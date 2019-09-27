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Наш бегемот вязнет в болоте

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Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. «Россия – это «царь горы» в регионе Ближнего Востока», — утверждает одно влиятельное издание. «Путин и Асад — победители в сирийском конфликте», — вторит другой уважаемый ресурс. Мол, США потихоньку оставляют свои позиции в ближневосточном регионе, и образовавшийся вакуум заполняет Россия.

Наш бегемот вязнет в болоте


Это процесс можно описать в иных выражениях – мы все глубже вязнем в сирийском болоте. Теперь вот будем вынуждены вместе с турками разруливать ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие военные в свойственной им манере пытались навести порядок в районах с курдским населением.

В чем специфика «сирийских шахмат»? Это когда на доске у тебя до фига фигур, а за столом – ну очень много игроков, играющих этими фигурами, и правила игры эти игроки меняют под себя с завидной регулярностью. Потому что каждый преследует исключительно свой интерес. Свой интерес у Турции, свой – у Ирана, свой – у Израиля. И это отнюдь не окончательный список.

И если ты договорился с одним из игроков, то нет никакой гарантии, что через какое-то время ваш контрагент не спустит ваши договоренности в унитаз. В этой ситуации, чем больше мы берем на себя ответственности за происходящее в Сирии, тем активнее нам придется маневрировать.

То, что Владимира Владимировича Путина внешняя политика уже давно увлекает гораздо больше, чем, скажем, мусорная реформа – это вроде общеизвестно. Игрался бы старик в геополитику, да и ладно. Саммиты в Сочи собирал бы и т.п. Проблема в том, что внешняя политика – это не компьютерная игра. Иногда в результате подобных игр на Родину «груз 200» везут.

И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно — нам эта Сирия зачем?

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 25.10.2019, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 66000 | Рейтинг: +12217,6
Двухдневный саммит в Сочи с африканскими людоедами обошелся нам, налогоплательщикам в 4,5 млрда фублей.



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  • 2 | 25.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российское могущество прирастать будет... Африкой.



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  • 3 | 25.10.2019, 10:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3873 | Рейтинг: -311,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Путин выгнал пиндосов из Сирии - молодец.

Вообще, там больше всех мутит воду Израиль, ему выгодно чтобы арабы воевали между собой. Когда арабы помирятся, они объединятся и заколбасят Израиль. И будет всем хорошо.



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  • 4 | 25.10.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне один знакомый рассказал, какой казус случился при встрече одной из африканских делигаций в аэропорту. За правдивость не ручаюсь но всетаки перескажу:
Прилетел самолет из африканской страны, подогнали трап, по нему начали спускаться африканцы, наши встречающие "высокопоставленные лица" с радушными рожами лица стали, по очереди жать им руки , первые двое заметив это сказали: "Этим нинадо, это харч на обратную дорогу"
Вот и пойми этих африканцев: кто из них "официальные лица", а кто харч на обратную дорогу...
А сдругой стороны хорошо что они харч с собой взяли, а то бы пришлось ... страшно подумать



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  • 5 | 25.10.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
они объединятся и заколбасят Израиль.

-------------------

Российская власть не даст. Соплеменники никак.



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  • 6 | 25.10.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно — нам эта Сирия зачем?
==================================
Об этом надо ни у "мудрых государственных мужей " спрашивать, а у тех тараканов что сидят в голове солнцеликого, как и о том нахрена на африка, тогда ка Россия занимает 1-е место по запасам природных ресурсов.

Моё место в углу, рядом с тараканами.
Из моей головы они сыпятся стаканами.
Мне не снились сны уже четыре года,
Я давно не знаю, что такое мода.

Тараканы в голове и в комнате со мной одной,
Я не сплю, но вижу кошмар опять ночной.
Вобще я каждую ночь чего-то боюсь.
Кругами хожу кругами, но на месте остаюсь.



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  • 7 | 25.10.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российский олигархат расширяет свои владения. Народишко путается под ногами.



