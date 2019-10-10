Мечта гэбиста, ставшего президентом

Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет включать в себя сотни тысяч камер и систему анализа лиц силовиками.Нет сомнений в том, что главная цель масштабного проекта на сотни миллиардов рублей – борьба с инакомыслием, создание удобного инструмента для политических репрессий.Наблюдая за устроенными летом в Москве властями побоищем и последующим преследованием граждан, которых находят спустя недели и месяцы после событий, можно предположить, что слежка через камеры уже работает.Но все это закончится очередным путинским провалом. Техника не поможет. Деньги на развитие тотального шпионажа не спасут.Невозможно бороться с растущим массовым недовольством условиями жизни точечными репрессиями. Ошибка в исходном пункте. Нельзя сохранить систему, где хорошо живется только верхушке, а основная часть общества все больше беднеет и грабится поборами правителей.Как распознавание лиц способно бороться с массовой апатией? Массовым недовольством? Забастовками? Миллионными манифестациями?Как только накопленные ресурсы будут проедены, не станет возможности содержать это картонное царство лжи, декорации рухнут. Всем, даже правителям, и сегодня очевидно, что будущего у страны при сегодняшних порядках нет и перемены все равно придут.Мечта оперативника ставшего самым главным – всех распознать, все знать. Допустим. Узнал, что 145 миллионов против тебя и твоих сослуживцев.Получил «протоколы» — данные с камер видеонаблюдения, что миллионы идут на демонстрации против тебя, распознал личности «по форме черепа».Дальше что? Поцелуй экран компьютера, крепко пожми руки соратникам и выметайся наружу.