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Дильмухаметову предъявлено новое обвинение

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Копия постановления от 4 октября, подписанного старшим следователем следственного отдела УФСБ Корепановым, имеется в распоряжении «Эха». В нем говорится о том, что в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе от 23 мая 2018 года Дильмухаметов, призывая установить 4 башкирскую республику, публично призвал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. В документе говорится, что проведённая психолого-лингвистическая экспертиза заключила, что запись, доступная в сети интернет, обладает признаками «публичности и конфликтогенности».

Дильмухаметову предъявлено новое обвинение


Это уже четвёртое уголовное дело против Айрата Дильмухаметова, возбуждённое против него с марта текущего года.

Напомним, Айрат Дильмухаметов был арестован Кировским райсудом Уфы 15 марта 2019 года. За день до ареста дома у политика прошли обыски, которые проводили оперативники УФСБ по РБ. Дильмухаметова арестовали по подозрению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

В 2016 году правозащитная организация «Мемориал» признала Дильмухаметова политическим заключенным.

Эхо Москвы
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  • 1 | 25.10.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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В 2016 году правозащитная организация «Мемориал» признала Дильмухаметова политическим заключенным.
=================================
Он не политический,- он националистический....



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  • 2 | 25.10.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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"...у политика прошли обыски..."

-------------------

"Политик - человек скрытный, хитрый, умеющий все клонить к своей пользе."



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  • 3 | 25.10.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 66000 | Рейтинг: +12217,6
Гэбёшки палки на Диле себе рисуют и лычки на погоны.
У Диля практически нет ни сторонников, ни сочувствующих в плане его "программы", только как к неглупому человеку - вечному оппозиционеру.

Никто особо не разделяет его воззрений - они спорны, как для националистов, так и для тех, кому национальный федерализм костью в горле, поскольку наши титульные воспринимают этот федерализм только как преференции себе любимым, а не равные права и возможности для всего населения региона.
При этом напрочь забывая, что все блага цивилизации в регионе созданы руками как раз отнюдь не титульных, которые, если и были в Уфе, то плясали, на курае играли, в театре спектакли ставили, никому не нужные книжки пописывали да стишки на бяке сочиняли, которые потом еще и перевести на русский кому-то было нужно, чтобы о гениальном стихоплете хоть кто-то мог узнать, кроме в его родном ауле...
А другие в это время прокладывали дороги, строили города, предприятия, энергетику и все-все-все блага цивилизации...
А теперь нам говорят - подвиньтесь(даже без "извините") - вас тут не стояло, командовать парадом(бюджетом) будем мы - титульные-аульные с образованием не выше аграрного и истфака БГУ.



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  • 4 | 25.10.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Все это доказывает,что диль-татарин,иначе давно бы освободили.



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  • 5 | 25.10.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Даже во времена Пугачева всех участников бунта за исключением русских и татар,мордвы простили,в первую очередь,башкир.



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  • 6 | 25.10.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Дильмухаметову предъявлено новое обвинение
================================
Дильмухаметов это недоношенный выкидыш рахимовского режима.
Представляете что бы было, если бы его "доносили"?! Если бы рахимовский режим продержался еще лет эдак 5-ть?!



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  • 7 | 25.10.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Представляете что бы было, если бы его "доносили"?!

--------------------

Возглавил бы местный "правый сектор". Замутил бы какую-нить "АТО". Жуть.



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  • 8 | 25.10.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Все вернулось на круги своя. Вновь предъявляют обвинения за инакомыслии и хоть бы кто осмелился заступится. Даже на этом сайте, записные правозащитник, громче всех кричат: так ему и надо... Бойтесь равнодушных...



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  • 9 | 25.10.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Дильмухаметов прав по истине и это истина восторжествует!



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  • 10 | 25.10.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.10.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дильмухаметов прав по истине и это истина восторжествует!

----------------------

Сформулируй эту истину.



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  • 11 | 25.10.2019, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 25.10.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 65990 | Рейтинг: +12218,2
Гэбёшки палки на Диле себе рисуют и лычки на погоны.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Не лычки, а звёздочки! С лычками там только ночные сторожа! Очень Опытный



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  • 12 | 25.10.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько злобы по отношению к нему.
нет злобы против преступников во власти в москве и у нас



