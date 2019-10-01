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Рождение по мукам

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Глава Башкортостана Радий Хабиров накануне объявил, что сам возглавит республиканское правительство. Проводя утреннее оперативное совещание, он сообщил, что подписал указ о структуре исполнительных органов государственной власти республики.

Рождение по мукам


— В соответствии с действующим законодательством и этим указом, руководство деятельностью правительства возлагается на главу республики, — сказал Радий Хабиров.

Этими словами главы завершилась долгая интрига, связанная с попытками Радия Хабирова согласовать в Москве кандидатуру своего ближайшего соратника, предпринимателя Андрея Назарова на пост премьер-министра республики.

Вторую по значению должность в регионе Андрею Назарову прочили еще до сентябрьских выборов главы Башкортостана. Сразу после выборов, 10 сентября Хабиров назначил Назарова исполняющим обязанности первого вице-премьера правительства.

Ожидалось, что после своей инаугурации Радий Хабиров без промедления сформирует кабинет министров и внесет в Госсобрание кандидатуру Назарова в качестве премьера, которому к тому времени уже было поручен подбор кандидатур в состав правительства. Однако, после инаугурации, прошедшей 19 сентября, формирование правительства затянулось на целый месяц, и основной причиной этому, как полагают эксперты, стал отказ согласовать Назарова на Старой площади.

Последний всплеск ожиданий по поводу назначения Назарова был замечен перед очередным заседанием Госсобрания 24 октября, однако, вопроса о даче согласия главе региона на назначение премьера так и не оказалось в повестке дня. После этого наиболее очевидным вариантом с главой правительства стало назначение Хабировым премьером самого себя.

Схожее решение в 2012 году было принято президентом республики Рустэмом Хамитовым, когда он возложил на себя обязанности премьер-министра и исполнял их около трех лет. В 2015 году главой правительства был назначен Рустэм Марданов, ушедший в отставку в декабре 2018 года, после назначения Радия Хабирова врио главы республики. В течение последнего года Хабиров руководил деятельностью правительства сам, не назначая и.о. премьер-министра.

Будучи вынужденным объявить себя главой правительства, Хабиров, тем не менее, постарался если не дать себе и Назарову некий реванш, то хотя бы подсластить пилюлю.

На оперативном совещании он демонстративно посадил Назарова рядом с собой и заявил, что он будет одним из двух первых вице-премьеров. Согласно распоряжению Хабирова о распределении обязанностей в новом кабинете, Назаров будет организовывать работу правительства, вести его заседания, курировать такие ключевые вопросы, как финансы, бюджет, земельные ресурсы и госимущество, а также отвечать за реализацию в республике нацпроектов и задач, поставленных сентябрьским указом Хабирова о стратегических направлениях социально-экономического развития региона до 2024 года.

Опрошенные "Idel.Реалии" эксперты, в основном, определяют сложившуюся ситуацию как очевидный проигрыш Радия Хабирова в тяжбах с федеральным центром.

— В целом, я бы охарактеризовал эту ситуацию, как кризисную и весьма скандальную — и по факту столь длительной затяжки с формированием правительства, и по итогам попыток провести своего кандидата в премьеры, — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Полагаю, это оплеуха не Назарову, а самому Хабирову. По моим данным, формально Назарова не согласовывали силовики, но фактически этому назначению противились в администрации президента, те люди, которые изначально были против и прихода Хабирова в республику. В этой связи говорят, прежде всего, о Сергее Кириенко. Именно в этом причина несогласования Назарова, а не в его биографии, которая, замечу, отнюдь не мешала его избранию в Госдуму и назначению на другие посты. Но Хабиров все же отчасти добился своего, фактически дав Назарову полномочия полноценного премьера, за исключением права подписи в ключевых вопросах и права официально представлять республику в федеральных органах власти.

С Потылицыным согласен и другой эксперт по региону.

— Развитие событий пошло явно не по желательному для Хабирова сценарию, — считает и политолог Дмитрий Михайличенко. — Хотя в некоторых СМИ и телеграм-каналах уже идет такая информационная отбивка, что, мол, "все так и задумывалось", что Назаров, якобы, сам попросил главу республики не делать его премьером, — на самом деле это не так. Суть в том, что Радий Хабиров даже после выборов не может чувствовать себя полностью свободным в решении ключевых кадровых вопросов. Его усиление не входит в планы кураторов внутренней политики в Кремле; они постараются создать ему противовес.

