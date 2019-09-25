Щедрая душа для туземцев и попуасов

Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет. Решили пойти по классике.В советские времена с нашей страной дружили страны Варшавского Договора, которым просто деваться было некуда, и страны Азии-Африки, которые делали вид, что строят социализм, а на самом деле сидели у нас на шее, свесив ножки. Туземцы-туземцами, папуасы-папуасами, но выгоду свою усекли быстро.Советский Союз, сам никогда особо не шиковавший, кормил всю эту ораву банановых и кокосовых республик, где правили разные хмыри, людоеды и террористы. Главное было повесить на стенку портрет Ленина и начать затем вешать на фонарях богачей и латифундистов. Эти люди больше всего на свете обожали автоматы Калашникова, которые мы поставляли им самолетами, и наши деньги. Иногда, впрочем, мы просто сооружали им какие-нибудь ГЭС вообще бесплатно – отдадите, когда построите коммунизм. До сих пор ждем. Тем более что история ходит кругами. С той лишь разницей, что теперь с нами даже Восточная Европа не дружит, и азиаты живут уже богаче нас. Но Африка – по-прежнему наш резерв.Задружим с африканцами, земляками Пушкина, и создадим могучий кулак против Америки и других англосаксов. А чтобы наши африканские друзья не сомневались в искренности наших чувств, мы простим им 20 миллиардов долларов долга. И сделаем это в то момент, когда за чертой бедности находится каждый седьмой житель России – вполне африканская, кстати, статистика. Когда половине граждан хватает только на коммуналку и жратву. Полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки миллиардов рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут. Скажи мне, кто твой друг, как говорится.Я к Африке отношусь с симпатией и сочувствием — кто и как только над нею не глумился! Однако это континент с самыми низкими стандартами демократии и приличия. Коронные номера нашего президента, от которых в нормальных странах все в недоумении, в Африке – норма жизни. Они там правят теми же способами и даже покруче нашего. Случайно что ли повар Пригожин обосновался в ЦАР или Судане – самых диких уголках мира?Там, где можно играть без правил и жить без закона – вот там мы себе друзей и находим. А эти друзья снова ждут от нас самолетов с автоматами и денег на борьбу с Америкой. Всё-таки Путин – максимально советский человек, застрявший накрепко во временах своей молодости.