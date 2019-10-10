Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Грустный праздник о том ч ...

Башинформ - за год 15 семей назвали своих сыновей именем Радий.. вот о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Что творят чиновники ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о литературной акции ...
  8.11.2019   34607    23

Старший по пропаганде ...

Главный редактор госинформагентства «Башинформ» (АО, принадлежит Башкирии) ...
  8.11.2019   39087    17

Мечта гэбиста, ставшего ...

Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет ...
  8.11.2019   31513    20

Общественники ...

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан ...
  7.11.2019   40797    60

Институт археологии РАН ...

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу ...
  7.11.2019   41624    20

Последние публикации
Что творят чиновники ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о литературной акции ...
  8.11.2019   26348    23

Старший по пропаганде ...

Главный редактор госинформагентства «Башинформ» (АО, принадлежит Башкирии) ...
  8.11.2019   22541    17

Мечта гэбиста, ставшего ...

Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет ...
  8.11.2019   41299    20

Общественники ...

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан ...
  7.11.2019   14460    60

Институт археологии РАН ...

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу ...
  7.11.2019   33370    20

Хабиров обещал в 2020 ...

Глава Башкирии Радий Хабиров в 2020 году пообещал направить на зарплату ...
  7.11.2019   32604    19

Солдат, отстоявший свою ...

В конце октября страну потрясла кровавая бойня, произошедшая в воинской части ...
  7.11.2019   27512    85

Как Задорнов учил ...

Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, как известный российский ...
  7.11.2019   14452    46

Отвратительный текст на ...

Почему в Башкортостане хозяйничает Татарстан, или как «бабушка татарского ...
  6.11.2019   26489    134

Юмадиловщина. Развязка ...

К заявлению о злоупотреблениях в Адвокатской палате Башкирии присоединились ...
  6.11.2019   13232    13

Читаемое за месяц
Гадкие воровские ручонки ...

Клишас с компанией никак не угомонится. Теперь за неугодный пост в соцсетях они ...
  10.10.2019   31969    10

Воровство и коррупция — ...

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального пополнил список "иностранных ...
  10.10.2019   28656    27

Певцы ртом, спортсмены, ...

ЛДПР передала вакантное место в Госсобрании сотруднику ЧОПа. Как сообщает ...
  10.10.2019   16518    33

Отчеты о бесполезных ...

Отчеты, опубликованные на сайте республиканского ЦИКа, проанализировал ...
  10.10.2019   23708    7

Кругом шпионы: ...

"Попытка вербовки. Но она топорная". Задержание и допрос депутата Госдумы Инги ...
  10.10.2019   18025    16

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Старший по пропаганде

Оценили
1


Главный редактор госинформагентства «Башинформ» (АО, принадлежит Башкирии) Артем Валиев, работавший в этой должности с 2016 года, возглавит объединенную редакцию холдинга, который создается на базе агентства с начала года. Со вторника господин Валиев не работает в здании агентства на улице Кирова, а находится в здании администрации главы республики, сообщил источник "Ъ-Уфа".

Старший по пропаганде


Председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов сообщил, что фактически Артем Валиев будет шеф-редактором холдинга, в который кроме агентства «Башинформ» войдет также ГУП ИД «Республика Башкортостан» (объединяет государственные печатные СМИ региона) и ГУП ТРК «Башкортостан» (телеканал БСТ, «Курай», радио «Спутник ФМ). При этом директора и главреды ИД и ТРК пока сохранят свои посты. Новая структура холдинга должна быть утверждена в течение нескольких месяцев, отметил господин Мурзагулов.

Артем Валиев родился в Уфе, окончил лечебный факультет Башкирского госмедуниверситета, по специальности «врач-психиатр». Работал пресс-секретарем Союза демократической молодежи Башкирии, корреспондентом «Российской газеты», редактором газеты «Уфимский меридиан», главным редактором журнала National Business. С 2004 по 2009 год возглавлял корпункт информагентства Regnum, затем работал в пресс-службе ОАО «АНК „Башнефть”». С 2010 по 2016 годы возглавлял пресс-службу главы Башкирии.

Наталья Павлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня эти объединения, назначения, в местных СМИ ,ну совершенно не калышат. Я их не читаю, не слушаю, не сморю!!!
Единственно что меня напрягает, так это те баснословные бюджетные деньги, идущие на их содержание! Если эти перемены, сэкономят хотябы копейку бюджетных средст, которую можно будет направить на лечение больных детишек то хорошо, вот только я сильно сомниваюсь что будет хоть какая то экономия, скорее наоборот.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.11.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по заявлениям, предстоящие годы будут головокружительно успешными. Поэтому о достижениях передовиков капиталистического производства, рекордных урожаях и надоях на 500 фермах, высококлассной медицине, когда на каждую роженицу будет приходиться 10-20 родовспомогателей (ниц), нужно довести до каждого жителя РБ. Главное подавать все это массированно и в красивой обертке.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.11.2019, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гнать его в Базилевку ,такого шеф-редактора.Пусть отрабатывает в качестве санитара потраченные на него бюджетные деньги .Я все время удивлялся почему у Хамитова не рыба ни мясо пресс-секретарь,а он врач оказывается .Хотя и врач наверняка такой же



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.11.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Когда я итожу то, что прОжил,

И роюсь в днях - ярчайший где -

Я вспоминаю одно и то же:

Двадцать пятое, первый день..."

