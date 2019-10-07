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Сублимированный кумыс из Башкортостана будут экспортировать в страны Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по РБ.

Нашли куда девать


Соответствующие договоренности достигнуты на встрече председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова и бизнесмена из Кувейта, председателя совета директоров компании "Алмаса" доктора Салема Аль-Бьянони.

Экспортировать предполагается сублимированный продукт сельхозкооператива "ЭкоПродукт", изготовленный в Баймакском районе.

Как сообщает ведомство, кувейтский бизнесмен ранее поставлял башкирский мед в Кувейт и другие страны Аравийского полуострова. Сейчас он планирует поставлять не только обычный, но и гипоаллергенный мед.

Идель.Реалии
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  • 1 | 05.11.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сообщает ведомство, кувейтский бизнесмен ранее поставлял башкирский мед
==============
Бащкирский мед, башкирский кумыс.....
Какие извращенные вкусы у этого "бизмесмена"!
Мне, так больше подуще,- пчелиный мед и кабыльий кумыс.
Но как говорится "Каждому своё"...



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  • 2 | 05.11.2019, 08:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
Кухарка брезгует продуктами произведенными в России и в частности в Башкирии. Ей подавай окорочка Буша и китайскую лапшу. Но есть люди на Земле, которые с удовольствием покупают продукты, произведенные в России.



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  • 3 | 05.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живу в kz и словосочетание типа казакский кумыс слышал может пару раз и то по телику . Что то не то происходит в РФ русские березы и русская зима оказались заразными для башкир .



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  • 4 | 05.11.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
????
критикам всем - что в этом плохого???
турк



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  • 5 | 05.11.2019, 09:37 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
3 | 05.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Живу в kz и словосочетание типа казакский кумыс слышал может пару раз и то по телику . Что то не то происходит в РФ русские березы и русская зима оказались заразными для башкир .
------------------------
В Казахстане сколько национальных республик и областей?
Есть русская поговорка (Русская выделено жирным шрифтом) В чужой монастырь своим уставом не лезут.



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  • 6 | 05.11.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66163 | Рейтинг: +12193
и словосочетание типа казакский кумыс
_________________________________
а мне казахский кумыс в 1984 году - понравился. На кочевье во время сплава по Бухтарме набрели и они нас им угощали. Очень вкусный кумыс - в Б-стане я такого ни разу не пробовала(магазинного) - похоже, что разбавляют у нас не менее чем - пополам.
Еще и в дорогу нам большой - 12-литровый котелок налили кумыса и баурсака в придачу отгрузили)))

Меееестные! Кто знает в Уфе точки регулярно торгующие хорошим кумысом? Поделитесь инфой, плиз!



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  • 7 | 05.11.2019, 09:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
6 | 05.11.2019, 09:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66159 | Рейтинг: +12192,4


и словосочетание типа казакский кумыс
_________________________________
а мне казахский кумыс в 1984 году - понравился. На кочевье во время сплава по Бухтарме набрели и они нас им угощали. Очень вкусный кумыс - в Б-стане я такого ни разу не пробовала(магазинного) - похоже, что разбавляют у нас не менее чем - пополам.
Еще и в дорогу нам большой - 12-литровый котелок налили кумыса и баурсака в придачу отгрузили)))

Меееестные! Кто знает в Уфе точки регулярно торгующие хорошим кумысом? Поделитесь инфой, плиз!
------------------------
Настоящий кумыс производится только летом на свежей траве, а остальное прокумыс на сене и комбикормах. Пейте пиво свежее, а кумыс летом.



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  • 8 | 05.11.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 05.11.2019, 09:37 | Автор: Дед----------Интернет пока свободный так что- Шал демал .



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  • 9 | 05.11.2019, 09:52 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
8 | 05.11.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


5 | 05.11.2019, 09:37 | Автор: Дед----------Интернет пока свободный так что- Шал демал .
-----------------
Главное слово ПОКА!!! а дальше будет рунет, и некоторым путь заказан.....



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  • 10 | 05.11.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 05.11.2019, 09:52 | Автор: Дед-----------Без проблем , буду больше заниматься сыновьями чтобы они не были такими жалкими и убогими как вы .



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  • 11 | 05.11.2019, 10:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66163 | Рейтинг: +12193
В скором времени в Башкирии появится еще один праздник – День национального костюма, который будет отмечаться дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров на прошедшем торжественном собрании в честь Дня народного единства. Первый вице-премьер отметил, что правительством республики уже подготовлены все необходимые документы.

