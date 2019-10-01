Ожидаем восмёрочку ...

В судебном процессе по уголовному делу бывших сотрудников администрации Уфы Александра Филиппова и Марата Гареева, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, начались прения сторон. Представитель прокуратуры заявил, что считает вину подсудимых полностью доказанной, и попросил суд приговорить их, соответственно, к восьми и семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Адвокат Александра Филиппова настаивал на невиновности своего подзащитного, указывая на отсутствие самого факта ущерба. Защитник Марата Гареева должен выступить завтра.Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего замглавы администрации Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства Марата Гареева в превышении должностных полномочий вышло на финишную прямую. В минувший понедельник в Октябрьском райсуде Уфы начались прения.Напомним, Александра Филиппова и Марата Гареева обвиняют в том, что они включили в региональную адресную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья, которую финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ, дома из договоров о развитии застроенных территорий. Застройщики затраты на их расселение не компенсировали. Ущерб, причиненный республике, мэрии и Фонду содействия реформированию ЖКХ, совокупно оценили в 1,6 млрд руб. Из них 516 млн руб.— непосредственно фонду.Перед началом прений представитель фонда Ольга Шатрова сообщила, что в январе 2013 года мэрия нарушила инструкцию Минрегионразвития России: в списке аварийных домов, отправленном в фонд для выделения финансирования, не были указаны площади, которые должны были расселяться за счет застройщиков. Неверные, по ее мнению, данные, повлияли на объем средств, которые были выделены Башкирии на расселение аварийных домов. Адвокат Александра Филиппова Алексей Зеликман указал, что подсудимые не могли готовить спорную заявку в начале 2013 года, так как «этим двум прекрасным юношам предъявлено, что они вступили в сговор в ноябре 2013 года».Гособвинитель Ринат Габдрахманов заявил, что считает вину господ Филиппова и Гареева полностью доказанной. Обвинение поставило под сомнение довод бывших чиновников, которые заявляли, что не могли предъявлять иски застройщикам о взыскании затрат до тех пор, пока дома в их квартале не будут полностью расселены. По его мнению, активные действия по предъявлению исков начались только после возбуждения уголовного дела. Александр Филиппов поставил застройщиков «в привилегированное положение, предоставляя им шикарные преференции», считает гособвинитель. Учитывая наличие у подсудимых малолетних детей и родителей-инвалидов, он попросил суд приговорить Александра Филиппова к восьми годам заключения в колонии общего режима, а Марата Гареева — к семи с половиной годам. Обоим, добавил он, должен быть установлен трехлетний запрет на работу в госорганах.По мнению Алексея Зеликмана, в деле нет пострадавших: жильцы переселены, деньги фонду возвращены (в ноябре 2017 года мэрия Уфы вернула фонду 516 млн руб.— „Ъ“), а мэрия взыскала компенсации с застройщиков в суде. Расторгать договоры развития территорий мэрия не могла, подчеркнул он, иначе ей пришлось бы возмещать застройщикам затраты, а процесс расселения жильцов аварийных домов растянулся бы на несколько лет. Адвокат также напомнил показания ряда бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, которые ранее в суде заявляли об отсутствии нецелевого использования средств. Господин Зеликман заметил, что до начала работы Александра Филиппова в мэрии, с 2008 по 2012 год, она не взыскивала с застройщиков компенсации за снос и расселение домов в арендованных ими кварталах. Первые претензионные письма застройщикам были отправлены до возбуждения уголовного дела, подчеркнул адвокат, но процедура затруднялась противодействием других сотрудников мэрии по указанию бывшего сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова. По его мнению, только «благодаря действиям и настойчивости» господина Филиппова деньги были возвращены в бюджет городу и фонду, при этом его подзащитный формированием программы сноса и расселения не занимался. «Получается, выиграли все. Проиграл Филиппов и Гареев, потому что рядом находился»,— отметил адвокат.Прения продолжатся завтра. Ожидается, что на заседании подсудимые выступят с последним словом.