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Хабиров: «К 75-летию Победы у нас появится красивая и функциональная достопримечательность»

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 15617 | Комментарии: 8
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Глава региона пообещал восстановить «Дежневскую лестницу» в Парке Победы к 15 ноября. В уфимском Парке Победы будет восстановлена «Дежневская лестница», сообщил на своей странице в соцсети глава Башкирии Радий Хабиров.

Хабиров: «К 75-летию Победы у нас появится красивая и функциональная достопримечательность»


«По просьбе уфимцев восстанавливаем "Дежневскую лестницу" в Парке Победы. Ее построили в 60-е годы, и, конечно, давно пора было ремонтировать. Планируем завершить все работы до 15 ноября. Это значит, что к 75-летию Победы у нас появится обновлённая, красивая и, что важно, функциональная достопримечательность», - заявил, в частности, глава региона.

В комментариях к записи жители Уфы обратились к Радию Хабирову с просьбой рассмотреть возможности реконструкции и других культурных объектов, например, парка Гастелло. Так, один из них пишет: «Пожалуйста рассмотрите вопрос с реконструкцией парка Гастелло в Калининском районе. Хотя бы в первую очередь, чтобы сделать новые тротуары и включить освещение. В вечернее время там невозможно ни бегать, ни гулять. Отдельный вопрос - это фонтан и маленький искусственный пруд. Даже ограду парка во многих местах разобрали. Такое чувство, что никому он не нужен, хотя район возле парка активно застраивается».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.11.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «К 75-летию Победы у нас появится красивая и функциональная достопримечательность»
===============================
А благоустроить, может даже перезахоронить останки умерших от ран солда покоющихся на Курочкиной горе к 75 летию победы слабо?!
Ведь благодаря им ты сейчас байствуешь!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 01.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ведь благодаря им ты сейчас байствуешь!!!!

Ну ты и падонок, я смотрю.
Во-первых, он законно избран башкирским народом на долгие лета и руководит, руководствуясь мудростью родной партии - Единая Россия!



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 01.11.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,6
фонтан и маленький искусственный пруд
______________________________________
В парке Гастелло водоем НЕ искусственный - да, его запирали в фонтан, но это НЕ искусственный водоем. Это маленькое озерцо очень хорошо видно на снимках времен ВОВ - сделанные гитлеровскими летчиками во время развед-полетов над Уфой и ее окрестностями.
То есть еще ДО основания парка имени Н.Гастелло рядом с первой площадкой УМЗ(УМПО)

http://warfly.ru/?lat=54.736722&lon=55.967353&z=12

Снимок А4-54 в правом верхнем углу - черное пятно неправильной формы - и есть то самое озерцо на месте будущего фонтана в парке им.Гастелло. На нем карасей ловили...
Кстати! В фонтане ВСЕГДА водилась рыба и местные рыбачили... казалось бы - откуда? А вот на тебе - это не просто фонтане, это - озерцо.

Кстати - кто не видел этих снимков - рекомендую, может найдете свои родные районы...
Я нашла дома, в которых проживали мои предки - Глинки 5 и 7 - 5-ый сгорел лет 15 назад, на его месте выстроен большой дом, а 7, 9, 11 - по сей день в порядке.. ну и почти все дома на снимке 54 - на местах...



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  • Гость
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  • 4 | 01.11.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После Ферина моторостроители и их быт вообще мало кому нужны.
Надо же до такого додуматься -назначить главой района
бессодержательного кабинетного работника г- на Букреева?
Два года Калининский район деградировал.



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  • Гость
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  • 5 | 01.11.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хотелось бы знать сколько стоит эта лестница! Это не восстановление исторической лестницы, а строительство совершенно новой! Я почему спросил про стоимость? Если это строительство совершенно новой лестницы, то не лучше ли и дешевле там построить подъёмник? Подъёмник всяко удобней для использования, но это если о людях там ходящих думать, а не только об откатах! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 6 | 01.11.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Во-первых, он законно избран башкирским народом на долгие лета и руководит, руководствуясь мудростью родной партии - Единая Россия!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если слова в Вашей фразе "законно" и "мудростью" взять в кавычки, то соглашусь полностью! Может Вы просто забыли там кавычки поставить? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 7 | 01.11.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может лучше в парке Победы создать музей несбывшихся планов башкирских администраций
С 91 года на уши народа одни планы, планы, планы.Громадье планов и жалостливых воплей- проголосуйте за нас еще раз, дайте завершить начатое?
Без плана и согласия горожан г-н Х2 только трамвайные рельсы в металлолом сдал и способствовал переименованию Ильинской в имя своего идола- Валиди.
И вновь теже грабли. Год -одни планы, а качество жизни все хуже и хуже.
Кстати, кто скажет, откуда в стране башкир такая высокая концентрация криворуких асфалтаровщиков?



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  • 8 | 01.11.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно говорили о Хабирове жители Красногорска. Аллеи, скверы, парки будут в идеальном порядке. А вот производство вовсе сдохнет. Вот и подтверждение этих слов. Парки расцветают, а почти сто работников Уфимского полиграфкомбината остались безработными.



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