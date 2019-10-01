Рождение по мукам ...

Глава Башкортостана Радий Хабиров накануне объявил, что сам возглавит республиканское правительство. Проводя утреннее оперативное совещание, он сообщил, что подписал указ о структуре исполнительных органов государственной власти республики.— В соответствии с действующим законодательством и этим указом, руководство деятельностью правительства возлагается на главу республики, — сказал Радий Хабиров.Этими словами главы завершилась долгая интрига, связанная с попытками Радия Хабирова согласовать в Москве кандидатуру своего ближайшего соратника, предпринимателя Андрея Назарова на пост премьер-министра республики.Вторую по значению должность в регионе Андрею Назарову прочили еще до сентябрьских выборов главы Башкортостана. Сразу после выборов, 10 сентября Хабиров назначил Назарова исполняющим обязанности первого вице-премьера правительства.Ожидалось, что после своей инаугурации Радий Хабиров без промедления сформирует кабинет министров и внесет в Госсобрание кандидатуру Назарова в качестве премьера, которому к тому времени уже было поручен подбор кандидатур в состав правительства. Однако, после инаугурации, прошедшей 19 сентября, формирование правительства затянулось на целый месяц, и основной причиной этому, как полагают эксперты, стал отказ согласовать Назарова на Старой площади.Последний всплеск ожиданий по поводу назначения Назарова был замечен перед очередным заседанием Госсобрания 24 октября, однако, вопроса о даче согласия главе региона на назначение премьера так и не оказалось в повестке дня. После этого наиболее очевидным вариантом с главой правительства стало назначение Хабировым премьером самого себя.Схожее решение в 2012 году было принято президентом республики Рустэмом Хамитовым, когда он возложил на себя обязанности премьер-министра и исполнял их около трех лет. В 2015 году главой правительства был назначен Рустэм Марданов, ушедший в отставку в декабре 2018 года, после назначения Радия Хабирова врио главы республики. В течение последнего года Хабиров руководил деятельностью правительства сам, не назначая и.о. премьер-министра.Будучи вынужденным объявить себя главой правительства, Хабиров, тем не менее, постарался если не дать себе и Назарову некий реванш, то хотя бы подсластить пилюлю.На оперативном совещании он демонстративно посадил Назарова рядом с собой и заявил, что он будет одним из двух первых вице-премьеров. Согласно распоряжению Хабирова о распределении обязанностей в новом кабинете, Назаров будет организовывать работу правительства, вести его заседания, курировать такие ключевые вопросы, как финансы, бюджет, земельные ресурсы и госимущество, а также отвечать за реализацию в республике нацпроектов и задач, поставленных сентябрьским указом Хабирова о стратегических направлениях социально-экономического развития региона до 2024 года.Опрошенные "Idel.Реалии" эксперты, в основном, определяют сложившуюся ситуацию как очевидный проигрыш Радия Хабирова в тяжбах с федеральным центром.— В целом, я бы охарактеризовал эту ситуацию, как кризисную и весьма скандальную — и по факту столь длительной затяжки с формированием правительства, и по итогам попыток провести своего кандидата в премьеры, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Полагаю, это оплеуха не Назарову, а самому Хабирову. По моим данным, формально Назарова не согласовывали силовики, но фактически этому назначению противились в администрации президента, те люди, которые изначально были против и прихода Хабирова в республику. В этой связи говорят, прежде всего, о Сергее Кириенко. Именно в этом причина несогласования Назарова, а не в его биографии, которая, замечу, отнюдь не мешала его избранию в Госдуму и назначению на другие посты. Но Хабиров все же отчасти добился своего, фактически дав Назарову полномочия полноценного премьера, за исключением права подписи в ключевых вопросах и права официально представлять республику в федеральных органах власти.С Потылицыным согласен и другой эксперт по региону.— Развитие событий пошло явно не по желательному для Хабирова сценарию, — считает и политолог Дмитрий Михайличенко. — Хотя в некоторых СМИ и телеграм-каналах уже идет такая информационная отбивка, что, мол, "все так и задумывалось", что Назаров, якобы, сам попросил главу республики не делать его премьером, — на самом деле это не так. Суть в том, что Радий Хабиров даже после выборов не может чувствовать себя полностью свободным в решении ключевых кадровых вопросов. Его усиление не входит в планы кураторов внутренней политики в Кремле; они постараются создать ему противовес.— Как и ожидалось, башкирская "игра престолов" проходила очень сложно, "родовые схватки" конфигурации нового правительства были тяжелыми, — резюмирует московский политолог Сергей Маркелов. — Бесконечного аппаратного усиления главы региона федеральный центр допустить не желал — он это уже проходил в истории с Муртазой Рахимовым. В итоге получилось не усиление, а ослабление Хабирова. Он был настроен заниматься стратегическим, долговременным развитием республики, иными словами — глобальной трендовой работой, а новому премьеру, Назарову делегировать все полномочия по оперативному управлению хозяйством и экономикой. Настаивая все прошедшие недели на своем, он встал перед "вилкой", в которую Кремль обычно ставит чересчур упорного губернатора — либо отказаться от своего желания, либо взять на себя всю дальнейшую ответственность за это ключевое кадровое решение. Хабиров, в результате, пошел по первому варианту, что неудивительно для нынешних губернаторов, чей статус в России давно уже девальвирован. Но в итоге пострадает именно стратегическое направление развития республики, поскольку глава все равно будет вынужден постоянно отвлекаться на оперативное управление ситуацией.На этом же оперативном совещании Радий Хабиров сообщил, что большая часть министерств и ведомств сохранила свое название, структуру и руководящий состав, однако, некоторые органы исполнительной власти все же претерпели реорганизацию. Наиболее экзотическим шагом здесь стало преобразование Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" (детище прежнего главы РБ Рустэма Хамитова) в "Министерство цифрового развития государственного управления".Глава республики также в очередной раз увеличил количество вице-премьеров — вместе с Назаровым их теперь стало девять. Еще одним первым вице-премьером назначен руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов. Среди новых персон, занявших посты вице-премьеров — бывший заместитель руководителя подразделения Росгвардии в регионе Ирек Сагитов (отец дознавательницы МВД, обвинившей трех своих высокопоставленных коллег в изнасиловании), предприниматель, вице-президент основанной Андреем Назаровым компании "Гранель" Рустам Муратов, занявший также должность министра экономического развития и инвестиционной политики, и бывший пресс-секретарь Хабирова Фанур Ягафаров, который будет курировать деятельность министерств образования и науки, культуры, управления Рособрнадзора и агентства по печати и СМИ.Свои посты покинули бывший вице-премьер Михаил Киреев и экс-министр госимущества и земельных ресурсов Олег Полстовалов. В то же время на своих местах остались министр здравоохранения Максим Забелин, председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, министр культуры Амина Шафикова, и.о. министра образования и науки Айбулат Хажин, и.о. министра природопользования и экологии Урал Искандаров — несмотря на то, что работа этих ведомств постоянно критиковалась общественностью и, нередко, самим Хабировым.— На мой взгляд, мы сохранили преемственность в кадровой политике, с учетом того, чтобы новое правительство было и "правительством развития", — сказал Радий Хабиров.Политтехнолог Андрей Потылицын в этой связи отметил, что оставшийся практически неизменившимся состав правительства свидетельствует о том, что у Радия Хабирова весьма узкая "кадровая скамейка". "Он [Хабиров] ее исчерпал даже быстрее, чем в свое время прежний глава республики Рустэм Хамитов", — заявил эксперт.