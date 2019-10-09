Институт археологии РАН — хуже публичного дома

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Грустный праздник о том ч ...

Башинформ - за год 15 семей назвали своих сыновей именем Радий.. вот о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Общественники ...

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан ...
  7.11.2019   17627    8

Институт археологии РАН ...

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу ...
  7.11.2019   23266    1

Хабиров обещал в 2020 ...

Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату ...
  7.11.2019   21226    2

Солдат, отстоявший свою ...

В конце октября страну потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части ...
  7.11.2019   14101    3

Как Задорнов учил ...

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как известный российский ...
  7.11.2019   37270    3

Последние публикации
Общественники ...

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан ...
  7.11.2019   31813    8

Институт археологии РАН ...

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу ...
  7.11.2019   20615    1

Хабиров обещал в 2020 ...

Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату ...
  7.11.2019   27631    2

Солдат, отстоявший свою ...

В конце октября страну потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части ...
  7.11.2019   24531    3

Как Задорнов учил ...

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как известный российский ...
  7.11.2019   13484    3

Отвратительный текст на ...

Почему в Башкортостане хозяйничает Татарстан, или как «бабушка татарского ...
  6.11.2019   16267    129

Юмадиловщина. Развязка ...

К заявлению о злоупотреблениях в Адвокатской палате Башкирии присоединились ...
  6.11.2019   24504    12

Мало нам вертухаев ...

На митинге зоозащитников в Уфе призвали создать зоополицию. В Уфе в минувшее ...
  6.11.2019   35199    11

Путинизм и вопросы ...

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже ...
  6.11.2019   29901    80

«Достоверная» Википедия ...

Путин на заседании Совета по русскому языку в Кремле предложил заменить ...
  6.11.2019   15374    12

Читаемое за месяц
Чушь и истерия от ...

Депутат Госдумы от Башкирии раскрыла, что от нее хотел сотрудник спецслужб США. ...
  9.10.2019   34208    41

Ценности националистов ...

Театр извинился перед активистами «Башкорта» за афиши с Соловьем-разбойником, ...
  9.10.2019   16781    26

Налог на последнее ...

В Башкирии в 2020 году будет введен так называемый налог для самозанятых ...
  9.10.2019   34760    16

Совет по правам человека ...

Радий Хабиров теперь уже не Врио главы, а полноценный башлык республики, а сама ...
  9.10.2019   14953    18

Гадкие воровские ручонки ...

Клишас с компанией никак не угомонится. Теперь за неугодный пост в соцсетях они ...
  10.10.2019   20465    10

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (23)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Институт археологии РАН — хуже публичного дома

Оценили
0


Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу АО «Сырьевая компания» (входит в «Башкирскую содовую компанию»), не выявила на территории шихана Куштау объектов культурного наследия, сообщается в документе, опубликованном на сайте Башкультнаследия. По мнению научного сотрудника института Игоря Стрекалова, на Куштауском участке возможно проведение «земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по геологическому изучению, включающих поиск и оценку месторождений полезных ископаемых».

Институт археологии РАН — хуже публичного дома


Исследование проводилось на земельных участках общей площадью 413 га, расположенных на горе Куштау. Как сообщает эксперт, особое внимание было уделено двум два поселенческим памятникам, расположенным вблизи южного и юго-западного склона горы: «Селище Куштау Южное» и «Поселение Куштау Западное». При этом, согласно приказам Башкультнаследия от 1 апреля текущего года, оба памятника находятся за пределами Куштауского участка. Повышенное внимание уделили вершинам и вершинной гряде Куштау, так как на вершинах соседних гор Туратау и Юрактау «в поверхностном залегании были обнаружены археологические предметы горных святилищ». По итогам разведочных работ, указывает эксперт, культурный слой в стратиграфических шурфах не выявлен, «археологические предметы и объекты не обнаружены».

Через месяц после публикации акта экспертизы (с 17 ноября) Башкультнаследие может его утвердить, после чего «Сырьевая компания» имеет право начать земляные работы на шихане.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, ранее Приволжснедра выдали связанному «Сырьевой компании» лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау на срок до 10 августа 2039 года.

Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. Ранее БСК претендовала на передачу в разработку шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы республиканского значения. В передаче гор-памятников БСК было отказано. Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Однако общественность до сих пор выступает и в защиту сохранения Куштау, считая ее частью единого древнего горного массива.

Майя Иванова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 07.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Историко-культурная экспертиза,...не выявила на территории шихана Куштау объектов культурного наследия....
===================================
Ничего удивительного: еще в 2018 году, будучи врио главы республики радий "договорился" с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, а теперь, бонально все подгоняется под это "соглашение".
А вы что думали радия на эту должность за хорошие глазки поставили?!



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com