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Времена сменились, а репрессии продолжаются

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В столице Башкортостана в среду прошла "Молитва памяти" — ежегодная акция поминовения соотечественников, погибших в годы "Красного террора" в ходе гражданской войны и сталинского "Большого террора" 1930-х годов.

Времена сменились, а репрессии продолжаются


Около 20 уфимцев, собравшихся в сквере имени 50-летия Победы у памятника жертвам политических репрессий, в течение трех часов читали вслух имена людей, расстрелянных и погибших в советских лагерях. Имена репрессированных брались из многотомной "Книги памяти Республики Башкортостан", издававшейся в 1990-е – 2000-е годы.

— Тот страшный террор, который был развязан в ХХ веке против своего народа, не имеет аналогов в мировой истории, — сказал правозащитник Радик Рахматуллин. — Методы, которыми они[коммунисты] строили новое общество, истребляя одну часть своего народа и строя этом счастье для другой, принципиально неприемлемы ни для каких религий. Потом этот террор после победы в Гражданской войне перерос в террор против лучшей части своего народа, и он фактически обескровил нас. Сегодня перед нами стоит задача — осознать всю чудовищную тяжесть того, что произошло с нашей страной, понять это и донести до следующих поколений, чтобы они сделали все, чтобы подобного на нашей земле не повторилось.



Выступавшие на акции говорили и о том, что в России вновь разворачивается политический террор, называя в качестве последних примеров "московское дело" и арест башкирского политика Айрата Дильмухаметова.

В начале каждого часа чтение имен прерывалось на короткую "Молитву памяти", которую проводил настоятель Храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, отец Дионисий Ефимов.

— Так получилось в нашей истории, что к власти в то время пришел профессиональный террорист, грабивший банки и взрывавший бомбы, — сказал, говоря о Сталине, священник. — Руководя страной, он вгонял в страх все население. Эта акция, эти книги с десятками и сотнями тысяч имен его жертв — это все случилось, благодаря его "трудам". К сожалению, мы видим, судя по социологическим опросам, среди российского населения постоянно растет популярность этого человека. Люди готовы к тому, чтобы он снова встал у руля руководства нашей страны. Это очень плохо, очень тревожно. И, вот, такие мероприятия, как "Молитва памяти", должны дать понять людям, что это не та жизнь, которая нам нужна сегодня.



— К сожалению, есть проблема — очень мало людей приходят на такие акции, — сказал "Idel.Реалии" один из организаторов мероприятия, член Преображенского православного братства Алексей Сердюк. — Для города-миллионника двадцать человек — это, конечно, очень немного. Возможно, причина в том, что наш город обладает своеобразной инертностью, но по моим данным, и в других российских городах в этом году на таких акциях было меньше народу. Видимо, тема памяти она очень сложная и людям включаться в нее трудно, не хочется. Может, есть какие-то страхи в связи с тем, что внутриполитическая обстановка в стране очень сложная. Но я думаю, причина и в том, что мы все же мало об этом говорим, мало вспоминаем. Нужно говорить о репрессиях тех лет больше и не только раз в году, накануне 30 октября. И нужно, очевидно, искать более точные, более глубокие слова, чтобы пробудить у людей эту память.

Несколькими часами раньше свое поминальное мероприятие у памятника жертвам политических репрессий провели уфимские власти. К памятнику были возложены цветы; представители православного и мусульманского духовенства провели поминальную панихиду.

"Молитва памяти" кроме Уфы прошла также в среду в Стерлитамаке, где ее участники собрались в храме святой Татианы.

В Башкортостане за годы коллективизации было раскулачено 25,5 тысяч крестьянских хозяйств, репрессировано по ст. 58 УК РСФСР (антисоветская деятельность) 22,5 тысяч крестьян, выслано в Сибирь и северные районы страны около 32 тысяч человек, размещено в спецпоселках около 30 тысяч человек. Всего за годы политических репрессий в республике по обвинениям в политических преступлениях было приговорено к расстрелу и заключению в тюрьмы и лагеря 50 293 человека.

"День памяти жертв политических репрессий", отмечающийся 30 октября, был установлен Верховным Советом РСФСР в 1991 году. Памятной датой послужили события 30 октября 1974 года, когда политзаключённые мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. По инициативе одного из участников голодовки — диссидента Кронида Любарского, осужденного на пять лет лагерей за распространение "самиздата", этот день стал отмечаться как единый День сопротивления политических заключенных. После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключённых, а с 1987 года — демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. С 2007 года по инициативе общества "Мемориал" накануне 30 октября проводится акция "Возвращение имён" — участники митинга у Соловецкого камня на Лубянке зачитывают имена людей, расстрелянных в 1937-38 годах. Также с этого времени в десятках городов России проходит "Молитва памяти" — молитвенное воспоминание всех убитых и пострадавших от советской власти. "Молитву памяти" проводит Преображенское братство — крупнейшее неформальное объединение верующих в Русской православной церкви.

