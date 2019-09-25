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Щедрая душа для туземцев и попуасов

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Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, что денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам нет. Решили пойти по классике.

Щедрая душа для туземцев и попуасов


В советские времена с нашей страной дружили страны Варшавского Договора, которым просто деваться было некуда, и страны Азии-Африки, которые делали вид, что строят социализм, а на самом деле сидели у нас на шее, свесив ножки. Туземцы-туземцами, папуасы-папуасами, но выгоду свою усекли быстро.

Советский Союз, сам никогда особо не шиковавший, кормил всю эту ораву банановых и кокосовых республик, где правили разные хмыри, людоеды и террористы. Главное было повесить на стенку портрет Ленина и начать затем вешать на фонарях богачей и латифундистов. Эти люди больше всего на свете обожали автоматы Калашникова, которые мы поставляли им самолетами, и наши деньги. Иногда, впрочем, мы просто сооружали им какие-нибудь ГЭС вообще бесплатно – отдадите, когда построите коммунизм. До сих пор ждем. Тем более что история ходит кругами. С той лишь разницей, что теперь с нами даже Восточная Европа не дружит, и азиаты живут уже богаче нас. Но Африка – по-прежнему наш резерв.

Задружим с африканцами, земляками Пушкина, и создадим могучий кулак против Америки и других англосаксов. А чтобы наши африканские друзья не сомневались в искренности наших чувств, мы простим им 20 миллиардов долларов долга. И сделаем это в то момент, когда за чертой бедности находится каждый седьмой житель России – вполне африканская, кстати, статистика. Когда половине граждан хватает только на коммуналку и жратву. Полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки миллиардов рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут. Скажи мне, кто твой друг, как говорится.

Я к Африке отношусь с симпатией и сочувствием — кто и как только над нею не глумился! Однако это континент с самыми низкими стандартами демократии и приличия. Коронные номера нашего президента, от которых в нормальных странах все в недоумении, в Африке – норма жизни. Они там правят теми же способами и даже покруче нашего. Случайно что ли повар Пригожин обосновался в ЦАР или Судане – самых диких уголках мира?

Там, где можно играть без правил и жить без закона – вот там мы себе друзей и находим. А эти друзья снова ждут от нас самолетов с автоматами и денег на борьбу с Америкой. Всё-таки Путин – максимально советский человек, застрявший накрепко во временах своей молодости.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 24.10.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щедрая душа для туземцев и попуасов
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От этой новости мне понадобился Валокордин.

С 2000 года было списано более 140 млрд. долгов других стран!!!!!
Теперь можно к этому списку прибавить ещё 20 000 000 000 долларов.

Ну а «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».



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  • 2 | 24.10.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... и попуасов."

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Именительный (Кто? Что?): попа ас.



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  • 3 | 24.10.2019, 09:57 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38109 | Рейтинг: +5428,8
У министра финансов РФ Антона Силуанова нашли пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей
11:51, 23 октября
Министр финансов РФ Антон Силуанов является собственником квартиры в элитном жилищном комплексе «Андреевский» на Фрунзенской улице в Москве, выяснило издание «Метла», изучив данные Росреестра. Внимание на это обратил Фонд борьбы с коррупцией.
Таким образом, рыночная стоимость квартиры Силуанова составляет не менее 457 миллионов рублей, пишет издание.

«Метла» предполагает, что квартиру министру помог приобрести помощник и партнер Романа Абрамовича Михаил Ливерганд, являющийся соседом Силуанова по дому. Министр якобы лоббировал приватизацию госсобственности в его интересах.

Ранее ФБК обнаружил у Силуанова дом и земельный участок на Рублевке, которые оценил в 1,25 миллиарда рублей. В Фонде заявили, что министр официально не мог заработать на эту недвижимость.



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  • 4 | 24.10.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионерам и больным детям нет денег, а списать 20 млрд. так пожалуйста. Понятно, что у Африки долг вернуть деньгами сложно, но какими то товарами можно было при желании.



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  • 5 | 24.10.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нойте, б-дь. Как будто эти денежки народу бы отдали. Как говаривал президент Филиппин: "Фак Ю!" Подвалы Кремля ломятся от злата, а толку?



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  • 6 | 24.10.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
но какими то товарами можно было при желании.
_____________________________
Они и вернут - только себе - золотом, алмазами... известно же какие интересы в ЦАР или в той же Сирии - там повар пуйла нефть качает - ВЧК охраняет, а как известно в нашей стране, что охраняешь, то и имеешь. В ЦАР "охраняют" прииски - за это и убили троих журналистов, чтобы нос свой не совали...
Ну и откаты с этих 20 лярдов давным давно в нужных виргинских островах...



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  • 7 | 24.10.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Антон 0рехЪ - лажа!
...Советский Союз, сам никогда особо не шиковавший,.. ЭТО ссср НЕ ШИКОВАЛ, да и вся Россия всех эпох не шиковала?
Это неправда!
Один убитый голодом вашими предками Вавилов мог принести вам же на блюдечке с золотой каёмочкой премного больше чем стоит его коллекция семян в $10 трл.!
вы продолжаете "шиковать"! - За один 2017 более 80 тыс учёных от вас с вашим 0курком сбёгло на ПМЖ в иностраны!
страна не ведующая своего позора! страна ставшая общемировым жупелом!



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