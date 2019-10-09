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Солдат, отстоявший свою честь

  • Опубликовано: natall | 07.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35394 | Комментарии: 3
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В конце октября страну потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части 54160 в Забайкалье. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов после караула открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, из них — два офицера, два контрактника и четыре солдата срочной службы, еще два военнослужащих получили серьезные ранения и сейчас находятся в госпитале.

Солдат, отстоявший свою честь


25 октября в в/ч 54160 в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек погибли, ещё двое получили тяжёлые ранения. Шамсутдинова сразу задержали.

5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума «Офицеров» Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье. А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».

Судя по всему, Шамсутдинов целенаправленно обдумал преступление и сознательно расстрелял своих сослуживцев. Как будто у этого солдата смешалась компьютерная реальность с жизненной. Это пробелы и в целом в системе воспитания — Сергей Липовой.

Министерство обороны России и «Комитет солдатских матерей России»» лгут, что расстрел в воинской части в Забайкалье произошёл не из-за дедовщины.

По версии следствия (которая очень не нравится ведомству Сергея Шойгу), Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых человек, потому что его угрожали «опустить».

Публикуем показания Рамиля Шамсутдинова.

«Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...»

«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...»

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?»

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»

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  • Гость
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  • 1 | 07.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём.»

---------------------------

"Случайно зацепил"... Убил это называется. У них есть матери, невесты...



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  • Участник
  •  
  • 2 | 07.11.2019, 09:34 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4710 | Рейтинг: -728,3
Сейчас я напишу некотором смысли крамольную вещь. Где в далекой Чите житель Тюменской области расстрелял 8 человек. Уфимский журнал воспринял это как жизненно для него важное. А то что в родной Уфе пропали 33 человека отец и двое детей Журналу безразлично. Или жители Уфы для журнала чужие и их судьба неинтересна ему?
Надо всем бить во все колокола, чтобы дети и отец были найдены живыми и здоровыми.
Но со стороны журнала ------ ТИШИНА.



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  • Гость
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  • 3 | 07.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».
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До какой степени бесчеловечности опустился "Комитет солдатских матерей"!!!
Раньше это была хоть какая то отдушина для солдата и его семьи, а сейчас где им искать правды, защиты, справедливости?!
Вот сейчас путин решил отправлять срочников в сирию, а это второй авгонистан!!! Кто вступится за наших мальчишек,- "Комитет матерей россии"? Да не вжизнь!!!!



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