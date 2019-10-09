Общественники пожаловались главам соседних республик друг на друга

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан направили письма главам соседних регионов, в которых пожаловались на действия чиновников. Общественники из Татарстана сообщили главе Башкирии Радию Хабирову о том, что в Башкирии «вбивают клин» между народами. Башкирские общественники сообщили президенту Татарстана Рустаму Минниханову, что Всемирный конгресс татар, организуя в республике «Татарча диктант», минуя власти региона, «нарушает все нормы деловой этики и межреспубликанского сотрудничества».Всемирный форум татарской молодежи вчера направил письмо главе Башкирии Радию Хабирову, сообщил «Бизнес-online». Авторы письма отмечают, что башкирские чиновники «пытаются вбить клин» между народами. В частности, сетуют представители форума, в Башкирии не выделяются гранты на поддержку татарского языка и татарских школ, а 19 октября минобразования Башкирии параллельно с проведением в регионе образовательной акции «Татарча диктант» («Татарский диктант») организовало «Тотальный диктант». При этом текст, который предложили филологи Казанского федерального университета, башкирские чиновники «принудили» организаторов «Татарча диктанта» поменять на отрывок из учебника «Культурология Башкортостана», который «вызвал множество нареканий и обоснованной критики». «По сути, это политический акт, вносящий раскол в согласие наших народов»,— говорится в письме.«Татарча диктант» проводится с 2016 года. В текущем году он прошел в 50 регионах страны, а также в Китае, Швеции, Венгрии, Новой Зеландии и Турции. В качестве текстов диктанта были выбраны отрывки из произведений татарских писателей Фаузии Байрамовой и Газиза Мухаметшина.Заместитель руководителя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов сообщил „Ъ“, что о проведении «Татарча диктанта» было известно заранее. «Но в Башкортостане буквально за неделю до дня диктанта решили провести “Тотальный диктант”. Естественно, это оценивается так, как будто это было сделано специально, чтобы “Татарский диктант” не состоялся»,— пояснил господин Файзрахманов.19 октября члены общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» обратились с письмом к господину Минниханову, в котором раскритиковали поведение Всемирного конгресса татар, который организует «Татарча диктанта». Авторы письма посетовали на то, что «в нарушение всех норм деловой этики и межреспубликанского сотрудничества» ВКТ и полномочный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин «напрямую выходили на местные отделы образования» с просьбой помочь в организации «Татарча диктанта», минуя региональные власти. «Критическое осмысление агрессивной и несогласованной работы организаторов диктанта», говорится в письме, «наводят на мысли об осуществлении татарстанской стороной действий по пересмотру в среднесрочной перспективе существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». «Иными словами, при открытых дверях представители Татарстана начинают “ломать стены”»,— резюмировали авторы письма, попросив президента Татарстана «принять во внимание» их позицию.Депутат Курултая Башкирии, председатель Национально-культурной автономии татар Башкирии Римма Утяшева, которая подписала письмо Рустаму Минниханову, настаивает на том, что ВКТ следовало обратиться к руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину или самому Радию Хабирову. «Никто бы им не отказал, у нас татарам не отказывают, но надо уметь уважать руководителя,— отметила она.— Если бы руководитель конгресса написал, мы бы обрадовались. А теперь они хотят показать, что татарам в Башкортостане плохо. Но это не так, не надо нас лбами сталкивать».Получить комментарии в пресс-службе президента Татарстана вчера не удалось. Римма Утяшева сообщила, что ответ от него в адрес Ассамблеи не поступал.Ранэль Зинатуллин на вопросы „Ъ“ не ответил. Ранее он сообщил «Бизнесу-online», что «письменно согласовывал проведение мероприятия заранее с руководителем администрации главы Республики Башкортостан».