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  • 13 | 25.10.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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14 октября 2019 г. Был задержан адвокат Ильнура Юсупова, Панфилов. Было изьято 100 тысяч рублей и муляж более 4 млн. рублей. Дело в том, что данный адвокат, будучи сам бывшим прокурором, выполняя поручение руководителей прокуратуры РБ, запросил у Юсупова 5 млн. рублей, гарантируя более мягкий исход дел. А тот повелел жене идти с этим вопросом в органы ФСБ.
Денежные средства предназначались руководству прокуратуры республики. Так как деньги должен был передать и.о. прокурора Уфимского района, то он тоже был положен лицом на асфальт вместе с Панфиловым.
Органы ФСБ и следственного комитета укрывают факт нахождения Алексеева на месте задержания. Все тот же следователь по особо важным делам Шишов дал указание не раскрывать причастность и.о. прокурора Уфимского района. На сегодняшний день Алексееву предложено дать ложные и нужные показания в отношении некоторых прокуроров в обмен на свободу. Как говорится «на ловца и зверь». У следственного комитета РФ никак не получается дофальсифицировать дела касаемые нашей республики. А теперь в лице Алексеева получили человека, который будет говорить так, как ему укажут. Однако в генеральной прокуратуре России подтверждают о наличии у них информации по данному инциденту. А это говорит о том, что руководство прокуратуры терпит «долгожданный» заслуженный крах.
Ранее сфабрикованные дела в отношении неугодных прокуроров не находят свое подтверждение и этот факт не может не тревожить Логинова и его протеже Шишова. Рано или поздно придется признать свои преступные деяния и это неминуемо тюрьма!
Кстати говоря, дела у борца с коррупцией Логинова совсем плохие. Он забыл указать в декларации о доходах 4 счета за границей общей суммы почти в миллиард рублей. Дорогостоящий катер, который находится в бухте прокурора Кушнаренковского района на берегу Павловки. А автомобиль БМВ Х6 подаренный компанией «Авто Премьер» за незаконное присвоение гос. земли на территории того же Уфимского района, где прокурором сначала являлся нынешний прокурор Кушнаренковского района, у кого сейчас стоит катер, а теперь Алексеев, который недавно оценил качество асфальта своим лицом, можно считать мелочью.
На данный момент адвокат Панфилов находится в СИЗО. Какие либо связи с Арслановым, Логиновым, Кузьминым, и Зубаировым отрицает. И отрицает тот факт, что все вышеуказанное мероприятие, задумка зама прокурора по борьбе с коррупцией Арсланова. Панфилов принял позицию защиты в виде «я хотел присвоить всю сумму себе» что уже подпадает под статью 159. (мошенничество). Но вряд ли на этот раз удастся избежать наказания всем участникам, уж больно Москва настроена серьезно.



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  • 14 | 25.10.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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На данный момент адвокат Панфилов находится в СИЗО. Какие либо связи с Арслановым, Логиновым, Кузьминым, и Зубаировым отрицает. И отрицает тот факт, что все вышеуказанное мероприятие, задумка зама прокурора по борьбе с коррупцией Арсланова. Панфилов принял позицию защиты в виде «я хотел присвоить всю сумму себе» что уже подпадает под статью 159. (мошенничество). Но вряд ли на этот раз удастся избежать наказания всем участникам, уж больно Москва настроена серьезно.
_________________________
на фоне данных событий А Филиппов распушил хвост и выдал - в связи с "сокращением" коррумпированных прокуроров теперь заказных дел (имея ввиду себя) станет меньше...
вот не знаю чему радоваться аресту прокуроров или освобождению Филиппова???
турк



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  • 15 | 25.10.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Кака, Ку- Ку. Появись подлый трус и защити соплеменника...



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  • 16 | 25.10.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего не имею против Дильмухаметова, но ему не надо было размахивать циркулем.



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  • 17 | 25.10.2019, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 66000 | Рейтинг: +12217,6
ему не надо было размахивать циркулем.
___________________________
А что собственно он делал? Записывал ролики в ю-тубе?
С его-то 5,7 тысячью подписчиками и основными просмотрами от 1,7 до 5.6 тысяч. Только некоторые от 7,7 тысяч до 28 тысяч.
Только один ролик - обращение к Рамзану Кадырову и чеченскому народу(видимо именно поэтому, то есть смотрели в основном чеченцы и гэбня - я не стала смотреть) - набрала более 500 тысяч.
Кстати - ни один из роликов не удален, похоже, т.е. не признан(в отличие от видео с визитом Ибельбаева к Басаеву) экстремистским, подлежащим удалению или хотя бы блокировке.
Сидит такой бабайка - через день записывает свои мысли на видео, еще несколько сотен его смотрят, никаких призывов там нет, одни рассуждения - и за это его в тюрягу?!
Ну бред же!



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  • 18 | 25.10.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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13-ому
...Москва настроена серьезно...
неверный тезис, всё это с попущения Москвы, ещё точнее Путина!



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  • 19 | 25.10.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Незарег - Кака, уточни, какой циркуль ты имел:«Козья ножка» — стоматологический инструмент для удаления зубов или.
«Козья ножка» — папироса-самокрутка, загнутая Г-образно).



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  • 20 | 25.10.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Напомним, Айрат Дильмухаметов был арестован Кировским райсудом Уфы 15 марта 2019 года. За день до ареста дома у политика прошли обыски, которые проводили оперативники УФСБ по РБ. Дильмухаметова арестовали по подозрению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны....."
===================================================
Ну и вот это - будущий башлык РБ .
Настоящий политзаключенный !



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