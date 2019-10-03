Убойная медицина Башкирии, оказывается, не при делах

Как сообщает proufu.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения Башкирии Ирину Кононову, причиной того, что смертность растет, а за 8 месяцев текущего года она выросла на 30-40%, являются сезонные вирусные, а также генетические и хронические заболевания у беременных женщин, и нежелание прерывать протекающие с патологиями беременности.По ее словам, пик смертности новорожденных был в марте — апреле и был связан с тем, что роженицы переносили сезонный грипп H1N1 и ОРВИ. Дети от переболевших матерей родились с тяжелыми формами внутриутробных вирусно-бактериальных пневмоний.Кроме того, некоторые женщины отказываются от прерывания беременности при выявленных врожденных пороках развития, не подлежащих коррекции.Чаще всего, такие дети умирают в младенчестве.Напомним, в сентябре вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова заявляла, что на показатели младенческой смертности в республике влияет нехватка кадров. По её словам, обеспеченность медучреждений республики акушерами-гинекологами и неонатологами ниже, чем по России и Приволжскому федеральному округу.А министр здравоохранения Максим Забелин в интервью информагентству «Башинформ» в мае текущего года сказал, что причина смертности — отдельные состояния перинатального периода, врождённые аномалии, болезни органов дыхания, крови, травмы, инфекционные заболевания.