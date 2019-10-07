Пропагандон: Рабам образование не нужно!

Дмитрий Киселев связал протесты в стране с наличием высшего образования: «Слишком много гуманитариев». Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире«Вестей недели» объяснил протестные настроения в стране излишним количеством гуманитариев.«Гуманитариев слишком много для страны, а процесс их обучения недостаточно насыщен, чтобы уберечь от глупостей. На журфаке МГУ две студентки собирают подписи в поддержку Азата Мифтахова (аспирант МГУ, обвиняемый в нападении на офис „Единой России“ в 2018 году, — прим. ред.): просто учиться скучно, куда веселее — политический активизм… Система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — отметил Киселев.Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое, уверен ведущий. Дипломированных выпускников в гуманитарной сфере «больше, чем нужно», а хороших специалистов, о которых мечтают работодатели, не хватает. На работу их не берут, после чего «сверхожидания» и «сверхамбиции» оборачиваются «обидой и недовольством к стране, обществу и власти».