Идель.Реалии
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  • 1 | 01.11.2019, 09:00 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3894 | Рейтинг: -312,8
Никаких репрессий не было. Боролись с врагами народа и вредителями.

Все эти басни придуманы в ЦРУ.



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  • 2 | 01.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выступавшие на акции говорили и о том, что в России вновь разворачивается политический террор, называя в качестве последних примеров "московское дело" и арест башкирского политика Айрата Дильмухаметова.
____________________________________________________________
_
В 30е почистили общество от мусора, в великой войне победили. Сейчас тоже самое время избавиться от недобитков. А правозащитникам поменьше доносов писать, тогда сажать будет некого



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  • 3 | 01.11.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Затосковали .что мало ??? Мой дед был репрессирован,в 1943 г реабилитирован-и никогда не винил СТАЛИНА .Правда,не переносил КАЛИНИНА,тк переписка с ним не давала результатов.А написав СТАЛИНУ-получил ответ и пересмотрение дела с реабилитацией .Батюшке стыдно говорить такие вещи-революция должна уметь защищаться . Пророческие слова СТАЛИНА,что по мере продвижения к коммунизму классовая борьба будет обостряться -настолько верны.что не имеем той ДЕРЖАВЫ ,что имели .Где все было для ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА Батюшке надо молиться за то,что РОССИЮ не просрали .Дальше уж некуда.У нас не будет тогда РОДИНЫ



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  • 4 | 01.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Времена сменились, а репрессии продолжаются
=======================================
Всплывает в памяти чеканная формула главного советского обвинителя на нюрнбергском процессе: "Преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих преступлений". Это можно сказать и о КПСС, и о Единой России. (точка)!!!!!



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  • 5 | 01.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтверждает 75% баранов - электората. им тока пастух нужен - стадо йопанутых
турк



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  • 6 | 01.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А как же перестройка, свобода, гласность? Куда свернули то, в питерскую подворотню? - Одна ручёнка за горло держит, другая по карманам Вокруг решётки, заборы, охрана, дубинки, запреты, блокировки, страх, неуверенность, несправедливость, безнадёга, беспомощность. Какие там репрессии, сейчас идёт геноцид российского народа, разграбление и уничтожение страны как государства, аферистами и предателями.



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  • 7 | 01.11.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
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20 лет рабства со счастливой улыбкой. Вот уже на протяжении 20 лет страной руководит один человек.
Народ, все мы, граждане этой страны очень разные, но мы все видим, как и кто живет. Человек, приближенный к президенту или к высокому чиновнику в регионе, способен за несколько лет, даже не так, за несколько месяцев стать обеспеченным и богатым человеком. Никто даже не скрывает сейчас, что полученные деньги достались именно связям или дружеским отношениями с нужными людьми. Но для простого человека, который упахивается на двух, а сейчас уже и на трех работах, выплачивая разного рода кредиты, ипотеки, налоги, штрафы и тд и тп, и видя нечто подобное, все больше и больше задается вопросом. Кто я? Почему я так живу? Чем больше я работаю, тем больше становлюсь должен. А зачем мне это? Почему я должен кормить всех этих дармоедов и воров, которые и милыми улыбками и пламенными речами несут пургу с телеэкранов?



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  • 8 | 01.11.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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10:52
Aibat_hallyr
Федеральная налоговая служба 127381, г. Москва, Неглинная ул., д. 23
От Романова А.И.
Адрес : с.Верхнее Яркеево РБ.
заявление
о проверке доходов, полученных незаконным путем
Мне стало известно, что у Мустафина Ильдара Иршатовича имеются вклады в иностранных компаниях SАХ INVEST LTD (Сент-Люсия) и SI Save-Invest Ltd. Bahnhofstrasse 10 СН-6300 Zug, (вклад 20.28..66.57 от 2015 г.) которые не отражены в его декларации о доходах за последние 3 года и по которым он не подает отчеты ФНС и по которым он не подает отчеты в ФНС.
На основании изложенного,
прошу:
провести проверку в отношении Мустафина И.И. на предмет наличия счетов в иностранных финансовых организациях.