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  • 8 | 25.10.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно — нам эта Сирия зачем?"
____________________________
Интересно, когда сей автор всё-таки сделает себе серпом по... и по языку тоже и, наконец, успокоится.
Я не мудрый государственный муж, но всё же постараюсь объяснить вменяемым людям, зачем России Сирия.
Во-первых, тот, кто контролирует источники энергоресурсов и пути их доставки, тот и определяет мировую политику. То есть ты ставишь всем свои условия, а не тебя имеют безо всяких условий как имели Россию в "святые девяностые".
Во-вторых, есть такое понятие как "выгодное стратегическое положение" страны. У Сирии оно именно такое, и задолго до Путина борьбу за контроль над Сирией вели величайшие в истории империи, начиная от Аккада: Сирия - ключ ко всему Ближнему и Среднему востоку, Восточному Средиземноморью. Именно здесь проходит масса крупнейших торговых путей. Сирия позволяет даже контролировать Суэцкий канал, а он, как вентиль, регулирующий мировые цены на нефть.
Если Россия уйдёт сейчас из Сирии, то бюджетники могут забыть о стабильной зарплате, а пенсионеры о своих пенсиях, ибо "друзья" России провернут операцию, как в конце 1980-х годов и обвалят мировой рынок нефти и газа, обвалив экономику России, а заодно выбросят Россию с европейского рынка энергоносителей. И всем задающим глупый вопрос "нам эта Сирия зачем?" сразу наступит счастье - крах российской экономики, распад страны и локальные (а может быть, и общероссийская) гражданские войны, как после распада СССР.
Поэтому лучшее, что можно сделать, это помочь гражданину с серпом воспользоваться этим серпом - как известно, кастрированные коты меньше безобразничают и воняют.



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  • 9 | 25.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моё место в углу, рядом с тараканами.
Из моей головы они сыпятся стаканами.

----------------------

"Я таракана съел, а он живучий
И всё шевелится в кишках!" (Лоза).



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  • 10 | 25.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.10.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно — нам эта Сирия зачем?
==================================
Об этом надо ни у "мудрых государственных мужей " спрашивать, а у тех тараканов что сидят в голове солнцеликого, как и о том нахрена на африка, тогда ка Россия занимает 1-е место по запасам природных ресурсов.

Моё место в углу, рядом с тараканами.
Из моей головы они сыпятся стаканами.
Мне не снились сны уже четыре года,
Я давно не знаю, что такое мода.

Тараканы в голове и в комнате со мной одной,
Я не сплю, но вижу кошмар опять ночной.
Вобще я каждую ночь чего-то боюсь.
Кругами хожу кругами, но на месте остаюсь.
____________________
В Базилевке тебе наверняка помогут изгнать твоих тараканов.
Беда в другом: если у тебя из головы изгонят тараканов, то чем же заполнить образовавшуюся зияющую пустоту? Отрубями с булавками, как Страшиле?



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3 | 25.10.2019, 10:15 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3873 | Рейтинг: -311,4
Путин выгнал пиндосов из Сирии - молодец.

Вообще, там больше всех мутит воду Израиль, ему выгодно чтобы арабы воевали между собой. Когда арабы помирятся, они объединятся и заколбасят Израиль. И будет всем хорошо.
=========================================
Хрущев трижды раз вооружал Гамаля Абделя (который потом Насер на СССР) который тогда объединил Египет с Сирией
трижды вооружал "то что сейчас называется Иордания"
если очень округленными цифрами - трижды по 500 самолетов и по 1000 танков было поставлено Египту и Сирии, и несколько этого количества - Трансиордании и Ливану.

"......На просторах от Синая до Голан развернулось крупнейшее в мировой истории танковое сражение, в котором с обеих сторон воевало более 1 миллиона 500 тысяч военнослужащих и 6.500 танков. По количеству танков и по ожесточенности боев Война Судного Дня превосходит танковые сражения 2-ой Мировой войны, в т.ч. Курскую битву.........объединенные армии Сирии,Египта,Иордании атаковали Израиль.... "
(Очень Потному - заранее чихаю на твои реплики )


Октябрь 1973 года -завершающий этап процесса в котором огромные ресурсы СССР превращались в пепел и металлом в Синайской пустыне,а это же время,дождливой осенью,в большинства аулах Башкирии нельзя было без высоких резиновых сапог никуда выйти со двора,чтоб пойти в школу,на работу,в магазин.

Хрущеву удалось помочь стравить некоторое количество арабов против всех евреев,и из-за Хрущева до сих мы погрязшие по колено в Сирии и Ближнем Востоке,до сих пор не можем ноги вытащить.



