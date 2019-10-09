Институт археологии РАН — хуже публичного дома

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу АО «Сырьевая компания» (входит в «Башкирскую содовую компанию»), не выявила на территории шихана Куштау объектов культурного наследия, сообщается в документе, опубликованном на сайте Башкультнаследия. По мнению научного сотрудника института Игоря Стрекалова, на Куштауском участке возможно проведение «земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по геологическому изучению, включающих поиск и оценку месторождений полезных ископаемых».Исследование проводилось на земельных участках общей площадью 413 га, расположенных на горе Куштау. Как сообщает эксперт, особое внимание было уделено двум два поселенческим памятникам, расположенным вблизи южного и юго-западного склона горы: «Селище Куштау Южное» и «Поселение Куштау Западное». При этом, согласно приказам Башкультнаследия от 1 апреля текущего года, оба памятника находятся за пределами Куштауского участка. Повышенное внимание уделили вершинам и вершинной гряде Куштау, так как на вершинах соседних гор Туратау и Юрактау «в поверхностном залегании были обнаружены археологические предметы горных святилищ». По итогам разведочных работ, указывает эксперт, культурный слой в стратиграфических шурфах не выявлен, «археологические предметы и объекты не обнаружены».Через месяц после публикации акта экспертизы (с 17 ноября) Башкультнаследие может его утвердить, после чего «Сырьевая компания» имеет право начать земляные работы на шихане.Как сообщал “Ъ-Уфа”, ранее Приволжснедра выдали связанному «Сырьевой компании» лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау на срок до 10 августа 2039 года.Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. Ранее БСК претендовала на передачу в разработку шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы республиканского значения. В передаче гор-памятников БСК было отказано. Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Однако общественность до сих пор выступает и в защиту сохранения Куштау, считая ее частью единого древнего горного массива.