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  • 9 | 01.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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статистика по подсчету БЫДЛААА меняется в большую сторону... хрулю уже 5 плюсов поставили ... ипучие рога - сосали сосёте и будете сосать
турк



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  • 10 | 01.11.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда осудят муртазела?Когда он начнет платить за счет своей пенсии компенсации пострадавшим от его действий?



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  • 11 | 01.11.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Родной брат прадеда, школьный учитель математики, бы репрессирован в 38, как заявивший, что в БашНКВД окопались враги тов. Сталина
Донос написал директор школы.
Следствие вел его двоюродный брат.
Дали 5 лет, но через полгода выпустили. Оказалось, что арестовали самого следователя за злоупотребление полномочиями.
Но не это главное. Главное состоит в том, что директор школы, будучи призванным на фронт перебежал на сторону немцев.
После войны ему дали 15 лет, отси,дел 10, после освобождения умер от туберкулеза.
Непостижимым образом внук доносчика и предателя носит его портрет на марше бессмертного полка.
Так щта надо персонально разбираться, кто репрессирован незаконно БашНКВД, а кто отродье уголовное?



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  • 12 | 01.11.2019, 10:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3894 | Рейтинг: -312,8
Турка

иди гуталина погрызи, успокой нервы.



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  • 13 | 01.11.2019, 10:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13383 | Рейтинг: -1973,4
К сожалению, мы видим, судя по социологическим опросам, среди российского населения постоянно растет популярность этого человека. Люди готовы к тому, чтобы он снова встал у руля руководства нашей страны.
__________________________________________________
Лично для меня его популярность выросла.
Никогда не был сталинистом, но в последнее время, всё больше и больше его уважаю.
За сто с лишним лет, Сталин единственный руководитель, который работал для народа и страны.



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  • 14 | 01.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему не хожу на марш бессмертного полка?
Потому, что не верю лозунгу " Спасибо деду за Победу"
Здесь не окончания - над немецким фвшизмом.
Судя по качеству сегодняшней жизни в Башкирии выиграли войну легионеры тюрских батальонов, вдохновленные идеями Валиди о "суверенном тюрском государстве Повожья и Урала"
Госпитальное кладбище советских воинов на Курочкиной горе таки не превращено в мемориальный комплекс воинской славы.
На Новосергиевском кладбище поют и пляшут будущие аульные правители Башкирии и никому невдомек, что это кощунство и предательство наших дедов?



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  • 15 | 01.11.2019, 10:19 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3894 | Рейтинг: -312,8
За сто с лишним лет, Сталин единственный руководитель, который работал для народа и страны.
______________
И Ленин.



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  • 16 | 01.11.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Попы бы молчали о репрессиях.
Не они ли писали доносы властям на язычников и старообрядцев.
Это факт и из истории его не вычеркнешь.



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  • 17 | 01.11.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк хочет Туркестан с басмачами резвиться- уже и гос-в нет, там бритты всегда...….

И сейчас продолжение при свободной демократии война всех против всех.....оглядите окружение....

Это не хуже ?!



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  • 18 | 01.11.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." в среду прошла "Молитва памяти" — ежегодная акция поминовения соотечественников, погибших в годы "Красного террора" в ходе гражданской войны и сталинского "Большого террора" 1930-х годов........"
====================================================
Это же надо сколько " террора " на головы
" великих и могучих " выпало !
А сколько веков в рабстве жили напомнить ?
С 1 242 года по 1 480 год - 238 лет
С 1649 по 1861 год - 212 лет Крепостное право в России
Ни один , ни один народ так долго не был и не жил в
РАБСТВЕ как " великие и могучие "
Ладно Большевики - КОММУНИСТЫ дали
возможность
пожить в человеческом образе 70 лет !!
А сейчас обратно находитесь в привычном состоянии -
БЫДЛА " великих и могучих " это вечная тема
НЕБЛАГОДАРНЫХ по менталитету - крепостных !
Это привычное !



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  • 19 | 01.11.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтверждает 75% баранов - электората. им тока пастух нужен - стадо йопанутых
турк
_______________________________________________
Настоящее быдло чаще всех комментаторов употребляет слово быдло
***урк



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  • 20 | 01.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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А сейчас обратно находитесь в привычном состоянии -
БЫДЛА " великих и могучих " это вечная тема
НЕБЛАГОДАРНЫХ по менталитету - крепостных !
Это привычное !
______________________________________________
Некоторые племена обитавшие на территории современной РФ, до уровня рабовладения и крепостничества даже не развились, а находились до прихода России в полубервобытном состоянии



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