Рождение по мукам ...

— В соответствии с действующим законодательством и этим указом, руководство деятельностью правительства возлагается на главу республики, — сказал Радий Хабиров.
Этими словами главы завершилась долгая интрига, связанная с попытками Радия Хабирова согласовать в Москве кандидатуру своего ближайшего соратника, предпринимателя Андрея Назарова на пост премьер-министра республики.
Вторую по значению должность в регионе Андрею Назарову прочили еще до сентябрьских выборов главы Башкортостана. Сразу после выборов, 10 сентября Хабиров назначил Назарова исполняющим обязанности первого вице-премьера правительства.
Ожидалось, что после своей инаугурации Радий Хабиров без промедления сформирует кабинет министров и внесет в Госсобрание кандидатуру Назарова в качестве премьера, которому к тому времени уже было поручен подбор кандидатур в состав правительства. Однако, после инаугурации, прошедшей 19 сентября, формирование правительства затянулось на целый месяц, и основной причиной этому, как полагают эксперты, стал отказ согласовать Назарова на Старой площади.
Последний всплеск ожиданий по поводу назначения Назарова был замечен перед очередным заседанием Госсобрания 24 октября, однако, вопроса о даче согласия главе региона на назначение премьера так и не оказалось в повестке дня. После этого наиболее очевидным вариантом с главой правительства стало назначение Хабировым премьером самого себя.
Схожее решение в 2012 году было принято президентом республики Рустэмом Хамитовым, когда он возложил на себя обязанности премьер-министра и исполнял их около трех лет. В 2015 году главой правительства был назначен Рустэм Марданов, ушедший в отставку в декабре 2018 года, после назначения Радия Хабирова врио главы республики. В течение последнего года Хабиров руководил деятельностью правительства сам, не назначая и.о. премьер-министра.
Будучи вынужденным объявить себя главой правительства, Хабиров, тем не менее, постарался если не дать себе и Назарову некий реванш, то хотя бы подсластить пилюлю.
На оперативном совещании он демонстративно посадил Назарова рядом с собой и заявил, что он будет одним из двух первых вице-премьеров. Согласно распоряжению Хабирова о распределении обязанностей в новом кабинете, Назаров будет организовывать работу правительства, вести его заседания, курировать такие ключевые вопросы, как финансы, бюджет, земельные ресурсы и госимущество, а также отвечать за реализацию в республике нацпроектов и задач, поставленных сентябрьским указом Хабирова о стратегических направлениях социально-экономического развития региона до 2024 года.
Опрошенные "Idel.Реалии" эксперты, в основном, определяют сложившуюся ситуацию как очевидный проигрыш Радия Хабирова в тяжбах с федеральным центром.
— В целом, я бы охарактеризовал эту ситуацию, как кризисную и весьма скандальную — и по факту столь длительной затяжки с формированием правительства, и по итогам попыток провести своего кандидата в премьеры, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Полагаю, это оплеуха не Назарову, а самому Хабирову. По моим данным, формально Назарова не согласовывали силовики, но фактически этому назначению противились в администрации президента, те люди, которые изначально были против и прихода Хабирова в республику. В этой связи говорят, прежде всего, о Сергее Кириенко. Именно в этом причина несогласования Назарова, а не в его биографии, которая, замечу, отнюдь не мешала его избранию в Госдуму и назначению на другие посты. Но Хабиров все же отчасти добился своего, фактически дав Назарову полномочия полноценного премьера, за исключением права подписи в ключевых вопросах и права официально представлять республику в федеральных органах власти.
С Потылицыным согласен и другой эксперт по региону.
— Развитие событий пошло явно не по желательному для Хабирова сценарию, — считает и политолог Дмитрий Михайличенко. — Хотя в некоторых СМИ и телеграм-каналах уже идет такая информационная отбивка, что, мол, "все так и задумывалось", что Назаров, якобы, сам попросил главу республики не делать его премьером, — на самом деле это не так. Суть в том, что Радий Хабиров даже после выборов не может чувствовать себя полностью свободным в решении ключевых кадровых вопросов. Его усиление не входит в планы кураторов внутренней политики в Кремле; они постараются создать ему противовес.
— Как и ожидалось, башкирская "игра престолов" проходила очень сложно, "родовые схватки" конфигурации нового правительства были тяжелыми, — резюмирует московский политолог Сергей Маркелов. — Бесконечного аппаратного усиления главы региона федеральный центр допустить не желал — он это уже проходил в истории с Муртазой Рахимовым. В итоге получилось не усиление, а ослабление Хабирова. Он был настроен заниматься стратегическим, долговременным развитием республики, иными словами — глобальной трендовой работой, а новому премьеру, Назарову делегировать все полномочия по оперативному управлению хозяйством и экономикой. Настаивая все прошедшие недели на своем, он встал перед "вилкой", в которую Кремль обычно ставит чересчур упорного губернатора — либо отказаться от своего желания, либо взять на себя всю дальнейшую ответственность за это ключевое кадровое решение. Хабиров, в результате, пошел по первому варианту, что неудивительно для нынешних губернаторов, чей статус в России давно уже девальвирован. Но в итоге пострадает именно стратегическое направление развития республики, поскольку глава все равно будет вынужден постоянно отвлекаться на оперативное управление ситуацией.
На этом же оперативном совещании Радий Хабиров сообщил, что большая часть министерств и ведомств сохранила свое название, структуру и руководящий состав, однако, некоторые органы исполнительной власти все же претерпели реорганизацию. Наиболее экзотическим шагом здесь стало преобразование Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" (детище прежнего главы РБ Рустэма Хамитова) в "Министерство цифрового развития государственного управления".
Глава республики также в очередной раз увеличил количество вице-премьеров — вместе с Назаровым их теперь стало девять. Еще одним первым вице-премьером назначен руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов. Среди новых персон, занявших посты вице-премьеров — бывший заместитель руководителя подразделения Росгвардии в регионе Ирек Сагитов (отец дознавательницы МВД, обвинившей трех своих высокопоставленных коллег в изнасиловании), предприниматель, вице-президент основанной Андреем Назаровым компании "Гранель" Рустам Муратов, занявший также должность министра экономического развития и инвестиционной политики, и бывший пресс-секретарь Хабирова Фанур Ягафаров, который будет курировать деятельность министерств образования и науки, культуры, управления Рособрнадзора и агентства по печати и СМИ.
Свои посты покинули бывший вице-премьер Михаил Киреев и экс-министр госимущества и земельных ресурсов Олег Полстовалов. В то же время на своих местах остались министр здравоохранения Максим Забелин, председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, министр культуры Амина Шафикова, и.о. министра образования и науки Айбулат Хажин, и.о. министра природопользования и экологии Урал Искандаров — несмотря на то, что работа этих ведомств постоянно критиковалась общественностью и, нередко, самим Хабировым.
— На мой взгляд, мы сохранили преемственность в кадровой политике, с учетом того, чтобы новое правительство было и "правительством развития", — сказал Радий Хабиров.
Политтехнолог Андрей Потылицын в этой связи отметил, что оставшийся практически неизменившимся состав правительства свидетельствует о том, что у Радия Хабирова весьма узкая "кадровая скамейка". "Он [Хабиров] ее исчерпал даже быстрее, чем в свое время прежний глава республики Рустэм Хамитов", — заявил эксперт.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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