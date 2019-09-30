Политик предложил продавать такие товары по сниженной цене.
«Условно говоря, хлеб не по 40, а по десять рублей Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!» — написал Жириновский в Twitter.
В комментариях под записью инициативу, мягко говоря, не оценили. Многим показалось, что просрочку будут выкидывать не в мусор, а в людей.
Пользователи также обеспокоены тем, как изменится состояние здоровья гипотетических покупателей.
ПроУфу
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Забота от Жирика
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