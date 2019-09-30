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Забота от Жирика

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32939 | Комментарии: 26
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Лидер ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать продуктовые магазины, где на полках будут товары с истекающим сроком годности. По его замыслу, это поможет реализовать сотни тонн просроченных продуктов, число которых умножается в России с каждым годом.

Забота от Жирика


Политик предложил продавать такие товары по сниженной цене.

«Условно говоря, хлеб не по 40, а по десять рублей Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!» — написал Жириновский в Twitter.

В комментариях под записью инициативу, мягко говоря, не оценили. Многим показалось, что просрочку будут выкидывать не в мусор, а в людей.

Пользователи также обеспокоены тем, как изменится состояние здоровья гипотетических покупателей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.10.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ах ты подлый говнюк - шут Путинский , вместо того чтобы пытаться повысить благополучие народа он - с%ка бля%ские предложения строит



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8

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  • 2 | 28.10.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насрать на толстую харю этого подонка. Даже читать не стоит.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 28.10.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да жирик и в ранние годы, большим умом не выделялся, а что уж говорить сейчас.... Просто за Россию стыдно!



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2

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  • Гость
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  • 4 | 28.10.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше просроченные продуктыторговые прелприятия сдавали на птицефабрики и свинарники, тепель роль утилизаторов будет исполнять население....



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5

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  • Гость
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  • 5 | 28.10.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30 лет жирует бездельник



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6

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  • Эксперт
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  • 6 | 28.10.2019, 10:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У нас и так половина пенсионеров с помоек питается. За бесплатно, а не за 10 рублей.



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10

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  • Участник
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  • 7 | 28.10.2019, 12:25 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1369 | Рейтинг: +349,3
Какой народ такие депутатишки и пирзидент..В мире уже не осталось таких стран, за исключением людоедских(рф), в которых пирзиденты десятилетиями румиводят.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 28.10.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 28.10.2019, 10:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 66025 | Рейтинг: +12212,7
У нас и так половина пенсионеров с помоек питается. За бесплатно, а не за 10 рублей.
=================================
Полностью согласен!
Создание магазинов торгующих просроченной продукцией,- это удар по самым незащищенным слоям населения!
Если они сейчас просроченную продукцию они берут безплатно , то потом им придется платить.
Наверняка жирик, или кто то из его окружения решили открыть сеть магазинов по продаже просроченной продукции, вот он и лоббирует эту тему!
Дыма без огня небывает, а жирик просто так ничего не говорит!!!!



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  • 9 | 28.10.2019, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Радий Хабиров предложил повысить тарифы за вывоз мусора
______________________________________________
Ха!
Разве не СРАдий снижал год назад тариф со 130 до 70 и с 70 до 35?! То есть популлизм - ДО выборов, а теперь можно и удвоить тарифы.
П-последовательность.



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  • 10 | 28.10.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Черепаха! Специально для тебя:

Врио главы Башкирии Радия Хабирова возмутили тарифы на вывоз мусора
10 декабря

Министр ЖКХ республики в своем докладе на оперативном совещании в правительстве сообщил, что с 1 января тариф на вывоз мусора будет не более 130 рублей на жителя многоквартирного дома, и не более 185 рублей — на жителя частного дома.
Эти цифры я не принимаю. Жители не вытянут эти цифры. Снижайте сумму. Она неподъемная, — с возмущением прервал доклад министра Радий Хабиров.
Также он отметил, что чиновники должны хорошо продумать, как будут вывозить мусор, и какие льготы предоставят нуждающимся семьям.
__________________________________________

А вот - сегодня, как он запел петушком:

28.10.2019 08:23
Радий Хабиров рассказал, почему в Башкирии установили низкий тариф на вывоз мусора для населения

Фото: ® UfaTime.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что в республике установлен один из самых низких в стране тарифов на вывоз мусора (он составляет 70 рублей с человека).

Как объяснил руководитель региона, установление такой цены связано с тем, что власти понимали, что им «придется столкнуться и с некачественной работой».

Напомним, ранее сообщалось, что регоператоры намерены поднять плату за вывоз ТКО. По словам представителей этих компаний, это уже «решенный вопрос». До этого, в феврале 2019 года, Хабиров настаивал именно на такой стоимости, отвергая попытки регоператоров повысить тарифы.
__________________________________
То есть - некачественно работают регоператоры - а повысить тарифы нужно населению - зашибись логика!!!!!



