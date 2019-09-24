Республика контрастов: «Беспробудное пьянство» заменят на «сухой закон»

Власти Башкирии могут ограничить розничные продажи спиртного в новогодние праздники. Предложение изучить эту меру как альтернативу «беспробудному пьянству» внес сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров.Он напомнил, что новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней. «Давайте открыто говорить: многие люди… 31-го (декабря.— Ъ-Уфа) уйдут в пьянство, потом их в бесчувственном состоянии будем собирать весь январь… У нас и суициды по этим временам, и пожары по этим временам, и криминальные проявления по этим временам. Первое, на что я готов пойти: на эти десять дней мы примем какие-то регулятивные меры в плане продажи алкоголя»,— отметил господин Хабиров.Глава оговорился, что мера «непопулярная», но введенный в этом году запрет на продажу спиртного в рознице в национальный праздник окончания сева — Сабантуй — показал, что она «работает». При этом, отметил глава региона, «не надо, конечно, людей оставлять без алкоголя на все эти праздники, но мы должны подумать о том, как это сделать».Одновременно он поручил правительству и главам муниципалитетов продумать новогоднее оформление улиц и елочных городков, чтобы они были «нарядными, веселыми, освещенными и так далее».Напомним, что ранее в Башкирии уже был введен запрет на розничные продажи алкоголя в дни сабантуев, День знаний 1 сентября, День молодежи 27 июня и дни последнего школьного звонка.