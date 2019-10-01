Получается, что российским гражданам Евгений Малкин своим членством в «Putin Team» перед выборами Президента в 2018 году, пихал Путина на 5-й срок, но сам обеспечил себе запасной аэродром у «пиндосов» — в Америке.
Вот что говорил американец Малкин в интервью, напечатанном на Sports.ru три недели назад:
«Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза.
Никогда не нравилось, когда говорят, что «надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми». Да не бывает никаких друзей!».
Но где теперь у Евгения Малкина «свой дом»? Путин вооружается, создает против Соединенных Штатов атакующие ракеты с ядерным двигателем. Дом Евгения Малкина в Питтсбурге под угрозой. Его семья может стать киселевским «радиоактивным пеплом». Не понимать этого, вроде бы, нельзя.
Но хоккеист Малкин не понимает. Он следит за шайбой, скользит к воротам своим характерынм размашистым шагом, продолжает играть в «Putin Team». С американским паспортом в кармане и «уважением» к Путину, который «ведет себя достойно».
Ликуйте, патриоты!
СерпомПо, Эхо Москвы
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Очередной запутинский патриот из США
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