также информации, которая может свидетельствовать о его местонахождении. Сразу же потребовали выложить на стол все мобильные телефоны, запретив ими пользоваться во время обыска, так что родные Губайдуллина даже не могли сразу связаться с адвокатами. Это — грубое нарушение их конституционных прав. Были нарушены и другие нормы УПК, в частности, понятые были без паспортов. В конце обыска, который закончился уже в ночное время, мобильные телефоны, а также фотоаппарат и системный блок домашнего компьютера были изъяты.В пятницу родители и брат Губайдуллина вызваны в региональное управление СКР на допрос.