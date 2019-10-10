Что творят чиновники Башкортостана?

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о литературной акции "Татарский диктант", вокруг которой в Башкортостане разгорелся скандал.Скандал вокруг литературной акции "Татарский диктант" в Башкортостане, который, казалось, уже подзабыли, на прошлой неделе разгорелся с новой силой. Сразу в двух средствах массовой информации (Радио Азатлык (Татаро-башкирская служба Радио Свободная Европа) и сайт "Бизнес-онлайн"), появилась информация о письме на имя Рустама Минниханова от депутата Госдумы, руководителя Ассамблеи народов Башкортостана Зугуры Рахматуллиной.Под этим письмом свои подписи поставили также депутаты Госсобрания-Курултая Башкортостана Валентин Павлов (председатель "Собора русских Башкортостана"), Эльвира Аиткулова (председатель "Всемирного Курултая башкир"), Римма Утяшева (председатель Региональной национально-культурной автономии татар РБ). Авторы письма не только попытались оправдать довольно грубое вмешательство министерства образования Башкортостана в "Татарский диктант", обвинив в случившемся скандале Всемирный конгресс татар и полномочного представителя Татарстана в Башкортостане, но и раскритиковали саму идею проведения "Татарского диктанта" на территории РБ.В комментариях изданию "Бизнес-онлайн" Ростислав Мурзагулов от лица руководства Башкортостана открестился от текста этого письма и от самого скандала: "Ни в коем случае это никакая не официальная позиция республики... Мы ничего плохого не видим в развитии татарского языка и культуры в Башкортостане". Такой сигнал со стороны близкого к Радию Хабирову человека, конечно, немаловажен, и вполне вероятно, что приказ о таких грубых действиях Минобра РБ и руководителей провластных национальных организаций не был согласован с главой республики лично. Но учитывая фигуры, подписавшиеся под письмом, вполне понятно, что сигнал в любом случае исходил из уфимского Белого дома.В начале вышеуказанного письма произносятся дежурные речи о дружбе народов и о том, что в Башкортостане для развития татарского языка делается всё. В качестве доказательства этого тезиса приводится цифра о 683-х школах, где "организовано изучение татарского языка и обучение на нем". Тут надо добавить, что несмотря на формальное наличие татарских школ в Башкортостане, ни в одной школе или гимназии не ведется обучение хотя бы части предметов на татарском языке. Как предмет он изучается, но языком образования татарский уже давно не является. Язык как предмет и язык обучения — это совсем разные вещи, и смешивать их в одну кучу никак нельзя. А вот относительно самой цифры в 683 школы... тут еще надо тщательно проверить достоверность подобных заявлений, потому как министерство образования Башкортостана в прошлом отличалось "привычкой" сильно приукрашивать свои цифры в этом вопросе.Также в письме говорится об открытии в 2021 году одной "полилингвальной татарской школы" в городе Нефтекамске. Напомним, речь идет о реконструкции закрытой несколько лет назад школе, после которой там будут обучаться 400 учеников. Одна полилингвальная школа на 1,5-миллионное татароязычное население Башкортостана. Довольно "щедрый" подарок, неправда ли? В то же время башкирских полилингвальных гимназий по планам того же министерства образования будет открыто целых 14 штук . Чувствуете разницу: 1 и 14? Это при том, что даже по данным последних переписей в Башкортостане (достоверность которых вызывает большие сомнения у специалистов) доля тех, для кого татарский язык — родной, превышает аналогичную долю тех, для кого родным является башкирский.И говоря о всемерной поддержке развития татарского языка в Башкортостане, авторы письма предпочли не упоминать о том, что министерство культуры республики прокатило все татарские общественные организации во время проведения конкурса по грантам главы Башкортостана на развитие родных языков, не выделив на татарский язык ни единого рубля. В то же время в программе развития национального образования, разработанной министерством образования РБ (финансирование которой недавно было увеличено) нет ни одной строки, даже одного слова про татарский язык или татарские школы. И даже в подпрограмме "родные языки" везде говорится про поддержку башкирского языка и культуры. И вот такая явная дискриминация интересов развития татарского языка со слов председателя Ассамблеи народов Башкортостана теперь называется "всемерным удовлетворением этнокультурных запросов татарского народа"?