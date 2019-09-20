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«Башкорт» снова пиарится на Куштау

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БОО «Башкорт»: «Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции, направленные на защиту шихана Куштау и сделаем все возможное, чтобы отстоять его!»

«Башкорт» снова пиарится на Куштау


Очередное заявление Башкирской общественной организации «Башкорт» по шихану Куштау:

Как вы смеете?!!! Именно с этих слов Гретты Тунберг и Гульназ Галиевой мы хотим начать свое заявление.

— Как вы смеете разрушать и продавать природные богатства Республики Башкортостан? Что вы собираетесь оставлять нашим потомкам: белые моря, переполненные хранилища ядохимикатов, выжженную пустыню?

— Как вы смеете игнорировать обоснованные утверждения и выводы башкирских ученых, экологов, членов Совета по правам человека при президенте Российской Федерации?

— Как вы смеете не считаться с мнением многонационального населения Республики Башкортостан и продавливать кулуарно свои меркантильные решения?

— Как вы смеете игнорировать 50 тысяч живых подписей жителей Башкортостана собранных в защиту всех трех шиханов (Торатау, Юрактау, Куштау) и переданных в приемную президента Российской Федерации В.В. Путина?

Вы же не хотите слышать экспертов, не хотите слышать требования модернизировать оборудование на БСК «Сода», вы не хотите слышать жалобы населения близлежащих к Куштау населенных пунктов, не обращаете внимания на петиции, обращения, заявления не равнодушных граждан. Почему вы не хотите сесть за один стол переговоров с общественностью республики, экспертами, местным населением?

Почему Правительство не отвечает публично о характере выданной лицензии на разработку шихана Куштау? Вы своим молчанием подтверждаете это?

Почему вы идете на поводу владельцев БСК «Сода»? Они еще вчера заявляли, что никакой шихан кроме Торатау им не подойдет для производства соды, а сегодня они спокойно соглашаются на разработку Куштау?

Мы требуем прекратить эту варварскую войну по отношению к своему народу, по отношению к башкирской природе! Вы же настроили уже все население против себя, вы это не видите? Вы завтра можете уехать жить в Австрию, Кипр, Великобританию, а нам и нашим потомкам здесь жить!

Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции направленные на защиту шихана Куштау и сделаем все возможное, чтобы отстоять его!

Мы боремся за свое будущее, за будущее наших детей, за будущее Республики Башкортостан!

Эхо Москвы
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  • 1 | 18.10.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Как вы смеете?!!!" Именно с этих слов Гретты Тунберг ... мы хотим начать свое заявление."

-------------------

Чем и разоблачаете свою ангажированность закулисой. Сдались вам шиханы.



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  • 2 | 18.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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кхм.. а в чём пиар?
турк



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  • 3 | 18.10.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вишь ли, турк. Сода пачками разлетается по всему миру. Даже Трамп заходит
в супермаркет, интересуется: "Башкирская сода есть?" Ему отвечают на ломаном башкирском: "Соды нет, есть шкаф из карельской берёзы..." Что-то тут не то, мля!.. Может, сговор? Типа, закрыть производство. Вон, активистов вперёд вытолкали.



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  • 4 | 18.10.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Как вы смеете разрушать и продавать природные богатства Республики Башкортостан?
===============================
Почему эти нацики уперлись в шиханы (Шиха́н — одиночный холм (сопка), хорошо выделяющийся в рельефе), почему не выступают против добычи таких ископаемых как:
природный газ, нефть, бурый и каменный уголь, торф;
руды, содержащие цинк, медь, марганец, железо, алюминий, золото и попутные ему редкие элементы;
сырье для химического производства – каменная соль, известняк, сера, барит;
карбонатное сырье и фосфорсодержащие породы;
сапропель, торф, глауконит, цеолиты;
гипс, щебень;
поделочный камень, облицовочный камень, сырье для оптики.
Они чЁ,в школе не учились, или учились но с преподаванием на БЯцком языке.
Ну давайте запретим всякую добычу полезных ископаемых, остановим прогресс, сядим на коней и айда инды кочевать...



