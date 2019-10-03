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Убойная медицина Башкирии, оказывается, не при делах

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Как сообщает proufu.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения Башкирии Ирину Кононову, причиной того, что смертность растет, а за 8 месяцев текущего года она выросла на 30-40%, являются сезонные вирусные, а также генетические и хронические заболевания у беременных женщин, и нежелание прерывать протекающие с патологиями беременности.

Убойная медицина Башкирии, оказывается, не при делах


По ее словам, пик смертности новорожденных был в марте — апреле и был связан с тем, что роженицы переносили сезонный грипп H1N1 и ОРВИ. Дети от переболевших матерей родились с тяжелыми формами внутриутробных вирусно-бактериальных пневмоний.

Кроме того, некоторые женщины отказываются от прерывания беременности при выявленных врожденных пороках развития, не подлежащих коррекции.

Чаще всего, такие дети умирают в младенчестве.

Напомним, в сентябре вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова заявляла, что на показатели младенческой смертности в республике влияет нехватка кадров. По её словам, обеспеченность медучреждений республики акушерами-гинекологами и неонатологами ниже, чем по России и Приволжскому федеральному округу.

А министр здравоохранения Максим Забелин в интервью информагентству «Башинформ» в мае текущего года сказал, что причина смертности — отдельные состояния перинатального периода, врождённые аномалии, болезни органов дыхания, крови, травмы, инфекционные заболевания.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.11.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
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это неправда.
причина вымирания политика резервации по отношению ко всму народу РБ.



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  • 2 | 01.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
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У плохих музыкантов всегда так ...



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  • 3 | 01.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Убойная медицина Башкирии, оказывается, не при делах
==============================
Росту смертности способствуют всего две причины:
1. путин
2. медведев.
Только устранив их, можно расчитывать на снижение смертноси и повышение рождаемости.(точка)



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  • 4 | 01.11.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Убойная медицина Башкирии, оказывается, не при делах
=======
Росту смертности способствуют всего две причины:
1. путин
2. медведев.
Только устранив их, можно расчитывать на снижение смертноси и повышение рождаемости.(точка)
=========
поставил услоный + !
++++++++++ необходимо избавиться от Ельцинизма-Путинизма.
А этих Путиных-Медведевых в любой стране мира 86%. Нужно их попросту загонять в их "стойло"! - Жестоко?! Нет! Нормально для цивилизованного общества, а для потомков крепостных рабов...
Вы же все проходили курс средне-образовательной школы. Основатели цивилизации Древние Рим и Греция !!! До цивилизации м-ны жили до 30...40 лет, а женщины до 25...30 лет.
Так вот они открыли понятие причинно-следственных связей. Для примера: если палец одной руки вотнёшь в одну дырочку электророзетки, а другой палец в другую дырочку то будет очень больно.
Так вот 86% считает больно из-за духа боли спрятавшегося в дырочке!...И так в любой сфере.
Многие по сегодняшней день не могут уяснить, что отсутствие гарантированного прожиточного минимума каждому это один из самых страшных проявлений фашизма!
Угадайте страну? Мизерная подсказка: "20 и более лет"!



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  • 5 | 01.11.2019, 09:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
Конечно это наглая ложь.

30-40-50-60 лет назад - сезонных вирусов не было?
Совсем уже офигели в своих отмазках!
Сама лично перенесла во время беременности ОРВИ - главное условие - лечиться народными средствами, - травами и т.д. ни в коем случае не лекарственными препаратами, + постельный режим. Все обошлось. Как и у других.
ТАКОЙ огромной младенческой смертности не было даже в лихие 90-е! На 9 месяцев беременности как минимум шесть из них приходится на опасный для инфекций период. А эти - вдруг для себя омерику открыли!