А что касается непосредственно самого "Татарского диктанта", то в тексте письма интерпретация событий представляет собой откровенное вранье и передергивание фактов. Перечислю все.К примеру, в письме говорится о том, что руководители акции "Татарча диктант" якобы не согласовали в министерстве образования Башкортостана текст диктанта и определили в качестве такового отрывок из повести "Болын" под авторством писательницы Фаузии Байрамовой, не преминув добавить,что она дважды осуждена по экстремистским статьям.Почему-то в остальных регионах РФ и странах мира, где проводился "Татарский диктант", нигде и никто не чинил препятствия, не говорил о каких-то согласованиях. А я напомню, что в этом году "Татарча диктант" прошел на 1410 площадках и участие в нем приняли 85 тыс. человек. Диктант писали в 22-х странах и 47 субъектах России. И более того, когда несколько месяцев назад в Татарстане также проходила аналогичная акция "Башкирский диктант", то никому в Казани даже в голову не приходило потребовать согласовать его текст с министерством образования Татарстана. Сама формулировка необходимости каких-то согласований абсурдна, ведь "Татарский диктант" — это общественная инициатива, он проводится силами общественных организаций без участия и финансирования государства. И какое право имеют какие-то чиновники вмешиваться в частные дела свободных граждан и общественных организаций? Но в Башкортостане, как теперь мы убедились, совсем другие представления о правах и свободах граждан, когда дело касается местных татар.Во-вторых, что касается написания отрывка из повести Фаузии Байрамовой, то обсуждались разные варианты, и как раз-таки "Болын" не был принят самими организаторами диктанта в лице Всемирного форума татарской молодежи и Казанского федеральныого университета. В любом случае, эта повесть предполагалась для написания диктанта внутри Татарстана, а Башкортостана не касалась и вовсе. Участникам вне пределов РТ (в том числе, и для Башкортостана) изначально был предназначен отрывок из произведения Г.Мухаметшина "Саумысыз, аккошлар". Это был единственный вариант, и никто его не менял. К тому же, сама повесть "Болын", написанная ещё в 1983 году, не относится к категории запрещённых, и поэтому может свободно использоваться в любых целях на любых площадках на территории Российской Федерации.Что же касается якобы готовности министерства образования Башкортостана к сотрудничеству с Всемирным конгрессом татар и вообще с Татарстаном в целом, то ситуация здесь плачевная. Это ведомство блокирует взаимодействие с татарскими общественными организациями. О какой готовности сотрудничать в таком случае может идти речь?В общем, выходит, что в попытке срыва и грубом наезде, шантаже со стороны министерства образования Башкортостана виноваты сами татары. Воистину иезуитская логика! Это как в бессмертной басне Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".Это еще не всё. Самое "остренькое" авторы письма оставили на десерт. Вот чем заканчивается их текст: "Критическое осмысление агрессивной и несогласованной работы организаторов диктанта в нашем регионе наводит на мысли об осуществлении татарстанской стороной действий по пересмотру в среднесрочной перспективе существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации. Иными словами, при открытых дверях представители Татарстана начинают "ломать стены". Подумать только, оказывается "Татарский диктант" угрожает целостности административных границ Башкортостана! Т.е. те, кто проводит "Татарский диктант", и те, кто участвует в нем, хотят присоединить часть Башкортостана к Татарстану? Подобный бред сумасшедшего, конечно, достоин внимания не общественности и тем более не президента Татарстана, а специалистов-психиатров.