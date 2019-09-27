Дильмухаметову предъявлено новое обвинение

Копия постановления от 4 октября, подписанного старшим следователем следственного отдела УФСБ Корепановым, имеется в распоряжении «Эха». В нем говорится о том, что в программе «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе от 23 мая 2018 года Дильмухаметов, призывая установить 4 башкирскую республику, публично призвал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. В документе говорится, что проведённая психолого-лингвистическая экспертиза заключила, что запись, доступная в сети интернет, обладает признаками «публичности и конфликтогенности».Это уже четвёртое уголовное дело против Айрата Дильмухаметова, возбуждённое против него с марта текущего года.Напомним, Айрат Дильмухаметов был арестован Кировским райсудом Уфы 15 марта 2019 года. За день до ареста дома у политика прошли обыски, которые проводили оперативники УФСБ по РБ. Дильмухаметова арестовали по подозрению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.В 2016 году правозащитная организация «Мемориал» признала Дильмухаметова политическим заключенным.Эхо Москвы