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Очередной путинский прорыв

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Ночью 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел прорыв дамбы. По предварительным данным МЧС, погибли 13 человек. Судьба еще 17 неизвестна. Затопило несколько балков, в которых могли находиться до 80 рабочих золотодобывающей артели. В момент прорыва они спали.

Очередной путинский прорыв


В МЧС сообщили, что общежития для них были построены с нарушениями — «вагончики» были ниже бьефа гидротехнического сооружения.

Трагедия случилась «в результате износа тела плотины» цитирует «РИА Новости» представителя местных экстренных служб. Самое вопиющее — дамба, принадлежаящая холдингу «Сибзолото», оказывается была безнадзорной! То есть никто не следил за ее состоянием. В Енисейском управлении Ростехнадзора государственному агентству так и завили, что в список поднадзорных объектов эта дамба не входила: «Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось».

Видео:



Министр экологии края Павел Корчашкин сообщил: «Они («Сибзолото) работают на основании лицензии, другое дело — само сооружение нигде не зарегистрировано».

Местные чиновники уже пытаются перевести стрелки, заявляя, что дамба в свое время была построена чуть ли не кустарно, с массой нарушений.

Опять преступный бардак, как всегда. Как и в июньской истории с прорывом двух дамб в Иркутской области, когда погибли 12 человек. Тогда в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах Приангарья затопило больше 3 тысяч жилых домов, свыше 9 тысяч человек оказались в зоне бедствия. И это, не говоря про миллиардные убытки.

Но помимо разгильдяйства, коррупции и воровства, как всегда — вранье. Как и в 2012-м во время наводнения в Крымске, когда, только по официальным (которые не вызывают доверия у местных жителей) данным, погиб 171 человек, а более 34 тысяч лишились крова или имущества.

Ложь, сокрытие реальных масштабов бедствия, уход от ответственности реальных высокопоставленных виновников и отсутствие «работы над ошибками» — это вообще фирменный стиль путинского правления.

Эти и другие трагедии наглядно демонстрируют, чем занимался Путин и его чиновники в России 20 лет, годами талдыча, что «времени на раскачку у нас нет».

А у нас рвутся старые советские инфраструктурные объекты, которые убивают людей и лишают и без того бедных граждан последнего имущества. Денег на реконструкцию старых или на строительтво новых Путин не нашел. Все ушло, видимо, в панамские офшоры, американские облигации и китайские юани. А остатки — на виллы, дворцы, яхты и прочие виноградники.

Вы держитесь здесь. Просто денег нет. Ждите новых путинских прорывов.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.10.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришло время частных собственников, идрёныть!.. Уши прожужжали, что
государственная собственность - это неэффективно, вот частная - это да!..

С этим буржуйским беспределом надо что-то решать. Иначе конец всему.



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  • 2 | 21.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Господи, снова Путин виноват. Скоро в туалет не сможете ходить и будете Путина обвинять. Причем тут Путин? Хотели побольше золота по дешевому добыть, разбогатеть, но не подумали о техбезопасности. Что, должен был приехать Путин , и проверить дамбы? Абсурд какой-то! К вашему сведению, за 20 лет Путинская команда сделала для России кое-что хорошее. Вспомни 90-ые. Хочешь снова туда? Это тебе надо серпом по...



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  • 3 | 21.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот бедоносец более 20 лет ждет прорывов - прорвет наверное скоро терпение людское



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  • 4 | 21.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кровь капает изо рта англичанки Натальи Гурьяновой — дочери владельца «Сибзолота» Алексея Гурьянова. На его красноярских приисках сегодня погибли десятки человек. Их смыла четырёхметровая волна воды с рухнувшей дамбы, которую для увеличения доходов нелегально выстроили хозяева приисков.

Из-за страха перед родственниками убитых с сайта «Сибзолота» уже удалены фамилии акционеров компании — Гурьянова-старшего, Алексея Дворецкого, Максима и Сергея Ковальковых.

Заработанное на смертях они выводят на Запад, где живут родственники. Наталью Гурьянову отец эвакуировал в Британию 12 лет назад. После оксфордского St. Clare's она окончила Kings College и Imperial College London. Россию героиня Tatler вспоминает с брезгливостью, но из родного Лондона обожает выезжать в Сингапур, которым любуется с крыши легендарного бассейна Marina Bay", - пишет Telegram-канал "Футляр от виолончели". (Сайт "ЗАВТРА")



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  • 5 | 21.10.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господи, снова Путин виноват. Скоро в туалет не сможете ходить и будете Путина обвинять. Причем тут Путин? Хотели побольше золота по дешевому добыть, разбогатеть, но не подумали о техбезопасности. Что, должен был приехать Путин , и проверить дамбы? Абсурд какой-то! К вашему сведению, за 20 лет Путинская команда сделала для России кое-что хорошее. Вспомни 90-ые. Хочешь снова туда? Это тебе надо серпом по...
_________________________
в базилевке есть вакантные места.. тебе алга
турк



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  • 6 | 21.10.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господи, снова Путин виноват. ...

