Старший по пропаганде ...

Председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов сообщил, что фактически Артем Валиев будет шеф-редактором холдинга, в который кроме агентства «Башинформ» войдет также ГУП ИД «Республика Башкортостан» (объединяет государственные печатные СМИ региона) и ГУП ТРК «Башкортостан» (телеканал БСТ, «Курай», радио «Спутник ФМ). При этом директора и главреды ИД и ТРК пока сохранят свои посты. Новая структура холдинга должна быть утверждена в течение нескольких месяцев, отметил господин Мурзагулов.
Артем Валиев родился в Уфе, окончил лечебный факультет Башкирского госмедуниверситета, по специальности «врач-психиатр». Работал пресс-секретарем Союза демократической молодежи Башкирии, корреспондентом «Российской газеты», редактором газеты «Уфимский меридиан», главным редактором журнала National Business. С 2004 по 2009 год возглавлял корпункт информагентства Regnum, затем работал в пресс-службе ОАО «АНК „Башнефть”». С 2010 по 2016 годы возглавлял пресс-службу главы Башкирии.
Наталья Павлова, Коммерсант
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