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  • 5 | 18.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну давайте запретим всякую добычу полезных ископаемых, остановим прогресс,
____________________
прогресс - это добыча полезных ископаемых????? ты йопнулся?
турк



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  • 6 | 18.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничем кроме pr компании башкортов тут и не пахнет. Им эти шиханы, как мертвому припарка



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  • 7 | 18.10.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,9
СРАдия-сосы - заткнитесь!
Башкорты правы на 146% и тут я с ними!

Вот что написал на днях Исхак Фапхутдинов - заведующий кафедрой геологии БГУ(это не истфак, я вам скажу, и не факультет башкирского языка):

Iskhak Farkhutdinov
15 октября в 08:40 ·
Друзья, сейчас будет длинный текст, но это важно знать.

На днях представители Башкирской содовой компании (БСК) подтвердили получение лицензии на разработку шихана Куш-Тау.

Необходимость Куш-Тау для содового производства и невозможность использования альтернативных месторождений известняка БСК аргументирует четырьмя основными доводами:
1. Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства.
2. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется.
3. Содержание SiO2 в альтернативных месторождениях превышает допустимые 0,5%, прописанные в технических условиях БСК (ТУ 5743-008-86142347-2012).
4. Шиханы неуникальны.

Разберём каждый аргумент.

1. Расстояние транспортировки в 60 км и более нерентабельно для производства
Первый аргумент – большое расстоянии транспортировки сырья (60 км и более) сделает производство нерентабельным и не позволит конкурировать с иностранными производителями. Альтернативные месторождения располагаются на расстоянии от 60 до 500 км до содового производства. Возникает вопрос, как работает в Пермском крае Березниковский содовый завод (принадлежит той же группе компаний Башхим, что и БСК), который транспортирует известняк с Чаньвинского месторождения на расстояние 85 км? Как работает Крымский содовый завод, который привозит известняк с Баксанского месторождения за 120 км?
Из текста Рекомендаций Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Республике Башкортостан в 2019 г.: «В открытых источниках имеются данные о том, что доля известняка в себестоимости кальцинированной соды составляет не более 3,2%. Соответственно, увеличение расстояния транспортировки известняка не должно привести к значительному увеличению себестоимости соды».

2. Разработка альтернативных месторождений значительно понизит рентабельность, и предприятие закроется
Сравним рентабельность других крупных компаний по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) и операционной рентабельности (см. фото). Рентабельность БСК выше, чему у таких гигантов, как Лукойл и Роснефть, и чем у аналогичного содового завода в Германии. Использование альтернативных месторождений известняка в худшем случае снизит рентабельность до 10-15% при этом компания останется прибыльной.

3. Содержание SiO2 в альтернативных месторождениях превышает допустимые
Повышенное содержание вредных примесей (SiO2, MgCO3 и др.) приводит к образованию «спёков» в печах и их поломке. Известняк из альтернативных месторождений (Пугачёвского – запасы около 50 млн т, Худолазовского – запасы 42 млн т и др.) отвечает параметрам БСК, за исключением содержания SiO2. Например, содержание SiO2 в известняках Худолазовского месторождения составляет 1,02%, при допустимом значении 0,5 %.
Стоит отметить, что запасы известняка шихана Шах-Тау, из которого на данный момент добывают известняк для производства соды, утверждены Государственной комиссией по запасам СССР в 1968 г., и содержание SiO2 в известняке «для производства соды и цемента» не должно превышать 3% (см. фото). Производство соды с использованием известняков, разведанных по данным параметрам, не приводит к каким-либо катастрофам.
Технические условия для известняка Чаньвинского месторождения для производства соды в Березниковском комбинате предусматривают «присутствие песчаных примесей и глины не более 4%» (см. фото). Песчаные примеси – это и есть SiO2.
В 2018 г. в БСК утверждали, что известняк с Куш-Тау не подходит для производства соды из-за содержания вредной примеси – MgCO3. Но сегодня этот известняк уже считается пригодным.
Индийский завод ТатаКемикалз в г. Митхапур для производства соды использует известняк с содержанием SiO2 до 2,5% (см. фото).
Согласно данным П.С. Финагина – в 2010 г. руководитель службы инноваций и технологического развития ОАО Сода, еще в 2010 году на предприятии предлагалось установить печи немецкой фирмы Eberhardt GmbH, которые работают на известняке с содержанием SiO2 до 5% и содержанием MgCO3 до 2% (см. фото).
Таким образом, другие содовые заводы используют известняк с содержанием, превышающим «допустимый» барьер SiO2 в 0,5% без вреда для производства.

