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«Офицеры России» стали пособниками дедовщины и издевательств

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«Офицеры России» предложили блокировать петицию в поддержку Шамсутдинова.

«Офицеры России» стали пособниками дедовщины и издевательств


Общероссийская организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с заявлением о блокировке петиции в интернете, авторы которой требуют оправдать солдата Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве 8 и ранении еще двух сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил глава организации Герой РФ Сергей Липовой.

Он заявил, что в организации считают «подобные попытки оправдания страшного преступления» «нарушением не только моральных, но и юридических норм», назвал происходящее «пляской на костях убитых» и «издевательством над чувствами их родных и близких».

Липовой убежден - «спекуляции на резонансной и болезненной для всего общества теме недопустимы», а соцсети и сайты «должны следить за контентом».

Между тем, на момент опубликования информации петиция набрала свыше 11 тыс подписей. Кроме того, в Сети идет сбор средств на поездку отца помещенного на 2 месяца под стражу Рамиля Шамсутдинова.

МК
Оригинал публкации

***

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

И "воспитывали".

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, подвергся перед трагедией унижению – его окунули головой в унитаз. Об этом заявила председатель Комитета солдатских матерей региона Валентина Мордова.

По ее словам, молодого человека заставили чистить туалет.

"Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся. Старший лейтенант не осилил – он дал сдачу. Тогда офицер поручил другим "воспитывать" Шамсутдинова", – приводит Daily Storm ее слова.

Валентина Мордова добавила, что после преступления Рамиля Шамсутдинова о дедовщине командирам рассказали другие солдаты в воинской части, передает "Уралинформбюро".

Трагедия в Забайкальском крае произошла 25 октября. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула. Погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок арестован.

Инцидент возобновил разговоры о существовании дедовщины в армии. Молодого человека могли просто "довести".

УралИнформ
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  • Участник
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  • 1 | 31.10.2019, 08:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4692 | Рейтинг: -727,7
Для всех выгодно неуставные отношения,. чем межнациональная рознь. Если задета национальность, то полетят не только военные, но Кухарка. Поэтому Кухарка за неуставные отношения!!!



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  • Гость
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  • 2 | 31.10.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Офицеры России» стали пособниками дедовщины и издевательств
===========================
Они не пособники, а главные виновники дедовщины, сам служил , знаю!
Поясняю: В армию идут, по большей части, не Родину защищать, а за зарплатой, бесплатной спецодеждой, квартирой, и ранней пенсией. Офицеры праактически не занимаются солдатами, сваливая это "неблагородное занятие" на сержантов и дедов.
Еще раз повторяю: Офицерыглавные виновники дедовщины, кто служил знает.



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  • 3 | 31.10.2019, 09:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66086 | Рейтинг: +12201,8
Пишут, что отцу уже накидали 220 тыщ, сегодня уже и больше, скорее всего...
Парень не раскаивается. И правильно делает.
"Офицеры" пуйлостана - и есть главные виновные в том, что в пуйло-армии процветает издевательство - кстати - не во всех частях, что как раз и доказывает вину конкретных командиров конкретных воинских частей! У них нет ни чести, ни совести.
Сегодня прислали видео - кровь стынет в жилах - сама бы взяла автомат и расстреляла тех, кто ТАК измывается над срочником...



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  • 4 | 31.10.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно сделал !!! Получили те .кто должен был получить.Жаль матерей и отцов ,что воспитали сволочей .



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  • 5 | 31.10.2019, 09:07 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38166 | Рейтинг: +5422,6
В Мозамбике убили и обезглавили пятерых бойцов ЧВК "Вагнер" , тела убитых обезглавили, а автомобиль сожгли. Трупы были доставлены в больницу города Муеда. Боевики устроили засаду на автомобиль с россиянами в провинции Кабу-Делгаду днем 27 октября. На дороге возвели баррикады, а когда машина остановилась — открыли огонь.



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  • # 6 | 31.10.2019, 09:16 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38166 | Рейтинг: +5422,6

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  • # 7 | 31.10.2019, 09:23 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38166 | Рейтинг: +5422,6

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  • # 8 | 31.10.2019, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38166 | Рейтинг: +5422,6

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  • 9 | 31.10.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Только энтих фашистствующих нам не хватает для полного счастья.



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  • 10 | 31.10.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Служил в ГСВГ в 1974 - 1976 годах. Дедовщина была, но тогда офицеры были людьми. Почти половина – бывшие фронтовики. Молодые офицеры тоже служили по уставу. Был патриотизм, а сейчас – шовинизм.



