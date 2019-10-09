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Общественники пожаловались главам соседних республик друг на друга

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Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан направили письма главам соседних регионов, в которых пожаловались на действия чиновников. Общественники из Татарстана сообщили главе Башкирии Радию Хабирову о том, что в Башкирии «вбивают клин» между народами. Башкирские общественники сообщили президенту Татарстана Рустаму Минниханову, что Всемирный конгресс татар, организуя в республике «Татарча диктант», минуя власти региона, «нарушает все нормы деловой этики и межреспубликанского сотрудничества».

Общественники пожаловались главам соседних республик друг на друга


Всемирный форум татарской молодежи вчера направил письмо главе Башкирии Радию Хабирову, сообщил «Бизнес-online». Авторы письма отмечают, что башкирские чиновники «пытаются вбить клин» между народами. В частности, сетуют представители форума, в Башкирии не выделяются гранты на поддержку татарского языка и татарских школ, а 19 октября минобразования Башкирии параллельно с проведением в регионе образовательной акции «Татарча диктант» («Татарский диктант») организовало «Тотальный диктант». При этом текст, который предложили филологи Казанского федерального университета, башкирские чиновники «принудили» организаторов «Татарча диктанта» поменять на отрывок из учебника «Культурология Башкортостана», который «вызвал множество нареканий и обоснованной критики». «По сути, это политический акт, вносящий раскол в согласие наших народов»,— говорится в письме.

«Татарча диктант» проводится с 2016 года. В текущем году он прошел в 50 регионах страны, а также в Китае, Швеции, Венгрии, Новой Зеландии и Турции. В качестве текстов диктанта были выбраны отрывки из произведений татарских писателей Фаузии Байрамовой и Газиза Мухаметшина.

Заместитель руководителя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов сообщил „Ъ“, что о проведении «Татарча диктанта» было известно заранее. «Но в Башкортостане буквально за неделю до дня диктанта решили провести “Тотальный диктант”. Естественно, это оценивается так, как будто это было сделано специально, чтобы “Татарский диктант” не состоялся»,— пояснил господин Файзрахманов.

19 октября члены общественной организации «Ассамблея народов Республики Башкортостан» обратились с письмом к господину Минниханову, в котором раскритиковали поведение Всемирного конгресса татар, который организует «Татарча диктанта». Авторы письма посетовали на то, что «в нарушение всех норм деловой этики и межреспубликанского сотрудничества» ВКТ и полномочный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин «напрямую выходили на местные отделы образования» с просьбой помочь в организации «Татарча диктанта», минуя региональные власти. «Критическое осмысление агрессивной и несогласованной работы организаторов диктанта», говорится в письме, «наводят на мысли об осуществлении татарстанской стороной действий по пересмотру в среднесрочной перспективе существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации». «Иными словами, при открытых дверях представители Татарстана начинают “ломать стены”»,— резюмировали авторы письма, попросив президента Татарстана «принять во внимание» их позицию.

Депутат Курултая Башкирии, председатель Национально-культурной автономии татар Башкирии Римма Утяшева, которая подписала письмо Рустаму Минниханову, настаивает на том, что ВКТ следовало обратиться к руководителю администрации главы Башкирии Александру Сидякину или самому Радию Хабирову. «Никто бы им не отказал, у нас татарам не отказывают, но надо уметь уважать руководителя,— отметила она.— Если бы руководитель конгресса написал, мы бы обрадовались. А теперь они хотят показать, что татарам в Башкортостане плохо. Но это не так, не надо нас лбами сталкивать».

Получить комментарии в пресс-службе президента Татарстана вчера не удалось. Римма Утяшева сообщила, что ответ от него в адрес Ассамблеи не поступал.

Ранэль Зинатуллин на вопросы „Ъ“ не ответил. Ранее он сообщил «Бизнесу-online», что «письменно согласовывал проведение мероприятия заранее с руководителем администрации главы Республики Башкортостан».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 07.11.2019, 08:57 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4710 | Рейтинг: -728,3
«Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра», — так говорил Мао Цзедун.



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  • 2 | 07.11.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот нашли долгоиграющую тему. В театре, когда массовке нужно создать вид
возмущённой, бурлящей толпы - все просто повторяют по кругу одно и то же
предложение: "Что говорить, когда нечего говорить!". Получается искомый гул.



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  • 3 | 07.11.2019, 09:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3903 | Рейтинг: -313,9
Поздравляю всех с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции !

Вся власть советам ! Заводы рабочим ! Землю крестьянам ! Мир народам !

Слава Великому Октябрю !



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  • 4 | 07.11.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....Римма Утяшева,...... настаивает на том,......"Никто бы им не отказал, у нас татарам не отказывают...."
===================================
Почему такая половая дискриминация : татарам никто не отказывает, а как быть другим национальностям? Как им удовлетворять свои естественные потребности?!!!



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  • 5 | 07.11.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Долой Римму Утяшеву, как терпилу, не соответствующую своей должности.Засиделась.



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  • 6 | 07.11.2019, 09:15 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5731 | Рейтинг: +1485
Еще,Хрюль,забыл.Да здравствует Мировая революция! Даешь Интернационал! Да,Хрюль,ты за Первый или Второй?
С Праздником голозадых и лентяев!



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  • 7 | 07.11.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"С Праздником голозадых и лентяев!"

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Ну, "голозадых" - куда ни шло. Но "лентяев" не катит. СССР - это звучит гордо.

Вот так, Катюха.



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  • 8 | 07.11.2019, 09:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3903 | Рейтинг: -313,9
Она была суровой, совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной. У неё не было на это времени. Да и желания не было. И происхождение подкачало. Простой она была.

Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много. Очень много. Занималась всем сразу. И прежде всего — нами, оболтусами.
Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу.
Учила. Совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино, на детские утренники по 10 копеек за билет.
В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже — в драму, оперу и балет.
Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы.
И взрослели, умнели, мудрели, получали степени, ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё.
А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ. На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны. Издалека.
Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее. Но иногда вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества — и кинокартины, и одежда, и косметика, и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми
Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила.
Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Мы были недовольны. Нам было мало.
И однажды мы возмутились. Громко. Всерьёз.
Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда.
Она не обиделась. За свою долгую трудную жизнь она ко всему привыкла.
Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены что вполне проживём без её заботы и без её присмотра.
Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она — нет.
Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить не стала.
И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда.
Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь…
Счастливы мы?
Не знаю…
Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда.
Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства.
Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости за всё, наша любимая, Советская Родина…



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