По данным портала «Проуфу», обыск может быть связан с результатами проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии, которая в мае провела проверку эффективности расходования средств, направленных на реновацию санатория «Юбилейный» в Евпатории.
Учредителями «Юбилейного» являются башкирские санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский».
Ревизоры КСП выявили «неэффективное и нерезультативное расходование средств, выделенных на развитие санатория, на общую сумму 475,4 млн руб. Глава палаты Константин Шагимуратов сообщил"Ъ-Уфа", что в августе результаты ревизии были переданы в СК.
Олег Вахитов, Коммерсант
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В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошел обыск
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