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  • 6 | 01.11.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие по сегодняшней день не могут уяснить, что отсутствие гарантированного прожиточного минимума каждому это один из самых страшных проявлений фашизма!
Угадайте страну? Мизерная подсказка: "20 и более лет"!
-------------------------------
Ты халявщик не русский. Мы работаем и должны обеспечивать тебе бездельнику гарантированно прожиточный минимум? Ты инвалид, ребенок, недееспособный?



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  • 7 | 01.11.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая же это наглая ложь, это правда жизни.
Вирусы сейчас не те, что раньше, они мутировали и приспособились.
И потом, народ стал слабее физически, зарядок по утрам не делает, холодной водой не обливается, не закаляется.
Жрут всякую гадость, пьют черт-ти знает что.
Нажрутся боярышника и давай зачинать уродов.



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  • 8 | 01.11.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Техническое пальмовое масло расплавляется при свыше 40 градусов, поэтому забивает сосуды, и всё что может, от этого контингент на кладбищах всё молодеет и молодеет, а тут и советские госты отменили. Даже на украине пальма запрещена. Это биологическая война, товарисчи, заветы чубайса сбудутся. А тут и пенсионный возраст подняли, лекарства по заоблачным ценам, дешевле и проще умереть, чем жить и сопротивляться упырям. Или мы или они нас.



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  • 9 | 01.11.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 01.11.2019, 09:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66089 | Рейтинг: +12201,5
Конечно это наглая ложь.

30-40-50-60 лет назад - сезонных вирусов не было?
Совсем уже офигели в своих отмазках!
Сама лично перенесла во время беременности ОРВИ - главное условие - лечиться народными средствами, - травами и т.д. ни в коем случае не лекарственными препаратами, + постельный режим. Все обошлось. Как и у других.
ТАКОЙ огромной младенческой смертности не было даже в лихие 90-е! На 9 месяцев беременности как минимум шесть из них приходится на опасный для инфекций период. А эти - вдруг для себя омерику открыли!

ТОГДА ещё не было столько ОТРАВЛЕННЫХ и ЗАРАЖЁННЫХ ! Мониторинг только 1 мкд=450чел.



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  • 10 | 01.11.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Пожинаем плоды хамитовского правления. Хамитов оптимизировал больницы, поликлиники, ФАП.



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  • 11 | 01.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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После Кемеровской трагедии была куча решений на самом высоком уровне оборудовать в целях пожарной безопасности места скопления людей дверьми "антипаника"
Прошло столько времени, но куда не зайдешь этих даерей таки нет.
Зато в стране башкир есть туева хуча башкирских чиновников и диванных генералов , которым указание Федерального центра пх.
Г- н Забелин из их числа.
Ни одна больница или поликлиника не готовы к массовой эвакуации,
Равно как школы и детские сады, зрелищные и спортивные помещения и пр. места скопления людей.
Привыкнув распределять федеральные деньги, не зная дела, они умеют только обосновать их бесполезное расходование.
Отсюда на безопасность людей страны башкир денег нет, а на семинары и саммиты со свистоплясками и подарками всегда пожалуйста.



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  • 12 | 01.11.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
Фонд «Изгелек» приостановил свою деятельность

Об этом руководитель благотворительного фонда Рауфа Рахимова сообщила proufu.ru. По планам, до 2020 года фонд не будет брать новых подопечных. Сейчас у организации более 20 неоплаченных заявлений, на помощь этим ребятам нужно 3,2 млн рублей. Фонд будет оплачивать эту сумму по мере поступления пожертвований.

По словам Рахимовой, сейчас в штате фонда осталось два человека, они и будут завершать работу по уже принятым заявкам. «Изгелек» работает 7 лет, но сейчас, по словам Рахимовой, они устали. Несмотря на это, в фонде готовы рассматривать заявления на срочные дорогостоящие операции.
______________________________________
СРАдий так и не выделил 4,7 млн фонду не смотря на извинения Ростика?