---------------------

Это ПУТИНИЗМ виноват. Слишком мягок наш Хозяин. Страна мошенников и воров.



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  • 7 | 21.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Очередной путинский прорыв
==============================
У слова «прорыв» в русском языке есть несколько значений:
1. Качественный успех, значительное, революционное достижение, открытие.
2. Место, где прорван фронт, оборона.
3. Дыра, провал, нарушение целостности чего-либо, трубопровода, канализации.
4. Нарушение хода работы, срыв выполнения задания, плана.
Отгадайте с трех раз, что имел в виду путин обещая нам прорыв...



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  • 8 | 21.10.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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"Забастовка рабочих Андреевского прииска Ленского золотопромышленного товарищества -«Лензолото» началась 29 февраля 1912 года.

Созданное в 1855 «Лензолото» к 1911 сосредоточило в своих руках свыше трети всей сибирской золотодобычи, объединяло 423 прииска и было монопольным хозяином месторождений золота в бассейне рек Лены, Олёкмы, Витима, Бодайбо и др.


Низкая зарплата горняков, рабочий день 11–11,5 часа (с учетом сверхурочных – до 15 часов), постоянные обсчеты и штрафы, сбыт через приисковые лавки низкосортных товаров по завышенным ценам, запрет под угрозой увольнения приобретать продукты вне торговой сети «Лензолота» многократно увеличивали прибыли акционеров, достигавшие более 7 млн. рублей ежегодно.

Члены семей рабочих по первому требованию администрации обязаны были за мизерную плату выходить на подсобную работу. В 2 казармах, 103 общежитиях, из которых лишь 15 относились к обустроенным, семейные проживали рядом с холостыми. Массовый травматизм и беззаконные увольнения увечных усугублялись грубостью администрации." ...

-----------------------

Всё повторяется.



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  • 9 | 21.10.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Отгадайте с трех раз, что имел в виду путин обещая нам прорыв...

-------------------

Типа "из грязи в князи". Теперь лишь прорывы дамб считает да велит выделить помощь родственникам. Не-ет, брат, с Марксом спорить бесполезно:

" Обеспечьте 10 % прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы."



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  • 10 | 21.10.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Одного повышения пенсионного возраста хватит за глаза, чтобы отвернуться
от Путина. Что с того, что теперь "броня крепка и танки наши быстры"? Это
всё для защиты олигархических вотчин. Народ списали за ненадобностью.
Да и замещение исторического населения России мигрантами из азиатских республик идёт ускоренными темпами. Дешёвая рабсила, другое не волнует.

Это капитализм. И не кивайте на "цивилизованные страны": там тоже "караул".



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  • 11 | 21.10.2019, 12:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
На самом деле прорвало 5(ПЯТЬ!!!) дамб, о которых якобы не знал Росприроднадзор.

Вот так - и на моторках рыбоохрана там не ездила, за браконьерами не следила? И выстроили эти 5 дамб - в одну ночь, нужно полагать...

Полетят ли головы чиновников, которые "не видели" эти 5 дамб на реке?

Сейчас они просят разрешения у правительства обследовать все реки страны на предмет незаконных дамб. А без согласия Димки они не могли этого делать? Не разрешалось? Димка в доле?



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  • 12 | 21.10.2019, 12:44 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
А "прорыв" на С-Ш ГЭС? Где погибло 79 человек?
Если бы Путин не приласкал виновника -Хамитова, а разрешил его предать суду?
Такого бардака в стране бы не было?



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  • 13 | 21.10.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Тем, кто сомневается, что 20-ленее правление пуйла привело к ужасу, творящемуся в стране - почитайте - вам понравится, а потом сходите за мед-помощью в поликлиники или стационары:

Путин напомнил об интересах России в помощи третьим странам

Глава государства подчеркнул, что россиянам присущи "добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту".
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Москва вкладывает средства в борьбу с бедностью, опасными болезнями и другими рисками в третьих странах, хотя социальные проблемы на её территории ещё до конца не решены: по словам российского лидера, это полностью соответствует национальным интересам России. Слова главы государства приводит ТАСС накануне саммита Россия — Африка.

— Хочу подчеркнуть: участие РФ в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью отвечает нашим национальным интересам, — сказал Путин.

