Наш бегемот вязнет в болоте

Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. «Россия – это «царь горы» в регионе Ближнего Востока», — утверждает одно влиятельное издание. «Путин и Асад — победители в сирийском конфликте», — вторит другой уважаемый ресурс. Мол, США потихоньку оставляют свои позиции в ближневосточном регионе, и образовавшийся вакуум заполняет Россия.Это процесс можно описать в иных выражениях – мы все глубже вязнем в сирийском болоте. Теперь вот будем вынуждены вместе с турками разруливать ситуацию на северо-востоке Сирии, где турецкие военные в свойственной им манере пытались навести порядок в районах с курдским населением.В чем специфика «сирийских шахмат»? Это когда на доске у тебя до фига фигур, а за столом – ну очень много игроков, играющих этими фигурами, и правила игры эти игроки меняют под себя с завидной регулярностью. Потому что каждый преследует исключительно свой интерес. Свой интерес у Турции, свой – у Ирана, свой – у Израиля. И это отнюдь не окончательный список.И если ты договорился с одним из игроков, то нет никакой гарантии, что через какое-то время ваш контрагент не спустит ваши договоренности в унитаз. В этой ситуации, чем больше мы берем на себя ответственности за происходящее в Сирии, тем активнее нам придется маневрировать.То, что Владимира Владимировича Путина внешняя политика уже давно увлекает гораздо больше, чем, скажем, мусорная реформа – это вроде общеизвестно. Игрался бы старик в геополитику, да и ладно. Саммиты в Сочи собирал бы и т.п. Проблема в том, что внешняя политика – это не компьютерная игра. Иногда в результате подобных игр на Родину «груз 200» везут.И хорошо бы кто-нибудь из наших мудрых государственных мужей объяснил бы наконец внятно — нам эта Сирия зачем?