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  • 13 | 01.11.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
Пожинаем плоды хамитовского правления. Хамитов оптимизировал больницы, поликлиники, ФАП.
_________________________
Только ИДИОТ может сказать подобное. А во всех ОСТАЛЬНЫХ регионах - медицина процветает?!
Может ты, урод, поймешь наконец КТО источник всех наших бед?
Спойлер: ПУЙЛО!!!! Запомни, говнюк - ПУЙ-ЛО!!!!



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  • 14 | 01.11.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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В настоящее время женщины начали рожать только из-за материнского капитала. Им данные медицинского обследования, выявляющие внутриутробные патологии развития плода, или же перенесенные до 3 месяцев беременности вирусной инфекции, приводящее к врожденной патологии рожденному ребенку все не почем. Самое главное для получения материнского капитала- факт рождения ребенка! В последующем что с ребенком будет это головная боль медицинских учреждений.
И посмотрите вокруг - сколько молодых девушек и женщин стоят с сигаретами во рту! Какие здоровые дети могут родиться от них?
О вреде употребления пива вообще уже забыли! В пиве есть вещества, которые приводят мужчин и женщин в средний род т.е в "ОНО".
Нельзя все валить на здравоохранение!!



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  • 15 | 01.11.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
ТОГДА ещё не было столько ОТРАВЛЕННЫХ и ЗАРАЖЁННЫХ !
___________________________________
Да что ты?! А дустом(ДДТ) тараканов-клопов морили в совеццкие годы - это как? Помню в туалете у нас стояла такая симпатичная коробочка... мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Дом наш на Гастелло был построен на месте снесенного барака - прямо на земле - без подвала. И какой только живности нам в наследство не досталось! Даже перечислять устану - абсолютно все насекомые плюс мыши-крысы, какие только могли селиться в жилых домах - были в нашем. Вот и приходилось маме это все выводить. А кроме смертельно опасного дуста совеццкая власть ничего не могла предложить.

Воздействие ДДТ на человека
Имеющиеся данные о последствиях токсического воздействия ДДТ на человека можно обобщить следующим образом. ДДТ обладает острым токсическим воздействием на человека: в небольших и средних дозах вызывает отравление, в больших дозах может вызвать смерть. ДДТ накапливается в жировых тканях организма, попадает в молоко матери, может попадать в кровь. Теоретически при похудении, либо вследствие длительного воздействия, накопление ДДТ в организме может привести к интоксикации организма. Воздействие ДДТ на иммунную систему человека, по-видимому, носит ингибирующий характер (тормозит активность ферментов, в данном случае угнетение образования антител), однако окончательно это не установлено.

Некоторые источники содержат утверждения чисто предположительного характера о канцерогенном, мутагенном, эмбриотоксическом, нейротоксическом, иммунотоксическом воздействии ДДТ на организм человека. Также утверждается, что ДДТ вызывает или способствует развитию разнообразных заболеваний человека, которые ранее не рассматривались как связанные с каким-либо химическим веществом. К их числу относятся сердечно-сосудистые болезни, рак, атипичная пневмония, ретрорентальная фиброплазия, полиомиелит, гепатит и «нейропсихические проявления».

Предполагаемая роль ДДТ в возникновении полиомиелита была отвергнута после того, как эта болезнь была взята под контроль с помощью вакцинации. (Интересно, что в 1940-х годах в США применяли ДДТ для борьбы с мухами, ошибочно полагая, что они разносят полиомиелит.)

Пестицид ДДТ вызывает аутизм, выяснили учёные. Высокая концентрация ДДТ в организме будущих матерей оказалась статистически связана с высокими шансами развития аутизма у их детей. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Psychology.

