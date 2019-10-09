Также он отметил, что «заметно больше» — на 3,2 млрд руб. — в следующем году будет выделено на соцобеспечение граждан. А на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение населенных пунктов предусмотрены «беспрецедентные объемы» — 14,1 млрд руб., которые «снимут эти проблемы с повестки дня практически полностью», пообещал глава региона.
Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020, по словам Радия Хабирова, составит порядка 91 млрд руб.
Майя Иванова, Коммерсант
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Хабиров обещал в 2020 году повысить зарплаты бюджетникам и решить проблемы в сфере ЖКХ
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