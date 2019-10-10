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Мечта гэбиста, ставшего президентом

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Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет включать в себя сотни тысяч камер и систему анализа лиц силовиками.

Мечта гэбиста, ставшего президентом


Нет сомнений в том, что главная цель масштабного проекта на сотни миллиардов рублей – борьба с инакомыслием, создание удобного инструмента для политических репрессий.

Наблюдая за устроенными летом в Москве властями побоищем и последующим преследованием граждан, которых находят спустя недели и месяцы после событий, можно предположить, что слежка через камеры уже работает.

Но все это закончится очередным путинским провалом. Техника не поможет. Деньги на развитие тотального шпионажа не спасут.

Невозможно бороться с растущим массовым недовольством условиями жизни точечными репрессиями. Ошибка в исходном пункте. Нельзя сохранить систему, где хорошо живется только верхушке, а основная часть общества все больше беднеет и грабится поборами правителей.

Как распознавание лиц способно бороться с массовой апатией? Массовым недовольством? Забастовками? Миллионными манифестациями?

Как только накопленные ресурсы будут проедены, не станет возможности содержать это картонное царство лжи, декорации рухнут. Всем, даже правителям, и сегодня очевидно, что будущего у страны при сегодняшних порядках нет и перемены все равно придут.

Мечта оперативника ставшего самым главным – всех распознать, все знать. Допустим. Узнал, что 145 миллионов против тебя и твоих сослуживцев.

Получил «протоколы» — данные с камер видеонаблюдения, что миллионы идут на демонстрации против тебя, распознал личности «по форме черепа».

Дальше что? Поцелуй экран компьютера, крепко пожми руки соратникам и выметайся наружу.

СерпрмПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 08.11.2019, 08:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66217 | Рейтинг: +12187,2
Вчера был митинг в Нефтекамске - ну в связи с годовщиной, проводили именно КПРФ. Власти и полиция им запретили говорить о строительстве Росатомом полигона в Камбарке(Удмуртия) - в 10 км от жилых домов города для утилизации ядерных отходов из Германии - деньги одним, смерть от онкологии - другим.

тем не менее - люди не испугались и говорили на митинге об этой проблеме. Кстати - им месяц не согласовывали митинг именно по этой проблеме! Понятно же - по надуманным проблемам - типа все площадки заняты куй знает чем, что естественно - ЛОЖЬ.
На днях Конституционный суд запретил отказывать проведение митингов - об этом чуть ниже я скопирую.

Ну так вот -

Артур Асафьев
@Archi_Ufimets

Прямая трансляция митинга в Нефтекамске.
Люди говорят об опасном строительстве в Камбарке, невзирая на предупреждения властей.

Ссылка на видео во вконтакте:
https://vk.com/stopkambarka?z=video-184949808_456239120%2F59
11d0ee7a385dd659%2Fpl_wall_-184949808



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  • 2 | 08.11.2019, 08:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66217 | Рейтинг: +12187,2
Конституционный суд запретил региональным властям ограничивать места проведения митингов
Также в постановлении говорится, что помехи в работе общественного транспорта не могут стать поводом для отказа в согласовании акций.

Согласно позиции Конституционного суда, региональные власти должны, в первую очередь, обеспечить право граждан на мирные собрания, а не пытаться под любым предлогом найти причины для отказа. В постановлении КС говорится, что создание помех для работы транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и прочие издержки сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении демонстраций и шествий. Кроме того, в документе отмечается, что местные чиновники обязаны быть беспристрастными при согласовании митинга цитирую реагирование публичной власти на подготовку и проведение собраний должно быть нейтральным вне зависимости от политических взглядов их инициаторов и участников конец цитаты. При этом каждый отказ должен содержать мотивированное обоснование того, почему эта акция опасна для граждан. Решение КС основано на жалобе двух жительниц Коми. Власти Сыктывкара не согласовали им молебен в память о жертвах массовых репрессий и митинг против плохой работы общественного транспорта. Чиновники сослались на местный закон, который запрещает массовые акции ближе 50 метров ко входам в госучреждения.