— Как и ожидалось, башкирская "игра престолов" проходила очень сложно, "родовые схватки" конфигурации нового правительства были тяжелыми, — резюмирует московский политолог Сергей Маркелов. — Бесконечного аппаратного усиления главы региона федеральный центр допустить не желал — он это уже проходил в истории с Муртазой Рахимовым. В итоге получилось не усиление, а ослабление Хабирова. Он был настроен заниматься стратегическим, долговременным развитием республики, иными словами — глобальной трендовой работой, а новому премьеру, Назарову делегировать все полномочия по оперативному управлению хозяйством и экономикой. Настаивая все прошедшие недели на своем, он встал перед "вилкой", в которую Кремль обычно ставит чересчур упорного губернатора — либо отказаться от своего желания, либо взять на себя всю дальнейшую ответственность за это ключевое кадровое решение. Хабиров, в результате, пошел по первому варианту, что неудивительно для нынешних губернаторов, чей статус в России давно уже девальвирован. Но в итоге пострадает именно стратегическое направление развития республики, поскольку глава все равно будет вынужден постоянно отвлекаться на оперативное управление ситуацией.

На этом же оперативном совещании Радий Хабиров сообщил, что большая часть министерств и ведомств сохранила свое название, структуру и руководящий состав, однако, некоторые органы исполнительной власти все же претерпели реорганизацию. Наиболее экзотическим шагом здесь стало преобразование Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы "Открытая республика" (детище прежнего главы РБ Рустэма Хамитова) в "Министерство цифрового развития государственного управления".

Глава республики также в очередной раз увеличил количество вице-премьеров — вместе с Назаровым их теперь стало девять. Еще одним первым вице-премьером назначен руководитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов. Среди новых персон, занявших посты вице-премьеров — бывший заместитель руководителя подразделения Росгвардии в регионе Ирек Сагитов (отец дознавательницы МВД, обвинившей трех своих высокопоставленных коллег в изнасиловании), предприниматель, вице-президент основанной Андреем Назаровым компании "Гранель" Рустам Муратов, занявший также должность министра экономического развития и инвестиционной политики, и бывший пресс-секретарь Хабирова Фанур Ягафаров, который будет курировать деятельность министерств образования и науки, культуры, управления Рособрнадзора и агентства по печати и СМИ.

Свои посты покинули бывший вице-премьер Михаил Киреев и экс-министр госимущества и земельных ресурсов Олег Полстовалов. В то же время на своих местах остались министр здравоохранения Максим Забелин, председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, министр культуры Амина Шафикова, и.о. министра образования и науки Айбулат Хажин, и.о. министра природопользования и экологии Урал Искандаров — несмотря на то, что работа этих ведомств постоянно критиковалась общественностью и, нередко, самим Хабировым.

— На мой взгляд, мы сохранили преемственность в кадровой политике, с учетом того, чтобы новое правительство было и "правительством развития", — сказал Радий Хабиров.

Политтехнолог Андрей Потылицын в этой связи отметил, что оставшийся практически неизменившимся состав правительства свидетельствует о том, что у Радия Хабирова весьма узкая "кадровая скамейка". "Он [Хабиров] ее исчерпал даже быстрее, чем в свое время прежний глава республики Рустэм Хамитов", — заявил эксперт.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 30.10.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отказ согласовать Назарова на Старой площади, это хороший знак!
А то, вишь ты: "Он был настроен заниматься стратегическим, долговременным развитием республики, .."! Под путина косит, ти па, если что, то премьер виноват. Теперь будет отвечать по полной! и я думаю ского...



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  • Эксперт
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  • 2 | 30.10.2019, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
Тут еще проблемка нарисовалась:
Говорила же, что наглость СРАдия по результатам фальсификации выйдет ему боком?
Обнаглел и записал себе 82,02% при явке 71,8% одобрямса на невыборах...
в то время, как у пуйла всего-то 76.7% по пуйлостану, и 77,69 по Б-стану при явке 75,45%
Пуйлу явно не понравилось.
1. СРАдий явку натянуть по сравнению с Хамитовым - не сумел.
2. Нарисовал себе популярности за 11 месяцев - больше чем пуйлу за 20 лет.