По словам российского лидера, гумпомощь Африке оказывают многие страны мира. При этом ни в одной из них — будь то США, Китай, Франция или другие страны — проблемы в социальной сфере решены далеко не все.

— Россия также направляет гумпомощь африканским государствам, но не за счёт сокращения объёмов финансирования собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту, — подчеркнул президент.

Путин рассказал, что Россия, как и многие другие страны, помогала странам Африки, пострадавшим от тропического циклона "Идай" весной 2019 года. По его данным, в Малави, Зимбабве и Мозамбик были направлены российские многоместные палатки, продукты питания и одеяла весом 30 тонн для каждой страны.

Помимо этого, добавил глава государства, Москва продолжает принимать активное участие в содействии Африке.

— С октября 2017 года в Мозамбике при участии РФ реализуется проект Всемирной продовольственной программы ООН по созданию системы школьного питания на сумму 40 миллионов долларов, а на Мадагаскаре реализуется проект по внедрению современных технологий и оборудования дезинфекции на сумму до 15 миллионов долларов, — отметил Путин.

Говоря о помощи в развитии здравоохранения в Африке, российский лидер выразил мнение, что это необходимо, так как инфекции распространяются без оглядки на государственные границы.

"Мы также помогаем африканским друзьям в развитии сферы здравоохранения. Ведь опасные инфекционные заболевания не знают границ"
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Президент России Владимир Путин

По словам главы государства, Россия одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней 60 миллионов долларов. Сейчас, напомнил Путин, в Гвинее действует Центр микробиологических исследований и лечения эпидемиологических заболеваний. Кроме того, Россия внесла 20 миллионов долларов в программу Всемирного банка на реализацию инициативы по борьбе с малярией, заключил президент.
_____________________________________
А на лечение российских детей - собирайте смс-ками!



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  • 14 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
Мы теперь будем Африку заливать деньгами - лепших друзей-людоедов. А россиян продолжать геноцидить. Нахрен вас столько? Вам еще и пенсии платить... обойдетесь!



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  • 15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-Калатушка, юнг верно вопрос ставит. И вы согласны. Но то ж - юнг!
Пущай возьмут мою невинность - ни в жисть!.. Так?



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  • 16 | 21.10.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
28 заводчан на совести покойного директора Белорецкого мет. комбината, забросившего заводскую плотину в с. Тирлян.
В августе 1994 года заводской пруд начал переполняться дождевыми потоками, гореспециалисты не смогли поднять створку кауса в штатном режиме, ни с помощью кранов.
Плотину на 3 день прорвало, погибло 28 жителей рабочего поселка.
Сегодня в старинном заводском поселке из 14 тысяч, едва наберется 2-3.



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  • 17 | 21.10.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован

Вспомнила старуха, когда девицей была.©

Давай уже от "печки" плясать - Доклад Марины Салье вспомним, наркобаронство пуйла, рейдерские захваты включая порт в СПб - все перечислять - зае-бёшься!
Юнг - мелкотравчатый, что у него в подкорке записалось последним - то и воспроизводит. Кстати или не кстати... не важно.



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  • 18 | 21.10.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А россиян продолжать геноцидить.

----------------

В том числе через оголтелых защитников животных. Пусть людей грызут во дворах - мы будем умиляться приютами для озверевших собачек, водить в парик...махтерскую болоночек... Надысь пошёл знакомой тропой через лес -
вдали стая волков поджидает. Раньше такого не бывало. Ну, дал кругаля.

Не вы ли выли, что при Советах бездомных животных отстреливали? Был баланс.



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  • 19 | 21.10.2019, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38100 | Рейтинг: +5430,4
15 | 21.10.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка-Калатушка, юнг верно вопрос ставит. И вы согласны. Но то ж - юнг!
Пущай возьмут мою невинность - ни в жисть!.. Так?
============================================================
==
17 | 21.10.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
.....- зае-бёшься!
Юнг - мелкотравчатый, что у него в подкорке записалось последним - то и воспроизводит.
============================================================
==
..............Не тебе , старая ведьма с булгахтерскими курсами рассуждать о моей подкорке. Ты давай по любимой теме-"износам". О лобковых волосах, о том, как дознавательница билась об лестницу. Это тебе ближе и заодно влажность возникает!



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  • 20 | 21.10.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65945 | Рейтинг: +12221,9
18 | 21.10.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован

Таких, как ты - и нужно отстреливать... вместо одичавших животных. Они-то ни в чем не виноваты. Почему в европах не бегают стаями одичавшие собаки, а? Не задумывался? А ты задумайся.



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