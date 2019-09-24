Упал намоченный ...

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии досрочно покидает свой пост. Он считается человеком из окружения нынешнего вице-премьера Башкирии Андрея Назарова.Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает пост. Об отставке сообщает «Коммерсантъ-Уфа».Эту должность Гибадуллин занимает с 2012 года. Вопрос вынесен на заседание депутатов Курултая, которое пройдет 24 октября.При этом в окружении в Гибадуллина об его отставке знали еще в июле текущего года, они также и в курсе того, что ему предложили альтернативное трудоустройство. Однако на данный момент его будущая должность остается неизвестной.К тому же, издание уточняет, что Рафаиль Гибадуллин считается человеком из окружения нынешнего вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, которому прочат пост премьер-министра республики.Справка. Рафаиль Гибадуллин родился в Уфе в 1954 году, окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности горный инженер-электрик, Московский государственный университет по специальности социолог. В 1980–1985 годах работал в комсомольских и профсоюзных органах республики, затем — начальником цеха и руководителем отдела ПО «Когалымнефтегаз». С 1992 года работал гендиректором фирмы «Лукойл-Урал».В 1996-1998 годах работал на руководящих должностях в структуре ОАО «Башкирнефтепродукт». В 2000-2003 годы – директор учрежденного администрацией Уфы НП «Региональный трастовый центр». В 2003-2006 годы – генеральный директор ООО «Энергонефтегаз-сервис». С 2006 - по 2012 годы – генеральный директор «Инвестиционной компании «Стройинвест».Избирался депутатом, членом президиума Совета Уфы 1-го созыва. Избирался депутатом Государственного Собрания-Курултая РБ 4-го созыва (Комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству).