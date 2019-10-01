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Международный розыск за пластиковую бутылку

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Следственный комитет объявил в международный розыск Айдара Губайдулина. Программист из Москвы покинул Россию из-за уголовного преследования.

Международный розыск за пластиковую бутылку


Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "московского дела", программиста из Москвы Айдара Губайдулина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Следствие требует заочно арестовать Губайдулина, уехавшего из России, сообщил также в своем телеграм-канале его адвокат Максим Пашков. Сегодня в Басманном суде в отношении него должны будут заочно избрать меру пресечения.

В середине октября Губайдулин сообщил, что уехал за границу. В тот же день силовики устроили обыск в квартире его родителей в Уфе.

Перед этим суд изменил его статью с "покушения на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) на "угрозу применения насилия к силовику" (часть 1 статьи 318 УК).

По версии следствия, во время московского митинга 27 июля 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Прокуратура утвердила обвинение в "покушение на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК), однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил его подписку о невыезде после месяца в СИЗО. В СИЗО он находился с 9 августа.

Идель.Реалии
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  • 1 | 30.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Международный розыск за пластиковую бутылку
===============================
Юлия Латынина предложила называть служащих в армии золотова ЗОЛОТОРЯМИ,-так на Русси называли ассенизаторов.
Я поддерживаю!
А ВЫ?
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  • 2 | 30.10.2019, 09:05 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38158 | Рейтинг: +5423,6
Айдар Губайдуллин войдет в историю как герой России!



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  • 3 | 30.10.2019, 09:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
Пуйлососы думают, что их не коснется... напрасно. Вот вам простой пример, как вам легко испортят жизнь, даже если вы ни слова не сказали против власти:

18:38, 29 октября 2019
Обидевший следователя на заправке россиянин получил дело об угрозе убийством

Кадр: фрагмент записи камеры видеонаблюдения / Znak.com
Житель Екатеринбурга Антон Истомин стал фигурантом дела об угрозе убийством после ссоры со следователем на заправке. Об этом молодой человек рассказал URA.RU.

По его словам, на одной из бензоколонок города он отстоял очередь к автомату по подкачке колес, подъехал к нему, и в этот момент рядом припарковался Lexus. Из него вышел человек, который оказался заместителем руководителя следственного отдела Следственного комитета по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым. Он объявил, что сначала накачивать будет он, после чего между мужчинами началась перепалка.

Истомин указал, что силовик обматерил его, вырвал шланг из рук, схватил за горло и сказал: «Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу. Никуда не уходи, разговор не окончен, я тобой еще займусь». Потом Халилов долго снимал его на видео, пока екатеринбуржец не накачал колеса и не уехал.

Через час молодому человеку позвонили из полиции и пригласили написать объяснение по факту дорожного конфликта. Истомин написал встречное заявление. Через неделю его вызвали в Следственный комитет и сообщили о возбуждении против него уголовного дела.



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  • 4 | 30.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его отпустили под подписку о невыезде. Самое страшное, что ему грозило это штраф. Всё непонятней и запутаней становится эта история.



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  • 5 | 30.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
видел этого Халилова в открытом полицейском паблике ВК; даже полицейские опешили от такой дикой выходки поддержанной Следственным Комитетом Ект!
А сам ломатель судеб похож. на борана которого не стригли 40 лет..... ппц!!!



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  • 6 | 30.10.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Сволочь он и враг. Он кинул пустую пластиковую бутылку не на росгвардейца, а на нашу очень глубоко уважаемую власть. Ясно что действовал он по указке из-за рубежа. Вот и сбежал к своим хозяевам. Туда ему и дорога! Пусть враги все бегут. Родина станет чище, богоноснее.



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  • 7 | 30.10.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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А че это он из за пластиковой бутылки перессал и сбежал?



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  • 8 | 30.10.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Сбежал он на (в) Украину,к родственникам...



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  • 9 | 30.10.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Сбежал он на (в) Украину...К родственным душам.



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  • 10 | 30.10.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Полицейский Виталий Максидов, который якобы пострадал от брошенной фигурантом «московского дела» Самариддина Раджабова пластиковой бутылки, отказался признать себя потерпевшим по делу и уволился из полиции. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

«Суд сначала вменил в качестве потерпевшего Раджабову Максидова, как лицо испугавшееся, а затем Максидов сказал в своих показаниях, что в него запущенная бутылка не попала и что он не считал ее реальной угрозой для себя. Надо отдать ему должное, он не счел возможным согласиться быть потерпевшим», − рассказал защитник.

