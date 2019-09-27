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Вышел сухим из воды

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Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Башкирии 16 октября прекратил уголовное преследование бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, обвиняемого ранее в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 198 УК РФ), в связи с отсутствием состава преступления.

Вышел сухим из воды


Об этом сегодня в Октябрьском райсуде Уфы сообщила его адвокат Зульфия Акбашева в ходе судебного заседания по другому уголовному делу в отношении господина Филиппова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. За бывшим чиновником признано право на реабилитацию.

В 2018 году Александр Филиппов был признан виновным в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога от сделки по продаже в 2011 году принадлежащей ему компании «Автореал» предпринимателю Андрею Смышляеву и приговорен к штрафу 250 тыс. руб. От исполнения наказания его освободили в связи с истечением срока давности по делу. Позже Верховный суд Башкирии отменил приговор и вернул дело в прокуратуру на дополнительное расследование.

«Никакого преступления не было, тем не менее, три года длилось уголовное преследование, я находился под подпиской о невыезде, было арестовано мое имущество. Здесь четко прописано мое право на реабилитацию. Это характеризует действия сотрудников следственных органов и коррумпированных сотрудников прокуратуры, количество которых сейчас поуменьшилось в башкирской прокуратуре», — заявил в суде Александр Филиппов.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 25.10.2019, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 66000 | Рейтинг: +12217,6
Вчера прокомментировала... могу повторить:

А куда подевались 1,6млрда из бюджета - вопрос остался открытым?

И еще - Наказание причастных к необоснованному обвинению - будут?!

Помню за сколько-то месяцев(парочку) ареста и отстранение от работы года на полтора пока длилось следствие, оперативнику оправданному за немотивированное убийство Николая Волкова в Черниковке(УЖ писал об этом) - выплатили... наберите в грудь воздуха: СЕМЬ МИЛЛИОНОВ.
Похоже на Филиппове бюджет захлебнется...



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  • 2 | 25.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вышел сухим из воды
========================
Какая то мутная история. Кто бы мне её разжувал:
Сначало его обвиняли в нанесенном ущербе 1,6 миллиардов рублей при сносе ветхого жилья, потом в неуплате налогоов 3,7 млн руб., а тепеоь и вовсе оправдали.
Вопрос: Это он такой умный, или следоки такие тупые?



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  • 3 | 25.10.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая то мутная история. Кто бы мне её разжувал:
Сначало его обвиняли в нанесенном ущербе 1,6 миллиардов рублей при сносе ветхого жилья, потом в неуплате налогоов 3,7 млн руб., а тепеоь и вовсе оправдали.
Вопрос: Это он такой умный, или следоки такие тупые?
______________________
закрыто пока тока одно дело - неуплата налогов , на нём висит еще 3 дела... но думаю и их на тормозах спустят, слишком глубоко концы ведут
турк



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  • 4 | 25.10.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его вытащили хозяева новых гостиниц и ресторанов , которых возвели под шумок Брикс и Шоса и престижных застроек типа уфимского Кремля , приобретённых за копейки при Хамитове его приближёнными



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  • 5 | 25.10.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем больше сумма украденного, тем меньше вероятность уголовного преследования. Закон сообщающихся сосудов. С остальными делами будет та же история, как два пальца об асфальт. Вновь прибывшим в различные структуры начальникам Чукотки тоже кормиться надо.



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  • 6 | 25.10.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ничего не изменилось за год правления хабирова.
Все та же коррупция - кроме федер фонда сноса ветхого жилья нет других потерпевших - Правительства РБ и руководства Администрации Уфы: им до лампочки до похищенных миллиардов.
У них своя задача как похищать этот бюджет им самим.....
Пострадали и страдают жители республики и уфы.



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  • 7 | 25.10.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ничего не изменилось за год правления хабирова.
Все та же коррупция - кроме федер фонда сноса ветхого жилья нет других потерпевших - Правительства РБ и руководства Администрации Уфы: им до лампочки до похищенных миллиардов.
У них своя задача как похищать этот бюджет им самим.....
Пострадали и страдают жители республики и уфы.



