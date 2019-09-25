Наградил «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
Ну а что. Если уж новоиспеченный глава СПЧ Фадеев заявляет, что понимает реакцию московских властей на «незаконные акции» протеста и «недовольство» ими.
Глядишь, тоже скоро медальку получит в нагрузку к 30 серебренникам.
В целом обычная практика поощрения. Вон, например, Кадырова же Путин наградил орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — спустя полторы недели после убийства Бориса Немцова, которое устроили подчиненные главы Чечни.
Ну а сделанный Путиным героем России Николай Патрушев, после своих очередных «подвигов» в Беслане и на Дубровке в течение нескольких лет после этого стал еще и полным кавалером всех степеней ордена «За заслуги…», а также многих других наград. И таких «заслуженных героев» в окружении Путина и по периметру множество.
Так что у Габдулина пока только медалька, но орден впереди.
Все девальвировалось в путинской стране: от валюты до наград, от профессионализма до человеческого достоинства.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Девальвация достоинства
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