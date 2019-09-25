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Муртазы давно уж нет, а национализм в органах власти Башкирии — есть

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Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема борьбы за Куштау, в минувшую субботу во время всемирной акции "Татарча диктант" разворачивались весьма интересные события, и эти показательные события местные СМИ почти не заметили. Историк Ильнар Гарифуллин объясняет, что случилось и почему это важно.

Муртазы давно уж нет, а национализм в органах власти Башкирии — есть


Литературная акция "Татарча диктант" ("Татарский диктант") прошла в этом году в 40 регионах РФ, в 40 районах РТ и в 11 странах мира. Среди них Турция, Азербайджан, Англия, Канада, Болгария, Германия, Казахстан, Франция и т.д. Главным организатором уже долгие годы выступает Всемирный форум татарской молодежи. Главная цель — практическое воплощение идеи популяризации родных языков, на которую так любят ссылаться чиновники, когда заводится речь о развитии народов России. Но как всегда Башкортостан, а точнее сказать власти Башкортостана омрачили это событие. И омрачили — это еще мягко сказано.

Министерство образования Башкортостана разослало вот такие формуляры во все районные отделы образования республики:

В нем ведомство приказывает всем в срочном порядке именно 19 октября организовать диктанты, посвященные Мустаю Кариму на русском и башкирском языках. Датирован документ 16 октября, это за три дня до татарского диктанта. Разнарядка была спущена во все районы и города, и к делу подключился мощный административный ресурс.

Причем Минобр не предлагает даже примерные варианты текста — что свидетельствует: документ принимался в спешном порядке. У чиновников минобра Башкортостана не было ни планов проведения диктанта, ни тем более его текста. Но зато его нужно было организовать именно в день проведения "Татарского диктанта".

Разумеется, это похоже на саботаж, имеющий целью срыв татарского диктанта. Ведь если школы республики загрузить написанием диктанта, посвященного Мустаю Кариму, шансы, что люди придут на диктант по татарскому, резко уменьшаются.

Муртазы давно уж нет, а национализм в органах власти Башкирии — есть


Муртазы давно уж нет, а национализм в органах власти Башкирии — есть


И тут Всемирный конгресс выслал отрывок из знаменитого произведения Мустая Карима "Долгое, долгое детство" на татарском, чтобы пришедшие на диктант в Башкортостане написали именно его, а не заранее утверждённый организаторами акции текст. Но и такой вариант оказался не по нраву минобразования РБ: в день диктанта работники ведомства притащили явно состряпанный на скорую руку пространный текст о "дружбе народов" и путем давления и шантажа (а то и вовсе словами "запретим татарский диктант") требовали прочитать именно его.

Текст написан казенным языком, в ура-патриотическом, псевдотолерантном стиле (который так не любит Радий Хабиров) про дружбу башкирского и русского народов. Татары, проживающие в Башкортостане, практически не упоминаются. Зато в тексте имеется немало антиисторичных и даже провокационных строк.

Якобы, например, в XVI веке существовало чуть ли не башкирское государство, которое заключило договор с Московским царством. Естественно, ни слова про то, как вся территория нынешнего Башкортостана входила в состав трех татарских государств — Казанского и Сибирского ханств, а также Ногайской Орды.

В самом конце есть и вовсе строки о некоем северо-западном диалекте башкирского языка, который "понятен всем татарам".

Татарский диктант проходил в Башкортостане как в Уфе (в четырех местах), так и за ее пределами. Везде, за исключением одной площадки в Уфе, он проходил на территории государственных учреждений — библиотек, кафедр татарского языка в университетах и т.д.

Местами люди, услышав сомнительный текст, с диктанта просто уходили. А в зале "LifeStyle центра Башкирия", арендованном активистами татарских организаций, этот текст и вовсе был забракован.