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  • 12 | 25.10.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сирия позволяет даже контролировать Суэцкий канал, а он, как вентиль, регулирующий мировые цены на нефть.
_________________________
- скажи гвоздика
- гвоздика
- не писти ка
лучше расскажи ка:
1. каким образом сирия к суэцкому каналу относится????. какие нах она торговые пути контролирует? ты давай эта, не забывай, что щас тырнет у всех ... открываешь карту ближнего востока и видишь... ну где то там в 1ом лапте по карте сирия и суэцкий канал
2. а нельзя делать одновременно - работать по сирии и поднимать уровень жизни россиян? тогда бы никто и не вякнул, а щас все видят и давно убедились и ни )(ера не верят и все знают - Сирийская нефть - очередная кормушка для приближенных
3. Новодворская давно сказала - я мечтаю что бы в России кончились газ и нефть... изречение спорное , каждый вкладывает в него свой смысл ...думаю Новодворская имела ввиду - только когда мы перестанем жить на халяву, тогда в России заработает промышленность, Наука ... т.е. мы начнем РАЗВИВАТЬСЯ... перекрытие нам кислорода в сирии и дальше ??? ничего в этом страшного не вижу
турк
п.с. и ваще , Песков, ты в след раз залогинься



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  • 13 | 25.10.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы выиграть в этой шахматной партии нужно устанавливать собственные правила. Эрдоган на днях 6 часов изучал эти правила.



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  • 14 | 25.10.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
турк
п.с. и ваще , Песков, ты в след раз залогинься

----------------

Неуж Песков читает УЖ?!



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  • 15 | 25.10.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неуж Песков читает УЖ?!
__________________
и даже пишет на УЖе, №8
турк



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  • 16 | 25.10.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.10.2019, 10:15 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3873 | Рейтинг: -311,4
Путин выгнал пиндосов из Сирии - молодец.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Xrul! Никуда пиндосы из Сирии не ушли, а передислоцировались в нефтеносные районы! Очень Опытный



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  • 17 | 25.10.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 25.10.2019, 12:01 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4250 | Рейтинг: -362,3
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Иннокентий - человек соврамши из-под шконки вылез! Не верьте ему - он всё врёт! Очень Опытный



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  • 18 | 25.10.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.10.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован

Мне один знакомый рассказал, какой казус случился при встрече одной из африканских делигаций в аэропорту. За правдивость не ручаюсь но всетаки перескажу:
Прилетел самолет из африканской страны, подогнали трап, по нему начали спускаться африканцы, наши встречающие "высокопоставленные лица" с радушными рожами лица стали, по очереди жать им руки , первые двое заметив это сказали: "Этим нинадо, это харч на обратную дорогу"
Вот и пойми этих африканцев: кто из них "официальные лица", а кто харч на обратную дорогу...
А сдругой стороны хорошо что они харч с собой взяли, а то бы пришлось ... страшно подумать
====
по сути верно. возможно это сплетневизированное отражение реального факта из нашей совковой истории. Большой партайгеноссе с двумя блондинками-КГБэшницами поехал (вроде бы Подгорный) полетел в африканскую страну где и пропал. Когда над ними залетали наша супер самолётики партайгеноссе быстро "отыскался", но двух блондинок КГБэшниц никто и не вспоминал. "...хотели кока, а съели Кука!"
п.с.:
сплетневизированное согласно оккультной теории "вертикали власти" каждая команда нижестоящими звеньями управления искажается из-за кругозора (поняток) каждым и окончательно вниз к исполнителю может дойти полностью до наоборот! Поэтому в "вертикали власти" = в принципе единоначалия команды подаются предельно простые, можно сравнить с кинологией: "Стоять", "Фас", "Направо", "налево", "Бегом", "шагом марш"..!



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  • 19 | 25.10.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
с термином "бегемот" не согласен.
0снование: 1) бегемоты в СП/б и Дрездене не водятся, разве что, что очень грустно, в зоопарках;
2) по массе (весу) на бегемота не тянет, на свинью, - да,..да,..да!



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  • 20 | 25.10.2019, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1333 | Комментарии: 66000 | Рейтинг: +12217,6
СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ(теми, что на фоточке к статье):
ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ АФРИКЕ 20 МЛРД ДОЛЛАРОВ, РОССИЙСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПРИШЛОСЬ ПОТРАТИТЬ ЕЩЁ 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ.



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