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Жирующим курултайщикам — квартиры бесплатно

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В Башкирии разработали положение о приватизации служебного жилья чиновниками и депутатами. Госслужащие и депутаты Курултая Башкирии смогут приватизировать служебные квартиры, следует из проекта постановления правительства республики «Об утверждении порядка принятия решений о приватизации служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Башкортостан», опубликованного на сайте минземимущества республики. Документ подписан главой региона Радием Хабировым.

Жирующим курултайщикам — квартиры бесплатно


В документе указано, что приватизировать служебные квартиры из специализированного государственного жилищного фонда смогут лица, замещающие государственную должность, депутаты Курултая Башкирии, работающие на профессиональной постоянной основе и не имеющие постоянного места жительства в Уфе, а также государственные гражданские служащие, сотрудники госучреждений и ГУПов. Госслужащие, которые уже улучшили свои жилищные условия с помощью господдержки, работают на должности менее четыре лет и ранее уже приватизировали квартиру, оформить в собственность служебное жилье не смогут.

Решение о приватизации служебных квартир будет принимать специальная межведомственная комиссия. Ее состав и положение должно быть утверждено главой региона.

«Как таковая, приватизация не запрещалась, но нормативного регулирование этого порядка не было», — сообщила “Ъ-Уфа” представитель минземимущества Лариса Ахметзянова.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 04.11.2019, 08:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Так и будет продолжаться пока население ( именно население, а не Народ) безмолствует



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  • 2 | 04.11.2019, 08:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и кто расприватизирует квартиры...……………..



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  • 3 | 04.11.2019, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирующим курултайщикам — квартиры бесплатно
=========================
Имеем тот курултай-мурултай который заслуживаем....



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  • 4 | 04.11.2019, 09:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66163 | Рейтинг: +12193
Ну, а если у вас в собственности есть аж целый коттедж в несколько этажей не в Уфе - построенный на ранее уворованное вами или вашими родителями(а сейчас в Уфу перебираются на госслужбу как раз отпрыски тех, кто воровал последние 30 лет по всей республике) - то это несчитово.

Всего четыре года - и у тебя жилье в Уфе!
А многодетные уфимцы, малоимущие, "аварийщики" - ждут своего ЗАКОННОГО жилья по 15-20 лет.
И не дожидаются, поскольку дети выходят из детского возраста...



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  • 5 | 04.11.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эТОТ пУТИН ВСЁ, КАК ВСЕГДА, ИЗВРАЩАЕТ. яВЛИНСКИЙ предлагал всем нуждающимся, а не чинушам, до Урала выделить по 30 соток и ьеспроцетный кредит при условии рождения троих детей и помностью за счёт государства газо, водо, эл.,канализацию и асфальт за счёт государства.
Денег у народа изъятого серх предостаточно: 14 трл руб., - то есть на эти деньжищи всю страну, а не только чинушам и ментам, можно заново по самым передовым технологиям отстроить.
По самым современным технологиям означает что квартплата как минимум в 10 раз уменьшается!
Вам нужен был зачем то этот Путин, - получайте!"



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  • 6 | 04.11.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.11.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
эТОТ пУТИН ВСЁ, КАК ВСЕГДА, ИЗВРАЩАЕТ. яВЛИНСКИЙ предлагал всем нуждающимся, а не чинушам, до Урала выделить по 30 соток и ьеспроцетный кредит при условии рождения троих детей и помностью за счёт государства газо, водо, эл.,канализацию и асфальт за счёт государства.
Денег у народа изъятого серх предостаточно: 14 трл руб., - то есть на эти деньжищи всю страну, а не только чинушам и ментам, можно заново по самым передовым технологиям отстроить.
По самым современным технологиям означает что квартплата как минимум в 10 раз уменьшается!
Вам нужен был зачем то этот Путин, - получайте!"
====
3ачем нам Явлинский, - притворяшка, ну украли у него сына, ну прислали ему палец сына,Ю а он, да у меня инфаркт. Не нужно перед нами комедию разыгрывать, - вон как Путин верно сделал, своих деток за бугор сплавил. А Явлинский обвиняет Путина что он создал мафиозное государство, - ну кто тебе поверит! Мафиозное государство не будет в кольце врагов, вокруг одни враги: Грузины, Хохлы, Сирийцы, а этот, батька Лукаш, мерзавец, в хоккей с Путиным отказался. С таким добрым человеком, что тебе жалко проиграть Путину, он даже 20 млрд $ долга африканцам простил, а ты батька зазнался, ну проиграл бы, с тебя не отсохло бы!



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  • 7 | 04.11.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Было бы справедливо, если бы выкупали, хотя бы в рассрочку, благо не 15 К получают. Чем они лучше тысячи людей, которые вынужденно идут на ипотечную кабалу.



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  • 8 | 04.11.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие квартиры, если в Уфе тротуры во льду. На глазах молодой парень плашмя спиной и затылком звезданулся об лед.
Пошли вы нх. аульные мустафины, афонины, беляевы.
Толку от вас никакого.
Одни проблемы.
Квартиры в Уфе за счет подвластного народа вы ну никак не заслужили.



