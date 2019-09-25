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Кацика каменты немножко скрыты,такое ощущение как бы освежителем воз ...
Рейтинг: +5 Иннокентий Иванов
Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
Рейтинг: +5 Загадочный
Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема ...
24.10.2019 15911 25
Лилия Чанышева и Штаб Навального в Уфе подготовили новый любопытный материал. ...
24.10.2019 40205 7
Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена ...
24.10.2019 33716 6
Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, ...
24.10.2019 40022 7
Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема ...
24.10.2019 40384 25
Лилия Чанышева и Штаб Навального в Уфе подготовили новый любопытный материал. ...
24.10.2019 15486 7
Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена ...
24.10.2019 25229 6
Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, ...
24.10.2019 13264 7
Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» старшего ...
24.10.2019 20795 3
Администрация главы Башкирии ищет поставщика сувенирных наборов с медом на 2,4 ...
23.10.2019 22448 42
Президиум Совета по правам человека при главе Башкортостана, прошедший в ...
23.10.2019 38551 28
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии досрочно покидает свой ...
23.10.2019 26790 12
Власти Башкирии могут ограничить розничные продажи спиртного в новогодние ...
22.10.2019 36460 62
Гумерова может возглавить в Совфеде комитет по науке, образованию и культуре. ...
25.09.2019 31279 27
Известный оперный бас, солист Мариинского театра (Санкт-Петербург) Аскар ...
25.09.2019 11513 111
Пикеты состоялись в рамках Всероссийской экологической акции протеста. ...
25.09.2019 36660 24
Песков считает, что в Америке или Канаде участника несанкционированных акций ...
26.09.2019 42257 17
Хамитов и Хабиров: Кто больше тратит?
Раздел: Новости | Просмотры: 20674 | Комментарии: 7