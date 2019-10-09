Солдат, отстоявший свою честь

В конце октября страну потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части 54160 в Забайкалье. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов после караула открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, из них — два офицера, два контрактника и четыре солдата срочной службы, еще два военнослужащих получили серьезные ранения и сейчас находятся в госпитале.25 октября в в/ч 54160 в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, ещё двое получили тяжёлые ранения. Шамсутдинова сразу задержали.5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума «Офицеров» Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье. А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания — Сергей Липовой.Министерство обороны России и «Комитет солдатских матерей России»» лгут, что расстрел в воинской части в Забайкалье произошёл не из-за дедовщины.По версии следствия (которая очень не нравится ведомству Сергея Шойгу), Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых человек, потому что его угрожали «опустить».Публикуем показания Рамиля Шамсутдинова.«Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...»«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...»«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?»«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»