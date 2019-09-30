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Старые, знакомые лица: В Башкирии сформировано новое правительство

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Вчера стал известен новый состав правительства республики. Возглавил кабмин глава Башкирии Радий Хабиров, которому, как поясняют информированные собеседники, не удалось в Москве согласовать на эту должность Андрея Назарова. Господин Назаров получил портфель первого вице-премьера наравне с Илшатом Тажитдиновым. Многие члены кабмина сохранили свои должности, но есть среди них новички. В частности, главой минэкономразвития стал Рустам Муратов, который долгие годы работает с Андреем Назаровым, главой госкомтуризма — бывший директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков.

Старые, знакомые лица: В Башкирии сформировано новое правительство


Глава Башкирии Радий Хабиров вчера на оперативном совещании назвал новый состав правительства республики. Функции премьер-министра господин Хабиров оставил за собой, хотя ранее эту должность прочили бизнесмену Андрею Назарову. Однако, как говорят информированные собеседники “Ъ”, его кандидатура не была согласована в Москве. «Впрочем, де-факто руководить правительством будет Андрей Геннадьевич. Просто без портфеля премьера»,— отметил один из собеседников.

«На мой взгляд, мы сохранили преемственность развития республики, кадровой политики, чтобы, как мы договаривались, новое правительство было правительством развития,— заявил Радий Хабиров.— У нас с вами довольно серьезные масштабные задачи предстоят, поэтому я хотел выразить надежду, что это будет рабочее, организованное, дисциплинированное правительство».

Господин Назаров стал одним из двух первых вице-премьеров правительства. Он будет координировать работу кабмина по достижению показателей национальных проектов и обеспечению выполнения целевых показателей социально-экономического развития республики до 2024 года. Другим первым заместителем премьер-министра назначен Илшат Тажитдинов. Он возглавил аппарат правительства и будет контролировать выполнение органами власти решений правительства.

Раиф Абдрахимов (курирует строительство и дорожное хозяйство), Ильшат Фазрахманов (министр сельского хозяйства), Ленара Иванова (глава минтруда), Борис Беляев (глава минЖКХ) сохранили должности вице-премьеров. Другими вице-премьерами назначены новички. Так, бывший руководитель пресс-службы Радия Хабирова Фанур Ягафаров ответственен за деятельность регионального минобрнауки, минкульта, управления по контролю и надзору в сфере образования, регионального агентства по печати и СМИ. Экс-заместителю начальника управления Росгвардии в Башкирии Иреку Сагитову поручено контролировать работу министерства молодежной политики и спорта, а также госкомитетов по ЧС и делам юстиции. Давний соратник Андрея Назарова, вице-президент ГК «Гранель» Рустам Муратов стал министром экономического развития и инвестиционной политики республики.

Максим Забелин сохранил портфель министра здравоохранения. Амина Шафикова продолжит руководить министерством культуры, Руслан Хабибов — министерством молодежной политики и спорта. Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству по-прежнему возглавляет Тимур Мухаметьянов. Руководитель агентства по делам печати и СМИ Борис Мелкоедов также сохранил свою должность. Главой госкомитета по конкурентной политике стал Денис Булатов, Фарит Гумеров возглавил госкомитет по ЧС, Алексей Гусев продолжит руководить госкомитетом по защите прав потребителей, а Руслан Мирсаяпов — госкомитетом по внешнеэкономическим связям. Геннадий Разумикин, который ранее возглавлял госкомитет по информатизации, стал главой созданного министерства цифрового развития.

Новым министром земельных и имущественных отношений республики назначена экс-руководитель регионального МФЦ Гульшат Арсланова. Министром промышленности и энергетики стал Александр Шельдяев, который ранее был заместителем руководителя аппарата правительства.

По словам источника, близкого к администрации главы региона, прежний глава минземимущества Олег Полстовалов покинул должность, так как не справился с поставленными задачами. По аналогичной причине Михаил Киреев оставил должность главы минЖКХ республики. Вчера же господин Полстовалов распоряжением Радия Хабирова был назначен начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии. Михаил Киреев, по словам собеседника, ушел «в никуда».