далее



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  • 8 | 18.10.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,9
4. Шиханы неуникальны
Говоря о неуникальности стерлитамакских шиханов, утверждается:
1. Шихан – это одиночный холм, таких останцов рельефа в мире много.
2. Рифовые породы пермского возраста есть везде.
3. Шиханам более 260 млн лет, но альтернативным месторождениям более 350 млн лет, поэтому они ещё более ценные.
Разберём каждый пункт:
1. Шихан с тюркского означает «одиночный холм». Одиночные возвышенности в мире есть, но сложены они как правило песчаником или гранитом. Данные останцы не представляют собой одновременно геоморфологический, геологический, ботанический, зоологический и археологический памятники, в отличие от стерлитамакских шиханов.
2. Рифовые породы пермского возраста также в мире присутствуют, но они нигде не формируют такие хорошо сохранившиеся в рельефе остатки пермского рифа в виде гор посреди равнины.
3. Геологическая ценность объекта определяется не возрастом, а самим объектом. Данное утверждение рассчитано на неосведомленность людей в вопросах геологии.
Стерлитамакские шиханы – это уникальные останцы палеорифов пермского периода, выведенные на дневную поверхность, подобные объекты – единственные в мире. Шиханы — это богатейший геологический музей под открытым небом, у этой территории есть все предпосылки получения статуса геопарка ЮНЕСКО и привлечения туристов со всего мира. Шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность. На них выявлено большое разнообразие останков морских обитателей древних рифов, это прекрасные образцы геологической летописи нашей планеты. На шиханах произрастают 18 растений, включенных в Красную книгу Республики Башкортостан. На шихане Куш-Тау выявлено 23 представителя животного мира, включенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 7 из которых – в Красную книгу РФ. На шихане Куш-Тау установлен объект культурного наследия, памятник археологии – селище Куш-Тау.
Из текста Рекомендаций Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: «… все три шихана образуют единый комплекс взаимосвязанных территорий в силу общности происхождения, близости расположения, схожести ландшафтного строения, важности для обитания и произрастания большого количества животных и растений, в том числе редких и исчезающих видов». http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/5718/
Альтернативных месторождений, позволяющих сохранить и уникальные стерлитамакские шиханы, и содовое производство достаточно. Перефразируя слова выдающегося российского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, можно сказать: «Разрабатывать шиханы ради известняка — всё равно, что топить печку ассигнациями». Сохранение и изучение данных природных объектов — это важнейшая задача как учёных, так и всего общества.

Фото документов по ссылке
https://www.facebook.com/iskhak.farkhutdinov/posts/309696696
0320470



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  • 9 | 18.10.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Урал горы просели и расходются, ветры буйные туды-сюды, а им какой извёзка нафиг дался . от изжоги страдают местные.



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  • 10 | 18.10.2019, 11:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3867 | Рейтинг: -311,2
БОО «Башкорт»: «Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции, направленные на защиту шихана Куштау
_____________
Молодцы ! Одобрямс !



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  • 11 | 18.10.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вся земля-планета рудник о чём не плачем а потому ещё есть. земля трясётся вода смоет



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  • 12 | 18.10.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну давайте запретим всякую добычу полезных ископаемых, остановим прогресс,
____________________
прогресс - это добыча полезных ископаемых????? ты йопнулся?
турк

===================

"До чего дошел прогресс!
До невиданных чудес!
Опустился на глубины
И поднялся до небес!"

