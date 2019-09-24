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Упал намоченный

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 36185 | Комментарии: 3
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии досрочно покидает свой пост. Он считается человеком из окружения нынешнего вице-премьера Башкирии Андрея Назарова.

Упал намоченный


Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Рафаиль Гибадуллин досрочно покидает пост. Об отставке сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Эту должность Гибадуллин занимает с 2012 года. Вопрос вынесен на заседание депутатов Курултая, которое пройдет 24 октября.

При этом в окружении в Гибадуллина об его отставке знали еще в июле текущего года, они также и в курсе того, что ему предложили альтернативное трудоустройство. Однако на данный момент его будущая должность остается неизвестной.

К тому же, издание уточняет, что Рафаиль Гибадуллин считается человеком из окружения нынешнего вице-премьера Башкирии Андрея Назарова, которому прочат пост премьер-министра республики.

Справка. Рафаиль Гибадуллин родился в Уфе в 1954 году, окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности горный инженер-электрик, Московский государственный университет по специальности социолог. В 1980–1985 годах работал в комсомольских и профсоюзных органах республики, затем — начальником цеха и руководителем отдела ПО «Когалымнефтегаз». С 1992 года работал гендиректором фирмы «Лукойл-Урал».

В 1996-1998 годах работал на руководящих должностях в структуре ОАО «Башкирнефтепродукт». В 2000-2003 годы – директор учрежденного администрацией Уфы НП «Региональный трастовый центр». В 2003-2006 годы – генеральный директор ООО «Энергонефтегаз-сервис». С 2006 - по 2012 годы – генеральный директор «Инвестиционной компании «Стройинвест».

Избирался депутатом, членом президиума Совета Уфы 1-го созыва. Избирался депутатом Государственного Собрания-Курултая РБ 4-го созыва (Комитет по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству).

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 23.10.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 1980–1985 годах работал в комсомольских и профсоюзных органах республики, затем .....
============================
Ну что тут обсуждать,- обычная биография наменклатурного карьериста.
А о том, что он хорошего сделал на этих должностях, ни слова.
Ну займет он еще одно тепленькое место, мне от этого уж точно лучше жить не станет....



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  • Гость
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  • 2 | 23.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рафаэль -хороший человек,но,к сожалению,не борец.



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 23.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рафаэль -хороший человек,но,к сожалению,не борец.

-------------------

"Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орёл!" (Х/ф "Простая история").



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