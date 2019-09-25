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Девальвация достоинства

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Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

Девальвация достоинства


Наградил «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».

Ну а что. Если уж новоиспеченный глава СПЧ Фадеев заявляет, что понимает реакцию московских властей на «незаконные акции» протеста и «недовольство» ими.

Глядишь, тоже скоро медальку получит в нагрузку к 30 серебренникам.

В целом обычная практика поощрения. Вон, например, Кадырова же Путин наградил орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — спустя полторы недели после убийства Бориса Немцова, которое устроили подчиненные главы Чечни.

Ну а сделанный Путиным героем России Николай Патрушев, после своих очередных «подвигов» в Беслане и на Дубровке в течение нескольких лет после этого стал еще и полным кавалером всех степеней ордена «За заслуги…», а также многих других наград. И таких «заслуженных героев» в окружении Путина и по периметру множество.

Так что у Габдулина пока только медалька, но орден впереди.

Все девальвировалось в путинской стране: от валюты до наград, от профессионализма до человеческого достоинства.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 24.10.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это правление конечно когда то канет в небытие , но бл* ть до омерзения противно что эти орденоносцы будут пользоваться льготами а наши дети будут платить налоги на содержание этих морд - ненавижу !!!



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  • Гость
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  • 2 | 24.10.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девальвация достоинства
=======================
Честь и достоинство может девальвироваться только у тех, у кого они естьэ
Путин в этот список не входит....



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  • Эксперт
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  • 3 | 24.10.2019, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 65979 | Рейтинг: +12219,4
Доживет и до скамьи подсудимых, где и лишат этой цацки.



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