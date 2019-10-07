Жирующим курултайщикам — квартиры бесплатно

В Башкирии разработали положение о приватизации служебного жилья чиновниками и депутатами. Госслужащие и депутаты Курултая Башкирии смогут приватизировать служебные квартиры, следует из проекта постановления правительства республики «Об утверждении порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Башкортостан», опубликованного на сайте минземимущества республики. Документ подписан главой региона Радием Хабировым.В документе указано, что приватизировать служебные квартиры из специализированного государственного жилищного фонда смогут лица, замещающие государственную должность, депутаты Курултая Башкирии, работающие на профессиональной постоянной основе и не имеющие постоянного места жительства в Уфе, а также государственные гражданские служащие, сотрудники госучреждений и ГУПов. Госслужащие, которые уже улучшили свои жилищные условия с помощью господдержки, работают на должности менее четыре лет и ранее уже приватизировали квартиру, оформить в собственность служебное жилье не смогут.Решение о приватизации служебных квартир будет принимать специальная межведомственная комиссия. Ее состав и положение должно быть утверждено главой региона.«Как таковая, приватизация не запрещалась, но нормативного регулирование этого порядка не было», — сообщила “Ъ-Уфа” представитель минземимущества Лариса Ахметзянова.