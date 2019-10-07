Гафур Гилязов: Памяти правозащитника

27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент, выдающийся правозащитник, учёный – нейробиолог, писатель Владимир Буковский.В. Буковский родился 30 декабря 1942 г. в г. Белебей Башкирской АССР. За участие в издании рукописного журнала в 1959 г. был исключён из школы.С 1960 г. стал одним из организаторов регулярных собраний молодёжи у памятника поэту Маяковскому в Москве. В дальнейшем, одним из основателей диссидентского движения в СССР. Вот что он пишет о диссидентах: «Мы все диссиденты говорили, что политика должна быть моральна. Мы возникли не как политическое движение, мы были движение нравственное. Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участником преступления. Не стать частью режима. Это был самый мощный мотив. А поскольку СССР не терпел такого инакомыслия, то началась война с нами».За антикоммунистическую борьбу В. Буковский отбыл в общей сложности 12 лет заключения в тюрьмах и спецбольницах. Получил известность на Западе тем, что открыл миру практику карательной психиатрии в СССР.18 декабря 1976 г. власть обменяла В. Буковского на самого известного чилийского политзаключённого – лидера Компартии Чили Луиса Корвалана.После высылки из страны он жил в г. Кембридже, начал активно заниматься политикой. Стал одним из организаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады – 80. Участвовал в организации пропаганды в адрес Ограниченного контингента советских войск, введённого в декабре 1979 г. в Афганистан. В 1983 г. вместе с В. Максимовым и Э. Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию «Интернационал сопротивления», был её президентом.В апреле 1991 г. В. Буковский впервые после высылки, по приглашению Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина, посетил Москву. Принял участие в качестве эксперта, по предложению российской власти, в процессе по делу КПСС в Конституционном суде РФ (июль-октябрь 1992 г.). Был допущен к секретным архивам, на основе которых опубликовал книгу «Московский процесс» (1996 г.) о подрывной деятельности КПСС и КГБ в мире.Летом 1992 г. группой депутатов Моссовета В. Буковский был предложен на пост мэра Москвы, но взял самоотвод.Как выдающийся защитник права и свободы В. Буковский хорошо понимал, что в нынешних российских условиях только работа в политике может быть продуктивной. Он поддержал партию «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Госдумы в 2007 г. и, без всякой надежды на победу, заявил об участии в выборах президента России в 2008 г. ЦИК РФ отказал ему в регистрации. Президентом РФ был избран Д. Медведев.В. Буковский придерживался либертарианских политических и экономических взглядов, высказал убеждение, что социализм – это идея, которая сейчас в кризисе и в будущем исчезнет.Отдельные высказывания В. Буковского.О КГБ СССР: «КГБ особая порода. Слово «нет» они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, что ты сам себе сделал большое горе. Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент».О будущем России он говорил, что В. Путин прикрыл региональное самоуправление, без этого эта огромная страна жить не будет. Или это будет всегда централизованная диктатура, или некая федерация, где всё решается по - партнерски, по договорённостям, а не по приказу сверху. И, когда субъекты федерации смогут отстроить своё самоуправление, тогда они смогут договориться о конфедерации. А пока этого нет, будет вечный соблазн скатиться к иерархической жёсткой вертикали. Эта система демократии не терпит.Книги В. Буковского: «Московский процесс» (1996 г.), «И возвращается ветер» (2007 г.), «Письма русского путешественника» (2008 г.), «Наследники Лаврентия Берия. Путин и его команда» (2013 г.), «Тайная империя Путина. Будет ли «дворцовый переворот» (2014 г.), «На краю. Тяжёлый выбор России» (2015 г.). Кроме книг он опубликовал более ста статей и интервью.Ушёл из жизни легендарный диссидент, совершенно бесстрашный, дерзкий. Он был последовательным борцом за свободу, противником насилия над личностью, государственного тоталитаризма, поэтому противостоял и нынешней российской власти.Приведу один пример. На днях Верховный суд РФ постановил ликвидировать Общероссийское общественное движение «За права человека» Л. Пономарёва. Наряду с исключением из СПЧ при президенте России наиболее активных правозащитников, это мощный удар власти по гражданскому обществу и правозащитному движению.Какое уж тут Единство? Кого с кем и на какой платформе? Может быть россиян с африканцами на основе нищеты?Каких только знаменитых людей не вырастила наша многонациональная Башкирия, не хватит и целой страницы, чтобы перечислить их имена. Будем беречь нашу малую родину от произвола власти, чтобы она и дальше давала стране борцов за свободу, подобных В. Буковскому.Владимир Буковский, благородный, честный человек, заступник народа, всегда будет жив в нашей благодарной памяти.