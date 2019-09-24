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Республика контрастов: «Беспробудное пьянство» заменят на «сухой закон»

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Власти Башкирии могут ограничить розничные продажи спиртного в новогодние праздники. Предложение изучить эту меру как альтернативу «беспробудному пьянству» внес сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.

Республика контрастов: «Беспробудное пьянство» заменят на «сухой закон»


Он напомнил, что новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней. «Давайте открыто говорить: многие люди… 31-го (декабря.— Ъ-Уфа) уйдут в пьянство, потом их в бесчувственном состоянии будем собирать весь январь… У нас и суициды по этим временам, и пожары по этим временам, и криминальные проявления по этим временам. Первое, на что я готов пойти: на эти десять дней мы примем какие-то регулятивные меры в плане продажи алкоголя»,— отметил господин Хабиров.

Глава оговорился, что мера «непопулярная», но введенный в этом году запрет на продажу спиртного в рознице в национальный праздник окончания сева — Сабантуй — показал, что она «работает». При этом, отметил глава региона, «не надо, конечно, людей оставлять без алкоголя на все эти праздники, но мы должны подумать о том, как это сделать».

Одновременно он поручил правительству и главам муниципалитетов продумать новогоднее оформление улиц и елочных городков, чтобы они были «нарядными, веселыми, освещенными и так далее».

Напомним, что ранее в Башкирии уже был введен запрет на розничные продажи алкоголя в дни сабантуев, День знаний 1 сентября, День молодежи 27 июня и дни последнего школьного звонка.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 22.10.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Республика контрастов: ...

===================

― Семен Семеныч, в среду у нас в Красном уголке Ваша лекция. Объявление уже висит.
― Какая лекция?
― Ну как же, кроме Вас из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции: "Нью-Йорк - город контрастов".
― А я не был в Нью-Йорке!
― А где же Вы были?
― Я был в Башкирии, в Уфе.
― Пожалуйста, "Уфа - город контрастов". Какая разница, объявление перепишем.



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  • 2 | 22.10.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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на эти десять дней мы примем какие-то регулятивные меры в плане продажи алкоголя»,— отметил господин Хабиров.
=========================
"Спасибо" радию за предупреждение, я и без этого заявления предполагал, что он что нибудь отчебучит на новогодние праздники, ну а сейчас несоммненно куплю спиртного с запасом, так на всякий случай, если сам не выпью то спекульну, и "отобью" то что выпил... Короче в накладе 100 пудов не останусь!!!!



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  • 3 | 22.10.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"Нет!!! Только кумыс!!!"

------------------------------

5 бутылок кумыса равны гранёному стакану водки.



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  • 4 | 22.10.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Давайте открыто говорить: многие люди… 31-го (декабря.— Ъ-Уфа) уйдут в пьянство, потом их в бесчувственном состоянии будем собирать весь январь…
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________А я своих клиентов угощаю только квасом! Записывайтесь на массаж в банной кабине на И - ва 88 ,места ещё есть,престарелым предоставляю скидки!Очень Опытный



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  • 5 | 22.10.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.10.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Давайте открыто говорить: многие люди… 31-го (декабря.— Ъ-Уфа) уйдут в пьянство, потом их в бесчувственном состоянии будем собирать весь январь…
____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________А я своих клиентов угощаю только квасом! Записывайтесь на массаж в банной кабине на И - ва 88 ,места ещё есть,престарелым предоставляю скидки!Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________Поддельный! прогоришь ты со своим квасом!Все знают что я своим клиентам Б-тику 9 с сушеной воблой подаю и живу припеваючи!Очень Опытный



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  • 6 | 22.10.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Республика контрастов: «Беспробудное пьянство» заменят на «сухой закон»
=============================
А чЁ? Кто то еще водку покупает?! Вам что ни денег ни злоровья не жалко?!
Я давно перешол на самогон, сибестоимость бутылки 45 ргадусного составляет около 35 руб (гоню аппаратом с двойной перегонкой). Недавно , ради интереса сдал на анализ, так все, даже Советские ГОСТы ну просто "отдыхают". А недавно узнал что у димона медведева хобби, это тоже самогон, и он его с удовольствием дарит своим подельникам. На этикетки его рожда лица, и надпись САМОГОН!
Короче как в песне:"Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь "(самогонный аппарат)



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  • 7 | 22.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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А как же с планом по продаже алкогольной продукции?



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  • 8 | 22.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Это как нужно не уважать людей, чтобы априори обвинить их в поголовном и беспробудном пьянстве! И вообще, что за кадыровщина? Мы где живем?



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  • 9 | 22.10.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на заре перестройки...

