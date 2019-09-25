Муртазы давно уж нет, а национализм в органах власти Башкирии — есть

Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема борьбы за Куштау, в минувшую субботу во время всемирной акции "Татарча диктант" разворачивались весьма интересные события, и эти показательные события местные СМИ почти не заметили. Историк Ильнар Гарифуллин объясняет, что случилось и почему это важно.Литературная акция "Татарча диктант" ("Татарский диктант") прошла в этом году в 40 регионах РФ, в 40 районах РТ и в 11 странах мира. Среди них Турция, Азербайджан, Англия, Канада, Болгария, Германия, Казахстан, Франция и т.д. Главным организатором уже долгие годы выступает Всемирный форум татарской молодежи. Главная цель — практическое воплощение идеи популяризации родных языков, на которую так любят ссылаться чиновники, когда заводится речь о развитии народов России. Но как всегда Башкортостан, а точнее сказать власти Башкортостана омрачили это событие. И омрачили — это еще мягко сказано.Министерство образования Башкортостана разослало вот такие формуляры во все районные отделы образования республики:В нем ведомство приказывает всем в срочном порядке именно 19 октября организовать диктанты, посвященные Мустаю Кариму на русском и башкирском языках. Датирован документ 16 октября, это за три дня до татарского диктанта. Разнарядка была спущена во все районы и города, и к делу подключился мощный административный ресурс.Причем Минобр не предлагает даже примерные варианты текста — что свидетельствует: документ принимался в спешном порядке. У чиновников минобра Башкортостана не было ни планов проведения диктанта, ни тем более его текста. Но зато его нужно было организовать именно в день проведения "Татарского диктанта".Разумеется, это похоже на саботаж, имеющий целью срыв татарского диктанта. Ведь если школы республики загрузить написанием диктанта, посвященного Мустаю Кариму, шансы, что люди придут на диктант по татарскому, резко уменьшаются.И тут Всемирный конгресс выслал отрывок из знаменитого произведения Мустая Карима "Долгое, долгое детство" на татарском, чтобы пришедшие на диктант в Башкортостане написали именно его, а не заранее утверждённый организаторами акции текст. Но и такой вариант оказался не по нраву минобразования РБ: в день диктанта работники ведомства притащили явно состряпанный на скорую руку пространный текст о "дружбе народов" и путем давления и шантажа (а то и вовсе словами "запретим татарский диктант") требовали прочитать именно его.Текст написан казенным языком, в ура-патриотическом, псевдотолерантном стиле (который так не любит Радий Хабиров) про дружбу башкирского и русского народов. Татары, проживающие в Башкортостане, практически не упоминаются. Зато в тексте имеется немало антиисторичных и даже провокационных строк.Якобы, например, в XVI веке существовало чуть ли не башкирское государство, которое заключило договор с Московским царством. Естественно, ни слова про то, как вся территория нынешнего Башкортостана входила в состав трех татарских государств — Казанского и Сибирского ханств, а также Ногайской Орды.В самом конце есть и вовсе строки о некоем северо-западном диалекте башкирского языка, который "понятен всем татарам".Татарский диктант проходил в Башкортостане как в Уфе (в четырех местах), так и за ее пределами. Везде, за исключением одной площадки в Уфе, он проходил на территории государственных учреждений — библиотек, кафедр татарского языка в университетах и т.д.Местами люди, услышав сомнительный текст, с диктанта просто уходили. А в зале "LifeStyle центра Башкирия", арендованном активистами татарских организаций, этот текст и вовсе был забракован.Но даже сюда, на частное по сути мероприятие, пришли работники Минобраза Башкортостана, которые никакого отношения к проводившемуся мероприятию не имели — начальник отдела регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Розалия Сафиуллина и главный специалист по учебному книгоизданию Гульназ Усманова. Эти "государевы люди" не только требовали использовать текст, подготовленный башкирскими чиновниками, но и пытались выяснить, кто помог с арендой зала и заплатил за чай с печеньем для участников диктанта.Организаторы проявили принципиальность, и в итоге был написан текст из отрывка произведения Мустая Карима, высланный Всемирным конгрессом татар.Вот так, казалось бы простая история с написанием диктанта усилиями башкирских властей превратилась в скандальную политическую акцию. Чиновники извратили саму идею литературной акции — что это, как не акт национального унижения уфимских татар? И совсем уже форменное издевательство — впихнуть в мутную историю тезисы о некоем "северо-западном диалекте башкирского языка", который не существует в природе и который, как мы знаем, является не чем иным, как попыткой узаконить очередную фальсификацию переписи, переписав татар "башкирами".Очевидно, что целью этой политической провокации со стороны башкирских властей было не только унизить татарское население, но и сломить волю к сопротивлению накануне переписи 2020 года. И весьма показательно, что чиновники башкирского Белого дома делают все это весьма топорно, грубо и вызывающее.И еще несколько красноречивых штрихов. В эти же дни стало известно, что Министерство образования Башкортостана посылает разнарядки в города и районы западной части республики с приказом "не участвовать в Международном литературном конкурсе "Джалиловские чтения" (посвященные памяти поэта Мусы Джалиля, казненного немцами в 1944 г.). Из этих историй прекрасно видно, каким именно образом власти РБ, громко заявляющие о создании отдела по национальному образования, собираются "развивать" татарский язык, который является родным для трети населения Башкортостана.Опасения, предрекающие нарастание татарофобской истерии в администрации Радия Хабирова, похоже, становятся реальностью. Татарофобия ко всему прочему будет использоваться как классический приём отвлечения башкирской общественности от решения реальных проблем башкирского народа. С другой стороны, это будет использоваться как демонстрация лояльности Москве — "мол, смотрите, как мы боремся с татарскими националистами".Учитывая, что никаких серьезных успехов ни в управленческой, ни тем более в социально-экономических показателях администрация Радия Хабирова показать не сможет, это будет последний шанс показать свою надобность Москве. Эта история еще раз показала, что администрация Радия Хабирова стала напрямую копировать методы работы Муртазы Рахимова.Что же касается другой стороны, то татарам — как уфимским, так и в самом Татарстане — пора понять, что пока они будут молча сносить этот беспредел, форменное издевательство будет продолжаться. Бесконечная готовность идти на уступки воспринимается не как акт толерантности, а как слабость и готовность стерпеть любые унижения.Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", может не совпадать с позицией редакции.Idel.Реалии направили запрос министру образования РБ Хажину А.В. и начальнику управления национального образования Зинурову И.Б. с просьбой прокомментировать причину замены текста во время диктанта 19 октября.