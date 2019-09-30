Эту возможность власти республики обсудят с регоператорами, пишут "Аргументы и факты".
Сейчас тариф на вывоз мусора в республике является самым низким в Приволжском федеральном округе: 35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городов. По мнению Хабирова, поднять плату можно будет при условии хорошей организации работы.
Однако, как заявил министр экологии Башкортостана Урал Искандаров, местные жители недовольны качеством вывоза мусора. Среди претензий – несвоевременный вывоз отходов, дефицит контейнеров и мусорных площадок, недовольство вызывает также и отсутствие льгот.
Задолженность жителей республики перед региональными операторами превышает 750 млн рублей. Регоператоры задолжали своим подрядчикам свыше 300 млн рублей, добавил министр.
По данным ведомства, в регионе всего заключено 21,1 тысячи договоров на обслуживание коммерческих организаций. В то же время бизнесмены не согласны оплачивать навязываемые нормативы, а регоператоры отказываются вывозить раздельно собранный мусор. В настоящий момент, по данным министра, сортируется лишь 15% отходов.
Регоперторы получили штрафов на сумму 265 тысяч рублей.
Идель.Реалии
Оригинал публикации
Пряники закончились в день выборов
Раздел: Новости | Просмотры: 17367 | Комментарии: 17