Римма Бойцова возглавила госкомитет по предпринимательству. Ранее он объединял вопросы предпринимательства и туризма. В новой структуре правительства вопросы туризма выведены в отдельное направление — соответствующий госкомитет возглавил бывший директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков.

Руководители остальных министерств и госкомитетов пока назначены с приставкой «и.о.». Радий Хабиров пояснил их руководителям, она будет снята после получения документов из федеральных профильных министерств, руководители которых «дали свое согласие на ваши назначения».

Политолог Аббас Галлямов считает, что Радий Хабиров принял «достаточно консервативный вариант» структуры правительства. «Судя по всему, общая концепция структуры у него сложилась давно, а вчера он назначил тех, кого предполагалось»,— отмечает эксперт. Назначение Андрея Назарова первым вице-премьером, по его мнению, не отразится на взаимоотношениях главы региона с Кремлем. «Он согласовал с Кремлем такую конфигурацию, но за результат все равно будет отвечать самостоятельно. Кроме того, он более-менее ровно распределил полномочия между первыми вице-премьерами»,— заметил господин Галлямов.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 29.10.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глубоко был уверен-назарова не пропустят и самому придется возглавлять правительство.Скоро,очень скоро начнутся отставки-но проблема кем менять ....



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.10.2019, 09:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66038 | Рейтинг: +12208,5
Кремль не пропустил группового насильника в премьеры. Хабирову указали его место. И дело вовсе не в национальности Назарова.



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  • Эксперт
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  • 3 | 29.10.2019, 09:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66038 | Рейтинг: +12208,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А вы знали, что Буковский родился в Белебее? в эвакуации... Я - нет...



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1

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  • Участник
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  • 4 | 29.10.2019, 09:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3879 | Рейтинг: -312
Назаров толковый организатор. От него была бы польза.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 29.10.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В новой структуре правительства вопросы туризма выведены в отдельное направление — соответствующий госкомитет возглавил бывший директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков.
=====================================
Помнится, в былые годы, туризмом в республике занимался "Баштур", тот что находился в здании под названием "Петушок" что на Автовокзале. Организация полностью себя окупала.
А сейчас целый Госкомитет!!! Раз "Гост",- значит бюджетные деньги, значит воровство...



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  • 6 | 29.10.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы знали, что Буковский родился в Белебее? в эвакуации... Я - нет...
--------------
А нам зачем, мы сплетни как ты не собираем.



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5

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  • 7 | 29.10.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.10.2019, 09:17 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3878 | Рейтинг: -311,9
Назаров толковый организатор. От него была бы польза.
==================================
А что это вы о нем в прошедшем времени как о пакойнике?
Вы наверняка что то знаете, о его жизненных "перспективах", прошу поделится....



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  • 8 | 29.10.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66038 | Рейтинг: +12208,5
А нам зачем, мы сплетни как ты не собираем.
________________________________
Сказала отъявленная сплетница из минкульта, которая уже почти 10 лет только и делает, что сплетничает про минкультовцев.



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  • 9 | 29.10.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, а вот скажи - если бы к власти в РБ пришел кто то другой - вот чё бы принципиально поменялось??
этот же вопрос задаю всем ТУПЫ, которые кричали - айда на выборы
дебилы блять
турк



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  • 10 | 29.10.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.10.2019, 09:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1334 | Комментарии: 66037 | Рейтинг: +12209,7

А вы знали, что Буковский родился в Белебее? в эвакуации... Я - нет...
_____________________________________________________
По бяцки говнов что ли?



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  • 11 | 29.10.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нам зачем, мы сплетни как ты не собираем.
________________________________
Сказала отъявленная сплетница из минкульта, которая уже почти 10 лет только и делает, что сплетничает про минкультовцев.
------------------------
Сказала отъявленная сплетница с УЖа, которая уже почти 10 лет только и делает, что сплетничает про всех кого только можно.



