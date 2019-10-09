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Хабиров обещал в 2020 году повысить зарплаты бюджетникам и решить проблемы в сфере ЖКХ

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Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату бюджетников на 1,6 млрд руб. больше, чем в этом году. Об этом он написал в Facebook. Всего, по словам господина Хабирова, за три года «рост их зарплат составит 9,7 млрд рублей» и эта прибавка «будет заметна каждому».

Хабиров обещал в 2020 году повысить зарплаты бюджетникам и решить проблемы в сфере ЖКХ


Также он отметил, что «заметно больше» — на 3,2 млрд руб. — в следующем году будет выделено на соцобеспечение граждан. А на ремонт дворов, подъездов, лифтов, водоканалов и освещение населенных пунктов предусмотрены «беспрецедентные объемы» — 14,1 млрд руб., которые «снимут эти проблемы с повестки дня практически полностью», пообещал глава региона.

Объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования в 2020, по словам Радия Хабирова, составит порядка 91 млрд руб.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 07.11.2019, 08:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С праздником, товарищи!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 07.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату бюджетников на 1,6 млрд руб. больше, чем в этом году.
============================
Достал уже этот радий!!!!
Занимая такую должность он обязан знать что все познается в сравнении:
- 1,6 млрд руб, это какой процент от 2019 года?!
- Сколько в среднем порлучит каждый бюдженик?!
Неуч млять!!!!



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