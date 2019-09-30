Пряники закончились в день выборов

В Башкортостане планируют повысить плату за вывоз мусора, сообщил на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.Эту возможность власти республики обсудят с регоператорами, пишут "Аргументы и факты".Сейчас тариф на вывоз мусора в республике является самым низким в Приволжском федеральном округе: 35 рублей для сельской местности и 70 рублей для городов. По мнению Хабирова, поднять плату можно будет при условии хорошей организации работы.Однако, как заявил министр экологии Башкортостана Урал Искандаров, местные жители недовольны качеством вывоза мусора. Среди претензий – несвоевременный вывоз отходов, дефицит контейнеров и мусорных площадок, недовольство вызывает также и отсутствие льгот.Задолженность жителей республики перед региональными операторами превышает 750 млн рублей. Регоператоры задолжали своим подрядчикам свыше 300 млн рублей, добавил министр.По данным ведомства, в регионе всего заключено 21,1 тысячи договоров на обслуживание коммерческих организаций. В то же время бизнесмены не согласны оплачивать навязываемые нормативы, а регоператоры отказываются вывозить раздельно собранный мусор. В настоящий момент, по данным министра, сортируется лишь 15% отходов.Регоперторы получили штрафов на сумму 265 тысяч рублей.