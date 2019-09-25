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Шило на мыло

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Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена Башкирии.

Шило на мыло


Глава Башкирии Радий Хабиров внес на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатуру Флюра Асадуллина, сообщила пресс-служба Курултая Башкирии. Предложение главы региона депутаты рассмотрят на завтрашнем заседании парламента.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева, Флюр Асадуллин имеет большой опыт работы в экономической сфере и «хорошо знает проблемы, волнующие предпринимательское сообщество».

Сам господин Асадуллин от комментариев отказался.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей избирается Курултаем сроком на пять лет. Вчера стало известно, что Рафаиль Гибадуллин, который занимает эту должность с 2012 года, досрочно покидает свой пост.

Флюр Асадуллин родился в 1969 году в Давлеканово. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В разные годы работал руководителем общественных и производственных предприятий. С 2011 по 2013 годы был заместителем министра экономического развития Башкирии. В 2014-2015 годах руководил региональным Агентством по привлечению инвестиций.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 24.10.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Окончил Башкирский государственный педагогический институт
================================
Я знаю одну аксиому: "УМА НЕТ,- ИДИ В ПЕД!!!" что и доказывает его дапльнейшая деятельность...



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  • 2 | 24.10.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Это не тот парень который однажды ударился в бега? Если он,тогда очень опытный господин.



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  • 3 | 24.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
есть прекрасная кандидатура на любой пост: сын конокрада и домохозяйки Ярмухаметов Зиннур Губайдуллович долгое время мэрство Сибая, директорство СиБГУ. А такой удивительный Сибайский суд его сумел освободить от уголовной статьи УК РФ "без суда и следствия"!
Если в составе команды Главаря РБ отирается Назаров Андрей Геннадьевич групповой насильник несовершеннолетних девочек совмещая с вице-премьерством РБ то, названный Ярмухаметов на премьера вполне "потянет"! Тем более начавший свою карьеру в партайгеноссе БМСК совмещая с воровством книжек!



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  • Эксперт
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  • 4 | 24.10.2019, 10:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
3 | 24.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован

Так и про наследного прынца крови - младшего Назарова - не забыли...

Денис Назаров возглавил московское отделение «Деловой России»

Депутат Курултая Башкирии Денис Назаров назначен председателем московского отделения «Деловой России», сообщает ТАСС. Предыдущий руководитель организации — его отец Андрей Назаров — в сентябре стал исполняющим обязанности вице-премьера правительства Башкирии.



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  • 5 | 24.10.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.10.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Это не тот парень

который однажды ударился в бега?
Если он,тогда очень опытный господин.
=====
в "бегах" был и Хабиров когда Сафин-Веремеенко их захватили с печатаньем избирательных бюллетеней а "покрыл" их, на беспутном: "крышевал" Путин засунув в подмосковье.
Да как в РФ очередной экцидент так Путин сразу пропадает, тоже своеобразные "бега".
Круче всего он опозорился с ракетой, - два дня её уговаривал, и вы даже представить себе не сможете, но она улетела...хотя и не туда!



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