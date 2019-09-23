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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Мурзагулов принес извинения Рауфе Рахимовой

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Вчера председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов записал видеообращение, в котором сообщил, что наконец встретился с Рауфой Рахимовой и поговорил.

Мурзагулов принес извинения Рауфе Рахимовой


«В этом видео я искренне говорю, что Рауфа делает отличное большое дело в своём фонде и извиняюсь перед ней и ее маленькими подопечными за то, что позволил себе в этом усомниться».

Он также отметил, что все денежные операции в «Изгелеке» честные, а деньги доходят до подопечных, в чем он убедился лично.

Рауфа Рахимова, в свою очередь, в соцсетях пригласила Мурзагулова вместе работать на благо тяжелобольных детей и взрослых – подопечных фонда.

Напомним, издатель proufu.ru Рауфа Рахимова подала против Ростислава Мурзагулова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации после того, как в СМИ был опубликован текст Мурзагулова, в котором он рассказал, что Рахимова просила у него 5 млн рублей. Эта информация появилась после того, как журналисты обвинили Мурзагулова в том, что он является инициатором DDOS-атак на сайт издания.

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Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.10.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ого! Значит кто-то дал Ростику по шапке. Вот и решил ретироваться.



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  • 2 | 21.10.2019, 09:30 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
................. Что же касается отнятой у Муртазы Рахимова возможности мыться в бане, то такого пункта, пояснил господин Мурзагулов, в законе о его социальных гарантиях не было. "Если мы действительно просмотрели пункт о банно-прачечных услугах, Муртаза Губайдуллович, как любой гражданин, имеет все права защищать право на баню в суде",— добавил Ростислав Мурзагулов.



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  • 3 | 21.10.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извинился полулежа в кресле,знать такому наболтать и извиниться,что воды напиться .



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  • 4 | 21.10.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рауфа Рахимова, в свою очередь, в соцсетях пригласила Мурзагулова вместе работать на благо .....
===========================
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит "Петуха"?
За то, что хвалит он Кукушку



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  • 5 | 21.10.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Извинился полулежа в кресле,знать такому наболтать и извиниться,что воды напиться .

А вы что думали, что "хозяин жизни" по стойке смирно должен стоять, посылая свой месседж народу?



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  • 6 | 21.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.10.2019, 09:30 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38091 | Рейтинг: +5431,5
................. Что же касается отнятой у Муртазы Рахимова возможности мыться в бане, ...

============

"В бане."

"Фроська тихо вошла в баню и нерешительно остановилась. Барин лежал на диване животом вниз, а две девки, Мелашка и Наташка, тоже голые, стоя с боков, по очереди ожесточенно хлестали его мокрыми березовыми вениками по распаренной, багрово-красной спине.

Барин блаженно жмурился и одобрительно крякал при особенно сильных ударах. Наконец, он подал им знак остановиться и, громко отдуваясь, опустил широко раздвинутые ноги.

— Квасу, — хрипло сказал он.

Быстро метнувшись в угол, Наташка подала ему ковш. Напившись, барин заметил тихо стоявшую у двери Фроську и поманил ее пальцем." ...

(Продолжение следует).



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  • 7 | 21.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.10.2019, 09:30 | Автор: юнг
Публикации: 153 | Комментарии: 38091 | Рейтинг: +5431,5
................. Что же касается отнятой у Муртазы Рахимова возможности мыться в бане, то такого пункта, пояснил господин Мурзагулов, в законе о его социальных гарантиях не было. "Если мы действительно просмотрели пункт о банно-прачечных услугах, Муртаза Губайдуллович, как любой гражданин, имеет все права защищать право на баню в суде",— добавил Ростислав Мурзагулов.
_______________________
циничный подонок
турк



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  • 8 | 21.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Аринушкин - не узнаёшь себя?
турк



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  • 9 | 21.10.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
искренне извинился??!!
Лицо лукавое, пренебрежительное ко всем.
А поза !!! полулежа (Очень воспитан хорошо родителями, вернее властью, нечаянно ему предоставленной)
А кто он такой в общем-то??!!



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  • 10 | 21.10.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Рожа бородатая



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  • 11 | 21.10.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормально всё сказал. А что он должен был на коленях или по стойке смирно выпрашивать прощение??



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  • 12 | 21.10.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Бабай помирился со СРАдием- ради материальной выгоды.
Дошла очередь и до Рауфы с Ростиком.
Дидос-атак больше не будет, мир-дружба-жвачка.
ПроУфу больше не придется донатить(просить у подписчиков) деньги - разрешат рекламодателям размещаться.



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  • 13 | 21.10.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- наказать обоих
- за что?
- чтобы работали на результат, а не склокничали



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  • 14 | 21.10.2019, 13:06 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
13 | 21.10.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- наказать обоих
- за что?
- чтобы работали ......

============================================================
=
А Калатун-ебая? Тоже ? Тот ещё мудила!



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  • 15 | 21.10.2019, 13:19 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
.....да и подружку его, старую ведьму, тоже наказать прилюдно, чтобы воздух на УЖе не портили!



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  • 16 | 21.10.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот админ тему нашел?
Два провластных мудака сутяжатся, а нам то что с того?
Мы и так знаем, что нам следует ждать ближайшие 5 лет от башкирских родоплеменных властей.....
Вагоны грязи и слов и маленькую тележку дел
И то на заемные деньги?



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  • 17 | 21.10.2019, 13:35 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-Калатушка, юнг верно вопрос ставит. И вы согласны. Но то ж - юнг!
Пущай возьмут мою невинность - ни в жисть!.. Так?
============================================================

==
17 | 21.10.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
.....- зае-бёшься!
Юнг - мелкотравчатый, что у него в подкорке записалось последним - то и воспроизводит.
============================================================

==
..............Не тебе , старая ведьма с булгахтерскими курсами рассуждать о моей подкорке. Ты давай по любимой теме-"износам". О лобковых волосах, о том, как дознавательница билась об лестницу. Это тебе ближе и заодно влажность возникает!



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  • 18 | 21.10.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если власть держит рядом таких людей, как Мурзагулов, значит, что-то не того...



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  • 19 | 21.10.2019, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Если власть держит рядом таких людей, как Мурзагулов, значит, что-то не того...
_________________________________________
Ну ты даешь!)))) Его власть держит уже 16 лет - с 2003-го - переходящий красный вымпел - третий пользователь - третий анус отлизывает. Но на этот раз у него куда больше полномочий... потому-то и хорохорится



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  • 20 | 21.10.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Целый год для Башкирии прошел впустую...
Даже с качеством еды новые власти не смогли разобраться.
Сми сообщили об очередном массовом отравлении едой уфимских учащихся.



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