Конечно, трудно комментировать "записки сумасшедшего", но, учитывая то, что письмо написано председателем Совета Ассамблеи народов Башкортостана (и другими карманными национальными организациями), приходится это сделать. Сама эта формулировка словно скопирована с тезиса выступления Салавата Хамидуллина, произнесенного им на учредительном съезде организации "Конгресс башкирского народа". Данная организация с отставкой Рустэма Хамитова уже давно исчезла с политического поля, закрыт даже ее сайт. Но маргинальные идеи, когда-то произнесенные участниками Конгресса, теперь, как мы видим, фигурируют не где-нибудь, а в головах депутатов Госдумы и Госсобрания Башкортостана. Ясно, что не они писали это письмо, но раз они поставили свои подписи, то, получается, полностью согласны с его содержанием. И озвучивая подобные вещи, эти горе-идеологи совершенно не понимают одного факта, что такого рода истериками они сами конструируют в головах татар Башкортостана саму возможность подобного шага. Если бы не эти истерики, то никому ни в Татарстане, ни, тем более, в Башкортостане и в голову не придет пересматривать границы республики. Как там в истории с пастухом, который всё время кричал "волки-волки"? Помните мораль этой басни?В этой истории больше всего удивление вызывает тот факт, что свою подпись под таким вот письмом поставила председатель Региональной национально-культурной автономии татар (РНКАТ) Башкортостана Римма Утяшева. Человек, который должен защищать интересы татар, обеспечивать соблюдение их конституционных прав на национальное развитие, не только выступает против "Татарского диктанта", да еще и обвиняет Конгресс татар и Татарстан в неких планах по "пересмотру границ" между двумя республиками. Конечно, это не первая подобная выходка с ее стороны, но данный шаг переплюнул все прежние её шаги. За время ее председательствования деятельность РНКАТ РБ была полностью развалена. Две из трех местных национально-культурных автономий (Кушнаренковское и Благовещенское) прекратили свое существование. Говорят, она якобы получила депутатский мандат благодаря заступничеству Ильдара Гильмутдинова (глава Комитета по делам национальностей Госдумы, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар), который сумел "договориться" с новыми властями Башкортостана. Ведь по результатам выборов 2018 года в Госсобрание-Курултай РБ Римма Утяшева не смогла пройти в парламент Башкортостана (из-за явно непроходного места в списке "Единой России"). Но зато ей неожиданно достался мандат после ухода ухода Ирека Ялалова в Совет Федерации. Если это всё так, то становится вполне понятным, почему имя Риммы Утяшевой не слышно, когда ущемляются интересы татар Башкортостана. Но зато в антитатарских делах ее имя используется по полной. В любом случае эта история еще один жирный мазок на и так изрядно подмоченной репутации Ильдара Гильмутдинова, о котором в Татарстане не говорит теперь только ленивый.Вспоминая слова Ростислава Мурзагулова, прихожу к следующему выводу. Если руководство Башкортостана действительно было не в курсе "диктантного" скандала и, тем более, не давало приказа писать такое "странное" письмо, то, значит, Радий Хабиров совершенно не контролирует своих подчинённых, которых он назначал сам лично. Это касается не только министерства образования, устроившего грубый наезд и шантаж во время проведения "Татарского диктанта", но и чиновников администрации главы РБ, т.к. любому здравомыслящему человеку очевидно, что управляемые фигуры из Ассамблеи народов Башкортостана никогда бы не поставили подпись под таким письмом, не получи они приказ от чиновников из Белого дома, которые отвечают за национальную политику в регионе.Как я и говорил ранее, все эти люди будут устраивать всё больше и всевозможных информационных провокаций, усиливать татарофобскую истерию накануне переписи 2020 года. К тому же на фоне разгорающегося движения в защиту шиханов это может стать еще одним отвлекающим общественность республики от внутренних проблем действием. Только вот нужна ли Радию Хабирову на фоне и так имеющегося у него вороха проблем еще и "татарская проблема" и ухудшение отношений с Татарстаном?..