Но даже сюда, на частное по сути мероприятие, пришли работники Минобраза Башкортостана, которые никакого отношения к проводившемуся мероприятию не имели — начальник отдела регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Розалия Сафиуллина и главный специалист по учебному книгоизданию Гульназ Усманова. Эти "государевы люди" не только требовали использовать текст, подготовленный башкирскими чиновниками, но и пытались выяснить, кто помог с арендой зала и заплатил за чай с печеньем для участников диктанта.

Организаторы проявили принципиальность, и в итоге был написан текст из отрывка произведения Мустая Карима, высланный Всемирным конгрессом татар.

Вот так, казалось бы простая история с написанием диктанта усилиями башкирских властей превратилась в скандальную политическую акцию. Чиновники извратили саму идею литературной акции — что это, как не акт национального унижения уфимских татар? И совсем уже форменное издевательство — впихнуть в мутную историю тезисы о некоем "северо-западном диалекте башкирского языка", который не существует в природе и который, как мы знаем, является не чем иным, как попыткой узаконить очередную фальсификацию переписи, переписав татар "башкирами".

Очевидно, что целью этой политической провокации со стороны башкирских властей было не только унизить татарское население, но и сломить волю к сопротивлению накануне переписи 2020 года. И весьма показательно, что чиновники башкирского Белого дома делают все это весьма топорно, грубо и вызывающее.

И еще несколько красноречивых штрихов. В эти же дни стало известно, что Министерство образования Башкортостана посылает разнарядки в города и районы западной части республики с приказом "не участвовать в Международном литературном конкурсе "Джалиловские чтения" (посвященные памяти поэта Мусы Джалиля, казненного немцами в 1944 г.). Из этих историй прекрасно видно, каким именно образом власти РБ, громко заявляющие о создании отдела по национальному образования, собираются "развивать" татарский язык, который является родным для трети населения Башкортостана.

Опасения, предрекающие нарастание татарофобской истерии в администрации Радия Хабирова, похоже, становятся реальностью. Татарофобия ко всему прочему будет использоваться как классический приём отвлечения башкирской общественности от решения реальных проблем башкирского народа. С другой стороны, это будет использоваться как демонстрация лояльности Москве — "мол, смотрите, как мы боремся с татарскими националистами".

Учитывая, что никаких серьезных успехов ни в управленческой, ни тем более в социально-экономических показателях администрация Радия Хабирова показать не сможет, это будет последний шанс показать свою надобность Москве. Эта история еще раз показала, что администрация Радия Хабирова стала напрямую копировать методы работы Муртазы Рахимова.

Что же касается другой стороны, то татарам — как уфимским, так и в самом Татарстане — пора понять, что пока они будут молча сносить этот беспредел, форменное издевательство будет продолжаться. Бесконечная готовность идти на уступки воспринимается не как акт толерантности, а как слабость и готовность стерпеть любые унижения.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", может не совпадать с позицией редакции.

Idel.Реалии направили запрос министру образования РБ Хажину А.В. и начальнику управления национального образования Зинурову И.Б. с просьбой прокомментировать причину замены текста во время диктанта 19 октября.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 24.10.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министерство образования Башкортостана разослало вот такие формуляры ...
===========================
Я, Русский, и считаю данное письмо явным проявлением разжигания межнациональной вражды, за что должны понести наказание соответствующие люди.

Интересно было бы услышать мнение по этому вопиющему факту радия который кака то заявил: "К националистам и рассизму я буду просто беспощаден"



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  • 2 | 24.10.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока не будет осужден муртазел так и будет продолжаться.Бога не боится ворюга.



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  • 3 | 24.10.2019, 09:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18888 | Рейтинг: -3252,6
Вот так вот! В министерстве РБ посчитали, что татарские нацики будут благодарны, что им разрешили проводить тотальный диктант и текст разрешили взять какой вздумается.
А когда вы заметили, что татнацики бывают довольны на ваши уступки? Построили самый большой татарский театр в Уфе, татарский театр в Тумазах, а они всё больше и больше требуют. Пора бы положить конец всему этому. А на татар вообще положить конец. Гарифуллины именно этого добиваются.



