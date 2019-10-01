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Ожидаем восмёрочку

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В судебном процессе по уголовному делу бывших сотрудников администрации Уфы Александра Филиппова и Марата Гареева, которых обвиняют в превышении должностных полномочий, начались прения сторон. Представитель прокуратуры заявил, что считает вину подсудимых полностью доказанной, и попросил суд приговорить их, соответственно, к восьми и семи с половиной годам заключения в колонии общего режима. Адвокат Александра Филиппова настаивал на невиновности своего подзащитного, указывая на отсутствие самого факта ущерба. Защитник Марата Гареева должен выступить завтра.

Ожидаем восмёрочку


Рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего замглавы администрации Уфы по строительству Александра Филиппова и экс-начальника управления капстроительства Марата Гареева в превышении должностных полномочий вышло на финишную прямую. В минувший понедельник в Октябрьском райсуде Уфы начались прения.

Напомним, Александра Филиппова и Марата Гареева обвиняют в том, что они включили в региональную адресную программу сноса и расселения ветхого и аварийного жилья, которую финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ, дома из договоров о развитии застроенных территорий. Застройщики затраты на их расселение не компенсировали. Ущерб, причиненный республике, мэрии и Фонду содействия реформированию ЖКХ, совокупно оценили в 1,6 млрд руб. Из них 516 млн руб.— непосредственно фонду.

Перед началом прений представитель фонда Ольга Шатрова сообщила, что в январе 2013 года мэрия нарушила инструкцию Минрегионразвития России: в списке аварийных домов, отправленном в фонд для выделения финансирования, не были указаны площади, которые должны были расселяться за счет застройщиков. Неверные, по ее мнению, данные, повлияли на объем средств, которые были выделены Башкирии на расселение аварийных домов. Адвокат Александра Филиппова Алексей Зеликман указал, что подсудимые не могли готовить спорную заявку в начале 2013 года, так как «этим двум прекрасным юношам предъявлено, что они вступили в сговор в ноябре 2013 года».

Гособвинитель Ринат Габдрахманов заявил, что считает вину господ Филиппова и Гареева полностью доказанной. Обвинение поставило под сомнение довод бывших чиновников, которые заявляли, что не могли предъявлять иски застройщикам о взыскании затрат до тех пор, пока дома в их квартале не будут полностью расселены. По его мнению, активные действия по предъявлению исков начались только после возбуждения уголовного дела. Александр Филиппов поставил застройщиков «в привилегированное положение, предоставляя им шикарные преференции», считает гособвинитель. Учитывая наличие у подсудимых малолетних детей и родителей-инвалидов, он попросил суд приговорить Александра Филиппова к восьми годам заключения в колонии общего режима, а Марата Гареева — к семи с половиной годам. Обоим, добавил он, должен быть установлен трехлетний запрет на работу в госорганах.

По мнению Алексея Зеликмана, в деле нет пострадавших: жильцы переселены, деньги фонду возвращены (в ноябре 2017 года мэрия Уфы вернула фонду 516 млн руб.— „Ъ“), а мэрия взыскала компенсации с застройщиков в суде. Расторгать договоры развития территорий мэрия не могла, подчеркнул он, иначе ей пришлось бы возмещать застройщикам затраты, а процесс расселения жильцов аварийных домов растянулся бы на несколько лет. Адвокат также напомнил показания ряда бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, которые ранее в суде заявляли об отсутствии нецелевого использования средств. Господин Зеликман заметил, что до начала работы Александра Филиппова в мэрии, с 2008 по 2012 год, она не взыскивала с застройщиков компенсации за снос и расселение домов в арендованных ими кварталах. Первые претензионные письма застройщикам были отправлены до возбуждения уголовного дела, подчеркнул адвокат, но процедура затруднялась противодействием других сотрудников мэрии по указанию бывшего сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова. По его мнению, только «благодаря действиям и настойчивости» господина Филиппова деньги были возвращены в бюджет городу и фонду, при этом его подзащитный формированием программы сноса и расселения не занимался. «Получается, выиграли все. Проиграл Филиппов и Гареев, потому что рядом находился»,— отметил адвокат.

Прения продолжатся завтра. Ожидается, что на заседании подсудимые выступят с последним словом.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 30.10.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первые претензионные письма застройщикам были отправлены до возбуждения уголовного дела, подчеркнул адвокат, но процедура затруднялась противодействием других сотрудников мэрии по указанию бывшего сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова.
==================================
Судя по этой фразе, главный виновник,- ялалов и я в это верю!!!
Следить я расселением ветхого жилья, это прямая обязанность ялалова!
А он что, в это время "курировал" стороительство часов напротив мерии, ему некогда было?!



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  • 2 | 30.10.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Пострадавших нет! Вот оно как! Застройщик занёс мзду Мэрии за выделенные участки, мэрия оплатила переселение из государственных денег, а государство народ обирает, чтобы очередным деятелям из мэрии жилось хорошо. Так что ли? И ещё вопрос: как это мэрия вернула 516 млн. Руб? А где все это время были эти деньги? У нас мэрия работает без отчетности, на доверии? Хватит уже людей держать за полных идиотов.



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  • 3 | 30.10.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Клубок змей. Кто-то с кем-то не поделился, теперь его показательно казнят. Ура!



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  • 4 | 30.10.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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В пору кричать: "Свободу Луису Карволону, то бишь Филлипову с иже Гареевым!" Непонятно, за что их судят. Денег не воровали, застройщики деньги вернули. Чего ещё надо? Кому-то черной кошкой дорогу перебежали? В таком случае три раза сказать "ТьФУ" и дело с концом. А то мусолят, мусолят мужиков, будто у прокуроров других дел нет.



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  • 5 | 30.10.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 29.10.2019,
ялалов выскочил из ответственностии суда, послушав советов закомалдина, которому он вынужден был подарить серию элитных квартир: в 2017году после снятия с должности министра мвд рб сумел сесть в кресло федер. инспектора РБ


11 | 29.10.2019,
у филипова должность повыше, ему и срок прокуратура предлагает побольше.
Однако, коррупции и воровства бюджетов у гареева больше, а у ялалова неизмеримо еще больше.
Когда возьмутся за ялалова?!

12 | 29.10.2019,
По словам адвоката: филиппов не нарушал закон и не присваивал бюджетные деньги, просто находился рядом, когда другие хищали бюджеты, когда ялалов противодействовал попыткам пресечь хищение бюджетов....это все верно. ялалов хорошо его подставил по совету заукомалдина

13 | 29.10.2019,
именно ялалов был организатором хищения бюджетных средств и именно он положил в карман миллиарды.



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  • 6 | 30.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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В засекреченных постах (доступ туда только аккаунтам не ниже "экспертов и наблюдателей") УЖа имеются распечатки телефонных бесед и СМС обмен Филиппова его жены и крупных чиновников РБ и Москвы.



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  • 7 | 30.10.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 30.10.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован

Клубок змей. Кто-то с кем-то не поделился, теперь его показательно казнят. Ура!
=====
по версии д-ра эк наук Хазина: Более сильный клан топит посредством силовиков более слабый клан, т.е.борьбы с коррупцией нет! Или, по версии д-ра эк наук Делягина, коррупция составляет основу гос-ого строя Путина.
Состояние его оценивается в $450 млрд..
Реализация сценария: "Вам и не снилось!"



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  • 8 | 30.10.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Специально все инструкции запутывают, чтобы потом можно было за этой путаницей остаться безнаказанными! Тот, кто утверждал эти инструкции, а это Ялалов, должен сидеть с ними на одной скамье, а потом в соседних камерах! Очень Опытный



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