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  • 9 | 04.11.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одному моему товарищу пришлось заняться продажей квартиры... квартира в районе, короче неликвид . а бабки за покупку отбить надо, а покупателей нет ... нашел он электронную систему (я не помню как называется) , но СУТЬ...
в этой "электронке" формируются заказы на приобретение муниципалитетами и ведомствами квартир для сирот, маломобильных .. ну короче льготных категорий и там же формируются заказы для приезжих , ну так скажем ПРОКУРОРОВ, СУДЕЙ и т.д.
т.е. приезжает прокурор на новое место службы и что бы его не держать в гостиннице , ему предоставляют служебное жильё...и вот тут начинается самая фишка. в заказе на приобретение квартиры для вышеозначенных граждан , присутствует тех. задание - ну сколько туалетов . какой кафель . удаление от места работы , этаж ... так вот, если для "льготников" - требования достаточно обычные, то для "государевых" мужей требования как блять у Киркорова... много не хочу расписывать но цена трешки примерно 10 лямов. вот за такую сумму прокуратура покупает служебное жильё.. оно может того и стОит, я не спец.. но ведь теперь им сцуко "разрешили 10 лямов приватизировать"..
сразу , могу быть не прав ... тему досконально не изучал , но то что жильё для "государевых" закупается по таким ценам - ТОЧНЯК, так же ТОЧНЯК, что для "льготников" тоже закупается по завышенным ценам, но не такой разрыв между рыночной и закупочной, как для "государевых".
те риэлтеры, которые вышли на этот уровень - 3.14здец как имеют и вероятно и откаты там не хилые
турк



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  • 10 | 04.11.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимские чиновники неисправимые ыантасты.
Они в рамках уфимские дворики отобрали для благоустройства 157 дворов, в том числе двор на улице БОРИСА Хмельницкого?
Обещанного двора , в котором влачит существование филиал 38 поликлиники в планах на 2020 год ЮК!
А ведь обещали?
Неоднократно и клятвенно...



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  • 11 | 04.11.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так это по всей россии путинский указ, а не у нас в республике по хотелке хабира, собирающего своих с красногорска и москвы
У нас они давно, уже год, заезжают бесплатно



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  • 12 | 04.11.2019, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 04.11.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одному моему товарищу пришлось заняться продажей квартиры... квартира в районе, короче неликвид . а бабки за покупку отбить надо, а покупателей нет ... нашел он электронную систему (я не помню как называется) , но СУТЬ...
в этой "электронке" формируются заказы на приобретение муниципалитетами и ведомствами квартир для сирот, маломобильных .. ну короче льготных категорий и там же формируются заказы для приезжих , ну так скажем ПРОКУРОРОВ, СУДЕЙ и т.д.
т.е. приезжает прокурор на новое место службы и что бы его не держать в гостиннице , ему предоставляют служебное жильё...и вот тут начинается самая фишка. в заказе на приобретение квартиры для вышеозначенных граждан , присутствует тех. задание - ну сколько туалетов . какой кафель . удаление от места работы , этаж ... так вот, если для "льготников" - требования достаточно обычные, то для "государевых" мужей требования как блять у Киркорова... много не хочу расписывать но цена трешки примерно 10 лямов. вот за такую сумму прокуратура покупает служебное жильё.. оно может того и стОит, я не спец.. но ведь теперь им сцуко "разрешили 10 лямов приватизировать"..
сразу , могу быть не прав ... тему досконально не изучал , но то что жильё для "государевых" закупается по таким ценам - ТОЧНЯК, так же ТОЧНЯК, что для "льготников" тоже закупается по завышенным ценам, но не такой разрыв между рыночной и закупочной, как для "государевых".
те риэлтеры, которые вышли на этот уровень - 3.14здец как имеют и вероятно и откаты там не хилые
турк
======
понятно почему Яблочная 3уля из пом прокуроров в риэлторы рванула!



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  • 13 | 04.11.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.11.2019, 09:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66158 | Рейтинг: +12193,6
Ну, а если у вас в собственности есть аж целый коттедж в несколько этажей не в Уфе - построенный на ранее уворованное вами или вашими родителями(а сейчас в Уфу перебираются на госслужбу как раз отпрыски тех, кто воровал последние 30 лет по всей республике) - то это несчитово.

Всего четыре года - и у тебя жилье в Уфе!
А многодетные уфимцы, малоимущие, "аварийщики" - ждут своего ЗАКОННОГО жилья по 15-20 лет.
И не дожидаются, поскольку дети выходят из детского возраста...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мало того, что "аварийщикам" дают метр в метр, так ещё и "у чёрта на куличках"! А эта информация для обожателей Татарстана! Там сейчас "аварийщикам" вообще платят только копеечную выкупную цену аварийного жилья и выкидывают на улицу! Все суды, вплоть до ВС РФ, признали это законным! Предполагаю, что и наши башкирские баи скоро начнут также делать! Очень Опытный



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  • 14 | 04.11.2019, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти квартиры в первую очередь предназначены для красногорских, московских командированных, которых в белом доме полным полно.



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  • 15 | 05.11.2019, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё наглее и наглее. А чо, за спинами росгвардии с дубинками, можно воплощать все свои капризы, а народу неподъемный жкх, налоги-поборы и "путинку" - 11 кв. метров - этих упырей то содержать надо, они ведь ничего не производят, только воздух портят. Это где мы оказались, под летание со стерхами, ныряние за амфорами, дидывоевали и крымнаш?? Очутились в воровской малине на положении бесправных рабов. Диды то воевали,а потом страну из руин отстраивали, для кого, чтоб их дети перебивались на жалкие подачки именуемые пенсией?



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