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  • Участник
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  • 4 | 24.10.2019, 09:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18888 | Рейтинг: -3252,6
Вот так вот! В министерстве РБ посчитали, что татарские нацики будут благодарны, что им разрешили проводить тотальный диктант и текст разрешили взять какой вздумается.
А когда вы заметили, что татнацики бывают довольны на ваши уступки? Построили самый большой татарский театр в Уфе, татарский театр в Тумазах, а они всё больше и больше требуют. Пора бы положить конец всему этому. А на татар вообще положить конец. Гарифуллины именно этого добиваются.



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  • 5 | 24.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.10.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован

Министерство образования Башкортостана разослало вот такие формуляры ...
=======
Я, Русский, и считаю данное письмо явным проявлением разжигания межнациональной вражды, за что должны понести наказание соответствующие люди.
Интересно было бы услышать мнение по этому вопиющему факту радия который кака то заявил: "К националистам и рассизму я буду просто беспощаден"
=======
Я, Русский, и считаю что данный коммент является проявлением разжигания межнациональной вражды, а именно русофобии, за что должен понести наказание персонально разместивший коммент!
=======
вы ещё обвините бывшую колонию России за национализм в виде финского яза, все три прибалтийские экс колонии, а также другие огрызки российской империи, добавьте несколько штатов США квлючая Аляску, несколько городов Японии, Китая,..а также...ну где там ещё "Русью пахло"!



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  • 6 | 24.10.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Ильнар Гарифуллин возможно вам известно что:
Муртазу на РБ трижды подсовывал ваш Путин, получается вы этого питерского "0курка" обвиняете?!



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  • 7 | 24.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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- Вот из этой книги я буду диктовать тебе, Гарифуллин, предложения. А ты записывай и постарайся без ошибок. Пиши:

"Мустай Карим." С новой строки:

"Здесь сильно штормит. Боимся, как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился." Написал? "Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласкова. За добрые слова одень, обуй, накорми. Вечно твой друг." Написал? Теперь поставь число и распишись.

- Мустай Карим... Не читал.



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  • 8 | 24.10.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
Шел 3019 год, а татнацики все плакали и плакали, как мало татар возле кормушки в России....



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  • 9 | 24.10.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
Разумеется, это похоже на саботаж, имеющий целью срыв татарского диктанта. Ведь если школы республики загрузить написанием диктанта, посвященного Мустаю Кариму, шансы, что люди придут на диктант по татарскому, резко уменьшаются.
____________________________________________
А что - башкиры прямо так и рвались писать татарский диктант? Я вас умоляю!))))))))))))

Все претензии к маме с папой Мустая - не могли нае-бать сынишку в не те дни, когда татары решили спустя 100 лет + 9(или немного меньше) месяцев организовать свой "Татарча диктант"?!

У Гарифуллина совсем крыша уехала... хер догонит!



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  • 10 | 24.10.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
Зато в тексте имеется немало антиисторичных и даже провокационных строк.
____________________________________________
Херасе! Ради правописания диктант или исторического соответствия? Да все тексты, написанные в СССР - не соответствуют истинному положению вещей, кроме Шаламовских...



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  • 11 | 24.10.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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А что час плакаться, надо было этот поддельный текст бросить в лицо этим клоунам и уйти достойно, в знак протеста.Пусть бы эти две мадамки сами писали, про какой то таинственный Башкортостан, который , якобы, существовал 450 лет тому назад.



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  • 12 | 24.10.2019, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
трех татарских государств — Казанского и Сибирского ханств, а также Ногайской Орды.
____________________________________________
ёптать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ахренеть!

