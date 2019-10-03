Хабиров: «К 75-летию Победы у нас появится красивая и функциональная достопримечательность»

Глава региона пообещал восстановить «Дежневскую лестницу» в Парке Победы к 15 ноября. В уфимском Парке Победы будет восстановлена «Дежневская лестница», сообщил на своей странице в соцсети глава Башкирии Радий Хабиров.«По просьбе уфимцев восстанавливаем "Дежневскую лестницу" в Парке Победы. Ее построили в 60-е годы, и, конечно, давно пора было ремонтировать. Планируем завершить все работы до 15 ноября. Это значит, что к 75-летию Победы у нас появится обновлённая, красивая и, что важно, функциональная достопримечательность», - заявил, в частности, глава региона.В комментариях к записи жители Уфы обратились к Радию Хабирову с просьбой рассмотреть возможности реконструкции и других культурных объектов, например, парка Гастелло. Так, один из них пишет: «Пожалуйста рассмотрите вопрос с реконструкцией парка Гастелло в Калининском районе. Хотя бы в первую очередь, чтобы сделать новые тротуары и включить освещение. В вечернее время там невозможно ни бегать, ни гулять. Отдельный вопрос - это фонтан и маленький искусственный пруд. Даже ограду парка во многих местах разобрали. Такое чувство, что никому он не нужен, хотя район возле парка активно застраивается».