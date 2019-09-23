Откуда у ЕдРа этические нормы?

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко накануне призвал однопартийцев "соблюдать этические нормы, прописанные в уставе, а также придерживаться принципа личной скромности". Об этом сообщается на официальном сайте "Единой России".Такое заявление связано с участившимися случаями использования депутатами, входящими в состав фракций "Единой России", сомнительных информационных поводов в целях личного пиара.— В последнее время отмечен целый ряд случаев, когда наши коллеги используют сомнительные информационные поводы для личного пиара и становятся объектом насмешек в публичном пространстве. Это вредит не только им самим, но и негативно влияет на образ партии в целом, — сказал Евгений Ревенко.В качестве ответственного секретаря комиссии по этике Ревенко указал депутатам на необходимость руководствоваться в своей деятельности этическими нормами "Единой России".— Наша цель — не наказать кого-либо, решение носит профилактический характер, — добавил заместитель председателя комиссии по этике, депутат Госдумы Василий Пискарев.В пресс-службе партии подчеркнули, что данное решение доведут до всех секретарей реготделений "Единой России".