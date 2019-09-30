Старые, знакомые лица: В Башкирии сформировано новое правительство

Вчера стал известен новый состав правительства республики. Возглавил кабмин глава Башкирии Радий Хабиров, которому, как поясняют информированные собеседники, не удалось в Москве согласовать на эту должность Андрея Назарова. Господин Назаров получил портфель первого вице-премьера наравне с Илшатом Тажитдиновым. Многие члены кабмина сохранили свои должности, но есть среди них новички. В частности, главой минэкономразвития стал Рустам Муратов, который долгие годы работает с Андреем Назаровым, главой госкомтуризма — бывший директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков.Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на оперативном совещании назвал новый состав правительства республики. Функции премьер-министра господин Хабиров оставил за собой, хотя ранее эту должность прочили бизнесмену Андрею Назарову. Однако, как говорят информированные собеседники “Ъ”, его кандидатура не была согласована в Москве. «Впрочем, де-факто руководить правительством будет Андрей Геннадьевич. Просто без портфеля премьера»,— отметил один из собеседников.«На мой взгляд, мы сохранили преемственность развития республики, кадровой политики, чтобы, как мы договаривались, новое правительство было правительством развития,— заявил Радий Хабиров.— У нас с вами довольно серьезные масштабные задачи предстоят, поэтому я хотел выразить надежду, что это будет рабочее, организованное, дисциплинированное правительство».Господин Назаров стал одним из двух первых вице-премьеров правительства. Он будет координировать работу кабмина по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей социально-экономического развития республики до 2024 года. Другим первым заместителем премьер-министра назначен Илшат Тажитдинов. Он возглавил аппарат правительства и будет контролировать выполнение органами власти решений правительства.Раиф Абдрахимов (курирует строительство и дорожное хозяйство), Ильшат Фазрахманов (министр сельского хозяйства), Ленара Иванова (глава минтруда), Борис Беляев (глава минЖКХ) сохранили должности вице-премьеров. Другими вице-премьерами назначены новички. Так, бывший руководитель пресс-службы Радия Хабирова Фанур Ягафаров ответственен за деятельность регионального минобрнауки, минкульта, управления по контролю и надзору в сфере образования, регионального агентства по печати и СМИ. Экс-заместителю начальника управления Росгвардии в Башкирии Иреку Сагитову поручено контролировать работу министерства молодежной политики и спорта, а также госкомитетов по ЧС и делам юстиции. Давний соратник Андрея Назарова, вице-президент ГК «Гранель» Рустам Муратов стал министром экономического развития и инвестиционной политики республики.Максим Забелин сохранил портфель министра здравоохранения. Амина Шафикова продолжит руководить министерством культуры, Руслан Хабибов — министерством молодежной политики и спорта. Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству по-прежнему возглавляет Тимур Мухаметьянов. Руководитель агентства по делам печати и СМИ Борис Мелкоедов также сохранил свою должность. Главой госкомитета по конкурентной политике стал Денис Булатов, Фарит Гумеров возглавил госкомитет по ЧС, Алексей Гусев продолжит руководить госкомитетом по защите прав потребителей, а Руслан Мирсаяпов — госкомитетом по внешнеэкономическим связям. Геннадий Разумикин, который ранее возглавлял госкомитет по информатизации, стал главой созданного министерства цифрового развития.Новым министром земельных и имущественных отношений республики назначена экс-руководитель регионального МФЦ Гульшат Арсланова. Министром промышленности и энергетики стал Александр Шельдяев, который ранее был заместителем руководителя аппарата правительства.По словам источника, близкого к администрации главы региона, прежний глава минземимущества Олег Полстовалов покинул должность, так как не справился с поставленными задачами. По аналогичной причине Михаил Киреев оставил должность главы минЖКХ республики. Вчера же господин Полстовалов распоряжением Радия Хабирова был назначен начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии. Михаил Киреев, по словам собеседника, ушел «в никуда».Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству. Ранее он объединял вопросы предпринимательства и туризма. В новой структуре правительства вопросы туризма выведены в отдельное направление — соответствующий госкомитет возглавил бывший директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков.Руководители остальных министерств и госкомитетов пока назначены с приставкой «и.о.». Радий Хабиров пояснил их руководителям, она будет снята после получения документов из федеральных профильных министерств, руководители которых «дали свое согласие на ваши назначения».Политолог Аббас Галлямов считает, что Радий Хабиров принял «достаточно консервативный вариант» структуры правительства. «Судя по всему, общая концепция структуры у него сложилась давно, а вчера он назначил тех, кого предполагалось»,— отмечает эксперт. Назначение Андрея Назарова первым вице-премьером, по его мнению, не отразится на взаимоотношениях главы региона с Кремлем. «Он согласовал с Кремлем такую конфигурацию, но за результат все равно будет отвечать самостоятельно. Кроме того, он более-менее ровно распределил полномочия между первыми вице-премьерами»,— заметил господин Галлямов.