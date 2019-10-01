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Очередной запутинский патриот из США

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В полку брилевых и соловьевых прибыло. Евгений Малкин — член «Putin Team», выдающийся российский хоккеист, нападающий «Питтсбург Пингвинз», оказался гражданином Соединенных Штатов.

Очередной запутинский патриот из США


Получается, что российским гражданам Евгений Малкин своим членством в «Putin Team» перед выборами Президента в 2018 году, пихал Путина на 5-й срок, но сам обеспечил себе запасной аэродром у «пиндосов» — в Америке.

Вот что говорил американец Малкин в интервью, напечатанном на Sports.ru три недели назад:

«Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза.

Никогда не нравилось, когда говорят, что «надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми». Да не бывает никаких друзей!».

Но где теперь у Евгения Малкина «свой дом»? Путин вооружается, создает против Соединенных Штатов атакующие ракеты с ядерным двигателем. Дом Евгения Малкина в Питтсбурге под угрозой. Его семья может стать киселевским «радиоактивным пеплом». Не понимать этого, вроде бы, нельзя.

Но хоккеист Малкин не понимает. Он следит за шайбой, скользит к воротам своим характерынм размашистым шагом, продолжает играть в «Putin Team». С американским паспортом в кармане и «уважением» к Путину, который «ведет себя достойно».

Ликуйте, патриоты!

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 30.10.2019, 09:07 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38158 | Рейтинг: +5423,6
Мелковат наш Вова. 162 см даже в каблуках!



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  • 2 | 30.10.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все спортивные клубы -это скопище продажных тварей ,где $ правит ,нажива.Продаются как б......,лишь бы заплатили .Очень давно не смотрю и тем более не хочу на футболы-хоккеи ,тк в клубах варяги . И бешенные деньги ,которые дерут с предприятий спонсоров



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  • 3 | 30.10.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной запутинский патриот из США
============================
А что тут удивительного, все у кого есть хоть какие то возможности бегут из россии, или скупают там недвижимость.
А Евгений по крайней мере был честен сказав "Да не бывает никаких друзей!"
Он использовал путина, и кинул за ненадобностью. Так будут поступать все путиноиды, дайте только срок...



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  • 4 | 30.10.2019, 09:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
2 | 30.10.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован

Кафельников не пуйлосос. Уважаю.

А вот футболист Тарасов, как и Малкин - пуйлососище! Уёбок страшный!

Посмотрите, что он говорит:
https://twitter.com/prof_preobr/status/1189161401509699585



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  • 5 | 30.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверху бродит идея: нищих называть "временно небогатыми".
Встречное предложение: богатых называть "временно богатыми".



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  • 6 | 30.10.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расию продают сукины дети. Или наша шестая колонна у америкосов группируется? Тогда всё О КэЙ! Пусть забивает им шайбу! Главное - наши патриоты до время "икс" пусть побудут у них. Перед " радиоактивным пеплом" заберем их обратно, как ценных разведчиков.



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  • 7 | 30.10.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Это клевета, не хочет Путин использовать ракеты с атомными двигателями против Америки, он хочет их использовать против Эстонии.



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  • 8 | 30.10.2019, 10:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
А что Малкин?
Он хотя бы не ведёт агитацию ни против России, ни против США.
Нравится внешняя политика Путина?
Очень неплохо внешнюю политику Путин ведёт. Особенно если сравнить с Горбачёвыми-Ельциными и их кликами.
И меня улыбает, когда журнашлюшки распереживались за дом Малкина.
А про свои дома в России они не хотят подумать?
Которые, между прочим, тоже могут превратиться в американский радиоактивный пепел.
Эти "либеральные" журнашлюшки тоже, между прочим, живут не в США, а в России и ведут пропаганду именно против России, а не против Путина.



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  • 9 | 30.10.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Да какой он патриот. Возвышается над самим нацлидером на целую голову, а мог бы тактично пригнуться. Насмехается. Все эти "патриоты" с двойным гражданством, как сумка с двойным дном.



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  • 10 | 30.10.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы Малкин не был "запутинцем", то либерасты сейчас только приветствовали его американский паспорт. Но раз он одобряет его политику, то будут визжать?
Ну и пусть визжат, кому от этого плохо, им как местной Кухарке все равно делать больше не чего.



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  • 11 | 30.10.2019, 11:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3882 | Рейтинг: -312
Этот Малкин недавно 4 млн баксов просрал на криптовалютах.

Посочувствуем ему.



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  • 12 | 30.10.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся Америка обожает Малкина, а Кухарка нет, вот парадокс.



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  • 13 | 30.10.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Малкин и Овечкин кумиры миллионов мальчишек во всем мире, они создают положительный образ России, а кто такой этот серп- с яйцами?



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  • 14 | 30.10.2019, 11:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
13 | 30.10.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Малкин и Овечкин кумиры миллионов мальчишек во всем мире, они создают положительный образ России, а кто такой этот серп- с яйцами?
__________________________________________________
Скорее - серп без яиц.