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  • 11 | 28.10.2019, 13:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
В Нидерландах закрывают тюрьмы по всей стране, потому что в них некому сидеть. Здесь даже обвинительная сторона по возможности просит наказывать условно, сотрудников тюрем учат поддерживать и мотивировать заключенных, а после освобождения им помогают найти жилье и работу



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  • Участник
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  • 12 | 28.10.2019, 13:43 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8865 | Рейтинг: -660,1
11 | 28.10.2019, 13:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 66028 | Рейтинг: +12212,8
В Нидерландах закрывают тюрьмы по всей стране, потому что в них некому сидеть. Здесь даже обвинительная сторона по возможности просит наказывать условно, сотрудников тюрем учат поддерживать и мотивировать заключенных, а после освобождения им помогают найти жилье и работу
++++++++++++++++++++++++++++++
Кухерка, так это же в Нидерландах. А скажи Кухерка, большинство населения этого государства какой национальности? Вот ты у нас представитель большинства населения России, и потому к тебе ещё один вопрос. Почему же всё так плохо в России., как ты ежедневно базлаешь здесь и весьма активно по другим ресурсам инета?



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3

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  • Гость
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  • 13 | 28.10.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно питаюсь просрочкой. Хорошо, что есть знакомый в магазине: срок годности вышел вчера, позавчера...



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1

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  • Участник
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  • 14 | 28.10.2019, 13:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8865 | Рейтинг: -660,1
И да, как бы к соседней теме про дедовщину, но не о ней. Однажды в 90-х годах, один подполковник, преподаватель какого-то престижного военного училища Москвы, читал лекцию, и вполне премно критики навел по существующим недостаткам в СэСэСэРе. В перерыве в курилке, вопросы значал ему народ задавать, а что мол надо сделать чтоб хорошо то стало.
Затянулся подполковник сигаретой, и глыбкомысленно произнёс, надо чтобы к власти в стране армия пришла. Мол де в армии дисциплина и порядок. Ну тогда и ему задал вопрос, а где у нас в стране снего в белый цвет красят, а траву в зелёный цвет. Подполковник больше уже ничего в курилке не рассказывал, и вопросов ему больше не задавали.



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  • 15 | 28.10.2019, 14:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
Возмущаемся, что уничтожают санкционные продукты, и тут то же самое. Продукты уничтожают. Санкционые продукты можно было раздавать по детским домам или больницам. Продукты, которым подходит срок годности, продавать по заниженным ценам. Такое и при СССР было, магазины уцененными товарами. Иногда нужно послушаться Жирика.



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  • 16 | 28.10.2019, 14:10 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
да, на продуктах надо ставить 2 даты срока годности: 1е употребить до ..... и 2е годен до.....
если вышел срок употребить до, то цена должна быть 10% изначальной цены.



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  • 17 | 28.10.2019, 14:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
Владимир Жириновский
24 октября в 12:00 ·
Если человек враждебно настроен к России, платить ему зарплату из бюджета нельзя

В совете по правам человека перестановки. Считаю, что они правильные. Уволен такой персонаж, как Шаблинский. Слушая его, я постоянно выходил из себя. «Эксперт» выступал как враг России номер один. «Все плохо, страна плохая, все люди плохие». И за такие взгляды ты еще хочешь получать зарплату от государства? Рад, что этого человека в СПЧ больше не будет.



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  • 18 | 28.10.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.10.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да жирик и в ранние годы, большим умом не выделялся, а что уж говорить сейчас.... Просто за Россию стыдно!
====
да ладно, вам, в отличии от Ельцина этот "сам ходит, сам говорит"...аж 20 годочков...



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  • 19 | 28.10.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.10.2019, 12:25 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1368 | Рейтинг: +349,3
Какой народ такие депутатишки и пирзидент..В мире уже не осталось таких стран, за исключением людоедских(рф), в которых пирзиденты десятилетиями румиводят.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ркзус! А Германия для Вас тоже людоедская страна? Там канцлер Меркель давно сидит! Только не говори, что канцлер - это не президент, а то я тебе ещё одну людоедскую страну вспомню: ту, которая на острове! Очень Опытный



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  • 20 | 28.10.2019, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 28.10.2019, 14:03 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4689 | Рейтинг: -727,5
Возмущаемся, что уничтожают санкционные продукты, и тут то же самое. Продукты уничтожают. Санкционые продукты можно было раздавать по детским домам или больницам. Продукты, которым подходит срок годности, продавать по заниженным ценам. Такое и при СССР было, магазины уцененными товарами. Иногда нужно послушаться Жирика.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Дед! Что-то с памятью твоей стало, то, что не было, помнишь! Не было в СССР продовольственных магазинов уценённых товаров!, а Жирик именно про продовольствие говорит! Очень Опытный



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