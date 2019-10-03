Времена сменились, а репрессии продолжаются

В столице Башкортостана в среду прошла "Молитва памяти" — ежегодная акция поминовения соотечественников, погибших в годы "Красного террора" в ходе гражданской войны и сталинского "Большого террора" 1930-х годов.Около 20 уфимцев, собравшихся в сквере имени 50-летия Победы у памятника жертвам политических репрессий, в течение трех часов читали вслух имена людей, расстрелянных и погибших в советских лагерях. Имена репрессированных брались из многотомной "Книги памяти Республики Башкортостан", издававшейся в 1990-е – 2000-е годы.— Тот страшный террор, который был развязан в ХХ веке против своего народа, не имеет аналогов в мировой истории, — сказал правозащитник Радик Рахматуллин. — Методы, которыми они[коммунисты] строили новое общество, истребляя одну часть своего народа и строя этом счастье для другой, принципиально неприемлемы ни для каких религий. Потом этот террор после победы в Гражданской войне перерос в террор против лучшей части своего народа, и он фактически обескровил нас. Сегодня перед нами стоит задача — осознать всю чудовищную тяжесть того, что произошло с нашей страной, понять это и донести до следующих поколений, чтобы они сделали все, чтобы подобного на нашей земле не повторилось.Выступавшие на акции говорили и о том, что в России вновь разворачивается политический террор, называя в качестве последних примеров "московское дело" и арест башкирского политика Айрата Дильмухаметова.В начале каждого часа чтение имен прерывалось на короткую "Молитву памяти", которую проводил настоятель Храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, отец Дионисий Ефимов.— Так получилось в нашей истории, что к власти в то время пришел профессиональный террорист, грабивший банки и взрывавший бомбы, — сказал, говоря о Сталине, священник. — Руководя страной, он вгонял в страх все население. Эта акция, эти книги с десятками и сотнями тысяч имен его жертв — это все случилось, благодаря его "трудам". К сожалению, мы видим, судя по социологическим опросам, среди российского населения постоянно растет популярность этого человека. Люди готовы к тому, чтобы он снова встал у руля руководства нашей страны. Это очень плохо, очень тревожно. И, вот, такие мероприятия, как "Молитва памяти", должны дать понять людям, что это не та жизнь, которая нам нужна сегодня.— К сожалению, есть проблема — очень мало людей приходят на такие акции, — сказал "Idel.Реалии" один из организаторов мероприятия, член Преображенского православного братства Алексей Сердюк. — Для города-миллионника двадцать человек — это, конечно, очень немного. Возможно, причина в том, что наш город обладает своеобразной инертностью, но по моим данным, и в других российских городах в этом году на таких акциях было меньше народу. Видимо, тема памяти она очень сложная и людям включаться в нее трудно, не хочется. Может, есть какие-то страхи в связи с тем, что внутриполитическая обстановка в стране очень сложная. Но я думаю, причина и в том, что мы все же мало об этом говорим, мало вспоминаем. Нужно говорить о репрессиях тех лет больше и не только раз в году, накануне 30 октября. И нужно, очевидно, искать более точные, более глубокие слова, чтобы пробудить у людей эту память.Несколькими часами раньше свое поминальное мероприятие у памятника жертвам политических репрессий провели уфимские власти. К памятнику были возложены цветы; представители православного и мусульманского духовенства провели поминальную панихиду."Молитва памяти" кроме Уфы прошла также в среду в Стерлитамаке, где ее участники собрались в храме святой Татианы.В Башкортостане за годы коллективизации было раскулачено 25,5 тысяч крестьянских хозяйств, репрессировано по ст. 58 УК РСФСР (антисоветская деятельность) 22,5 тысяч крестьян, выслано в Сибирь и северные районы страны около 32 тысяч человек, размещено в спецпоселках около 30 тысяч человек. Всего за годы политических репрессий в республике по обвинениям в политических преступлениях было приговорено к расстрелу и заключению в тюрьмы и лагеря 50 293 человека."День памяти жертв политических репрессий", отмечающийся 30 октября, был установлен Верховным Советом РСФСР в 1991 году. Памятной датой послужили события 30 октября 1974 года, когда политзаключённые мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. По инициативе одного из участников голодовки — диссидента Кронида Любарского, осужденного на пять лет лагерей за распространение "самиздата", этот день стал отмечаться как единый День сопротивления политических заключенных. После этого ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключённых, а с 1987 года — демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. С 2007 года по инициативе общества "Мемориал" накануне 30 октября проводится акция "Возвращение имён" — участники митинга у Соловецкого камня на Лубянке зачитывают имена людей, расстрелянных в 1937-38 годах. Также с этого времени в десятках городов России проходит "Молитва памяти" — молитвенное воспоминание всех убитых и пострадавших от советской власти. "Молитву памяти" проводит Преображенское братство — крупнейшее неформальное объединение верующих в Русской православной церкви.