Казанское ханство - этнический состав:
Население ханства было полиэтничным, и состояло из следующих народов: из предков казанских татар («казанлылар», «казанстии татары»), мордва, чуваши, вотяки, черемисы и башкиры. Основное население чаще всего называло себя казанлы, либо по религиозному признаку — мусульмане. Общая численность населения — около 400 тысяч человек


ОБРАЗОВАНИЕ СИБИРСКОГО ХАНСТВА

В начале первого тысячелетия н.э. по территории Западной Сибири расселились сперва степные кочевники - угры, а затем - самодийские племена. Последовал длительный, но естественный процесс смешения их с местными племенами, в результате чего образовались новые сибирские народности - ханты, манси, ненцы, селькупы. Формирование этих народностей еще не закончилось, когда им пришлось потесниться в более суровые северные области под давлением гуннов, начавших свое движение из Центральной Азии на запад.

В VI-IX веках происходит смешение сибирских племен сновыми пришельцами - алтайскими и центральноказахстанскими тюрками. В XIII веке сформировавшиеся было культурно-этнические группы опять изменяются, на этот раз под влиянием тюрков-кипчаков, вытесненных из степей татаро-монголами, а затем и под влиянием самих татаро-монголов, лавиной прокатившихся по Южной Сибири, частично там и осевших. Так к XV веку формируется новая этническая группа - тюркоязычные татары Западной Сибири, чаще называемые сибирскими татарами.
__________________________________________
Мало того, что сибирские татары не только не признают "родства" с казанскими татарами, они еще и генетически абсолютно разные, как и с крымскими, так Гарифуллин еще и ногаев в татары записал))))))))))))))))))))



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  • 13 | 24.10.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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У кухарки сегодня день очистки кишечника.Что пила, сорбит или магнезию?Далеко от унитаза не отходи.



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  • 14 | 24.10.2019, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
является не чем иным, как попыткой узаконить очередную фальсификацию переписи, переписав татар "башкирами".
_______________________________________
Узбагойся, Ильнарщик!
Госуслуги уже разослали уведомление о том, что перепись можно пройти на их портале - никто не помешает вам записаться хоть марсианами!
Я лично недели 2-3 назад такое письмо на емейлполучила - и обязатально воспользуюсь порталом госуслуг для прохождения переписис - мне это удобней, чем в прихожке заполнять с какой-нить девочкой бумажные бланки.
Нехер панику разводить на этот раз! Организуйте лучше в деревнях и провинциальных городах - своевременную регистрацию на госуслуга.
Кажется там будет можно и за членов семьи заполнить анкеты по переписи. То есть - молодежь может за стариков,г которые не умеют пользоваться сетями - записаться тем, кем они себя считают.

Вот только те, у кого мама-папа - разной национальности - сами будут решать -кем себя записывать - татарами или башкирами. А ведь таких - туева хуча!



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  • 15 | 24.10.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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КАК ВСЕ ЭТО НАДОЕЛО .Русский и только русский язык ,преимущество русских во власти-и этой дури ,когда почти готовы взяться за вилы и колоть друг друга.не будет. Время сложное -а тут внутри такие распри.МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ под задницу грязной метлой



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  • 16 | 24.10.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Законченная националистка и редкая тварь возглавляет минкульт РБ. по фамилии шафикова а.и. Подлый и грязный человек ! Вся культурная общественность ждет когда ее снимут . Провалила все что можно . Уволила лучших профессионалов с министерства. Радий Фаритович просим Вас уберите ее от нас !!!



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  • 17 | 24.10.2019, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
На фоне того, как реально преследуют Диля, Фаиля и других "башкортов" - плая Гарифуллина - просто фарс!

Дмитрий Михайличенко(политолог, работавший в команде Хамитова, сейчас в Москве) из инсайдерской инфы сказал, что СРАдия назначали с двумя условиями:
1. Отдать в разработку БСК - Куштау.(проджавливает лично Денис Мантуров, как лицо, видимо, материально заинтересованное - только за 1-ый квартал 2019г. БСК своим акционерам выплатил 3 млрда дивидендов)

2. Укротить "Башкорт" и вообще нацдвиж в регионе.

Что мы и видим - условия СРАдий выполняет.