Во многих регионах власти установили перечень мест, где запрещено проводить митинги и собрания. Как правило, речь идет о площадках в центре города.



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  • 3 | 08.11.2019, 08:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66217 | Рейтинг: +12187,2
В твиттере распространяется фотография - пуйло возлагает цветы на открытии памятника Примакову - улицы зачищены, разумеется, снайперы - как всегда на всех крышах - но не это на фото - а - внимание!!! - защитная стена между памятником и проезжей частью из бронированного стекла высотой метров 6! - чтобы из окон дома напротив памятника - не смогли его подстрелить!!
Я у себя опубликовала - можете заходить и смотреть это фото:

Елена Захарова
3 ноября ·
Когда тебе известна истинная народная "любовь".
Стрелки на фото указывают на пуленепробиваемое стекло, установленное специально, чтобы гарант мог возложить цветы к памятнику Примакова на его открытии.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1402891033212481&set
=a.414991938669067&type=3

короткая
https://clck.ru/JqWKi



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  • 4 | 08.11.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечта оперативника ставшего самым главным – всех распознать, все знать. Допустим. Узнал, что 145 миллионов против тебя и твоих сослуживцев.

Получил «протоколы» — данные с камер видеонаблюдения, что миллионы идут на демонстрации против тебя, распознал личности «по форме черепа».

Дальше что?
-------------------------------------------
дальше при нормальном анализе - точечная "раздача слонов"... это ж элементарно ватсон - из условно 5 зачинщиков-бунтарей , 2м - подарки в виде должности, денег, славы (возможно не надолго, но купятся), а 3х - выставить как грудинина ... вот и вся недолга
первые двое - купятся и дальше будут агитировать ЗА, оставшиеся трое - ну как Квачков или Грудинин - я в политику не лезу... и никаких больше волнений
обычная практика любого командира - выявляешь, назначаешь крайнего. а дальше смотришь - наказать его или поощрить и стадо на месте. Кстати , из моей практики, самое действенное это "теневого командира казармы" назначить на оф должность - ком отделения или ЗКВ с присвоением звания... абзац. тогда и почет и слава и денежка, но и обязанности и ответственность и из теневого парень превращается в служаку..
думаю что вова не тупее меня
турк



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  • 5 | 08.11.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.11.2019, 08:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1337 | Комментарии: 66215 | Рейтинг: +12189,7
...

...В.Путин возлагает цветы на открытии памятника Примакову ...

--------------------

Чем же знаменит Евгений Максимович? Разворотом над Атлантикой?
Или тем, что его, МИДовца, поставили в 1998-м Премьером, чтобы вытащить экономику из последефолтной бездны,куда затащили страну гайдары-чубайсы-кириенки? Так там, если по-справедливости, все лавры принадлежат коммунисту Юрию Маслюкову.

Получается, что душка Примаков подставлял плечо ельцинско-путинскому
режиму в кризисные моменты и способствовал его становлению и укреплению.



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  • 6 | 08.11.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечта гэбиста, ставшего президентом
====================================
Россия все больше, становится одним большим ГУЛАГом...



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  • 7 | 08.11.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Россия все больше, становится одним большим ГУЛАГом..."

---------------

ГУЛАГ в Москве, дурик. Зачем ему ехать в глубинку-то?

(Правильно: "ГУЛаг" - Государственное Управление Лагерями).

Сейчас это звучит, как ГУФСИН - Государственное Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний.

Так что... Учите слова:

"Лесорубы -
Наша родина - тайга,
Дед Морозу
Мы соседи!

Нас боятся
И февральская пурга,
И лохматые
Медведи!

Эге-гей!
Привычны руки к топорам!"



