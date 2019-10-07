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Гафур Гилязов: Памяти правозащитника

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27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент, выдающийся правозащитник, учёный – нейробиолог, писатель Владимир Буковский.

Гафур Гилязов: Памяти правозащитника


В. Буковский родился 30 декабря 1942 г. в г. Белебей Башкирской АССР. За участие в издании рукописного журнала в 1959 г. был исключён из школы.

С 1960 г. стал одним из организаторов регулярных собраний молодёжи у памятника поэту Маяковскому в Москве. В дальнейшем, одним из основателей диссидентского движения в СССР. Вот что он пишет о диссидентах: «Мы все диссиденты говорили, что политика должна быть моральна. Мы возникли не как политическое движение, мы были движение нравственное. Наш основной импульс был не переделать Россию, а просто не быть участником преступления. Не стать частью режима. Это был самый мощный мотив. А поскольку СССР не терпел такого инакомыслия, то началась война с нами».

За антикоммунистическую борьбу В. Буковский отбыл в общей сложности 12 лет заключения в тюрьмах и спецбольницах. Получил известность на Западе тем, что открыл миру практику карательной психиатрии в СССР.

18 декабря 1976 г. власть обменяла В. Буковского на самого известного чилийского политзаключённого – лидера Компартии Чили Луиса Корвалана.

После высылки из страны он жил в г. Кембридже, начал активно заниматься политикой. Стал одним из организаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады – 80. Участвовал в организации пропаганды в адрес Ограниченного контингента советских войск, введённого в декабре 1979 г. в Афганистан. В 1983 г. вместе с В. Максимовым и Э. Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию «Интернационал сопротивления», был её президентом.

В апреле 1991 г. В. Буковский впервые после высылки, по приглашению Председателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина, посетил Москву. Принял участие в качестве эксперта, по предложению российской власти, в процессе по делу КПСС в Конституционном суде РФ (июль-октябрь 1992 г.). Был допущен к секретным архивам, на основе которых опубликовал книгу «Московский процесс» (1996 г.) о подрывной деятельности КПСС и КГБ в мире.

Летом 1992 г. группой депутатов Моссовета В. Буковский был предложен на пост мэра Москвы, но взял самоотвод.

Как выдающийся защитник права и свободы В. Буковский хорошо понимал, что в нынешних российских условиях только работа в политике может быть продуктивной. Он поддержал партию «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Госдумы в 2007 г. и, без всякой надежды на победу, заявил об участии в выборах президента России в 2008 г. ЦИК РФ отказал ему в регистрации. Президентом РФ был избран Д. Медведев.

В. Буковский придерживался либертарианских политических и экономических взглядов, высказал убеждение, что социализм – это идея, которая сейчас в кризисе и в будущем исчезнет.

Отдельные высказывания В. Буковского.

О КГБ СССР: «КГБ особая порода. Слово «нет» они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, что ты сам себе сделал большое горе. Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент».

О будущем России он говорил, что В. Путин прикрыл региональное самоуправление, без этого эта огромная страна жить не будет. Или это будет всегда централизованная диктатура, или некая федерация, где всё решается по - партнерски, по договорённостям, а не по приказу сверху. И, когда субъекты федерации смогут отстроить своё самоуправление, тогда они смогут договориться о конфедерации. А пока этого нет, будет вечный соблазн скатиться к иерархической жёсткой вертикали. Эта система демократии не терпит.

Книги В. Буковского: «Московский процесс» (1996 г.), «И возвращается ветер» (2007 г.), «Письма русского путешественника» (2008 г.), «Наследники Лаврентия Берия. Путин и его команда» (2013 г.), «Тайная империя Путина. Будет ли «дворцовый переворот» (2014 г.), «На краю. Тяжёлый выбор России» (2015 г.). Кроме книг он опубликовал более ста статей и интервью.

Ушёл из жизни легендарный диссидент, совершенно бесстрашный, дерзкий. Он был последовательным борцом за свободу, противником насилия над личностью, государственного тоталитаризма, поэтому противостоял и нынешней российской власти.

Приведу один пример. На днях Верховный суд РФ постановил ликвидировать Общероссийское общественное движение «За права человека» Л. Пономарёва. Наряду с исключением из СПЧ при президенте России наиболее активных правозащитников, это мощный удар власти по гражданскому обществу и правозащитному движению.

Какое уж тут Единство? Кого с кем и на какой платформе? Может быть россиян с африканцами на основе нищеты?

Каких только знаменитых людей не вырастила наша многонациональная Башкирия, не хватит и целой страницы, чтобы перечислить их имена. Будем беречь нашу малую родину от произвола власти, чтобы она и дальше давала стране борцов за свободу, подобных В. Буковскому.

Владимир Буковский, благородный, честный человек, заступник народа, всегда будет жив в нашей благодарной памяти.

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске






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  • 1 | 05.11.2019, 07:21 | Автор: Не зарегистрирован
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27 октября в Великобритании в возрасте 76 лет скончался советский диссидент писатель Владимир Буковский.