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  • 18 | 24.10.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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14 октября 2019 г. Был задержан адвокат Ильнура Юсупова, Панфилов. Было изьято 100 тысяч рублей и муляж более 4 млн. рублей. Дело в том, что данный адвокат, будучи сам бывшим прокурором, выполняя поручение руководителей прокуратуры РБ, запросил у Юсупова 5 млн. рублей, гарантируя более мягкий исход дел. А тот повелел жене идти с этим вопросом в органы ФСБ.
Денежные средства предназначались руководству прокуратуры республики. Так как деньги должен был передать и.о. прокурора Уфимского района, то он тоже был положен лицом на асфальт вместе с Панфиловым.
Органы ФСБ и следственного комитета укрывают факт нахождения Алексеева на месте задержания. Все тот же следователь по особо важным делам Шишов дал указание не раскрывать причастность и.о. прокурора Уфимского района. На сегодняшний день Алексееву предложено дать ложные и нужные показания в отношении некоторых прокуроров в обмен на свободу. Как говорится «на ловца и зверь». У следственного комитета РФ никак не получается дофальсифицировать дела касаемые нашей республики. А теперь в лице Алексеева получили человека, который будет говорить так, как ему укажут. Однако в генеральной прокуратуре России подтверждают о наличии у них информации по данному инциденту. А это говорит о том, что руководство прокуратуры терпит «долгожданный» заслуженный крах.
Ранее сфабрикованные дела в отношении неугодных прокуроров не находят свое подтверждение и этот факт не может не тревожить Логинова и его протеже Шишова. Рано или поздно придется признать свои преступные деяния и это неминуемо тюрьма!
Кстати говоря, дела у борца с коррупцией Логинова совсем плохие. Он забыл указать в декларации о доходах 4 счета за границей общей суммы почти в миллиард рублей. Дорогостоящий катер, который находится в бухте прокурора Кушнаренковского района на берегу Павловки. А автомобиль БМВ Х6 подаренный компанией «Авто Премьер» за незаконное присвоение гос. земли на территории того же Уфимского района, где прокурором сначала являлся нынешний прокурор Кушнаренковского района, у кого сейчас стоит катер, а теперь Алексеев, который недавно оценил качество асфальта своим лицом, можно считать мелочью.
На данный момент адвокат Панфилов находится в СИЗО. Какие либо связи с Арслановым, Логиновым, Кузьминым, и Зубаировым отрицает. И отрицает тот факт, что все вышеуказанное мероприятие, задумка зама прокурора по борьбе с коррупцией Арсланова. Панфилов принял позицию защиты в виде «я хотел присвоить всю сумму себе» что уже подпадает под статью 159. (мошенничество). Но вряд ли на этот раз удастся избежать наказания всем участникам, уж больно Москва настроена серьезно.



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  • 19 | 24.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.10.2019, 09:56 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18888 | Рейтинг: -3252,6

Вот так вот! В министерстве РБ посчитали, что татарские нацики будут благодарны, что им разрешили проводить тотальный диктант и текст разрешили взять какой вздумается.
А когда вы заметили, что татнацики бывают довольны на ваши уступки? Построили самый большой татарский театр в Уфе, татарский театр в Тумазах, а они всё больше и больше требуют. Пора бы положить конец всему этому. А на татар вообще положить конец. Гарифуллины именно этого добиваются.
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Опять вылез башкирское ГОВНО! Запомни своей единственной прямой извилиной, что башкиры НИКОГДА НИЧЕГО не строили татарам, все построенное в Башкирии построено руками татар и русских. Башкиры воспользовавшись ситуацией умеют только хапать. Верните дворец Нефтяников городу Уфе. Узкоглазие, вон из Уфимской губернии,ваше место голые зауральские азиатские степи!



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  • 20 | 24.10.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.10.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
...
Да все тексты, написанные в СССР - не соответствуют истинному положению вещей, кроме Шаламовских...

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Именно за это "несоответствие" Варлам Шаламов презирал Солженицына.



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