Он также рассказал, что узнал о решении полицейского после того, как его подзащитному Самариддину Раджабову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Бадамшин отметил, что на ход дела отказ Максидова уже никак не повлияет, так как в деле остается еще трое потерпевших полицейских.

Молодой рэпер из Подмосковья Самариддин Раджабов был задержан во время акции 27 июля за то, что бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских. Экспертиза показала, что она не попала в сотрудников МВД. Теперь они утверждают, что испугались звука падающей бутылки и расценили это как угрозу. Сейчас Раджабову вменяют угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).



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  • 11 | 30.10.2019, 11:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
ТРОЕ полицаев обосрались от звука брошенной пластиковой бутылки.

Надо отметить, что ОДИН таки не только уволился из органов, но и отказался быть потерпевшим в этом позорной деле.

В Москве полицейский отказался выступить в качестве потерпевшего по «московскому делу» и уволился из МВД. По данным адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, экс-сотрудник полиции по фамилии Максидов должен был свидетельствовать по делу Самариддина Раджабова.

Напомним, Раджабов обвиняется в том, что на акции протеста 27 июля в Москве бросил в сторону полицейского пластиковую бутылку. Его обвиняют в угрозе применения насилия с помощью звука удара бутылки к полицейским Комбарову, Внукову и Линнику. Изначально росгвардейцы говорили, что почувствовали боль от попадания бутылки, а затем о том, что восприняли бутылку как угрозу.

«Максидов был допрошен в качестве свидетеля, а впоследствии следствие “предложило” ему “роль” потерпевшего, что его не устроило. К тому же, по нашим сведениям, он уволился из полиции после событий 27 июля», — цитирует Znak.com Бадамшина.

Изначально Максидов говорил в своих показаниях, что слышал звук падения бутылки, но не видел, куда она попала.

«С уверенностью могу сказать, что в меня она точно не попала», — говорилось в протоколе его допроса.



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  • 12 | 30.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТРОЕ полицаев обосрались от звука брошенной пластиковой бутылки.
--------------------------
Это он обосрался из за пластиковой бутылки. Бросил, обосрался и сбежал. Далеко сбежал, настолько испуган был.



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  • 13 | 30.10.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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пуйлесосить ментов прекрасно.
но.
зная судьбу одного честного мента, - он уволился. Честь свою сберёг.
Но какие у него начались и пошли проблемы....
как всё неоднозначно....



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  • 14 | 30.10.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 30.10.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован

Сбежал он на (в) Украину,к родственникам...
====
наши деды, супротив вашего партнёра Гитлера, вместе воевали и хребет ему сломали... и нынешнему сломают!



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  • 15 | 30.10.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Незрелый мозг малайки не поверил в справедливость российского правосудия, вот и дал деру?
Так непродуманными формальными действиями московских властей рождаются реальные ненавистники России?



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  • 16 | 30.10.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 30.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Международный розыск за пластиковую бутылку
===============================
Юлия Латынина предложила называть служащих в армии золотова ЗОЛОТОРЯМИ,-так на Русси называли ассенизаторов.
Я поддерживаю!
А ВЫ?
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_________________________________________________
Эта Юлия- та еще мартышка, те кто её поддерживают видимо тоже. Ты Божену Рынску еще вспомни и за ней что нибудь повтори



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  • 17 | 30.10.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот малай думал что его в стаде других баранов не узнают? А потом испугался и в бега? Хороший борцун, характерный.



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  • 18 | 30.10.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слабак этот Айдар! Швырнуть втихаря пластиковую бутылку смелости хватило, а ответить за свои действия нет! Не орёл! Очень Опытный



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  • 19 | 30.10.2019, 19:14 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1190 | Рейтинг: +539
Привлечь к ответственности за пустую пластиковую бутылку или за "угрозу применения насилия к силовику"-разные понятия.В любой стране следком это различит. Жаль,если Губайдулин этого не знал.



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  • 20 | 30.10.2019, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
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пластиковая бутылка = цена путинской стабильности поддерживаемая международным розыском.
Такой позор, - за державу обидно!



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