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1

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  • 8 | 25.10.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.10.2019, 10:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 65990 | Рейтинг: +12218,2
Вчера прокомментировала... могу повторить:

А куда подевались 1,6млрда из бюджета - вопрос остался открытым?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Его не по этому делу оправдали! По делу в 1,6 млрд. он ещё не поделился с нужными людьми! Как поделится, так оправдают! Очень Опытный



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  • 9 | 25.10.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован

Вышел сухим из воды
=========
Какая то мутная история. Кто бы мне её разжувал:
Сначало его обвиняли в нанесенном ущербе 1,6 миллиардов рублей при сносе ветхого жилья, потом в неуплате налогоов 3,7 млн руб., а тепеоь и вовсе оправдали.
Вопрос: Это он такой умный, или следоки такие тупые?
======
итог 20-тилетнего правления "вертикали власти" Путина!
3а копейку срок, за млн-ны Путин ручками Хабирова в вице-премьеры, как, к примеру, с А.Г. Назаровым.
Почему Путину с Хабировым нужен подмешанный в групповухе мужлачик?
Когда уразумеете оное, поймёте почему кучка дочь Дьяченко, зять Юмашев Волошин, Березовский Чубайс и наш люимец Абрамович подсунули деградирующему алкаголику Ельцину Путина, а тот на бессменно узаконил себя выборами в эРэФии



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  • 10 | 25.10.2019, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Наш суд самый гуманный суд !
Скомуниздить 1,6 миллиардов рублей и не поделиться ?
Господь с Вами уважаемые , это даже не обсуждается !
Раз поделился , значить есть подельники во власти !
А кто позволит ворошить и терять власть , деньги
если
есть административный ресурс !?



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  • 11 | 25.10.2019, 15:11 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 7 | Рейтинг: 0
Это еще цветочки при Радие коррупции, воровста под прикрытие башнационализма будет еще больше. Хотели Радия получайте по полной.



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  • 12 | 25.10.2019, 18:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Президиум ВС Башкирии, рассмотрев кассационную жалобу бывшего первого заместителя главы администрации Уфы Владислава Никитина (с ноября 2010 года по февраль 2012 года), отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию уголовное дело в отношении экс-чиновника.
В июне 2017 года приговором Октябрьского райсуда Уфы господин Никитин был осужден на три с половиной года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и нанесение ущерба федеральному бюджету в размере около 900 млн руб. Ему инкриминировалась организация и согласование нескольких земельных сделок, позволивших оформить в муниципальную собственность 170 га земли аэропорта ДОСААФ.
Несмотря на то, что к тому времени аэродром уже не работал, а большая часть неразграниченной земли была отчуждена под коттеджные участки, следствие настаивало, что передача имущества муниципалитету была незаконной, и участок должен принадлежать РФ. В январе 2018 года ВС Башкирии смягчил приговор на год, а в августе Ленинский райсуд Уфы засчитал в срок отбытия наказания время содержания Владислава Никитина в СИЗО с 8 июня 2017 года по 18 января 2018 года из расчета один день за полтора дня. Неотбытый срок наказания (1 год и 9 дней) райсуд заменил на тот же срок исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Как следует из постановления президиума ВС, апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела».

Так, в частности, суд указал, что правовое положение земельного участка, незаконная продажа которого инкриминировалась Владиславу Никитину, «характеризовалось неопределенностью». При этом доводы экс-чиновника о том, что ему были инкриминированы события, «произошедшие задолго до занятия им этой должности», по мнению президиума, «мотивированно не опровергнуты». Иные доводы кассационных жалоб Владислава Никитина и его адвоката «также подлежат рассмотрению в апелляционной инстанции», указал ВС.
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__ Суды РБ считают, что среди чиновников уфимской мэрии воров нет? Очень Опытный



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  • 13 | 25.10.2019, 22:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сколько лет трясут и заслуженно этого владислава никитина (это по хотелке ялалова от зависти)
теперь он сам проделал такие манипуляции с землями в течение 7-и лет.
но хабиров не будет с ялаловым расправляться по судам да тюрьмам, как ялалов с никитиным.
Не будет хабиров трогать ялалова - они же друзья!!!



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  • 14 | 26.10.2019, 01:17 | Автор: buran
    Публикации: 0 | Комментарии: 46 | Рейтинг: -2,2
"Ворон ворону глаза не выколет".Башкортостан-коррупционная Республика после Шакирова М.З. Но тогда командовал КПСС.Не нужных и много знающих-в психушку.



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