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В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошел обыск

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Как стало известно "Ъ-Уфа", сегодня утром в кабинете заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова прошел обыск. Информированный источник "Ъ-Уфа" эту информацию подтвердил. Официальных заявлений не поступало. Мобильный телефон Артема Ковшова недоступен.

В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошел обыск


По данным портала «Проуфу», обыск может быть связан с результатами проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии, которая в мае провела проверку эффективности расходования средств, направленных на реновацию санатория «Юбилейный» в Евпатории.

Учредителями «Юбилейного» являются башкирские санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский».

Ревизоры КСП выявили «неэффективное и нерезультативное расходование средств, выделенных на развитие санатория, на общую сумму 475,4 млн руб. Глава палаты Константин Шагимуратов сообщил"Ъ-Уфа", что в августе результаты ревизии были переданы в СК.

Олег Вахитов, Коммерсант
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  • 1 | 31.10.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
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То что воруют меня не особенно удивляет. а вот что воруют так нагло и бездумно, это насторажиаант!
У этих дол....ёбов, ума нехватает даже так своровать, что бы все было шито-крыто. А им доверяют такие высокие должности....
Вот при социлизме были проффессионалы,- своруют так, что даже комар носа не подточит!!!
Таких нуваришей, надо сажать, сажать, и еще раз сожать,- на зоне им мозги вправят!



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  • 2 | 31.10.2019, 08:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66086 | Рейтинг: +12201,8
Ой, у воды быть - да не напиться... это кредо жизни вертикали и самого пуйла.



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  • 3 | 31.10.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот они-патриоты От Хамитова,гады и вредители.



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  • 4 | 31.10.2019, 09:29 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1304 | Рейтинг: +92,4
Сумма выполненных СМР более 700 млн рублей. Высокое Решение о сносе принято, с комментариями - а вам то какое дело, на высказанную реплику о жалости стоимости вложенных, когда деткам башкирийцев собирают на лечение по 200 руб по телевизору! Кому сдался этот санатории у моря, когда свой простаивают. Вечно на этих башСанаториях сливали миллиарды. Вспомните речи великих главрвачей санаториев, хвалебно изрыгавших ежегодные отчёты о сотнях миллионов освоенных рублей на ремонт/строительство/оснащении их. Плюс чёс с системы башЗдраохренения. Что красные приходят, что белые - арифметика одна.



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  • 5 | 31.10.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хищают,хищают,хищают... ничего не меняктся....
растут только суммы хищений....



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  • 6 | 31.10.2019, 09:43 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1304 | Рейтинг: +92,4
700 млн - это 3(три) 2-х подъездных дома по 12-13 этажей, по себестоимости. Как бы сделав вид о сносе, не приписали вновь зашедшей на стройку фирме! Такая практика широко распространена в системе башБольничек. Наверняка непростая фирма зайдёт доСтраивать. Проще отдать конечно туркам, за Клинику Мать дитя им заплатили 1100$ за квм, с оснащением мебелью и мягким инвентарём (без медоборудования).



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  • 7 | 31.10.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько веревочка не вейся..... это кара ему за кронохлам, который он усердно лоббировал. Хороший день сегодня однако.



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  • 8 | 31.10.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
причем здесь бред сивой кобылы про санаторий и дела по уфимскому району и миловскому парку? Санаторий даже стройку еще не начинал, ни копейки в строительство не вложил и деньги там не бюджетные.



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  • 9 | 31.10.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66086 | Рейтинг: +12201,8
У СРАдия в инстаграмме 30% ботов, которые ему крутят рейтинг...

подробности тут:
https://zen.yandex.ru/media/zavodfoto/samye-nakruchennye-bot
ami-gubernatory-5d8b930ef557d000ad05dfdf



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  • 10 | 31.10.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня утром в кабинете заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова прошел обыск.
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________ Что-то мне подсказывает, что этот пацанчик - зицпредседатель Фунт! Очень Опытный



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  • 11 | 31.10.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 31.10.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66075 | Рейтинг: +12202,6
У СРАдия в инстаграмме 30% ботов, которые ему крутят рейтинг...
------------------
То ли дело Кухарка. Все сама, сама. Даже рейтинг сама себе накручивает своими клонами.



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  • 12 | 31.10.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двухлетняя София Гизатуллина из Стерлитамакского района Башкирии не смогла в назначенный день вылететь на лечение в Израиль. Об этом «АиФ-Уфа» сообщила мама девочки Светлана Захарова.
«Мы должны были выехать на операцию в прошлую пятницу, 25 октября, — рассказала женщина. — Все документы должна была подготовить администрация, почему они этого не сделали, я не знаю».
Ответственный за подготовку поездки девочки замглавы районной администрации Илдар Газизов ситуацию комментировать отказался.
Напомним, у Софии Гизатуллиной деформирован череп и сросшиеся пальцы на руках. О девочке стало известно после того, как волонтеры рассказали, что ее не берут в детский сад из-за необычной внешности. История получила широкий общественный резонанс. После этого власти дали родителям Софии квартиру, а ребенка пообещали отправить на лечение в Израиль.
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__ Ну и понабрал Хабиров работничков! Очень Опытный



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  • 13 | 31.10.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господин Ковшов - креатура одного из братков т.
Такшта... оо выдвинул почти верную версию.



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  • 14 | 31.10.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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31.10.2019, 11:26
СК по Башкирии провел обыск в кабинете замглавы госкомстроя по уголовному делу о земельном участке








Как стало известно "Ъ-Уфа", обыск в кабинете заместителя председателя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова, который провели вчера сотрудники башкирского СК, связан с уголовным делом о предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в Уфимском районе.
Артем Ковшов, который в 2014-2017 годах занимал должность первого заместителя главы администрации Уфимского района по инвестициям и градостроительной деятельности, подтвердил эту информацию. По его словам, уголовное дело «было возбуждено давно». «Его то закроют, то вновь откроют», — отметил он, добавив, что инцидент не отразился на его работе.



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