(8 ноября по-нашему).



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Артем Валиев родился в Уфе, окончил лечебный факультет Башкирского госмедуниверситета, по специальности «врач-психиатр». Работал пресс-секретарем Союза демократической молодежи Башкирии, корреспондентом «Российской газеты», редактором газеты «Уфимский меридиан», главным редактором журнала National Business. С 2004 по 2009 год возглавлял корпункт информагентства Regnum, затем работал в пресс-службе ОАО «АНК „Башнефть”». С 2010 по 2016 годы возглавлял пресс-службу главы Башкирии.
___________________________
Окончил лечебный факультет... работал - корреспондент, прессекретарь ...
ну копия Ирек, физмат аспирантура - а работает историком
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чехов то же был врачом..



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.11.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.11.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Когда я итожу то, что прОжил,

И роюсь в днях - ярчайший где -

Я вспоминаю одно и то же:

Двадцать пятое, первый день..."

(8 ноября по-нашему).
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ 25 октября 1917 года - это 7 ноября по новому стилю в 20-м и 21-м веках! Хотя в некотором учреждении могут и по другому считать! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.11.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чехов то же был врачом..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И не только Чехов! Но не все врачи стали писателями! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.11.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне нравится башкирская журналистика. Она такая смешная.
Из последнего.
Разборки пожара в башкирской деревне с жертвами. Синхрон БСТ.

Журналистка- Как вы слитаете, в чем причина возгорания с таким числом жерт, в том числе детей?
Полковник- огнетушитель- Мы выписали ей извещатель, а она установила его в шкафу.
Журналистка понимающе кивает.

А все , кто смотрит этот бред двух идиотов, угорают.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 08.11.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двадцать пятое, первый день..."

(8 ноября по-нашему).
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ 25 октября 1917 года - это 7 ноября по новому стилю в 20-м и 21-м веках! Хотя в некотором учреждении могут и по другому считать! Очень Опытный

============

Вот вредина. Заметил. Просто хотелось продолжения банкета. Жалко тебе?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 08.11.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни фига себе! Теперь за бедными журналистами будут ГУП (раз), Агентство печати и ма., ( два), ИД "Башкортостан", (три), Отдел АДМ. главы республик (четыре). Кроме того Кабмин. Охренели что ли эти чиновники? Напоминает пир во время чумы. А у журналистов, рядовых, зарплата, чтобы от голода не сдохнуть. Зашибись живём!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.11.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.11.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двадцать пятое, первый день..."

(8 ноября по-нашему).
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ 25 октября 1917 года - это 7 ноября по новому стилю в 20-м и 21-м веках! Хотя в некотором учреждении могут и по другому считать! Очень Опытный

============

Вот вредина. Заметил. Просто хотелось продолжения банкета. Жалко тебе?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Тогда наливай, но сильно не увлекайся! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 08.11.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чехов то же был врачом..
_____________________
и чё? толстой и куприн были военными .. чё дальше то? чё сказать хотел?
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.11.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что Тема, как журналист, писал интересного?
Как охотятся прокуроры?
Это было так невнятно с точки зрения психиатрии, что вызывало вопрос: а вообще кто- нибудь, кроме башкирских чиновников ,читает Валиева?
В журналистике психиатру Валиеву до уровня журналиста Иосифа Гальперина, как до выполнения красногорскими эспатами очередных " инновационных" планов подьема страны башкир с колен.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 08.11.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Генеральным директором ГУП ИД "Республика Башкортостан" уже много лет является Венера Хакимова, которой уже идет 7-й десяток лет. В свое время окончила Уфимский филиал московского технологического института. Т.е. этой сферой руководят люди, за спиной которых лет специального образования. Это относится и к Мелкоедову. Неужели в 4-миллионой республике нет молодых профессионалов?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 08.11.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели в 4-миллионой республике нет молодых профессионалов?
_______________________
не нужны профи, т.б. в идеологийном СМИ, нужны СВОИ, проверенные...
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 08.11.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты Мелкоедова не тронь.
Он закончил интернат Гарипова и считался одним из самых рьяных эсбеэмовцев.
Валидированный СБМ сегодня рулит страной башкир, так что их трогатьсебе дороже.
Они считают себя истинными воинами и их месть за нападки и разоблачения не будет иметь разумных границ.
Они стариков на горсе били безнаказано, а уж сегодня критикам рот смогут заткнуть "законным способом" - с помощью своих людей в башкирской полиции.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com