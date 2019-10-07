В документе указано, что приватизировать служебные квартиры из специализированного государственного жилищного фонда смогут лица, замещающие государственную должность, депутаты Курултая Башкирии, работающие на профессиональной постоянной основе и не имеющие постоянного места жительства в Уфе, а также государственные гражданские служащие, сотрудники госучреждений и ГУПов. Госслужащие, которые уже улучшили свои жилищные условия с помощью господдержки, работают на должности менее четыре лет и ранее уже приватизировали квартиру, оформить в собственность служебное жилье не смогут.
Решение о приватизации служебных квартир будет принимать специальная межведомственная комиссия. Ее состав и положение должно быть утверждено главой региона.
«Как таковая, приватизация не запрещалась, но нормативного регулирование этого порядка не было», — сообщила “Ъ-Уфа” представитель минземимущества Лариса Ахметзянова.
Майя Иванова, Коммерсант
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Жирующим курултайщикам — квартиры бесплатно
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