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  • 12 | 29.10.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.10.2019, 09:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1334 | Комментарии: 66037 | Рейтинг: +12209,7
А вы знали, что Буковский родился в Белебее? в эвакуации... Я - нет...
----------------
Одним педфилом меньше стало.



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  • 13 | 29.10.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66038 | Рейтинг: +12208,5
Сплетнице: высокий лондонский суд этого непризнал



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  • 14 | 29.10.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даю 100 процентов, Назарова скоро уберут.Не проходной.



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  • 15 | 29.10.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 29.10.2019, 09:17 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3878 | Рейтинг: -311,9
Назаров толковый организатор. От него была бы польза.
=====
Хру, вы желаете чтобы Назаров пошёл по стопам Цапков забиравших из школ учениц для своих утех?
Хру, вы почему не задаёте вопрос своему Путину, именно он, своим дутым авторитетом возглавив предвыборный список ЕР, А.Г. Назарова в депы ГД РФ затаскивал.
Кстати и эти Цапки на инаугурации Путина присутствовали.
Как А.Г. Назаров может быть толковым организатором, что он создал? Булку хлеба на 6 руб дороже чем в соседней Челябинской области продаёт, - отъедь от вотчины А.Г. Назарова 20 км и убедись и обхрюкайся...



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  • 16 | 29.10.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 29.10.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.10.2019, 09:17 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3878 | Рейтинг: -311,9
Назаров толковый организатор. От него была бы польза.
=====
Хру, вы желаете чтобы Назаров пошёл по стопам Цапков забиравших из школ учениц для своих утех?
Хру, вы почему не задаёте вопрос своему Путину, именно он, своим дутым авторитетом возглавив предвыборный список ЕР, А.Г. Назарова в депы ГД РФ затаскивал.
Кстати и эти Цапки на инаугурации Путина присутствовали.
Как А.Г. Назаров может быть толковым организатором, что он создал? Булку хлеба на 6 руб дороже чем в соседней Челябинской области продаёт, - отъедь от вотчины А.Г. Назарова 20 км и убедись и обхрюкайся...
====
Да, мини-стандартная 550 граммовая булка пшеничного хлеба после повышения цены стоит в Челябинской области 18 руб.! А в вотчинном диоксинированном Сибае у А.Г. Назарова от 24 руб и выше!



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  • 17 | 29.10.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Кыштымский медеэлектролитный завод стал лауреатом всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России – 2019», организованной деловым порталом «Управление производством».



Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. В процессе работы были изучены данные более пяти тысяч промышленных предприятий России. Их совокупная выручка составила более 51 процента внутреннего валового продукта России, общее количество сотрудников – более пяти с половиной миллионов человек.

КМЭЗ занял 86-ую строчку в ТОП-100 российских предприятий, лидирующих в сфере производительности труда. Эксперты премии высоко оценили рост производительности, достигнутый Кыштымским медеэлектролитным заводом в результате внедрения в 2018 году двух инвестиционных проектов РМК по повышению выпуска катодов и медной катанки. Особенно приятно, что столько высокую для предприятия оценку эксперты выставили самостоятельно, анализируя состояния дел на отечественном индустриальном рынке.



А самые верхние строчки рейтинга заняли предприятия, представляющие отрасль нефтегазодобычи и нефтепереработки – из Сахалинской области, Башкортостана и Москвы.



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  • 18 | 29.10.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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СБМ форевер?



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  • 19 | 29.10.2019, 12:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3879 | Рейтинг: -312
Хру, вы желаете чтобы Назаров пошёл по стопам Цапков забиравших из школ учениц для своих утех?
Хру, вы почему не задаёте вопрос своему Путину, именно он, своим дутым авторитетом возглавив предвыборный список ЕР, А.Г. Назарова в депы ГД РФ затаскивал.
_____________
Это что ещё за гой тут расквакался. Ты хоть гвоздь то забил в своей никчёмной жизни долбоеб.



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  • 20 | 29.10.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 29.10.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глубоко был уверен-назарова не пропустят и самому придется возглавлять правительство.Скоро,очень скоро начнутся отставки-но проблема кем менять ....
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________ Этот коммент Хабиров написал? Очень Опытный



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