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Откуда у ЕдРа этические нормы?

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Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко накануне призвал однопартийцев "соблюдать этические нормы, прописанные в уставе, а также придерживаться принципа личной скромности". Об этом сообщается на официальном сайте "Единой России".

Откуда у ЕдРа этические нормы?


Такое заявление связано с участившимися случаями использования депутатами, входящими в состав фракций "Единой России", сомнительных информационных поводов в целях личного пиара.

— В последнее время отмечен целый ряд случаев, когда наши коллеги используют сомнительные информационные поводы для личного пиара и становятся объектом насмешек в публичном пространстве. Это вредит не только им самим, но и негативно влияет на образ партии в целом, — сказал Евгений Ревенко.

В качестве ответственного секретаря комиссии по этике Ревенко указал депутатам на необходимость руководствоваться в своей деятельности этическими нормами "Единой России".

— Наша цель — не наказать кого-либо, решение носит профилактический характер, — добавил заместитель председателя комиссии по этике, депутат Госдумы Василий Пискарев.

В пресс-службе партии подчеркнули, что данное решение доведут до всех секретарей реготделений "Единой России".

Идель.Реалии
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  • 1 | 21.10.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Скромнее надо быть , скромнее призывал замсек ковыряясь пальцем в заднице



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  • 2 | 21.10.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Скромнее надо быть , скромнее призывал замсек ковыряясь пальцем в заднице

В чьей заднице он ковырялся?



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  • 3 | 21.10.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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"соблюдать этические нормы, прописанные в уставе, а также придерживаться принципа личной скромности"
====================================
То бишь,- воровать воруйте: " Наша цель — не наказать кого-либо, решение носит профилактический характе", только не выставляйте наворованное напоказ?!



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  • 4 | 21.10.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда у ЕдРа этические нормы?
=================================
13 цитат наших политиков, после которых так и тянет оскорбить власть
13.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству ЕЛЕНА МИЗУЛИНА полагает, что
...Запреты — это свобода
12
И. о. главы Липецкой области ИГОРЬ АРТАМОНОВ считает, что
...в магазинах цены высокие только для тех, у кого мало денег
11
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА требует, чтобы
...россияне умирали по графику
10
Член комитета Госдумы по контролю и Регламенту РАИСА КАРМАЗИНА считает, что
...домогающимся нужно ничего не давать и влеплять
9
Депутат Волгоградской областной думы ГАСАН НАБИЕВ считает, что
...в России маленькие пенсии бывают только у алкоголиков и тунеядцев
8
Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области ОЛЬГА ГЛАЦКИХ считает, что
...государство ничего не должно подрастающему поколению
7
Глава поселения Семибратово Ярославской области СЕРГЕЙ БУБНОВ посоветовал
...жителям своего поселения разводить ежей
6
Министр труда Саратовской области НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА полагает, что
...на три тысячи рублей можно распрекрасно жить
5
Сенатор от Брянской области ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА считает, что
война и голод просветляют людям голову
4
Заместитель председателя Госдумы ПЕТР ТОЛСТОЙ считает, что
...больным нужно сплевывать западные лекарства
3
ВЛАДИМИР ПУТИН уверен, что
...в случае смерти россияне непременно попадут в рай
2
Депутат гордумы Екатеринбурга от КПРФ АНДРЕЙ ПИРОЖКОВ считает, что
...ГУЛАГ — это очень хорошо
1
И ПОБЕДИТЕЛЬ!!!
Губернатор Алтайского края ВИКТОР ТОМЕНКО считает, что
...«все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя»



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  • 5 | 21.10.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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3-му, вы правы

Смысл именно такой



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  • 6 | 21.10.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3-му вы правы.
Смысл именно такой



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  • 7 | 21.10.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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......." — Наша цель — не наказать кого-либо, решение носит профилактический характер, — добавил заместитель председателя комиссии по этике, депутат Госдумы Василий Пискарев......."
===================================================
В поле ветер ,в плиз де дым !



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  • 8 | 21.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Самое главное Этическое достижение партии
" Единая Россия " уже совершено для народа !
Разрешила работать ДО СМЕРТИ !
Народ начал работать на живоглотов и кровопийцев
Мужчины до 65 лет , женщины до 55 лет !
При безработце в стране в 37 % !