Администрация президента ввела для глав российских регионов новый KPI (показатель эффективности) — соотношение между рейтингом губернатора и президента. По замыслу кураторов внутренней политики, это нововведение позволит избежать ситуации, при которой глава субъекта РФ перекладывает ответственность на федеральные власти.

«Значение KPI — среднее между рейтингом губернатора и уровнем доверия президенту в его регионе: например, если главе региона доверяют 60%, а президенту — 30%, то суммарное значение показателя будет менее 50%», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, в администрации президента считают, что, если рейтинг губернатора выше уровня поддержки главы государства, это может означать, что руководство субъекта РФ перекладывает ответственность на Москву или приписывает себе заслуги Кремля.

В частности, подобные попытки ранее были зафиксированы в регионах, где губернатор представляет системную оппозицию — например, в Хабаровском крае, который возглавляет либерал-демократ Сергей Фургал. Предполагается, что администрация президента в первую очередь ориентируется на данные закрытых опросов фонда «Общественное мнение», которые проводятся раз в три месяца.

В феврале Кремль ввел единые «политические» KPI для себя и регионов. Как писало «URA.RU», ключевые показатели эффективности работы властей — доверие к президенту и губернатору в конкретном регионе. Также эффективность губернаторов оценивают по результату на выборах партии «Единая Россия» и провластных кандидатов. В марте стало известно, что в KPI также было включено состояние дорог в регионах.
__________________________________________
Всё это говорит о скудости умишка СРАдия. Впрочем - откуда у борцов ум?! У них только сломанные уши.



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  • 3 | 30.10.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полная туфта! Гадание на кофейной гуще. Политологи, блин. Молодец, Хабиров, что решил сам возглавить правительство. Не побоялся ответственности. Хамитов смог, он не сможет что ли?! И насчет кадров туфту рисуют. Он раньше в республике главой адина был, хорошо знает кадры. Короче, понятно, но ничего не понятно.



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  • 4 | 30.10.2019, 10:59 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3882 | Рейтинг: -312
Будем надеяться, что Назарову удастся расшевелить это болото.



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  • 5 | 30.10.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хру, "болото" в вашей понимании это народ РБ ?
Так почём всё же "30 сребренников", вы, ну прям как Путин, от вопросов уходите в "тень". Это не есть хорошо. Это есть весьма плохо! Ну как бы не по мужски. Или вы научены судьбами Пушкина, Лермонтова погибшим на дуэлях? Вам это не грозит, холопов на дуэль не вызывают, супротив холопов применяют плётку, что весьма верно!

Как "Шарт" вашего Назарова организовывал черносотенные погромы горцев, как получил в "Доверительное управление" Сибайский элеватор и "выкупил" его? Как пропали две нитки стальных труб протянутых вокруг злополучного карьера в мкр. Золото и выставленные на продажу в центральном регионе РФ. Как пропала карьерская "золотая шляпа"? и т.п...



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  • 6 | 30.10.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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У хорошей хозяйки дом в порядке, у хорошего хозяина двор.
Оперативное управление из большой юрты в этом плане свелось к некачественному и дорогущему ремонту подьездов облезлых домов с запущенныии грязными дворами?
Если так дела пойдут, то за пять лет подобного "оперативного управления" телегу будут ставить впереди лошади то Башкирия с колен окажется на боку в предсмертных судорогах?



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  • 7 | 30.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
План капитального ремонта жилья сорван, мусорная реформа буксует, Башкирию за 10 месяцев покинуло 70 тысяч человек, цены галопируют, рабочие места сокращаются, предприятия банкротятся......
Год в стране башкир прошел впустую....



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  • 8 | 30.10.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
План капитального ремонта жилья сорван, мусорная реформа буксует, Башкирию за 10 месяцев покинуло 70 тысяч человек, цены галопируют, рабочие места сокращаются, предприятия банкротятся......
Год в стране башкир прошел впустую....
__________________________
это к Корнею.. он тут за ВЛАСТЬ топит
турк



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  • 9 | 30.10.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Наманя, наманя!
Для полного счастья в кабмине кажется не хватает только коли максимова и насти волочковой?



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  • 10 | 30.10.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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В госстрое предсказуемые обыски.
Первый пошел?



