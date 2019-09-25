Шило на мыло ...

Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена Башкирии.Глава Башкирии Радий Хабиров внес на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей кандидатуру Флюра Асадуллина, сообщила пресс-служба Курултая Башкирии. Предложение главы региона депутаты рассмотрят на завтрашнем заседании парламента.По словам спикера Курултая Константина Толкачева, Флюр Асадуллин имеет большой опыт работы в экономической сфере и «хорошо знает проблемы, волнующие предпринимательское сообщество».Сам господин Асадуллин от комментариев отказался.Уполномоченный по защите прав предпринимателей избирается Курултаем сроком на пять лет. Вчера стало известно, что Рафаиль Гибадуллин, который занимает эту должность с 2012 года, досрочно покидает свой пост.Флюр Асадуллин родился в 1969 году в Давлеканово. Окончил Башкирский государственный педагогический институт и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В разные годы работал руководителем общественных и производственных предприятий. С 2011 по 2013 годы был заместителем министра экономического развития Башкирии. В 2014-2015 годах руководил региональным Агентством по привлечению инвестиций.