Павел Яковлевич Голодрига - выдающийся ученый в области селекции, генетики и физиологии винограда.

Голодрига пытался убедить Горбачева отменить уничтожение виноградников, но тот его не услышал.

19.12.1986 года академик - один из ведущих учёных-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» доктор биологических наук профессор Павел Голодрига - повесился от безысходности.



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  • 10 | 22.10.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А как же с планом по продаже алкогольной продукции?

--------------------------

Это в СССР была монополия, был план, наполнялся бюджет.
Наполнялся бюджет - наполнялся стакан - напплн...ллс... бюджт - нннн... стокан... Ссстрррого по ГОСТу!!!



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  • 11 | 22.10.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из за того, что производственные объединения не работают, раньше в бюджете закладывали очень большую долю на продажу алкоголя, причем республиканского производства....Если народ не будет употреблять алкоголь- то нашему бюджету придет конец.....



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  • 12 | 22.10.2019, 11:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3870 | Рейтинг: -311,2
Турке пох. Гуталина нажрется, ацетона напьется и здравствуй жопа Новый год.



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  • 13 | 22.10.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 22.10.2019, 11:36 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3868 | Рейтинг: -311,2
Турке пох. Гуталина нажрется, ацетона напьется и здравствуй жопа Новый год.
______________________________
))))) тогда смысл вводить ограничения?
ипучие рога, хотели бы победить синьку - давно бы уже победили.. а это всё стрельба из пушек по воробьям.... на большее ума не хватает..
вот еще одно... Х-2 критикнул министра за низкую эвакуацию безхозного транспорта - типа через суд это долго, возьмите пример с Красногорска - без суда и следствия мы там эвакуируем... это что??? правовой нигилизм из уст Главы? а нафик ваще их тогда эвакуировать - ведро бензина и сжег на месте - дешевле выйдет...
я ж говорю - бандюган. все замашки бандюганские, ну или чекистские... и ведь ничё за это не будет - полный картбланш сверху и одобрямс снизу.
для Корнея сразу - ДА, меня тоже зайопывает рухлядь во дворах и т.б. на дорогах, но есть определенные правила и закон, который обязан соблюдать гарант ( в данном случае Х-2)... хочешь эвакуировать без суда - запрос в курултай, госдуму - принимается закон - алга... а так - бандит
турк



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  • 14 | 22.10.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все революции в России начинались с сухого закона, а в Америке он вводил страну в великую депрессию.



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  • 15 | 22.10.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.10.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на заре перестройки...

Павел Яковлевич Голодрига - выдающийся ученый в области селекции, генетики и физиологии винограда.

Голодрига пытался убедить Горбачева отменить уничтожение виноградников, но тот его не услышал.

19.12.1986 года академик - один из ведущих учёных-селекционеров, директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства «Магарач» доктор биологических наук профессор Павел Голодрига - повесился от безысходности.
=================================
От безысходности повесился? Скорее всего был связан с цеховиками и ворами в законе - лавочку государство прикрыло и все пошло тарарам



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  • 16 | 22.10.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.10.2019, 12:33 | Автор:

От безысходности повесился? Скорее всего был связан с цеховиками и ворами в законе - лавочку государство прикрыло и все пошло тарарам
====================================================
Совесть и честь имей !



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  • 17 | 22.10.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 22.10.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.10.2019, 12:33 | Автор:

От безысходности повесился? Скорее всего был связан с цеховиками и ворами в законе - лавочку государство прикрыло и все пошло тарарам
====================================================
Совесть и честь имей !
_________________________
это даже не совесть и честь ... это просто серого вещества в голову не доложили... тупое БЫДЛОООО
турк



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  • 18 | 22.10.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно если провести объективный анализ у кого из народов больше всего алкоголиков в РБ или же примерный паритет ? Если бы алкаши были татары он бы не стал особо беспокоится . Видимо русские или башкиры .По kz славянское население не видно пьяными или же бухают дома (мало ли что может очко играет ) . Пьяные на улице в основном казаклар .



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  • 19 | 22.10.2019, 14:35 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38705 | Рейтинг: +6476,6
Таким образом, всё население региона оптом объявляется спившимся, и поскольку эти алкоголики не в состоянии сами завязать собственный запой, то за него его завязку будет решать начальство.

Разные придурки лазают по баррикадам в поисках СВОБОДЫ, а когда их лишают права выбора: чего и скока пить, то придурки с удовольствием записываются в алкоголики, плюя на собственное достоинство и СВОБОДУ.



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  • 20 | 22.10.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Росстат сообщил, что половине россиян денег хватает только на еду и одежду.
А в какой половине те, кому после оплаты жкх и налогов не хватает на лекарства и празднование очередного года разхимовского счастья?



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