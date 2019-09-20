«Башкорт» снова пиарится на Куштау

БОО «Башкорт»: «Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции, направленные на защиту шихана Куштау и сделаем все возможное, чтобы отстоять его!»Очередное заявление Башкирской общественной организации «Башкорт» по шихану Куштау:Как вы смеете?!!! Именно с этих слов Гретты Тунберг и Гульназ Галиевой мы хотим начать свое заявление.— Как вы смеете разрушать и продавать природные богатства Республики Башкортостан? Что вы собираетесь оставлять нашим потомкам: белые моря, переполненные хранилища ядохимикатов, выжженную пустыню?— Как вы смеете игнорировать обоснованные утверждения и выводы башкирских ученых, экологов, членов Совета по правам человека при президенте Российской Федерации?— Как вы смеете не считаться с мнением многонационального населения Республики Башкортостан и продавливать кулуарно свои меркантильные решения?— Как вы смеете игнорировать 50 тысяч живых подписей жителей Башкортостана собранных в защиту всех трех шиханов (Торатау, Юрактау, Куштау) и переданных в приемную президента Российской Федерации В.В. Путина?Вы же не хотите слышать экспертов, не хотите слышать требования модернизировать оборудование на БСК «Сода», вы не хотите слышать жалобы населения близлежащих к Куштау населенных пунктов, не обращаете внимания на петиции, обращения, заявления не равнодушных граждан. Почему вы не хотите сесть за один стол переговоров с общественностью республики, экспертами, местным населением?Почему Правительство не отвечает публично о характере выданной лицензии на разработку шихана Куштау? Вы своим молчанием подтверждаете это?Почему вы идете на поводу владельцев БСК «Сода»? Они еще вчера заявляли, что никакой шихан кроме Торатау им не подойдет для производства соды, а сегодня они спокойно соглашаются на разработку Куштау?Мы требуем прекратить эту варварскую войну по отношению к своему народу, по отношению к башкирской природе! Вы же настроили уже все население против себя, вы это не видите? Вы завтра можете уехать жить в Австрию, Кипр, Великобританию, а нам и нашим потомкам здесь жить!Мы заявляем о том, что начинаем протестные акции направленные на защиту шихана Куштау и сделаем все возможное, чтобы отстоять его!Мы боремся за свое будущее, за будущее наших детей, за будущее Республики Башкортостан!