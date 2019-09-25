Девальвация достоинства ...

Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.Наградил «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».Ну а что. Если уж новоиспеченный глава СПЧ Фадеев заявляет, что понимает реакцию московских властей на «незаконные акции» протеста и «недовольство» ими.Глядишь, тоже скоро медальку получит в нагрузку к 30 серебренникам.В целом обычная практика поощрения. Вон, например, Кадырова же Путин наградил орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени — спустя полторы недели после убийства Бориса Немцова, которое устроили подчиненные главы Чечни.Ну а сделанный Путиным героем России Николай Патрушев, после своих очередных «подвигов» в Беслане и на Дубровке в течение нескольких лет после этого стал еще и полным кавалером всех степеней ордена «За заслуги…», а также многих других наград. И таких «заслуженных героев» в окружении Путина и по периметру множество.Так что у Габдулина пока только медалька, но орден впереди.Все девальвировалось в путинской стране: от валюты до наград, от профессионализма до человеческого достоинства.