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  • 9 | 21.10.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
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АНТИ-НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА - куда Продали Россию.

Политик Яков Кедми, заявил, что основная проблема России — антинациональная элита. Как считает Кедми, ни в Израиле, ни в США, ни в Европе не допустили бы, чтобы такие люди могли быть у власти.

Мы наблюдаем лишь то, что элита абсолютно антинациональная. Она не заинтересована в развитии страны и не желает вообще даже себя ассоциировать с Россией. Зачастую семьи этих людей проживают за границей, там же имущество и деньги.

Можно ли себе представить, чтобы элита Израиля, например, держала свои семьи в Иране, там же хранила деньги? Это невозможно, даже единичный подобный случай представить нереально. Это из области фантастики. Или возьмем США. Есть ли там крупные чиновники, чьи семьи живут в России и в России же эти люди хранят деньги? Это тоже из области фантастики. В этих случаях, очевидно, меньшее, чем отделались бы такие чиновники — отставка. Но, скорее всего, против них бы возбудили уголовное дело, например за шпионаж. В России же происходит нечто совершенно необъяснимое. Значительная часть элиты проживает в странах, которые ведут против России экономическую войну — вводят санкции и так далее. Причем эти люди соблюдают законы страны, где находится их имущество и семьи, то есть возникает конфликт интересов явный.

Ситуация в России вызвала бы шок у людей, которые бы попытались представить такое в собственной стране. Фактически ситуация беспрецедентна. Собственно в одном лишь Лондоне проживает около 200 тысяч семей российских чиновников, там каждый пятый особняк принадлежит гражданину России.

А вот если вернуться к санкциям, то происходит нечто очень интересное: в Крыму нет не только «Билайна» и других частных компаний, но там нет ни структур ЦБ Набиуллиной, ни Сбербанка, ни чего-то еще. А ведь правительство России говорит о контрсанкциях. И уже 5 лет не может даже заставить государственные структуры работать на территории России! Ясно, что проблема в элите, и без ее смены нормального будущего у России нет. Политик Яков Кедми

Правительство:
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии
Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Друг и товарищ первого лица: Геннадий Тимченко имеет Гражданство Финляндии и Армении
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Гражданство чиновников и депутатов.
Члены Совета Федерации:
Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Депутаты Государственной Думы:
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Игорь Лебедев имеет грин-карту США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании

это далеко не все



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  • 10 | 21.10.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании

Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты

Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии

Законы и постановления принимают люди с двойным гражданством. Министры вдруг уезжают на ПМЖ в Европу. Носитель всех высших секретов государства обосновывается в Майами. Вся экономика в оффшорах - всё выводится за рубеж, в стране оседают крохи. У всех высокопоставленных чиновников (у большинства, по крайней мере) есть "домики за границей"(с), счета в иностранных банках, бизнес жен и родителей, детишки там обучается, ну и т.д. и т.д. Что не возможно ни в одном, уважающим себя государстве, у нас - возможно. Санкционировано спецслужбами и самим Президентом. Это считается нормальным. Нормальным патриотизмом. Моральный аспект во внимание не принимается. Ну а чего такого?

Кремлевские идеологи:

Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании

Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании

Екатерина Андреева оказалась не только подданной России — у телеведущей есть второе итальянское гражданство

Владимир Соловьев имеет израильское гражданство. И ВНЖ в Италии

По какой-то странной причине люди, которых население РФ воспринимает как носителей русской идентичности, вдруг могут оказаться гражданами совсем других недружественных нам стран. И это считается нормальным.

Чтобы иметь представление представьте себе, что в 1941 году бы выяснилось, что рупор СССР Левитан ("Говорит и показывает Москва") оказался бы вдруг гражданином Германии. И все вдруг бы начали тупить: А что тут такого?

Вот и получается что люди которые принимают решения, которые отвечают за экономику и развитие страны, которые ежедневно вливают нам инфу что у нас лучше всех и не нужно волноваться, являются подданными других не дружественных нам стран, им нужна Россия?

"Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своём есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти" - Лев Толстой

Автор: Tyumen-inform



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  • 11 | 21.10.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
8-му
женщины до 55 лет
________________
До 60 лет, женщины... с внуками теперь сидеть некому, а садики... по 30-40 человек в группе - это не садик, а инкубатор инфекций!