Турк, в т.ч. и добыча полезных ископаемых - как необходимое условие прогресса.

Ты или придуриваешься, или ещё чего. Для тебя тайна что ли, что в самом начале производственной цепи твоего компьютера (как готового продукта) стоит экскаватор? Неважно, где его склепали, твой комп. Он прошёл дистанцию огромного размера, прежде чем влезть с ногами к тебе на стол.



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  • 13 | 18.10.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарку махмур замучил. Огурешный рассол, самое то. По себе знаю.



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  • 14 | 18.10.2019, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,9
городище «Уфа II»

Мэрия Уфы разрешила компании «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС) разработать проекты планировки и межевания квартала №570, ограниченного улицами Валиди, Новомостовой, Пушкина и проспектом Юлаева. Площадь квартала — 9,8 га. Он в основном застроен многоэтажными домами, но примерно четверть территории занимает территория раскопок городища «Уфа II».
________________________________
А вот против застройки этого городища - не имею возражений. Сколько не копали - трехтысячелетнего "Башкорта" - там так и не нашли...



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  • 15 | 18.10.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.10.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65896 | Рейтинг: +12224,5
СРАдия-сосы - заткнитесь!
Башкорты правы на 146% и тут я с ними
==============================
Ну если уж ты с ними, то может организуешь вместе с "БОО башкорт" нормальное захоронение погибших от ран, сотен а может и тысячь Российских солдат похороненых на Курочкиной горе, которая по сути является теми же шиханами,- там во время воины добывали гипс для нужд СА, там же находился госпиталь. в котором умирали солдаты, и хоронили их тутже неподалеку (чего утруждаться) в безимянных могилах!
Сделаешь,- молодец, вечная тебе память, не сделаешь,- грош тебе це5на защитнице "башкорта"!!!



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  • 16 | 18.10.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Турк, в т.ч. и добыча полезных ископаемых - как необходимое условие прогресса.
____________________
добыча - это атавизм... у нас щас стока мусора накопилось . что ни руды, ни нефтегаза - ничего не надо.. тож самое и с содой
прогресс на данный момент - сокращение дОбычи. дОбычей занимаются "банановые" страны, а прогрессивные давно развивают науку
турк



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  • 17 | 18.10.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ: Российский рынок соды могут занять компании стран НАТО

(ИА REGNUM)

"Несомненно одно: если «БСК» остановит производство, то ее место на российском рынке и в постсоветском пространстве тут же займет Турция, входящая в Североатлантический альянс. В этой стране открыты месторождения природной соды, себестоимость которой гораздо привлекательнее башкирской, полученной методом химической переработки."



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  • 18 | 18.10.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дОбычей занимаются "банановые" страны, а прогрессивные давно развивают науку
турк

-----------------

То-то Трамп увеличивает дОбычу сланцевого газа (гидроразрыв пластов - варварский метод, "смерть фашизму") и навязывает его Европе.



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  • 19 | 18.10.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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То-то Трамп увеличивает дОбычу сланцевого газа (гидроразрыв пластов - варварский метод, "смерть фашизму") и навязывает его Европе.
______________________
и норвегия и ОАЭ... но ты путаешь причину и следствие . что например добывает Израиль или Япония??? а сланцевый газ зачем нужен пиндосии? прально - обвалить рынок и забить РФию в международном пространстве!!! это ты называешь ПРОГРЕССОМ? очередная гибридная война РФ - ЮСА . это ПРОГРЕСС??? прогресс - движение вперед, гибридная война - возврат холодной войны - движение назад - регресс
турк



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  • 20 | 18.10.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 18.10.2019, 12:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,5
городище «Уфа II»
Сколько не копали - трехтысячелетнего "Башкорта" - там так и не нашли...
===================================
Я тоже сколько не ходил вокруг шихан, так и не нашол доказательства того
что они "башкортосранские"
И городище и шиханы это все мыльный пузырь на котором пиарятся башнацики (ни дна им не покрышки).



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