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  • 8 | 08.11.2019, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66217 | Рейтинг: +12187,2
Активисты движения «#стопкамбарка» подали в суд на водоканал Нефтекамска

Об этом сегодня в эфире «Эха» заявил депутат городского Совета Нефтекамска, руководитель местного отделения партии «Яблоко» Ильнур Салахов.

По его словам, активисты хотят обязать водоканал публиковать анализы воды, проводимые на водозаборах города. Они считают, что, не публикуя данные анализов, предприятие нарушает конституционные права граждан. Кроме того, Салахов заявил, что жители города жалуются на мутную и, порой, черную водопроводную воду.

Напомним, в начале лета стало известно, что Госкорпорация «Росатом» намерена построить в городе Камбарка Удмуртской республики завод по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности. Камбарка находится в 23 км от Нефтекамска.

Вчера в Нефтекамске прошел митинг регионального отделения КПРФ, посвященный 102 годовщине революции. На нем обсуждалось в том числе и строительство завода в Камбарке. По итогу митинга единогласно была принята резолюция из 12 пунктов по вопросам экологии Нефтекамска. Ранее представители правоохранительных органов и лично прокурор города сообщали активистам, что, если на митинге будет произнесено слово «Камбарка», митинг запретят.



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  • 9 | 08.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мечта гэбиста

--------------------

Ах, гэбисттвоюмать!.. Отовсюду фотографируют! А у меня штаны неглажены...



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  • 10 | 08.11.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди них тоже затесались нацисты и шито-крыто обстряпывают свои личные делишки. Плохо работает служба собственной безопасности, не очищают свои ряды. Гражданам большой вред. Почему этим никто не занимается.



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  • 11 | 08.11.2019, 11:35 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 259 | Рейтинг: +7,6
Позор власти,прокуратуре и полиции города Нефтекамска, а также и Башкирии, запрещающим гражданам жить по Конституции РФ!. Будет и с них спрос!



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  • 12 | 08.11.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альбертик, а кто здесь в августе гланды рвал, обещая в стране башкир закон и порядок, если проголосуете как надо?
Ты уж давай, будь последовательным, а не смешным.....



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  • 13 | 08.11.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже сегодня налицо критическая "девальвация информации", которая превращает большую часть генерируемых и циркулирующих в интернете данных в "белый шум". Мозг просто не реагирует на это. Так и тут будет.



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  • 14 | 08.11.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять занялся своим любимым делом: комменты мои не выкладывать! Как только видит, что их крыть нечем, так и не выкладывает! Либераст - что с него возьмёшь! Очень Опытный



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  • 15 | 08.11.2019, 12:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 259 | Рейтинг: +7,6
12-му. Вот и плохо, что не голосовали за закон, а голосовали за беззаконие. То и получили. Радуетесь и ёрничаете? Я нет.



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  • 16 | 08.11.2019, 12:12 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 259 | Рейтинг: +7,6
12-му. Вот и плохо, что не голосовали за закон, а голосовали за беззаконие. То и получили. Радуетесь и ёрничаете? Я нет.



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  • 17 | 08.11.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Нефтекамске живут крайне непонятливые люди.

В Сибае всем же было сказано, что цвет, вкус и запах еды, воды и воздуха население страны башкир должно узнавать в администрации главы региона.



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  • 18 | 08.11.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять занялся своим любимым делом: комменты мои не выкладывать! Как только видит, что их крыть нечем, так и не выкладывает! Либераст - что с него возьмёшь! Очень Опытный
------------
Будешь лизать как Турк, все наладится.



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  • 19 | 08.11.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ!!! Выпускай Опытного, падла.



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  • 20 | 08.11.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Альбертик, родной, да все тут верят, что ты голосовал за закон и порядок, а не за деньги.
Ну и как тебе сегодня живется?
Комфорно?
На ледяном тротуаре плашмя еще не лежал?
Счастливый.......аж до соплей.......



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