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  • 11 | 31.10.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только так наверное и можно очистить от издевательств,унижений,дедовщины и прочей хе...ни родимую армию и флот



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  • 12 | 31.10.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 31.10.2019, 09:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66074 | Рейтинг: +12202,6

Пишут, что отцу уже накидали 220 тыщ, сегодня уже и больше, скорее всего...
Парень не раскаивается. И правильно делает.
"Офицеры" пуйлостана - и есть главные виновные в том, что в пуйло-армии процветает издевательство
___________________________________________-
Эта практика во всех странах мира существует



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  • 13 | 31.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 31.10.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Служил в ГСВГ в 1974 - 1976 годах. Дедовщина была, но тогда офицеры были людьми. Почти половина – бывшие фронтовики. Молодые офицеры тоже служили по уставу. Был патриотизм, а сейчас – шовинизм.
__________________________
дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...
люди, старперы, ну как вы не понимаете - раньше было одно, щас другое и живая система должна меняться в соотношении времени...
сколько копий сломали - отмените срочку. а то что Юнг там про контрабасов пишет - ну это совсем другая статья, совсем другая история...
а так что тюрьма , что армия - равноценное хавно. тока в тюрьму в основном по залету попадают ...
турк



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  • 14 | 31.10.2019, 10:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18950 | Рейтинг: -3257,2
Ответ наглецам нужен. В Тоцк-2 меня курсанта стал преследовать лейтенантик. И вот на стрельбище, где мы бывали почти каждый день, мне его придирки надоели, я повернулся к этому лейтенантику направив на него автомат, передернул и тихо спросил, перестанешь ты говнюк преследовать. Челик стал бледнее простыни. И с тех пор ко мне вообще не обращался, старался в случае чего угождать.
Застрелить на стрельбище можно и не получив патронов. Этого добра было просто под ногами, среди стреляных гильз. Многие между очередями берут и передергивают. Патрон улетает туда же, куда и гильзы.



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  • 15 | 31.10.2019, 10:20 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8908 | Рейтинг: -664,3
10 | 31.10.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Служил в ГСВГ в 1974 - 1976 годах. Дедовщина была, но тогда офицеры были людьми. Почти половина – бывшие фронтовики. Молодые офицеры тоже служили по уставу. Был патриотизм, а сейчас – шовинизм.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я в 1972 году уже вернулся из армии, откуда уже по тем временам половина фронтовиков в офицерах, совершенно не понимаю? Этот товарищ наверное деда на печи наслушался о службе в армии.



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  • 16 | 31.10.2019, 10:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3889 | Рейтинг: -312,6
Ирек

Иди в баню.



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  • 17 | 31.10.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
- Это чья койка? Это не койка, а свинарник какой-то! Гадость! Кто разрешил
развешивать здесь портреты своих мамзелей? Кто повесил эту лахудру?!

- Это Моцарт.

- Кто?

- Это Моцарт, сэр.

- Моцарт? Кто из вас тут Моцарт? Быстро два шага вперед!

- Он умер, сэр.

- Умер?! Взво-од! Становись! Он умер?! Почему мне никто не доложил?

- Не могу знать, сэр!
...



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  • 18 | 31.10.2019, 10:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18950 | Рейтинг: -3257,2
Ирек

Иди в баню.
-------
Зачем ему идти? Он же там живет.



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  • 19 | 31.10.2019, 10:36 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8908 | Рейтинг: -664,3
14 | 31.10.2019, 10:16 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18941 | Рейтинг: -3256,3
Ответ наглецам нужен. В Тоцк-2 меня курсанта стал преследовать лейтенантик. И вот на стрельбище, где мы бывали почти каждый день, мне его придирки надоели, я повернулся к этому лейтенантику направив на него автомат, передернул и тихо спросил, перестанешь ты говнюк преследовать. Челик стал бледнее простыни. И с тех пор ко мне вообще не обращался, старался в случае чего угождать.
Застрелить на стрельбище можно и не получив патронов. Этого добра было просто под ногами, среди стреляных гильз. Многие между очередями берут и передергивают. Патрон улетает туда же, куда и гильзы.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ещё один кукарека дед Мазай. Ну этот пистун, известный свистун. Офигеть. он практически кажный день бывал на стрельбище, и просто валялься среди добра неотстрелянных патронов, среди стреляных гильз среди . Его и всех их, что на мировой чемпионат по стрельбе готовили?
Когда мы пред присягой на стрельбище стреляли, нам на счёт выдавали патроны, причем непосредственно только пред стрельбой, и когда одни стреляли, другие с сачками стояли вылавливая отстрелянные гильзы. И то несколько их потерялось. Половину из нас заставили чистить все автоматы, а других погнали в Оренбургскую степь на стрельбище искать потерянные гильзы, и это между прочим было уже когда вечерняя темень наступила.
Бляха муха как же достали пистуны, свистуны.



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  • 20 | 31.10.2019, 10:39 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8908 | Рейтинг: -664,3
13 | 31.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 31.10.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш.
Служил в ГСВГ в 1974 - 1976 годах. Дедовщина была, но тогда офицеры были людьми. Почти половина – бывшие фронтовики. Молодые офицеры тоже служили по уставу. Был патриотизм, а сейчас – шовинизм.
__________________________
дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...
люди, старперы, ну как вы не понимаете - раньше было одно, щас другое и живая система должна меняться в соотношении времени...
сколько копий сломали - отмените срочку. а то что Юнг там про контрабасов пишет - ну это совсем другая статья, совсем другая история...
а так что тюрьма , что армия - равноценное хавно. тока в тюрьму в основном по залету попадают ...
турк
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И этот пистун. И причём, он вроде как из бывших военных, но один хрен, пистун.



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