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  • 11 | 30.10.2019, 15:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
Об чём и речь.
Если не только глава, но и премьер и даже все министры назначаются только по согласованию с Москвой.



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  • 12 | 30.10.2019, 16:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
8 | 30.10.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

7 | 30.10.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
План капитального ремонта жилья сорван, мусорная реформа буксует, Башкирию за 10 месяцев покинуло 70 тысяч человек, цены галопируют, рабочие места сокращаются, предприятия банкротятся......
Год в стране башкир прошел впустую....
__________________________
это к Корнею.. он тут за ВЛАСТЬ топит
турк
_____________________________________________
Турк, ты какая-то дешёвка.
Просто дешёвка.
Поэтому и спи.деть для тебя ничего не стоит.
И слово твоё ничего не стоит.
Я не топлю за власть.
Тем более за власть либерастов.
Но говном свою страну забрасывать не собираюсь. В отличие от вас.
Это у вас, шестёрок, если не обосрал страну, значит полностью поддерживаешь власть.



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  • 13 | 30.10.2019, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Топишь топишь.. и за Х-2 топишь и за внешнюю политику топишь... так что дешевка это ТЫ, от своих слов отказываешься, жопой как проститетка крутишь
турк



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  • Участник
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  • 14 | 30.10.2019, 18:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3882 | Рейтинг: -312
отказываешься, жопой как проститетка крутишь
турк
___________
Молчал бы уж. Подьюбочник несчастный.



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  • 15 | 30.10.2019, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 30.10.2019, 18:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3882 | Рейтинг: -311,9
отказываешься, жопой как проститетка крутишь
турк
___________
Молчал бы уж. Подьюбочник несчастный.
=====
ПСИХОЛОГИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО "обзывальщик" предъявляет в обвинение те слова, которые для него самые обидные.
Хрюкало залез женщинам меж ног. - Это признак сексуальной неудовлетворённости. - Не любят таких женщины, и это справедливо. Так же как и вашего Путина, - от него даже старушка за 60 сбежала! - Детки выросли, а так, не было рядом мужчины, и этот "0курок" не мужчина....



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  • 16 | 30.10.2019, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.10.2019, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 30.10.2019, 18:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3882 | Рейтинг: -311,9
отказываешься, жопой как проститетка крутишь
турк
___________
Молчал бы уж. Подьюбочник несчастный.
=====
ПСИХОЛОГИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО "обзывальщик" предъявляет в обвинение те слова, которые для него самые обидные.
Хрюкало залез женщинам меж ног. - Это признак сексуальной неудовлетворённости. - Не любят таких женщины, и это справедливо. Так же как и вашего Путина, - от него даже старушка за 60 сбежала! - Детки выросли, а так, не было рядом мужчины, и этот "0курок" не мужчина....
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А твоё обзывательство "окурок" значит означает, что у тебя маленький-маленький пенис? Очень Опытный



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1

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  •  
  • 17 | 30.10.2019, 19:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
13 | 30.10.2019, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Топишь топишь.. и за Х-2 топишь и за внешнюю политику топишь... так что дешевка это ТЫ, от своих слов отказываешься, жопой как проститетка крутишь
турк
_____________________________________________
Видишь ли, турк, я уже сказал, что пи.дёшь дешёвки, которой ты являешься, для меня ничего не стоит.
Не Кухарке, то кому-нибудь другому бы, но ты всё равно бы жопу вылизал.
Ты представитель довольно распространённой породы таких дешёвок.



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0

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  • 18 | 30.10.2019, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней ты че сорвался .?
Кина пересмотрелся?



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  • 19 | 30.10.2019, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ А твоё обзывательство "окурок" значит означает, что у тебя маленький-маленький пенис? Очень Опытный
_____________________
лучше маленький, но свой и спереди , чем большой, но чужой и сзади
турк



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2

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  • Гость
  •  
  • 20 | 30.10.2019, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Видишь ли, турк, я уже сказал, что пи.дёшь дешёвки, которой ты являешься, для меня ничего не стоит.
Не Кухарке, то кому-нибудь другому бы, но ты всё равно бы жопу вылизал.
Ты представитель довольно распространённой породы таких дешёвок.
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дешевка это ТЫ, по простой причине - от своих слов отказываешься , т.е. человек соврамши
турк



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