Исследование, которое проводилось сотрудниками школы общественного здоровья Колумбийского университета на протяжении шестидесяти лет, показало, что спустя 40 лет после воздействия ДДТ у женщин развиваются симптомы рака молочной железы. Выяснилось, что все женщины, которые так или иначе подверглись воздействию ДДТ в высокой концентрации, сталкивались впоследствии с раком молочной железы. Как правило, инсектицид давал о себе знать у женщин старше 54 лет, но вредное воздействие могло проявиться и раньше, если первый контакт с веществом произошёл в более раннем возрасте.
___________________________
Это РАЗ!
Второе - я и говорю, что эта сучка ЛЖЕТ! ОРВИ тут не при чем! Наше генетическое здоровье подорвано было уже в НАШЕМ поколении, а сейчас рожают наши дети и внуки - здоровье, которых еще БОЛЕЕ подорвано генетически!

Зачем ЛГАТЬ?! Если проблема лежит гораздо глубже!
Да эту сучку Кононову гнать из медицины поганой метлой - она не врач - она пуйло-пропогандон!

Сейчас рождается ОЧЕНЬ много детей-аутистов - ОЧЕНЬ! И доказано, что это результат бездумного применения химических средств в сельском хозяйстве, в садах-огородах и в жилых помещениях - пестицидов, гербицидов, инсектицидов.
Заметьте - мы, когда, покупаем инсектициды от клопов, тараканов - если в доме кошки или собаки - ищем те, которые для них безвредны. А раньше? Дихлофос, ДДТ - и все. И херак! - себе же и навредили...
Как-то в колхозе из-за антисанитарии там(не было возможности регулярно мыться) подхватила вшей((( сразу ломанулась(еле выпросилась меньше чем на сутки, а добираться до Уфы только часов 6-7) домой - приехала только в 9 вечера - все аптеки закрыты(тогда круглосуточных в Уфе была пара штук и не рядом с Гастелло) - то есть чемеричной воды не купить.. а что делать, если уже утром нужно ехать обратно? А то уволят нахрен за прогул...
Ну и взяла Дихлофос(был дома) и обрызгала все волосы, замотала полиэтиленом, платком и легла спать... дышала этим всю ночь... выжила... но представляете какой вред я нанесла своему организму и своим потомкам? По незнанию...



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  • 16 | 01.11.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
сколько молодых девушек и женщин стоят с сигаретами во рту
____________________________________
После 1917 года - курение женщин стало ОЧЕНЬ модным и 20-30-40-е годы курило ОООООООООООЧень много женщин, раскрепощённых большевиками.

Я, безусловно, против курения женщинами в ДО родовой период и в присутствии детей. И вообще - против курения. Сама впервые закурила, когда сыну было 3,5 года. Жалею...



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  • 17 | 01.11.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,7
О вреде употребления пива вообще уже забыли! В пиве есть вещества, которые приводят мужчин и женщин в средний род т.е в "ОНО".
___________________________________
Угу... расскажи это в тех странах Европы и Америки, где пиво потребляют ВЕКАМИ!!!! И не в таком количестве, как в России, а в куда бОльшем...



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  • 18 | 01.11.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угу... расскажи это в тех странах Европы и Америки, где пиво потребляют ВЕКАМИ!!!! И не в таком количестве, как в России, а в куда бОльшем...
------------------------------------------------------------
---------------------------
Сравнили пиво Российское с Европейским! У нас пиво разливают в гаражах или в подвалах....



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  • 19 | 01.11.2019, 11:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4693 | Рейтинг: -727,6
У меня другой вопрос: Вот одного главного врача поставили в другую больницу, а этого в другую, а третьего главным врачом поликлиники. Вопрос: что можно в будущем ожидать коренные изменения в системе здравоохранения со старыми кадрами?



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  • 20 | 01.11.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже в стране и в том числе в Республике Башкортостан идет кадровый голод на руководителей...Вот и тусуют колоду- меняют главных врачей местами! Во-первых, до кормушки нельзя другим, во-вторых, эти главные врачи изучены и не подставят Минздрав перед Хабировым Р.Ф. т.е. они подготовлены для составления угодных отчетов. Мы то знаем, что от смены места слагаемых сумма не меняется!



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