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  • 12 | 21.10.2019, 13:35 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-Калатушка, юнг верно вопрос ставит. И вы согласны. Но то ж - юнг!
Пущай возьмут мою невинность - ни в жисть!.. Так?
============================================================

==
17 | 21.10.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
.....- зае-бёшься!
Юнг - мелкотравчатый, что у него в подкорке записалось последним - то и воспроизводит.
============================================================

==
..............Не тебе , старая ведьма с булгахтерскими курсами рассуждать о моей подкорке. Ты давай по любимой теме-"износам". О лобковых волосах, о том, как дознавательница билась об лестницу. Это тебе ближе и заодно влажность возникает!



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  • 13 | 21.10.2019, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
У старого пидораса по кличке доцент - очередной понос - все ветки обегал)))))))))))

Халва х 100 раз = во рту слаще стало?



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  • 14 | 21.10.2019, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Радий Хабиров предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники в Башкирии

Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики обратил внимание на вопрос об ограничении продажи алкоголя. Он заявил, что за 10 дней каникул многие семьи «повергнутся в беспробудное пьянство», итогом которого могут стать суициды, пожары и ухудшение криминальной обстановки.

Хабиров заявил, что готов пойти на «регулятивные меры в плане продажи алкоголя». По его словам, несмотря на то, что это непопулярная мера, опыт безалкогольных сабантуев и других праздников показал ее эффективность.

«Конечно, мы не оставим людей без алкоголя на все праздники, но мы должны подумать, как сделать. Внесите мне предложения», — сказал он.

По словам Хабирова, в новогодние каникулы жители Башкирии должны принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях, которые будут проводиться каждый день.
________________________________________________
Ой, я вас умоляю))) Ну ограничь - попробуй))) Владельцы КБ(и еще ряда алко-сетей) тебя самого ограничат!
Ну, а те, кто берет 5-литровками - даже не заметят твои ограничения)))
Повелитель запретов на алкоголь, бля!



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  • 15 | 21.10.2019, 15:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Безусловно, если бы у жителей Б-стана была реальная возможность провести НГ-каникулы на Мальдивах или в Вене, как у самого СРАдия - то никаких суицидов, пожаров и ухудшения криминальной обстановки не было бы.
И пили бы не суррогаты, а благородные напитки...



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  • 16 | 21.10.2019, 15:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Нам не безразлична судьба одного из старейших шиханов России. Гора с многолетней историей (285 млн лет) может исчезнуть с лица земли за многомиллионную монитизацию. Не допустим этого. #СпасемКуштауВместе. Прошу всех неравнодушных распространить этот ролик. Люди которые прислали мне его в данный момент не могут раскрыть свои имена. Я полностью поддерживаю их дело и их инициативу.
Просьба обязательно репостнуть, сохранить видео у себя, чтобы его не удалили, разослать друзьям. От нас с Вами зависит сохранение горы. Это видео должны увидеть все.

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=GFrJ23V0EFk
___________________________________________
Я не смогла сдержать рыдания... Будь проклят во веки веков СРАдий Хабиров на семь поколений!



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  • 17 | 21.10.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.10.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3
ВЛАДИМИР ПУТИН уверен, что
...в случае смерти россияне непременно попадут в рай
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если подойти формально, то Путин не член ЕР! Очень Опытный



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  • 18 | 21.10.2019, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16-му.

Какую красоту хотят уничтожить эти нелюди, продавшие душу дъяволу - деньгам.
А комментатору уважение.
спасибо вам за ваши комментарии
единственное -не совсем нравится ваш мат, который вы себе позволяете иногда



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  • 19 | 21.10.2019, 16:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Мат - это национальное достояние!
Имеется во всех языках мира. Пушкин - не брезговал, а наслаждался))))
Есенин, Маяковский, и многие другие поэты-интеллигенты, не говорю уж о Высоцком...

Наш глава МИДа Сергей Лавров - знатный матерщинник и не скрывает этого.
А Познер признался в выращивании марихуаны))))



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  • 20 | 21.10.2019, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если подойти формально, то Путин не член ЕР! Очень Опытный
______________________
кажется в твоей совковой молодости было такое понятие-ругательство-выговор - "ФОРМАЛИСТ"... конкретно к тебе относится
турк



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