-------------------

"Но был ли покойный нравственным человеком?
Нет, он не был нравственным человеком. Всё!" (с)



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  • 2 | 05.11.2019, 07:24 | Автор: Не зарегистрирован
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"Владимир Буковский, благородный, честный человек, заступник народа, всегда будет жив в нашей благодарной памяти.

Гафур Гилязов, председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в г. Бирске"

---------------------

Яблочко от яблони.



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  • 3 | 05.11.2019, 07:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Статья -памяти Буковского, а какого на фото рожа Гафура?
Или - вижу харю Гафура, вспоминаю нифига.



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  • 4 | 05.11.2019, 07:49 | Автор: Не зарегистрирован
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"Каких только людей не вырастила наша многонациональная Башкирия (!)"

--------------

Да уж, б-дь.



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  • 5 | 05.11.2019, 07:55 | Автор: Не зарегистрирован
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"Именно для того, чтобы не было в американских гражданах комплекса вины, им и не рассказывают про многочисленных жертв политических репрессий в этой стране. Их нет, потому что не может быть, потому что американское государство всегда было благородным и честным.

А десятки миллионов индейцев и многочисленные геноциды по всему миру – этого не было. В лучшем случае, США сухо выразили своё сожаление и тему закрыли навсегда.

Собственно, так нужно делать и нам. Закрыть эту тему навсегда. Вместе со всеми Солженицыными. Это же вообще беспредел – учить школьников по книгам, в которых подло клевещут на их собственную страну!" М.Хазин.



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  • 6 | 05.11.2019, 08:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Серёжа Довлатов, когда слинял в Америку - сам же и ужаснулся еврейской диктатуре в вопросе своей дальнейшей литературной деятельности. Местная еврейская диаспора требовала писать так, как она представляет. А он ещё
недоволен был советской цензурой, "дурасёк".



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  • 7 | 05.11.2019, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
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...О КГБ СССР: «КГБ особая порода. Слово «нет» они не понимают, договориться с ними нельзя, на компромисс сами не идут, а компромисс противника воспринимают как слабость. И если ты не послал КГБ, значит, что ты сам себе сделал большое горе. Это значит, что они будут давить дальше, пока не завербуют. У КГБ есть только две ипостаси: или ты их враг, или ты их агент»...
_____
имеется существенная по численности третья в просторечьи: "ни нам язык, ни вам солдат" или "овца поганая" или научно - ведомые.
кстати предыдущие комменты идут от их лиц!



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  • 8 | 05.11.2019, 08:29 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4702 | Рейтинг: -728,2
Бывший полковник. А когда проходили действительную военную службу, как вы относились к Буковскому? Судя по звездам на погонах, не совсем лестно.



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  • 9 | 05.11.2019, 08:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18989 | Рейтинг: -3260,6
Все эти диссиденты не более, чем предатели. Предают Родину ради куска хлеба. Все они были не лучшего морального качеств. Соженицын, как известно, был активным стукачом.



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  • 10 | 05.11.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Кратко: педофил.



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  • 11 | 05.11.2019, 08:44 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
Не радуюсь его смерти и не огорчён.
Просто констатирую - в рядах педофилов и антисоветчиков убавилось.



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  • 12 | 05.11.2019, 08:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13460 | Рейтинг: -1977,9
В благодарной памяти яблочников будет жить педофил?
Однако.
Он вам что, диски с детской порногрфией подарил? На память.



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  • 13 | 05.11.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.11.2019, 08:34 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18985 | Рейтинг: -3259,9

Все эти диссиденты не более, чем предатели.

----------------------------

Космополиты априори не могут быть патриотами.



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  • 14 | 05.11.2019, 08:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3900 | Рейтинг: -313,8
Все эти диссиденты не более, чем предатели. Предают Родину ради куска хлеба. Все они были не лучшего морального качеств. Соженицын, как известно, был активным стукачом.
______________
Они всё агенты ЦРУ и западных спецслужб. Тоже самое, что полицаи гестапо. На их руках кровь миллионов советских людей. Это преступники.



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  • 15 | 05.11.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каких только знаменитых людей не вырастила наша многонациональная Башкирия, не хватит и целой страницы, чтобы перечислить их имена.
================================
Какой страницы?!
Каким шрифтом?!
У башкири два основных вырадка, это салаватка и валидка!!!



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  • 16 | 05.11.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30.10.2019 выпал снег, а Путин руками своего Хабирова тротуары от снега не способен очистить!



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  • # 17 | 05.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 05.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Однако, против "пролетарии всех стран объединяйтесь" был.

Праздник единения пролетариев.



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  • 19 | 05.11.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ельцин пригласил Буковского...Одна сволочь другую...и поэтому в архивы допустили



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  • 20 | 05.11.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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О, великие и могучие ельциноидно-чубайнутые башкирские либерасты, почитающие наших врагов - когда прекратите свою антироссийскую деструктивную деятельность в пользу НАТО?
Куда смотрят местные правоохранители, выходцы из националистической организации СБМ,читая подобные публикации?
Что думают?



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