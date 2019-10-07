Нашли куда девать ...

Сублимированный кумыс из Башкортостана будут экспортировать в страны Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза по РБ.Соответствующие договоренности достигнуты на встрече председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслана Мирсаяпова и бизнесмена из Кувейта, председателя совета директоров компании "Алмаса" доктора Салема Аль-Бьянони.Экспортировать предполагается сублимированный продукт сельхозкооператива "ЭкоПродукт", изготовленный в Баймакском районе.Как сообщает ведомство, кувейтский бизнесмен ранее поставлял башкирский мед в Кувейт и другие страны Аравийского полуострова. Сейчас он планирует поставлять не только обычный, но и гипоаллергенный мед.