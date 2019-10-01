Международный розыск за пластиковую бутылку

Следственный комитет объявил в международный розыск Айдара Губайдулина. Программист из Москвы покинул Россию из-за уголовного преследования.Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "московского дела", программиста из Москвы Айдара Губайдулина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.Следствие требует заочно арестовать Губайдулина, уехавшего из России, сообщил также в своем телеграм-канале его адвокат Максим Пашков. Сегодня в Басманном суде в отношении него должны будут заочно избрать меру пресечения.В середине октября Губайдулин сообщил, что уехал за границу. В тот же день силовики устроили обыск в квартире его родителей в Уфе.Перед этим суд изменил его статью с "покушения на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК) на "угрозу применения насилия к силовику" (часть 1 статьи 318 УК).По версии следствия, во время московского митинга 27 июля 26-летний Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но ни в кого не попал. Прокуратура утвердила обвинение в "покушение на нападение на силовика" (ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК), однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил его подписку о невыезде после месяца в СИЗО. В СИЗО он находился с 9 августа.