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Пропагандон: Рабам образование не нужно!

  • Опубликовано: natall | 05.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 24025 | Комментарии: 26
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Дмитрий Киселев связал протесты в стране с наличием высшего образования: «Слишком много гуманитариев». Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире«Вестей недели» объяснил протестные настроения в стране излишним количеством гуманитариев.

Пропагандон: Рабам образование не нужно!


«Гуманитариев слишком много для страны, а процесс их обучения недостаточно насыщен, чтобы уберечь от глупостей. На журфаке МГУ две студентки собирают подписи в поддержку Азата Мифтахова (аспирант МГУ, обвиняемый в нападении на офис „Единой России“ в 2018 году, — прим. ред.): просто учиться скучно, куда веселее — политический активизм… Система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — отметил Киселев.

Производство гуманитариев — бизнес, многие поступают в вузы за взятки, поэтому и качество выпускников низкое, уверен ведущий. Дипломированных выпускников в гуманитарной сфере «больше, чем нужно», а хороших специалистов, о которых мечтают работодатели, не хватает. На работу их не берут, после чего «сверхожидания» и «сверхамбиции» оборачиваются «обидой и недовольством к стране, обществу и власти».

Бизнес Онлайн
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  • 1 | 05.11.2019, 07:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Система высшего образования — конвейер, создающий недовольных», — отметил Киселев.

------------------------

А чему радоваться? Сами насадили через колено ублюдочную Болонскую систему.
Вот при Советской системе образования, дававшей разносторонние знания и учившей логически мыслить, не протестовали, а пели:

"Мы сильные духом! Мы дети Земли!
Мы смелые! СмЕли! И нас не смелИ!

Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд!
Словно степной пожар,
Песен костры горят!"



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  • 2 | 05.11.2019, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что то знакомомое...ах да, А. А. Гитлер установил, если наука через год не даст результата то она не нужна,.. а х да, ржавая леди почему то несправедливо обозванная "железной" уничтожила фундаментальную науку из из Великобритании уехало 15 000 учёных, а Великобритания стала просто Англией.
Вы-ам зачем нужен этот сын уборщицы с вахтёром практиковавшийся в рядах Тамбовской 0ПГ??? Вы с ним с колен пытаетесь подняться? 20 лет с ним корячитесь, пора выводы сделать!



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  • 3 | 05.11.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо вернуться к советской системе образования и распределения.
Но до этого вернуться к государственному планированию. А до этого -
национализировать все макроэкономические предприятия и производства.

Обозначить перспективу развития, а не только раздавать подачки регионам.



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4

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  • 4 | 05.11.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гуманитариев слишком много для страны,
============================
Гуманитарий от humanus — человеческий.
Вот у киселева ничего человеческого не осталось, все продал за тридцать серебрянников ИУДА!!!!



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  • 5 | 05.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.11.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован

Надо вернуться к советской системе образования и распределения.
Но до этого вернуться к государственному планированию. А до этого -
национализировать все макроэкономические предприятия и производства.
Обозначить перспективу развития, а не только раздавать подачки регионам.
=======
общий смысл верен.
уточню
нужна расеянская Гаага начиная с 1917 годочка. "Раздачи" нету. Вы верите что РБ не способна сама себя обеспечивать? Простой пример: каждый третий снаряд и каждый второй танк был сделан из магнитогорского металла, а ещё в Белорецке ковыряли и так по длинному предлинному списку.



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  • 6 | 05.11.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уточню
нужна расеянская Гаага начиная с 1917 годочка.

------------------

В каком смысле? Ты белогвардеец? Тогда не по пути.



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3

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  • 7 | 05.11.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 05.11.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уточню
нужна расеянская Гаага начиная с 1917 годочка.

------------------

В каком смысле? Ты белогвардеец? Тогда не по пути.
__________________
Он не белогвардеец, он просто дурак!



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6

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  • 8 | 05.11.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Прямо таки про страну башкир времен Рахимова и Хамитова.
Историк на историке, педагог на педагоге и юристы в погонялах.
Врачи и инженеры для хозяйства закончились в 96 году с переходом на платную систему обучения, о которой Киселев не упомянул?
Министры образования не знают русский язык.
Не знают русский язык и башкирские журналисты.
Не знают русский язык при родоплеменной кадровой работе самодовольные чиновники разных национальностей.
"В автобусе было 8 пассажиров, в том числе и водитель"



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  • 9 | 05.11.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"В автобусе было 8 пассажиров, в том числе и водитель"

------------------

- Валико! Восемь было, один баран куда делся?

- А себя ты посчитал?

- Нет.

- Так восемь - это вместе с тобой было.

