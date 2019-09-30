Забота от Жирика ...

Лидер ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать продуктовые магазины, где на полках будут товары с истекающим сроком годности. По его замыслу, это поможет реализовать сотни тонн просроченных продуктов, число которых умножается в России с каждым годом.Политик предложил продавать такие товары по сниженной цене.«Условно говоря, хлеб не по 40, а по десять рублей Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!» — написал Жириновский в Twitter.В комментариях под записью инициативу, мягко говоря, не оценили. Многим показалось, что просрочку будут выкидывать не в мусор, а в людей.Пользователи также обеспокоены тем, как изменится состояние здоровья гипотетических покупателей.