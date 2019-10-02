«Офицеры России» стали пособниками дедовщины и издевательств

Общероссийская организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор с заявлением о блокировке петиции в интернете, авторы которой требуют оправдать солдата Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в убийстве 8 и ранении еще двух сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил глава организации Герой РФ Сергей Липовой.
Он заявил, что в организации считают «подобные попытки оправдания страшного преступления» «нарушением не только моральных, но и юридических норм», назвал происходящее «пляской на костях убитых» и «издевательством над чувствами их родных и близких».
Липовой убежден - «спекуляции на резонансной и болезненной для всего общества теме недопустимы», а соцсети и сайты «должны следить за контентом».
Между тем, на момент опубликования информации петиция набрала свыше 11 тыс подписей. Кроме того, в Сети идет сбор средств на поездку отца помещенного на 2 месяца под стражу Рамиля Шамсутдинова.
МК
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Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
И "воспитывали".
Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, подвергся перед трагедией унижению – его окунули головой в унитаз. Об этом заявила председатель Комитета солдатских матерей региона Валентина Мордова.
По ее словам, молодого человека заставили чистить туалет.
"Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся. Старший лейтенант не осилил – он дал сдачу. Тогда офицер поручил другим "воспитывать" Шамсутдинова", – приводит Daily Storm ее слова.
Валентина Мордова добавила, что после преступления Рамиля Шамсутдинова о дедовщине командирам рассказали другие солдаты в воинской части, передает "Уралинформбюро".
Трагедия в Забайкальском крае произошла 25 октября. 20-летний Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула. Погибли два офицера, пять рядовых и один контрактник. Еще два человека получили ранения. Стрелок арестован.
Инцидент возобновил разговоры о существовании дедовщины в армии. Молодого человека могли просто "довести".
УралИнформ
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«Офицеры России» стали пособниками дедовщины и издевательств
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