- А-а!.. Восемь - это вместе со мной было!..



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  • Эксперт
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  • 10 | 05.11.2019, 14:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30894 | Рейтинг: -712,2
Добрые имперские времена.

высочайше утвержденное 31 мая 1872 г. «Положение» об учительских институтах

3. Воспитанники не должны посещать такие общественные места и заведения, пребывания в которых по правилам доброй нравственности и общепринятым приличиям могло бы быть для учащихся молодых людей предосудительным.

14. Воспитанникам строго воспрещается: а) участвовать в каких-либо собраниях, не разрешенных правительством, с какой бы благовидной целью они не учреждались; в) собираться где-либо группами для чтения каких бы то ни было сочинений и для других литературных занятий, не предварив об этом начальство; с) иметь книги, запрещенные правительством и приобретать какие бы то ни было из тайных складов от лиц, не имеющих права на производство книжной торговли; д) составлять кассы или производить сборы денежные, единовременные или постоянные, для каких-либо целей, скрываемых от ближайшего начальства, и е) принимать на себя какое либо обязательство, предлагается ли оно в письменном уставе, или словесно требуется; или состоит в каком либо условном знаке – вообще принимать участие в какой-либо организации, неизвестной начальству.

Нарушение правил, означенных в этом параграфе, повлечет за собою исключение виновных из института с воспрещением вступать вновь в какое-либо гражданское или военное учебное заведение и с подчинением их в месте жительства или родины надзору полиции.



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  • Участник
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  • 11 | 05.11.2019, 14:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
Ну то, что Наташка и этот жёлтый сайт ничего понять не могут из того, что написано - это не новость.
Но что в статье их так возмутило? С чем они не согласны?



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  • Эксперт
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  • 12 | 05.11.2019, 14:54 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30894 | Рейтинг: -712,2
«Гуманистическая роль образования: Православие и воспитание.» Выступление министра общего и профессионального образования России В.М. Филиппова

В самые трудные периоды в истории страны именно Православная церковь давала духовно-нравственные импульсы для единения народа, сплочения его во имя спасения Отечества. Верю, что так будет и в эту трудную для всех нас кризисную пору. Убежден, что взаимодействие Православной Церкви и светской системы образования поможет вернуть обществу обеспечивающие его жизнеспособность гуманистические моральные устои.



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  • 13 | 05.11.2019, 14:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30894 | Рейтинг: -712,2
Церковь рассматривается Министерством образования Российской Федерации в качестве одного из субъектов образовательной политики. Как отмечено Министром образования , «взаимодействие Православной Церкви и светской системы образования поможет вернуть обществу обеспечивающие его жизнеспособность гуманистические моральные устои». Создан Координационный совет по взаимодействию Министерства образования Российской Федерации и Московской патриархии Русской Православной Церкви. Совместно с представителями религиозно-конфессиональных кругов проводятся конференции по важнейшим проблемам духовно-нравственного воспитания.



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  • 14 | 05.11.2019, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.11.2019, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что то знакомомое...ах да, А. А. Гитлер установил, если наука через год не даст результата то она не нужна,.. а х да, ржавая леди почему то несправедливо обозванная "железной" уничтожила фундаментальную науку из из Великобритании уехало 15 000 учёных, а Великобритания стала просто Англией.
Вы-ам зачем нужен этот сын уборщицы с вахтёром практиковавшийся в рядах Тамбовской 0ПГ??? Вы с ним с колен пытаетесь подняться? 20 лет с ним корячитесь, пора выводы сделать!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ни хрена прокуратура и СК не работают: когда же тебя за враньё и оскорбления в подвал уволокут? Выть там будешь сильно, но будет уже поздно! Не говори потом, что тебя не предупреждали! Очень Опытный



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  • 15 | 05.11.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этими гуманитариями, которые два слова могут связать только матом, уже заполнены все вакансии продавцов и прочих дайзеров! Платным ВО опустили планку и теперь каждый, имеющий толстую мошну, может получить ВО! Обучать за бюджет нужно только по тем профессиям, которых дефицит кадров с последующим трудоустройством и отработкой! Остальные в колледжи и ПТУ, стране нужны квалифицированные рабочие кадры! Я не затрагиваю тему оплаты, это большой вопрос! Очень Опытный



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  • 16 | 05.11.2019, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вам зачем нужен этот сын уборщицы с вахтёром практиковавшийся в рядах Тамбовской 0ПГ??? "
------------------------------------------------
Как известно, характер человека формируется в раннем детстве. А родители Путина после войны работали на заводе, отец даже техникум закончил в это время, и был мастером на заводе. У таких родителей не разбалуешься, и сын вырос человеком с твёрдым характером. А когда Путин поступал в университет, то в это время его родители (пенсионеры-инвалиды) подрабатывали вахтёром и уборщицей. Вообщем автор этого коммента баран, выращенный в раннем детстве уборщицей.



