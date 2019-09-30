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Пряники закончились в день выборов

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В Башкортостане планируют повысить плату за вывоз мусора, сообщил на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.

Пряники закончились в день выборов


Эту возможность власти республики обсудят с регоператорами, пишут "Аргументы и факты".

Сейчас тариф на вывоз мусора в республике является самым низким в Приволжском федеральном округе: 35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городов. По мнению Хабирова, поднять плату можно будет при условии хорошей организации работы.

Однако, как заявил министр экологии Башкортостана Урал Искандаров, местные жители недовольны качеством вывоза мусора. Среди претензий – несвоевременный вывоз отходов, дефицит контейнеров и мусорных площадок, недовольство вызывает также и отсутствие льгот.

Задолженность жителей республики перед региональными операторами превышает 750 млн рублей. Регоператоры задолжали своим подрядчикам свыше 300 млн рублей, добавил министр.

По данным ведомства, в регионе всего заключено 21,1 тысячи договоров на обслуживание коммерческих организаций. В то же время бизнесмены не согласны оплачивать навязываемые нормативы, а регоператоры отказываются вывозить раздельно собранный мусор. В настоящий момент, по данным министра, сортируется лишь 15% отходов.

Регоперторы получили штрафов на сумму 265 тысяч рублей.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 29.10.2019, 09:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66038 | Рейтинг: +12208,5
А куда ушел уже собранные полтора миллиарда? На что?



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  • 2 | 29.10.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пряники закончились в день выборов
===========================
1. УФА, 14 янв 2019.
Сегодня на оперативном совещании в Правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь напомнил о своем требовании снижения стоимости новой коммунальной услуги — вывоз мусора.
По его мнению, для горожан платеж не должен превышать 70 рублей, а для жителей населенных пунктов, где ранее система сбора вывоза мусора не была организована, — не более 35 рублей.
2.УФА, 28 октября 2019,
Повысить плату за вывоз мусора могут в Башкирии при условии хорошей организации данной работы. Об этом 28 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

И этот ... будет руководить регионом 5(пять)лет ?!!!



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  • 3 | 29.10.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем нужны были эти мусорные регоператоры? ЖКХ есть, а вместо регоператора можно было ставить "Табигат". Ну ведь нет, обязательно нужна лишняя структура, чтобы выуживать деньги к населения.



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  • 4 | 29.10.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
табигат ни коем случае. Чанышева уточнила -500млн. р. инвестиц. жителей столицы собрано в никуда-куда ? ЖКХ занимается только сбором отходов от насел. А вот вопрос не решаемый- организации и ИП свой отходы подкладывают мкд или на свалки нарушая экологию. и с ними нет желающих заниматься. Искандер знает изнутриэто… Важное в 19 г. 25 млн. подвесили жит. переплачивать за сортировку но сортировки по факту НЕТ. вернуть жит. столицы 25 млн. И ТРЕБОВАТЬ утверждения тарифа на каждое действие по "обращению отходов " отдельно. И важно-играются снова рф с оплатой по факту не желают, А утвердить нормативы и по ним снимать деньги, что ложно ! Мониторинг серьёзный дал объем за 10 лет 1 кбм на 1 чел в год. И ТОЧКА, экологмкд.



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  • 5 | 29.10.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.10.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
табигат ни коем случае. Чанышева уточнила -500млн. р. инвестиц. жителей столицы собрано в никуда-куда ? ЖКХ занимается только сбором отходов от насел. А вот вопрос не решаемый- организации и ИП свой отходы подкладывают мкд или на свалки нарушая экологию. и с ними нет желающих заниматься. Искандер знает изнутриэто… Важное в 19 г. 25 млн. подвесили жит. переплачивать за сортировку но сортировки по факту НЕТ. вернуть жит. столицы 25 млн. И ТРЕБОВАТЬ утверждения тарифа на каждое действие по "обращению отходов " отдельно. И важно-играются снова рф с оплатой по факту не желают, А утвердить нормативы и по ним снимать деньги, что ложно ! Мониторинг серьёзный дал объем за 10 лет 1 кбм на 1 чел в год. И ТОЧКА, экологмкд. ==========================
============================
Это вообще о чём, сам что то понял? Примаков отдыхает.



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  • 6 | 29.10.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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страна госп...воров, страна рабов...



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  • 7 | 29.10.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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великолепен Путин только в одном, смог внушить русским что разворовывать страну это прекрасно, хотя обворовывают то этих самых русских людей до такой степени что они-мы отмирают со скоростью 10,7% год от году и при этом ещё радуются этому нацепив колорадины.



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  • 8 | 29.10.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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И этот ... будет руководить регионом 5(пять)лет ?!!! ---------------------------------------Дык,на всех уровнях такие рукамиводят....



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  • 9 | 29.10.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Может этот вопрос лучше адресовать альберту я и иже с ним, которые здесь пылко и беспредметно доказывали будущую пользу хабирова и его команды башкирскому обществу?



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  • 10 | 29.10.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эту возможность власти республики обсудят с регоператорами, пишут "Аргументы и факты".
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____________________________________________________________
________ Эту возможность не с регоператорами надо обсуждать, так как их мнение давным-давно всем известно, а с жителями РБ! Очень Опытный



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  • 11 | 29.10.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто скажет, что такое фуфлогонное объяснение ?
И кому оно предназначено?



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  • 12 | 29.10.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Проживаю в деревне. Свои отходы: хлебные отдаю соседу для кормления кур; бумагу сжигаю в печке; травянистые компостирую. Ни с кем в договорных отношениях не состою, а платёжка за вывоз мусора приходит.
Обязан ли платить за вывоз чужого мусора?



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  • 13 | 29.10.2019, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!
Долой пластик! Даёшь Советскую Авоську!



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  • 14 | 29.10.2019, 18:08 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1370 | Рейтинг: +349,4
А лучше вместо советской авоськи советскую нихренаську.Нет продуктов- нет проблем.



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  • 15 | 29.10.2019, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 29.10.2019, 18:08 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1370 | Рейтинг: +349,4
А лучше вместо советской авоськи советскую нихренаську.Нет продуктов- нет проблем.
______________________
Макак!
А как ты выжил без продуктов?
Свой большой и толстый без соли сосал?
Так соси дальше, примат, и в разговор людей не путайся.



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5

  • # 16 | 29.10.2019, 22:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 29.10.2019, 22:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 29.10.2019, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован

Проживаю в деревне. Свои отходы: хлебные отдаю соседу для кормления кур; бумагу сжигаю в печке; травянистые компостирую. Ни с кем в договорных отношениях не состою, а платёжка за вывоз мусора приходит.
Обязан ли платить за вывоз чужого мусора?
====
должен, должен, ты, персонально ты голосовал за Путина! Ходил ты на выборы, или дезертировал, значения не имеет, - у власти xyнта, - уже вяло отметили 26-летие!



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