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В лучших традициях совка: Взялись за родственников

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СКР провел обыск на квартире родителей Айдара Губайдуллина. Айдар Губайдуллин покинул Россию.

В лучших традициях совка: Взялись за родственников


Сотрудники следственного комитета 17 октября вечером провели обыск на квартире родителей Айдара Губайдуллина в Уфе. Обыск проводился в связи с сообщениями о том, что Губайдуллин покинул Россию.

Напомним, что выходец из Башкортостана Айдар Губайдуллин, являющийся одним из фигурантов “московского дела”, сегодня написал в соцсетях о том, что он уехал из страны.

Выпускника Московского физико-технического института, программиста Айдара Губайдулина обвиняли в участии в массовых беспорядках, которые, по версии СКР, произошли во время акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. 9 августа Губайдулин был арестован. Позже СКР переквалифицировал обвинение Губайдуллину на статью о покушении на насилие в отношении представителя власти (ст.30, ч.1 ст.318 УК РФ). Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей на сотрудника полиции. Однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил Губайдулина под подписку о невыезде.

Во вторник 15 октября стало известно, что Губайдулину предъявили новое обвинение в угрозе применения насилия в отношении полицейского (ч.1 ст.318 УК РФ). После этого он решил покинуть Россию. В интервью СМИ он рассказал, что принял такое решение под влиянием сообщений о задержании новых фигурантов "московского дела", суде над Константином Котовым и продлении меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.

О проведении обыска на квартире родителей Айдара Губайдуллина сообщил в Телеграмм-канале его брат Ильдар, написавший, что в квартиру пришли несколько сотрудников СКР и попросивший прислать адвоката.

— После того, как Губайдулин сообщил в соцсетях, что он уехал за границу, он был объявлен в розыск, — рассказал "Idel.Реалии" присутствовавший при обыске адвокат Александр Войцех. — В связи с этим сотрудники СКР и оперативники МВД обыскали квартиру его родителей на предмет "обнаружения" его самого, а также информации, которая может свидетельствовать о его местонахождении. Сразу же потребовали выложить на стол все мобильные телефоны, запретив ими пользоваться во время обыска, так что родные Губайдуллина даже не могли сразу связаться с адвокатами. Это — грубое нарушение их конституционных прав. Были нарушены и другие нормы УПК, в частности, понятые были без паспортов. В конце обыска, который закончился уже в ночное время, мобильные телефоны, а также фотоаппарат и системный блок домашнего компьютера были изъяты.

В пятницу родители и брат Губайдуллина вызваны в региональное управление СКР на допрос.

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.10.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В лучших традициях совка: Взялись за родственников"

---------------

Так делается во всём мире. Но комплимент советским сыскарям зачтён.



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  • 2 | 18.10.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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"Европарламент ... призвал к жесткому контролю нарушений прав человека на Филиппинах после публичных заявлений Дутерте о его "войне с наркотиками".

Дутерте назвал страны ЕС лицемерами, которые "имеют наглость осуждать меня".

"Я прочитал осуждение Европейского Союза. Я говорю им: "Fuck you", - сказал Дутерте на филиппинском и английском языках во время выступления перед населением. "Повторяю, Fuck you!", - сказал Дутерте и поднял правую руку и средний палец под аплодисменты зрителей."

---------------

По-простому: "Х...й вам!"



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  • 3 | 18.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В лучших традициях совка: Взялись за родственников
==================================
А по моему они даже сталинистов перещеголяли. Сталин как то сказал: Сын за отца не отвечает, А вот отец за сына до определенного возраста держит ответ, и это логично. Но с какого это бадуна пожилой отец должен отвечать за мировозрение, и политические взгляды сына?!



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  • 4 | 18.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Фашистский режим - скоро будем хором выкрикивать хайль путин



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  • 5 | 18.10.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Но с какого это бадуна пожилой отец должен отвечать за мировозрение, и политические взгляды сына?!"

----------------------

А кто тебе сказал, что родственников тянут за это? Узнать, где беглец, не более. Даже Шерлок Холмс обращался к родственникам, проводя следствие.



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  • 6 | 18.10.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Опозорил Уфу, трусливо сбежал за бугор, он всех нас предал и живых и мертвых, теперь режим будет думать что может запугать демократов.



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  • 7 | 18.10.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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"...демократов..."

-----------------------

- Попрошу в моём доме не выражаться.



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  • 8 | 18.10.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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В процессе судебного расследования выяснилось, что Айрат целился на в полицейских, а в того негодяя, которого полицейские скручивали и дело было отправлено на прокурорскую проверку. Вполне возможно, что после проверки его может быть даже наградили медалью. Но из-за преследования либертарианцев ему пришлось покинуть любимую родину. Кто знает, где теперь отыщется след Айратов.



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  • 9 | 18.10.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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если отбыл...



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  • 10 | 18.10.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Вам что одного Айрата в тюрьме не хватает, дальше сажайте русских, а то скурвились как Юнга



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  • 11 | 18.10.2019, 11:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3867 | Рейтинг: -311,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Избил полицейского и убежал в гейропу. Беспредел.



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  • 12 | 18.10.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.10.2019, 10:32 | Автор:

А кто тебе сказал, что родственников тянут за это? Узнать, где беглец, не более. Даже Шерлок Холмс обращался к родственникам, проводя следствие.
===============================================
Полный плиз добол !



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  • 13 | 18.10.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.10.2019, 10:35 | Автор:

Опозорил Уфу, трусливо сбежал за бугор, он всех нас предал и живых и мертвых, теперь режим будет думать что может запугать демократов.
=================================================
В следующий раз , мы будем беспокоится за тебя , храброго защитника демократии !



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  • 14 | 18.10.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Получается, что россии и не умеющей эволюционировать стране башкир хорошие програмисты не нужны, а кому нужны , те и помогли покинуть родину.
Развивающийся китай сейчас охотник за умами по всему миру.



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  • 15 | 18.10.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо родственников взять в заложники. Живо возвертается. Рамзана на них нет.



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  • 16 | 18.10.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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9- ый.
Ты думаешь про тоже, что и немногие?



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  • 17 | 18.10.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 18.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В лучших традициях совка: Взялись за родственников
==================================
А по моему они даже сталинистов перещеголяли. Сталин как то сказал: Сын за отца не отвечает, А вот отец за сына до определенного возраста держит ответ, и это логично. Но с какого это бадуна пожилой отец должен отвечать за мировозрение, и политические взгляды сына?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А разве родителей уже привлекли к ответственности? Вы прежде думайте, если есть чем, а потом пишите! Очень Опытный



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  • 18 | 18.10.2019, 17:18 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1429 | Рейтинг: +456,3
Айдару мужества и успехов! Родителям стойкости, респект и уважение.



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  • 19 | 18.10.2019, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 18.10.2019, 17:18 | Автор: san-ufa
Публикации: 164 | Комментарии: 1429 | Рейтинг: +455,7
Айдару мужества и успехов! Родителям стойкости, респект и уважение.
___________________
А дуракам Наумкиным счастья!



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  • 20 | 19.10.2019, 07:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делать молодому парню? Самому ,,залезть "в петлю? Испортить себе жизнь?. Правильно сделал , что бежал из Рашки . Хватит одного Диля.
А испортить жизнь своему гражданину в Рашке могут мастерски, по иезуитски!



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