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  • 17 | 05.11.2019, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.11.2019, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 05.11.2019, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
что то знакомомое...ах да, А. А. Гитлер установил, если наука через год не даст результата то она не нужна,.. а х да, ржавая леди почему то несправедливо обозванная "железной" уничтожила фундаментальную науку из из Великобритании уехало 15 000 учёных, а Великобритания стала просто Англией.
Вы-ам зачем нужен этот сын уборщицы с вахтёром практиковавшийся в рядах Тамбовской 0ПГ??? Вы с ним с колен пытаетесь подняться? 20 лет с ним корячитесь, пора выводы сделать!
__ Ни хрена прокуратура и СК не работают: когда же тебя за враньё и оскорбления в подвал уволокут? Выть там будешь сильно, но будет уже поздно! Не говори потом, что тебя не предупреждали! Очень Опытный
======
у вас аргументов кроме кованого сапога никогда не было. Из-за это страдают не только нерусские люди, но и русские.
Примите к сведению, если способны, если принцип Даннинга-Крбгера не помешает: народный принцип "цыплят по осени"
Сколь русских в РФ, сколь численность народа на соизмеримой территории китайцев, на своей индийцев? Более правдивые оценивают что расеян всего около 80 млн чел.!
кстати ваш 20годовалый босс не скрывая с восторгом пишет о своих подельниках с Тамбовской 0ПГ.
И вы, "0-0", рискуете попасть в зону действия УК РФ там что то за восхваление фашизма!



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  • 18 | 05.11.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 05.11.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
Этими гуманитариями, которые два слова могут связать только матом, уже заполнены все вакансии продавцов и прочих дайзеров! Платным ВО опустили планку и теперь каждый, имеющий толстую мошну, может получить ВО! Обучать за бюджет нужно только по тем профессиям, которых дефицит кадров с последующим трудоустройством и отработкой! Остальные в колледжи и ПТУ, стране нужны квалифицированные рабочие кадры! Я не затрагиваю тему оплаты, это большой вопрос! Очень Опытный
====
это вы о Путине?



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  • 19 | 05.11.2019, 17:16 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 05.11.2019, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
"Вам зачем нужен этот сын уборщицы с вахтёром практиковавшийся в рядах Тамбовской 0ПГ??? "
----------
Как известно, характер человека формируется в раннем детстве. А родители Путина после войны работали на заводе, отец даже техникум закончил в это время, и был мастером на заводе. У таких родителей не разбалуешься, и сын вырос человеком с твёрдым характером. А когда Путин поступал в университет, то в это время его родители (пенсионеры-инвалиды) подрабатывали вахтёром и уборщицей. Вообщем автор этого коммента баран, выращенный в раннем детстве уборщицей.
----------
непонятен тезис: "как известно"
политик обязан раскрывать подробную инфу о себе!
значит вы обвиняете Путина в обмане когда он сообщил: "мои родители простые люди".
"...характер человека формируется в раннем детстве""- тезис неверный. Наука установила что человек как личность формируется до 15 лет!
ежели вы докажите свой тезис, то Нобелевская премия вам тысяча баксов не помешает! Вперёд!



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  • 20 | 05.11.2019, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 05.11.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 05.11.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
Этими гуманитариями, которые два слова могут связать только матом, уже заполнены все вакансии продавцов и прочих дайзеров! Платным ВО опустили планку и теперь каждый, имеющий толстую мошну, может получить ВО! Обучать за бюджет нужно только по тем профессиям, которых дефицит кадров с последующим трудоустройством и отработкой! Остальные в колледжи и ПТУ, стране нужны квалифицированные рабочие кадры! Я не затрагиваю тему оплаты, это большой вопрос! Очень Опытный
====
это вы о Путине?
_________
для того, чтобы обществом были востребованы образованные необходимо перевести страну с разворовывания на развитие, только тогда через год мы будем жить как в Европе, а лет через пяток к нам на заработки евро-амеры поедут.
Иваны не помнящие родства!
это наша страна проходила при Сталине. Хотя бы это должны вы знать. Соболезную, - "училка" глупая попалась.., а ещё ранее,, это вам не знать как то простительно, Пётр Великий физичесим перемещением учёных организовал науку в России, а до 700 лет православия и никакой науки, в Европе хотя бы было кого сжигать!
ну прям как дети!"



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