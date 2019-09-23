Мурзагулов принес извинения Рауфе Рахимовой

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Вчера председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов записал видеообращение, в котором сообщил, что наконец встретился с Рауфой Рахимовой и поговорил.«В этом видео я искренне говорю, что Рауфа делает отличное большое дело в своём фонде и извиняюсь перед ней и ее маленькими подопечными за то, что позволил себе в этом усомниться».Он также отметил, что все денежные операции в «Изгелеке» честные, а деньги доходят до подопечных, в чем он убедился лично.Рауфа Рахимова, в свою очередь, в соцсетях пригласила Мурзагулова вместе работать на благо тяжелобольных детей и взрослых – подопечных фонда.Напомним, издатель proufu.ru Рауфа Рахимова подала против Ростислава Мурзагулова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как в СМИ был опубликован текст Мурзагулова, в котором он рассказал, что Рахимова просила у него 5 млн рублей. Эта информация появилась после того, как журналисты обвинили Мурзагулова в том, что он является инициатором DDOS-атак на сайт издания.