«В нашей республике живут представители 164 национальностей. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник национального костюма народов Башкортостана даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре наших предков, продвигать непреложные нравственные ценности среди подрастающего поколения», – заявил Андрей Назаров.
____________________________
Мало вам праздников? Еще два подвезли - ну и алкоголь по этим дням тоже продавать не будут. Кумыс пейте - сублимированный.



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  • 12 | 05.11.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Костюм- ментальный паспорт человека.
Если это так, то члены Правительства страны башкир должны ходить в суконных халатах и тюбетейках и "не принимать обычаи стран поганых"
Иоан Златоуст.Кстати



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  • 13 | 05.11.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Если раасматривать кумыс с точки зрения физиологии питания человека, то стоит заметить, что полезные свойства натурального кумыса сохраняются после пригоьовления всего 6 часов.
Кислый кумыс - это питательная среда для хелиобактеропилори.



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  • 14 | 05.11.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Известно, как изготавливали кумыс во французском санатории Шафраново , где под наблюдением Белебеевского земского доктора Соколова лечилась царская знать.
Вечернее кобылье молоко заливали в переметные бурдюки, в бурдюки добавляли кусочек кожи с жиром молодого жеребца, бурдюки грузили на стреноженных лошадей и отправляли их в ночное на сухие холмистые травы.
Отдыхающие пили свежий бактицидный кумыс строго перед первым и вторым завтраками.
Жеребца, с которого брали кожу для кумыса , в последующем использовали, как страдное животное.
Сегодня в стране башкир подобного кумыса не производят.



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  • 15 | 05.11.2019, 14:21 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
Путин сидит в скверном расположении духа, тут вдруг приходит Сергеев и говорит: - Владимир Владимирович, у нас тут с договором о ядерных ракетах конфуз вышел: в сибирской глуши, на пункте стратегических ракет один из лейтенантов запил запоем и забыл ликвидировать 20 стратегических ракет! Путин: - Во-первых не лейтенант, а генерал-лейтенант, а во-вторых, пока Россия пьет, она непобедима!! !



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  • 16 | 05.11.2019, 14:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
Не понятно, автор заголовка вздохнула с облегчением, потому что у неё душа болела - излишки кумыса пропадают?
Или она недовольна тем, что ей не хватает, а его на экспорт отправляют?



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  • 17 | 05.11.2019, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.11.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живу в kz и словосочетание типа казакский кумыс слышал может пару раз и то по телику . Что то не то происходит в РФ русские березы и русская зима оказались заразными для башкир .
======================
Это что.Скандинавская ходьба уже стала башкирской ходьбой с палочками.



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  • 18 | 05.11.2019, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей!" (Дэн Сяо-пин, по другим источникам Конфуций) Какая разница как называется мёд и кумыс, главное, чтобы они были экологически чистыми, полезными и вкусными! Очень Опытный



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  • 19 | 05.11.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 05.11.2019, 10:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1335 | Комментарии: 66162 | Рейтинг: +12192,8
В скором времени в Башкирии появится еще один праздник – День национального костюма, который будет отмечаться дважды в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.

Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии Андрей Назаров на прошедшем торжественном собрании в честь Дня народного единства. Первый вице-премьер отметил, что правительством республики уже подготовлены все необходимые документы.

«В нашей республике живут представители 164 национальностей. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник национального костюма народов Башкортостана даст возможность еще раз обратиться к истории и культуре наших предков, продвигать непреложные нравственные ценности среди подрастающего поколения», – заявил Андрей Назаров.
____________________________
Мало вам праздников? Еще два подвезли - ну и алкоголь по этим дням тоже продавать не будут. Кумыс пейте - сублимированный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А почему только дважды в год? 164 национальности - значит 164 дня праздников, чего мелочиться-то? Очень Опытный



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  • 20 | 05.11.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Мусорная реформа буксует, коммналка настолко слаба, что даже за деньги не может привести тротуары в порядок, а правительство придумывает новые праздники.
Сегодня костюма, завтра обуви и пр. предметов быта.
Хамитов вообще придумал праздник молока, в результате все производства молока сегодня распроданы или , как Белорецкий находятся в стадии банкротства.
Осталось населению петь и плясать или плакать от подрбных "успехов "правления страной башкир уроженцами аулов?



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