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  • 15 | 30.10.2019, 11:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13372 | Рейтинг: -1972,6
Из интервью Александра Зиновьева (русский философ, писатель, социолог, публицист.). В 1978 году был лишён советского гражданства и выслан из СССР. Но вернулся.

К. ЛАРИНА – Вы в одном из интервью сказали, что если бы знали, как сложится история страны до последнего времени, вы бы никогда не написали ни «Зияющих высот», ни «Гомо советикус», ни многих других книг. Действительно так?

А. ЗИНОВЬЕВ – Действительно так, но имейте в виду следующее, я не отказываюсь от своих книг, ни от одной строчки. Все, что я писал, все это было искренне. И теперь я просматриваю старые книги, правдиво. Т.е. советская жизнь, она и была такой, как я ее описывал, понимаете? Но если бы я знал, что Россия окажется в таком тяжелом положении, в каком она оказалась сейчас, я не то, что не стал бы писать, я не смог бы это писать. Не смог бы просто, понимаете? И много-много лет важнейшим стимулом моей литературной деятельности и деятельности как публициста было критическое отношение к дефектам советского образа жизни, это выступало на первый план. А если бы я знал, что, как я тогда уже, я, между прочим, эту формулу высказал еще в 89 г., целились в коммунизм, а попали в Россию, если бы я знал, что смертельный удар этот будет нанесен не просто по коммунизму, а по России, ведь по существу во всем этом перевороте борьба против коммунизма послужила только поводом, а суть дела, сущность этой атаки была направлена именно против России, если бы я это знал, конечно, я строчки не смог бы написать чисто психологически. Я так руководствовался и в этом отношении принципами моей зиновьеги, я лежачего не бью.

Александр Зиновьев: "Мы целились в коммунизм, а попали в Россию!"
https://aftershock.news/?q=node/587312&full



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  • 16 | 30.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Малкин герой и великий труженик, все что имеет в жизни это заслуженно, а что сделали и как перетрудились либерасты с кухарками? Этот серп с яйцами что сделал для людей и Родины?



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  • 17 | 30.10.2019, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
Дорогая нефть позволила Норвегии поднять среднюю пенсию до 20 500 крон в мес (143 700 руб), минимальную - до 15 159 крон (106 300 руб). России дорогая нефть позволила увеличить число миллиардеров до 100 человек, вывести в офшоры более $1000 млрд и погрузить население в нищету.



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  • 18 | 30.10.2019, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
Поезд с ядерными отходами отправился из ФРГ в Россию
Локомотив, везущий 600 тонн гексафторида урана, отправился 28 октября из немецкого города Гронау в РФ. Это подтвердили DW в компании Urenco, осуществляющей транспортировку ядерных отходов.

Поезд с грузом гексафторида урана, в понедельник, 28 октября, выехал из немецкого города Гронау. Предположительно, груз будет доставлен в порт Амстердама, откуда он морским путем отправится в Россию. Крис Бройер (Chris Breuer) - официальный представитель компании Urenco Deutschland, осуществляющей по договору с российской стороной транспортировку ядерных отходов, в беседе с DW в понедельник подтвердил, что 28 октября компания отправила в Россию, согласно плану поставок, 600 тонн радиоактивных отходов.

По словам Бройера, общий объем поставок ядерных отходов из Германии в Россию, до конца 2019 года должен составить 6000 тонн, или 725 контейнеров. В мае в РФ из Гронау, где находится установка по обогащению урана компании Urenco, уже были отправлены семь "порций" этого груза, каждый объемом в 600 тонн, указал он. Данные поставки осуществляются на основании договора, заключенного Urenco Deutschland с российской компанией Tenex.
________________________________
Ройзман в передаче Личный прием в этот понедельник сказал, что Госдура 3-созыва(1999-2003) приняла этот закон(о приемке отходов) и лоббисты платили депутатам по 50тыр НЕ рублей голосовавшим за него... так-то...



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  • 19 | 30.10.2019, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
РАНХ оценила потери россиян от антисанкций в 445 млрд в год.
Оценка условна Главной потерей людей от продовольственных санкций является потеря здоровья, а не денег.
Сокращение выбора, появление опасных для здоровья эрзацев, снижение качества продуктов питания-проблемы неизмеримые рублем
__________________________________
Только идиоты могут считать, что малкины сосущие у пуйла, живущие в США - полезны для россиян...



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  • 20 | 30.10.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66072 | Рейтинг: +12203,7
Появилось видео в сети на котором многодетная Мать из Якутии, роется в помойке в поисках еды вместе с детьми!
Напоминаю, в Якутии находятся крупнейшие залежи алмазов в мире:- Юбилейный карьер в Якутии лидирует по общему запасу драгоценных камней – 153 миллиона каратов.Спасибо пуйлу!!!



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